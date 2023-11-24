Литтбарски обманул Дасаева — «Спартак» выбыл из еврокубков

Летопись Акселя Вартаняна. 1984 год. Часть пятнадцатая.

Четыре советских клуба получили доступ на евротурниры: «Спартак» и минское «Динамо» — на Кубок УЕФА, «Динамо» московское — на Кубок кубков. Чемпион «Днепр» дебютировал в самом престижном — Кубке чемпионов. С него и начнем.

«Трабзонспор»

Достался ему турецкий «Трабзонспор». Сравнительно молодой, всего 13 лет прожил в высшей турецкой лиге и успел шесть раз победить. В сезоне-1984, самом удачном, выиграл первенство и Кубок. В еврокубках провел 16 матчей, победил в шести, преимущественно дома. Не сумели устоять перед ним европейские гранды — «Ливерпуль» и «Интер». Три года тому назад и киевляне не справились в Трабзоне с турками — 1:1, а у себя выиграли не без труда — 1:0.

Чемпионат только начался, соперник «Днепра», сыграв два матча вничью (оба раза — 0:0) с середняками, был далек от оптимальной формы, но нашего чемпиона обещал «сухим» из Трабзона не отпускать.

Добирались на место с приключениями. Внеплановая посадка в Самсуне вынудила пересесть в автобус. В город прибыли за три часа до начала матча. Не столько этот неприятный эпизод, сколько чрезмерное волнение расстроило игру гостей, уверенно выступавших в своем чемпионате. Пассивность «Днепра» едва не обернулась на первых минутах двумя пропущенными голами. Обошлись одним, когда защитник сборной Турции Неджати промчался, не встречая преград, по флангу и навесил на штрафную. Краковский ошибся на выходе, и нападающий Хасан в падении отправил мяч в сетку. Шла седьмая минута.

Турки продолжали наседать. Примитивно — проходы по кромке с последующим навесом на ворота. Наши растеряны: на жестком покрытии с непредсказуемым отскоком мяча наигранные комбинации не удавались. Защитники свою территорию не покидали, хавбеки, исключая Литовченко, помощи Тарану и Протасову не оказывали. Гости за полтора часа несколько раз были замечены возле турецкой штрафной, но ничего путного не создали, а пропустить могли не раз. Итог — 0:1. Первый блин, так часто случается, комом вышел. Но размер проигрыша надежду на благоприятный исход в домашнем матче оставлял.

Турецкая команда провела в воздухе намного больше времени, чем требовалось. Из-за проблем с билетами (удивительно!) на рейс Стамбул — София — Москва пришлось лететь сначала во Франкфурт-на-Майне, оттуда через Москву в Запорожье и, наконец, в Кривой Рог, где состоялась игра.

Погода для начала октября идеальная: +16, солнечно. Поле — изумительное, ровное, все покрыто зеленью.

Перед игрой тренер Владимир Емец обратился к болельщикам с пламенной речью, извинился за невразумительную игру в Трабзоне, отчитался перед людьми — игру разобрали, выводы сделали. Победу с нужным счетом не обещал, но заверил: «Постараемся избежать повторения непростительных ошибок в первом матче».

Игра началась. Все «по науке»: турки защищались, наши наступали большими силами. Участвовали в наступлении все звенья, включая защитников. Гости не огрызались даже, первый удар в сторону ворот произвели на 25-й минуте. Днепропетровцы атаковали азартно, но в спешке часто теряли мяч и нить игры. Создали немного, а то, что создали, не реализовали.

В перерыве тренер провел разъяснительную работу, проще — вправил ребятам мозги, и на поле вышла другая команда, организованная, жадная до гола, с пониманием, как сокрушить турецкую крепость. Первую пробоину в ней сделали сразу после перерыва. Литовченко, затеяв с товарищами комбинацию, сам ее и завершил. Минут через двадцать он первым подоспел к отбитому вратарем мячу после сильного удара Протасова — 2:0. План выполнен, но в стране советской принято его перевыполнять. Перечислять фамилии игроков, способных и обязанных укрупнить счет, не стану. Помог перевыполнить защитник турецкий, К.Шенол, забил однофамильцу своему (или родственнику) Б.Шенолу — 3:0. Первый шаг сделан, кто следующий?

