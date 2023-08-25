Поняли и простили

Летопись Акселя Вартаняна. 1984 год. Часть пятая.

В весенней еврокубковой стадии у советских команд проблемы возникали. В начале марта (время первых матчей 1/4 финала) у нас завершающий этап подготовки к еще неначавшемуся чемпионату, игроки сырые, далеки от оптимальной формы. У соперников чемпионаты перевалили за экватор, на ходу. Как и футболисты. Да и после естественного отбора на предыдущих этапах остались самые живучие, крепкие, стойкие. Иными словами, сопротивляемость материала увеличивалась.

Жребий с пониманием отнесся к нашим трудностям, свел с не самыми сильными из тех, кто находился в обойме. Переварить их, даже по весне, наша троица была способна. А минское «Динамо» в Кубке чемпионов получило, пожалуй, самого удобного оппонента. Не итальянского чемпиона («Рому»), английского («Ливерпуль») или португальского («Бенфику») — тезку из дружественной Румынии.

«Динамо» (Бухарест)

Соперник титулованный, 11 раз выигрывал чемпионат, четырежды владел кубком и к матчу с минчанами лидировал в своем чемпионате. Состав во всех линиях сбалансированный, 11 футболистов имели опыт выступления за национальную сборную. Команда, что называется, в соку, средний возраст — 26 лет. Характеризовали ее как жесткую, мощную в атаке и стойкую в обороне. Любимое оружие — контратака. Сильны, особенно защитники, в воздушных поединках.

Для знакомства с оппонентом прибыли в Тбилиси на встречу минского «Динамо» с тбилисским в 1/8 финала Кубка СССР. Посмотрели, увиденным остались довольны и тренеры, и футболисты. Хавбек Ионел Аугустин даже на прогноз решился. Оптимистичный: «Думаю, что в первом матче мы добьемся минимальной разницы в счете». Тренер Николае, если и разделял мнение своего игрока, вслух об этом не говорил.

20 тысяч грузинских болельщиков поддерживали минчан, как своих, шумно, темпераментно. Были слышны и гости: около 2 тысяч румын в течение трех дней доставляли в грузинскую столицу румынская авиакомпания и советский «Аэрофлот». Вели себя гости на трибунах раскрепощенно, весьма активно.

Имея солидный опыт выступлений в еврокубках, динамовцы Бухареста строго следовали установленным в этих турнирах негласным правилам: ничья на выезде — прочный фундамент для выхода в следующий круг. Намерения вывезти из Тбилиси очко не скрывали. Даже пропустив быстрый гол от Гуриновича (уже на 7-й минуте), гнули свою линию. Выстроив плотную, жесткую оборону, особое внимание уделили нейтрализации опасных минских форвардов.

Наши ребята старались, большую часть времени провели на чужой территории, комбинировали, при первой возможности стреляли по объекту, бдительно охраняемому вратарем сборной Морару. Он был хорош и на выходах, и, демонстрируя великолепную реакцию, на линии. А то, что счет не менялся, заслуга не столько вратаря, сколько собственных промахов.

Гости, играя от обороны, пытались при случае контратаковать. Получалось не очень: за полтора часа сподобились на две. Уверенно нейтрализовал их вратарь Курбыко. А минуты за две до закрытия занавеса пошли вдруг на штурм и добились углового, едва ли не единственного. Подтянулась в штрафную почти вся команда. Отбитый наугад мяч подобрал защитник Реднич и, не мешкая, пробил низом. Закрытый скопищем игроков, своих и чужих, Курбыко не успел среагировать — 1:1. Счет не по игре. Но в футболе считают мячи забитые. А их было поровну.

На пресс-конференции Николае удовлетворения не скрывал: «Результатом мы довольны, но успокаиваться рано. Все решится в Бухаресте». Арзамасцев: «Нехваткой спортивной формы и опыта могу объяснить упущенные возможности. Постараемся через две недели сыграть в Бухаресте результативнее». И по арбитражу прошелся: «На мой взгляд, судейство было нечетким».

Работала на матче испанская бригада, возглавляемая небезызвестным Ламо Кастильо. Судил он на ЧМ-1982 игру сборной СССР с Бразилией и был проклят, распят советскими журналистами, обвинившими его в «убийстве» своей сборной. Удивительно, как жив остался под выстрелами в упор, пусть и словесными (и слово, известно, убивает). А он, как видите, цел и невредим и наши команды все еще судит. Береженого Бог бережет.

Румыния

И здесь игра проходила по привычному в Европе сценарию: хозяева атаковали, гости оборонялись. Но только в первые десять минут. Румынам нужна победа, они и пошли ее добывать. Все решилось в дебюте. Минчане в наших турнирах не были подвержены комплексу чужого поля, играли в гостях смело, часто побеждали, иной раз чаще, нежели дома. А тут колотун напал. В первой десятиминутке накосячили вдоволь, на несколько матчей хватило бы. На первой минуте Курбыко вышел на верховую передачу, с мячом разминулся, а Орак простил, не попал в пустые ворота. Тут же Курненин безо всякой нужды хотел было отдать мяч вратарю, а отдал Аугусто. Оказавшись с глазу на глаз с Курбыко, румын перебросил мяч через него и... ворота. И на этот раз пронесло. Если гости намеревались непременно пропустить, это им удалось. С третьей попытки. Вновь вконец издерганный Курбыко неосмотрительно вышел из ворот, и в этот раз Аугусто его наказал — 1:0.

Что и требовалось доказать. Добившись своего, хозяева свистали всех назад. Рациональные, прагматичные, приземленные, румыны, как и в Тбилиси, предпочли синицу в руках. Но ее, когда уступаешь инициативу, еще удержать надо. Этому ремеслу были неплохо обучены. Однако решает не только крепость щита, но и сила меча. Гости, не испытывая давления, задышали полной грудью и взялись за дело.

Угрожали воротам Морару не так часто, как в Тбилиси, но достаточно, чтобы пару-тройку голов забить. Атаку поддерживали тылы, активен был часто выходивший на передовую Курненин. Запорол выгоднейший момент Зыгмантович, метров с семи бесхитростно пробил во вратаря Кондратьев. Отличные возможности упустили Сокол, Гоцманов, Пудышев. Когда же Гуринович, переиграв в воздухе трудившегося в поте лица Морару, забил, английский арбитр Хэккет гол не засчитал. Усмотрел в действиях форварда нападение на вратаря. Имея в обеих встречах огромный перевес и массу возможностей забить, проиграли. Обидно.

«Мы рождены, чтобы сказку сделать былью»

А «Шахтеру» в Кубке кубков достался «Порту». Чемпионат страны выигрывал семь раз, в последний — в 1979 году под руководством Жозе Марии Педроту, вскоре отчисленного и вновь назначенного. При нем дела пошли на лад, и за последние три года команда неизменно занимала вторые места вслед за «Бенфикой». На том же прикормленном месте оставался «Порту» и в новом чемпионате перед встречей с «Шахтером».

Сильнейшая линия — оборона, основа сборной. Ее надежность, так считали местные журналисты, и обеспечила Португалии выход в финальный турнир ЧЕ-1984.

Первая игра — в Порту.

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью»... Слова некогда популярной в стране песни футболисты «Шахтера» воплотили в жизнь. Поправлюсь — воплощали. Сначала все шло «по науке»: хозяева наседали, гости оборонялись, надеясь на удачу. Случай представился на 6-й минуте, когда мяч, вынесенный из штрафной, подхватил Юрченко, пронесся по флангу и прострелил вдоль ворот. Набежавший Морозов ловко переправил его в незащищенный угол.

Хозяева очень уж рьяно, пренебрегая обороной, бросились отыгрываться. Давление усиливалось, защитники и вратарь Елинскас, стиснув зубы, отбивали мячи абы куда. А в зияющие на территории «Порту» пустоты совершали кавалерийские наскоки гости. Дважды попугали вратаря Зе Бету, а на третий разыграли такую же комбинацию с другими исполнителями. Грачев лихо прогарцевал по бровке, отпасовал в штрафную, и Соколовский в касание переадресовал мяч в сетку — 2:0.