«Левски-Спартак»

Соперник опытнее и мастеровитее предыдущего. 15-кратный чемпион страны, юбиляр, 75-й годок стукнул. Четыре года тому назад попробовало его на зуб «Динамо» киевское. Разгрызть не получилось — 0:0 и 1:1. За счет гола в Киеве дальше прошли болгары.

Летим в Софию. Противостояла нам слегка ослабленная сборная Болгарии, в составе «Левски-Спартака» семь игроков национальной команды. Наши парни начали увереннее, нежели в Трабзоне. Протасов, Литовченко и даже защитник Пучков заставили понервничать голкипера сборной Михайлова и 45 тысяч зрителей на трибунах. А в середине первого тайма огорчил их наш капитан Литовченко. Продолжения не последовало. У нас.

Продолжили хозяева. Сначала Вилев, а на последней минуте тайма Вылчев вывели своих вперед — 2:1. Гости имели несколько возможностей сравнять счет, но не преуспели. Когда же пропустили от Сиракова третий, стало тревожно. Тут же последовали замены, судорожные, возможно, запоздалые. Вместо инертных Лютого и Чередника вошли в игру Таран и Кузнецов. Ничего не изменилось — 1:3.

Дома «Днепру» необходима победа в два мяча. Хотя бы — 2:0. Кузнецов и Таран уже в основе. Они и забили к 24-й минуте два гола. Могли бы задолго до конца успокоить гостей и поклонников своих, будь в завершении точнее и удачливее те же Таран, Кузнецов и товарищи их.

После возобновления игры болгары оживились, часто атаковали, угрожали. Кульминация наступила на 70-й минуте, когда наш немецкий друг Зигфрид Киршен из ГДР наказал хозяев пенальти (по свидетельству очевидцев, мяч попал в плечо защитнику). Выручил Краковский, отразив два подряд удара. Пусть сам и расскажет: «Постарался успокоиться. Внимательно посмотрел на Спасова. И когда он приготовился к удару, интуитивно почувствовал, куда он направит мяч. Угадал, но, правда, отбил мяч не совсем удачно, предоставив возможность Спасову пробить с близкого расстояния. Но и второй его удар удалось отразить».

«Хайдук»

Московскому «Динамо», самому, пожалуй, слабому на тот момент из нашей четверки, достался соперник самый сильный — «Хайдук».

Клуб преклонных лет, 1911 года рождения, многократный чемпион и обладатель Кубка страны. Играл во всех трех евротурнирах, дважды добирался до полуфинала. В чем шанс «Динамо», балансировавшего между высшей и первой лигами? Если это успокоит вас, скажу: советская сборная и клубы во все времена удачно с югославами играли. Более существенный фактор — актуальное состояние нашего соперника. Оказался в сложном положении. Прежнего тренера уволили, нового, не сумев договориться с иностранными специалистами, не нашли. За несколько дней до начала чемпионата пригласили первого под руку попавшего, Станко Покленовича, тренера юниоров.

Беда не приходит одна. Разбежались в разные стороны более половины игроков основы. Немало травмированных. Тренер лепил команду из того, что было. Неудивительно, что после пяти туров стартовавшего в стране чемпионата «Хайдук» обитал на девятой позиции.

Помощник главного, «разведчик» Ковачич, побывал в Москве на матче «Динамо» — «Торпедо», проигранном динамовцами — 0:4. Увиденным, особенно счетом, остался доволен и не сомневался — первый барьер преодолим. Журналист, впечатленный словами Ковачича, обрадовал своих читателей броским заголовком: «Хайдук» идет дальше!"