Невероятно, фантастика, сказка! За 20 матчей взявшего разгон первенства «Порту» пропустил всего 2 (два!) мяча, а тут за 37 минут принял столько же, да еще на своем поле. Как такое могло случиться? Местные обозреватели объясняли отсутствием на поле защитников Инасио и Перейры, игроков сборной.

Незадолго до конца тайма хозяева все же забили. С пенальти. О правомерности его мнения разделились. Наши СМИ консенсуса, то есть единства, не достигли. Одни никак решение ирландского рефери Карпентера не комментировали, другие в нем усомнились. Безымянный автор писал в «Советском спорте» (от 19 марта): «Можно, конечно, сетовать на решение арбитра, назначившего пенальти в ворота гостей в ситуации, далеко не обязательно требовавшей столь жесткого наказания».

А уважаемый журналист из уважаемого издания был категоричен: «Крепнет убеждение, что западные арбитры всякий раз ищут для этого повод, а если его нет — все одно находят». За столь жесткие и бездоказательные обвинения господа иностранцы могли бы и в суд подать. Уверен ли был обвинитель в предвзятости судьи? Похоже, не очень, в чем сам и признался: «Нам, телезрителям, судить трудно, поскольку повтор момента не показали». Не будучи уверен сам, сослался на комментатора Центрального телевидения: «В перерыве он смотрел повтор не раз и уверяет, что пенальти не было». Довод непререкаемый.

Карпентер стал едва ли не главным персонажем отчета о матче. Представьте, назначил свободный удар в наши ворота из пределов штрафной, так как «вратарь Елинскас, овладев мячом и не мешкая, отправил его в поле. Но пробежал, гася скорость, шагов пять или шесть. Опытный и объективный арбитр должен понимать, что за это не наказывают», — негодовал обвинитель. Позвольте поинтересоваться — почему же? По существующим тогда правилам вратарю разрешалось, удерживая мяч в руках, сделать не более четырех шагов. Елинскас допустимую норму нарушил, сделал шесть. Стало быть, объективный судья обязан был наказать вратаря. Что и сделал. Странно, упрекали судью в том, что следовал букве закона.

Избаловали ребят наши судьи. Правила трактовали вольно, частенько свистели в пользу нарушителей, на мелкие шалости внимания не обращали. Обозреватели, в частности О. Кучеренко, обращали внимание читателей на нерешительность судей: «Арбитры оказывают плохую услугу футболистам. Во время международных матчей наши игроки нередко получают предупреждения за, казалось бы, мелкие прегрешения против правил и искренне удивляются этому. И вратари наши часто без ограничений бегали по штрафной площади, хотя правило 4-х шагов не отменено... Из-за низкой требовательности ряда судей на чемпионате страны футболисты привыкают играть с нарушениями и поэтому невольно допускают их в международных встречах» («Советский спорт» от 4 апреля).

А когда в жарком единоборстве Морозова с Фрашку, со взаимными ударами, Карпентер удалил обоих, по мнению нашего комментатора (даже убежден был), следовало показывать красную карточку только португальцу. В то время наши журналисты, пишущие и говорящие, уверяли советских людей в якобы существующем против нас заговоре. Не проиграй «Шахтер» в Португалии (в итоге уступил 2:3, потому как после перерыва сыграл на удержание счета, отдал инициативу сопернику и пропустил два гола), вряд ли кто упрекнул бы ирландского арбитра в ошибках, даже если и совершил их.

Обвинение судей, якобы причастных к нашим неудачам, — явление распространенное. Слов нет, ошибались, иной раз умышленно, но не так часто, как писали в СМИ. Между прочим, не только в наших: претензии судьям предъявляли всегда и везде. Примеров множество.

А в проигрыше «Шахтер» виноват сам. Но ничего страшного не случилось: счет (2:3) на выезде считали обнадеживающим. Так что в Донецке «горняков» вполне устраивала и минимальная победа — 1:0 или 2:1. Искомого результата «Шахтер» добился к середине второго тайма, когда Грачев добил мяч в ворота. До этого гости показали, как умеют защищаться. Пропустив, преобразились, «включили» домашний футбол, наступательный. Атаки следовали одна за другой, и минут через десять назначен штрафной в нашу сторону. Игроки «Порту» потянулись к воротам Елинскаса. Их было больше, нежели «угледобытчиков». Удар пришелся в перекладину, а на добивание бросились два португальца (где наши были?). Уолш опередил партнера и счет сравнял. «До сих пор не пойму, — удивлялся после матча Уолш, — почему рядом со мной были два партнера и ни одного соперника».

Отыграв гол, гости вернулись к выездной модели, соорудили стену, которую и отбойный шахтерский молоток не смог разрушить — 1:1.

На пресс-конференции тренер Виктор Носов признал: «Играли на своем поле не в свою силу». А может, гости не позволили сыграть в свой футбол и надо было перестраиваться?

«Андерлехт»

Самое, пожалуй, неудобоваримое блюдо из трех, нашим доставшихся. В Бельгии держал рекорд по числу выигранных чемпионатов — 17, в последующие годы приумноженный. А в Европе являлся действующим владельцем Кубка УЕФА. Не прочь был и на второй год у себя оставить, если «Спартак» не возразит. В составе много игроков национальной сборной и ряда европейских.

«Спартак» отправился в Брюссель не в оптимальном состоянии, недобрал физических кондиций. Что сказалось на скорости передвижения, браке в передачах: превышая допустимую норму, срывал фирменные комбинации. Первые четверть часа москвичи провели в глухой обороне. Освоившись, стали дорожить мячом, провели несколько многоходовок и как-то незаметно выравняли игру.

Трансформация в поведении москвичей оказалась настолько неожиданной для бельгийцев, что не сразу приспособились они к изменившейся ситуации. Несколько точных передач приблизили спартаковцев к владениям Мунарона. Последнее слово партнеры предоставили Родионову. Произнес его Сергей убедительно — поймал голкипера на противоходе и несильно пробил в дальний от него угол. Шла 20-я минута.

Не ожидая такой прыти от гостей, бельгийцы бросились отыгрываться. Дважды выручил Дасаев, едва не забил, выйдя на оперативный простор, Чернятински. Остудить пыл хозяев обязан был Гаврилов, когда Родионов устроил ему свидание с Мунароном. Мог на выбор пробить в правый угол или в левый. Предпочел более сложный вариант: пытаясь обвести бросившегося ему в ноги вратаря, мяч потерял.

Минут через пять вновь не уследили за Чернятински: Дасаев опрометчиво покинул ворота, и тот технично перебросил мяч через голкипера. Базулев прервал его полет... рукой. Брилль с 11 метров не промахнулся. А на исходе тайма лучший игрок Бельгии сезона-1983 Веркаутерен заметил неприкрытого в спартаковской штрафной Брилля и сделал точную на него передачу — 2:1. Хозяевам показалось, что для ответной встречи маловато. Надо забивать еще. Дважды нас выручила штанга, Веркаутерен тонко руководил партнерами, создал несколько возможностей, благополучно ими запоротых. Поняв, что не способны забить, показал, когда случай представился, как это делается. Штрафной метрах в 22 от ворот Дасаева. Веркаутерен установил мяч, разбежался и резаным ударом в обход «стенки» положил его в недосягаемый для Рината угол. Высший класс!

Гости огрызнулись. Черенков побежал вводить мяч из-за боковой, что делал редко. Бросил далеко, в штрафную, на ход Сочнову. Тот без промедления отпасовал назад на набегавшего Гладилина. И уже — 2:3. Счет перед игрой в Тбилиси приемлемый. Потерпеть бы минут восемь. Не дотерпели. На 87-й минуте Веркаутерен грузит в штрафную. В воздух взмывают Чернятински и Поздняков. Столкнувшись, разлетелись в разные стороны, а кто-то из защитников выбил мяч далеко в поле. Бог миловал?