Москва

Небольшая группа поддержки «Динамо» (чуть более 14 тысяч человек) требовала быстрого гола. Требование уже на девятой минуте выполнил Аргудяев: опешившие защитники гостей, выстроившись в цепочку, проглядели его рывок. Обернувшись, увидели сверкающие пятки. Выйдя в одиночестве на вратаря, динамовец легко его переиграл.

Матч получился пресноватый, немногочисленные моменты чаще возникали у ворот гостей. Единственный реальный момент, созданный югославами, предотвратил Прудников. Сначала он в шпагате отбил ногой сильный удар с небольшого расстояния, успел вскочить на ноги и вытащить из-под перекладины повторный.

Ближе к концу обе команды успокоились. Разумеется, счет наших соперников устраивал. Небольшой проигрыш перед домашней встречей вселял надежду на выход в следующий круг. Знали бы, что их дома ждет!

Осиек

Вряд ли кто сомневался, что гости закроются и всеми силами будут защищать забитый в Москве гол. Каково же было удивление, когда на второй минуте Газзаев на сверхзвуковой скорости ворвался в чужую штрафную и разрядил пушку. Снаряд просвистел над перекладиной, а канонир схватился за голову. Кто-то заметил: в первый раз за 90 минут. И в последний, добавлю. Через пять минут Валерий повторил маневр, фирменными финтами разбросал в разные стороны защитников и мощно пробил. Что важно — точно. И тут же оказался в крепких мужских объятиях товарищей — 1:0. Хозяевам, если на что-то еще рассчитывали, надо забивать три.

Вот тут динамовцы взяли паузу, чтобы понаблюдать, как соперник будет это делать. Два увидели. Сначала Диверич (минут за пять до перерыва) ловко переиграл защитников и вратаря. А через пять минут после Вуйович уверенно реализовал пенальти. Уже проигрываем — 1:2. Что хотели, увидели, и поняли — забьют еще, если не остановить. Счет все еще в нашу пользу (мяч на выезде забили), но держаться за шаткий перевес — себе дороже. Игра раскрылась. Получив свободные зоны, москвичи чаще стали туда проникать. Поначалу обменялись ударами в штангу, голами не получилось — забивали только гости.

Душа команды Газзаев, выдумщик, затейник, забил еще раз, а затем отдал скрытый пас Буланову (виновнику пенальти), и он снял грех с души — 3:2. Полегчало. Газзаев, затерзав защитников (долго будет им в жутких снах являться), совершил очередной рейд и был остановлен единственным доступным им способом — недозволенным. Сам же, вопреки предрассудку (потерпевшему не пристало исполнять приговор), пробил так, что мяч из ворот извлекли благодаря прибывшей на помощь тяжелой технике. 4:2. И это не все. Минут за десять до конца отметился в хозяйских воротах Хапсалис — 5:2. С ума сойти!

Жребий поощрил динамовцев за старание, хорошее поведение, отличную стрелковую подготовку и премировал мальтийским клубом

«Хамрун Спартанс»

Как это провинциалы из глубокой футбольной глубинки в восьмой части финала оказались? Спросите ведь. Отвечаю: себе подобного прошли, североирландскую «Баллимену» — 1:0 и 2:1. После погрома, учиненного нашими парнями в Югославии, вопрос о победителе отпал. Сама его постановка для «Динамо» оскорбительна.

В Москве случилось то, что и ожидали, — избиение младенцев. Забили, как в Осиеке, пять. Должны были раза в два больше. Газзаев вел себя скромно, отделался дублем. Больше не успел: тренер поберег Валерия, заменил минут за двадцать до конца. Отличившиеся в игре с «Хайдуком» Хапсалис и Буланов норму выполнили. Реализуй защитник пенальти (в стойку мяч угодил), перевыполнил бы. Еще один забил Каратаев.

А что делать на Мальте? Проблем дома — по горло, отвертеться от первой лиги надо бы.

УЕФА подобных вольностей не допускал. Делать нечего, пришлось лететь.