Не похоже. Итальянский арбитр Бергамо свистнул — пенальти. Чтобы не возникло сомнений, показал жестом футболистам и зрителям — игра рукой. Зрители довольны, футболисты — не все. Сыграл ли Поздняков рукой, неизвестно. В отсутствие «суфлера» (ВАР) ответственность возлагалась на судей. Был, не был — на голубом экране не определишь. Наши журналисты видели то, что и телезрители, но сомнений у них не возникло, легко убедили себя и миллионную телеаудиторию: судья-редиска зарезал «Спартак» преднамеренно (между тем УЕФА состава преступления в действиях арбитра не обнаружил). А Брилль, уверенно реализовав и этот пенальти, сделал хет-трик. В Тбилиси надо побеждать с перевесом в два гола — 2:0 или 3:1.

Болезнь Черенкова, незабитый пенальти

Константин Бесков в беседе с грузинским корреспондентом сказал перед игрой: «Мы не в первый раз останавливаем свой выбор на вашем городе. Выбор этот неслучаен. В Тбилиси нам всегда создают благоприятные условия для подготовки, окружают вниманием и заботой. За это мы всегда признательны нашим грузинским друзьям. Мы рассчитываем на мощную поддержку тбилисских болельщиков» («Заря Востока» от 20 марта). Увы, 50 тысяч болельщиков на этот раз спартаковцев не поддержали. Скорее наоборот. Подробности — в следующей главе.

Характер ответной игры специалисты предсказали безошибочно: «Андерлехт» закроется, а «Спартак» попытается вскрыть слаженную, хорошо организованную оборону и подобрать ключик к доведенному до автоматизма искусственному офсайду (именно «Андерлехт» изобрел офсайдную ловушку). Так и случилось, гости ушли в глухую защиту, и поле тбилисского стадиона превратилось в трассу с односторонним движением. Старались, пытались найти бреши, ничего не получалось, бились головой о стену.

Способов взламывать насыщенную оборону немало. Они известны. Это и «стенки», и неожиданные подключения из глубины второго эшелона атакующих... При этом необходимы четкое взаимопонимание между футболистами, безукоризненный по месту и времени пас. Наконец, дальние удары, неожиданные, хорошо поставленные, главное, точные.

Это в теории. На практике били редко и неточно. Комбинации и «стенки» разыгрывали эпизодически. Сказывалось отсутствие полезного и ценного в этом деле Федора Черенкова: уже в Тбилиси, за пару дней до игры с бельгийцами, Федору стало не по себе — весеннее обострение выбило его из игры на три месяца.

Инициативу бельгийцы уступили «Спартаку» добровольно. Мячом он владел, но дорогу к воротам найти никак не мог. Мунарон весь первый тайм томился без дела. Вряд ли это обстоятельство огорчило голкипера и его товарищей. После перерыва гости неожиданно оживились. Видимо, вдохновил их не забитый Гавриловым на 52-й минуте пенальти. После матча Гаврилов объяснялся с журналистами: «Я бил в «свой» правый от вратаря угол. Боюсь, что это меня и подвело. Бельгийцы, вероятно, просматривали видеозаписи наших матчей, и Мунарон был в курсе моих секретов. Но когда я устанавливал мяч, об этом не подумал и пробил вправо».

Взгляд из ворот: «Я посмотрел на Гаврилова. Он отвернулся, чтобы не выдавать, куда будет бить. Я почему-то чувствовал, что пробьет вправо, и чуть наклонился в противоположную сторону. Гаврилов, видимо, решил, что я не угадал, и послал мяч в правый угол. Но я бросился именно туда и кончиками пальцев отбил мяч на угловой».

Гости раскрепостились. В отсутствие Веркаутерена напрягал нашу оборону Чернятински. Обратил на себя внимание не по годам зрелой игрой и 18-летний Энцо Шифо (у нас фамилию искажали, произносили и писали — Скифо). Восторгался им после матча Нодар Ахалкаци: «Скифо был фактически определяющим центром команды. Он способен легко, играючи, обыграть нескольких соперников и выдать мягкий пас. Удивляет его тонкое позиционное чутье, способствующее перестройке игры команды... Скифо сумел наладить коллективную игру и направить ее в нужное русло. Просто удивительно, откуда у этого юнца столько игровой мудрости, позволяющей иметь такую власть над искушенными партнерами».