Александр Севидов заявил перед игрой: «Мы хотим приберечь свои силы, поскольку нас ждут напряженные и ответственные матчи на финише первенства страны. Произведем и некоторые изменения в составе, в частности, дадим передохнуть лучшему бомбардиру Газзаеву».

Забили быстро, на 12-й минуте. Отличился Чесноков, отметил дебют свой в еврокубках. Гол остался единственным. Больше не требовалось. Будь сосредоточеннее в завершении Пудышев (дважды), Хапсалис, Головня и их партнеры, забили бы больше, чем в Москве.

«В целом с поставленной задачей справились», — отрапортовал Севидов журналистам после матча. Видимо, имел в виду легкую разминку, проведенную динамовцами на превосходном поле: тренеру состояние газона понравилось. Насколько эффективно потренировались, вы знаете: место в высшей лиге после заключительных матчей (пусть и не во всех напрягались) динамовцы сохранили.

«Оденсе»

«Спартаку» играть с долгожителем датским из города Оденсе. Родился в 1887 году на острове Фюн. Через три года столетний юбилей отметит. На момент встречи со «Спартаком» «старик» бедствовал: со второй прошлогодней ступеньки спустили его на 14-ю. При 16 участниках. Тренер Рихард Нильсен объяснил тяжелую ситуацию продажей нескольких ведущих футболистов в зарубежные клубы. Но бодрости духа не терял и перед домашней встречей скромно заявил: «Мы надеемся на успех, но выиграть у опытного титулованного «Спартака» будет, пожалуй, нелегко».

Не будем мешать ему в осуществлении честолюбивых планов и проследим за тем, как слова претворит он в дела. 5308 зрителей небольшого городского стадиона были несказанно удивлены, когда ошибка наших ребят в центре поля обернулась атакой на ворота Дасаева, завершенной резаным ударом Утофта. Пропущенный гол вынудил спартаковцев снять розовые очки и взглянуть на происходящее в черно-белом изображении. Увидев, принялись за дело, и к заключительному свистку голландского «соловья» Сетеркавена на табло застыли цифры «5» и «1». Пятерку заслужили гости. Черенков не забил, но его великолепная игра внесла солидный вклад в крупную победу.

Если датский тренер удивил публику до матча, Константин Бесков — после. Выдал шедевр: «В ответной встрече в Москве датчане предпримут попытку взять реванш». Это как? После 1:5 выиграют на чужом поле с разностью в пять мячей?" Конечно же, пошутил Константин Иванович, находясь в распрекрасном настроении.

А то, что сыграл «Оденсе» лучше, чем дома, — факт. И никуда от него не деться. «Спартак» позволил. Не до датчан ему было, во весь опор за «Зенитом» бежал. Гостей все же обыграл. Вполноги — 2:1. Потому как, цитирую автора отчета в «Советском спорте» (от 4 октября) Александра Владыкина: «Спартак» не сумел-таки после легкой победы в Дании всерьез настроиться на домашний матч [...] А после быстро забитого гола начал играть излишне спокойно, подчас допуская небрежность в передачах, снизил скорость". И все же выиграл. Надо же было очки еврокубковые обрести, да и о премиальных за победу не забывали. Размер выигрыша для кассиров УЕФА значения не имел. А какая сумма перепала ребятам от наших деятелей, знают только они. Не будем считать деньги в чужих карманах.

Тренер проигравших удовлетворен, победителей — нет. Обычно бывает наоборот.

Р. Нильсен: «Я доволен сегодняшней игрой своей команды и без доли дипломатии хочу сказать, что нам почетно уступить такому клубу лишь один мяч».

К. Бесков: «Футболисты, которые выходят на поле, прежде всего должны думать о зрителях и играть в полную силу».

«Локомотив» (Лейпциг)

Следующий оппонент — родом из ГДР. Не самый страшный из потенциальных, но крайне для советских команд неприятный. Расслабиться не позволит. Играли мы с немцами всегда тяжело. Жесткие, неуступчивые, легкой жизни не жди. В первом круге дрезденские железнодорожники не заметили норвежский «Лиллестрем» — 7:0 и 3:0.

Уже в начале матча в Лейпциге заметно было — гости на игру настроились. На шестой минуте Сидоров, принимая передачу с фланга, пробил головой — штанга. Отбросила она мяч на Гаврилова — 1:0. Первый гол в матче и 17-й еврокубковый Юрия, лучший результат среди советских футболистов. Пропустив, хозяева овладели мячом, захватили территорию, но цепко и грамотно игравшая оборона москвичей не позволила создать почти ни одного шанса. Почти — это удар с убойной позиции защитника Трешке. К счастью, неточный.

Без приболевшего Черенкова контратаки лишились прежней эффективности, все же пару раз забивать были обязаны, вернее, был обязан. Я о Родионове. Когда вышли втроем на одного немца, он не попал в ворота. В другой раз, уже обыграв вратаря, пробил не сильно, и защитник выбил мяч с линии ворот.

Во втором тайме конфигурация игры не изменилась, казалось, счет наши удержат. Удержали бы, не понеси вдруг Гаврилова (из добрых побуждений) в собственную штрафную, где и совершил противоправное действие. Пенальти на 83-й минуте уверенно реализовал Цетше. Все же могли вернуться домой со щитом, не отрази штанга на последней минуте удар Шавло — 1:1. Тоже неплохо. Расстроенный упущенной победой Бесков был на пресс-конференции немногословен: «Считаю, что наша команда не показала всего, на что способна».

Дома — опять в основе без Черенкова, обозначил он свое присутствие на 88-й минуте, когда все было понятно.

Вели себя немцы так, как и нужно в гостях. Выстроили две линии обороны, а Гаврилову и Родионову уважение, внимание уделили особое — персональное. Они-то и отметились. До перерыва Гаврилов, завершив стремительную трехходовку, увеличил свой еврокубковый улов до 18 голов. После Родионов извинился перед болельщиками за две неудачи в Лейпциге. Правда, однажды. Но значения этому не придали, выиграли — 2:0. Больше не требовалось.

Играли 7 ноября, в красный день календаря, торжественно в стране советской отмечаемый. Чтобы не отвлекать народ от праздника буйного, шумного, в этот день футбольные матчи в стране не проводили. Для УЕФА святой день — среда. Он и мысли не допускал, чтобы из-за каких-то памятных дат турнирные матчи надо переносить: закон для всех один, извольте играть. Сыграли, как видите. Пришлось. Доволен остался, помимо спартаковцев, победно отметивших 77-ю годовщину произошедшего в России события, и норвежский арбитр Свен Тим, судья матча. «Мне повезло, — сказал он нашему журналисту Т. Леонидову, — ведь далеко не каждый судья имеет возможность проехать по улицам праздничной Москвы».

Две наши команды получили доступ на весеннюю евросессию, а динамовцам Минска и «Спартаку» еще пахать и пахать в осеннее ненастье в турнире расширенного формата. У нас время отпусков, а иностранцы ежедневно улучшали спортивную форму в своих чемпионатах, развивших приличную скорость. Как, к примеру, западногерманский клуб

«Кельн»

Привязались к спартаковцам немцы. Сначала милые нашему сердцу демократические, теперь вот противоположного по восприятию свойства — капиталистические. Западногерманский журналист Карл-Ханц Хайманн сравнил «Кельн» с примадонной. Характер капризный, вздорный, неуравновешенный, взрывной. Никогда не знаешь, что выкинет. Способен дома подзалететь на 1:5 или 2:6, а в гостях так же безжалостно приложить кого угодно.

В составе — пять игроков сборной: Шумахер, в 1980-е — один из лучших вратарей в Европе. Помимо него — Штарх, Энгельс, Литтбарски, Клаус Аллофс. Красавцы. Впечатления от встреч со «Спартаком» неприятные: в 1975-м в этом же турнире получили немцы от него 0:1 и 0:2.