Его стараниями игра постепенно перешла к воротам «Спартака», и безработный до этого Дасаев несколько раз прерывал комбинации бельгийцев. На последних минутах москвичи все же попытались спасти игру, и на 89-й минуте Мунарона, как и в Брюсселе, пробил Родионов. Поздно. Оставалось всего ничего, минуты две. Тогда без особой надобности время не прибавляли, матч длился полтора часа и ни минутой более. А ведь хватило и этого, чтобы забить второй, победный. Об упущенном шансе рассказал участник последней спартаковской атаки Сергей Шавло: «Я передал мяч на фланг Гладилину, а сам рванулся в штрафную, куда Валерий верхом переправил мяч. Я готов был принять его и нанести удар. А Родионов, не видевший меня, пробил с лета и не попал. Я кричу ему: «Оставь!» Но мой голос утонул в шуме трибун».

Несогласованность ребят позволила «Андерлехту» пройти дальше и выйти в финал, где уступил он английскому «Тоттенхэму» только в серии пенальти. При благоприятном стечении обстоятельств на его месте мог оказаться «Спартак», удачно игравший с английскими клубами.

Гром не грянул, молнии не сверкали

Неудачи советских клубов и сборной в международных турнирах вызывали болезненную реакцию в начальственных кабинетах и в СМИ. На протяжении десятков лет воздух сотрясали шаблонные обвинения, порой сопровождавшиеся оргвыводами. В этот раз массовый выход из еврокубков восприняли спокойно, с пониманием. Тон, как обычно, задала «Правда», рупор партии, путеводитель, компас, если хотите, ориентировавший народонаселение в сложных коллизиях в международной и во внутренней политике, освещал единственно верный путь к истине.

Уже 23 марта, через два дня после ответных четвертьфинальных встреч, спортивный обозреватель «Правды» Лев Лебедев в небольшой заметке объяснил причины случившейся с нашими командами неудачи. Излагал деликатно, доброжелательно и, что важно, объективно: «Было бы неправильно по цифрам на табло не увидеть игровой сути состоявшихся матчей... Ни одну из наших команд не упрекнешь в комплексе чужого поля... Они не робели, выказали достоинство и на чужом поле, подстраиваться под соперника не помышляли, а вели наступательную игру без страха и упрека». Перечислил автор достоинства каждой команды в отдельности. В заключение в бочку меда добавил ложечку дегтя, коснулся недостатков.

«Нашим командам, — продолжал Лебедев, — надо сейчас в первую очередь разобрать причины неудач, недостатков, которые тоже запомнились. Они проявились и в технике, и тактика могла быть разнообразнее, а уж что касается завершения атак, то это прямо «ахиллесова пята» наших футболистов».

С направления, данного главным партийным органом, никто не свернул. Не все центральные издания заметили исчезновение с радаров трех наших клубов, а голоса заметивших звучали в унисон. Не утверждаю, что под влиянием, тем паче давлением, старшего (не по возрасту, по положению) товарища. Скорее из-за возникшей возможности выразить собственное мнение. Один пример для наглядности приведу. Известный журналист Юлий Сегеневич, обозреватель спортивной газеты: «И «Шахтер», и «Спартак», и минское «Динамо» борьбу с соперниками вели смело, раскованно, а голевых ситуаций, заметьте, создали побольше, нежели их конкуренты. Думаю, мы не вправе предъявить командам претензии в отсутствии боевитости» («Советский спорт» от 7 апреля). Не припомню случая, чтобы поражения в престижных международных соревнованиях сразу трех советских клубов не вызвали природного катаклизма, грома и молнии с советского спортивного олимпа. Что-то в атмосфере менялось? Поживем — увидим.

В следующий раз наконец откроем свой чемпионат. Уже в 47-й раз. Неужели и юбилейный успею с вами отметить?