Где же еще играть 28 ноября, за два дня до наступления зимы? Вопрос риторический. Конечно, в столице грузинской — в Тбилиси. Здесь и встретят, как дорогих гостей обогреют, вкусно покормят, условия наилучшие создадут, в игре поддержат. В день матча столбик термометра показывал плюс 12, ясно, на трибунах — 40 тысяч зрителей. А два московских матча, с датчанами и с ГДР, посетило в общей сложности всего 35 тысяч.

«Кельн» откровенно играл на ничью. Отдал (скорее спартаковцы сами взяли) инициативу, когда же мяч попадал к нему, долго его держал, замедлял темп. «Спартак», воодушевленный горячей поддержкой трибун, нападал азартно, но не так слаженно, как умел. Сказывалась усталость после трудного сезона.

Черенкова и Родионова тренер был вынужден выпустить на поле с недолеченными травмами. Скамейка коротковата, полноценной замены таким мастерам Константин Иванович в загашнике не имел. Все же до перерыва, пока сил хватало, моментов москвичи создали больше и играли качественнее. Опасность исходила в основном от защитника Позднякова. Трижды выходил он на ворота Шумахера, но только с третьей попытки, получив выверенный пас от Гаврилова, забил.

Во втором тайме скорость упала, усталость сковывала, а увеличить счет могли, если б били точнее и не свирепствовал в воротах Шумахер. Все, что летело в створ, отразил, и сложные, и из категории ультра-си. Единственный неотразимый приняла на себя штанга. И немцы, особенно после пропущенного гола, что-то создали. Работы у Дасаева было меньше, а однажды выручил в ситуации, казавшейся безнадежной. Ринат среагировал на хлесткий удар Аллофса. Мяч коснулся защитника, потерял скорость, изменил направление и медленно покатился в противоположный угол. Гости победно вскинули руки, трибуны оцепенели, а Дасаев каким-то непостижимым образом извернулся, вытянулся в струнку и на самой линии мяч остановил.

Все же для конца ноября «Спартак» смотрелся неплохо и победил — 1:0. Хотелось большего, возможности были. Хватит для полного счастья? Узнаем по окончании ответного матча.

«Спартак» после игры в Тбилиси оказался в вакууме. За две недели не смог найти партнеров для спаррингов. Начальников у нас много, умные речи на собраниях и совещаниях произносят, если что не так, стружку снимут. А чтобы помочь, партнеров поискать, в стране или за ее пределами, для поддержания игрового тонуса...

Вышли на игру растренированные, растерянные. И сразу попали под пресс хозяйский. За две недели, что бездействовал «Спартак», «Кельн» значительно улучшил игровую форму, одержал в бундеслиге три уверенные победы и поднялся из низов на четвертое место. Его преимущество над москвичами в первом тайме было бесспорным, о чем и счет угловых свидетельствует — 14:0. А то, что гол забили только один, объяснили невезением. Угловой подал Литтбарски, Байн, не встретив сопротивления, пробил головой.

Когда же Литтбарски метров с 25 превосходно исполнил штрафной, технично, в обвод «стенки», немцы приступили к «политике сдерживания». «Спартак» за полтора часа имел два верных момента. Шавло вновь, как и в Тбилиси, потряс штангу, а за семь минут до конца блестяще сыграл Гаврилов. Обманув двоих защитников, выдержал мхатовскую паузу и выдал идеальный пас на блюдечке с голубой каемочкой Кужлеву, неопытному 18-летнему юноше. До ворот метра четыре. Только ногу подставь, мяч сам дорогу найдет. От волнения (гол выводил спартаковцев в следующий круг) парень пробил, по выражению одного журналиста, «перпендикулярно» и сумел поднять мяч над перекладиной, что было куда сложнее. 0:2.

Трудно пришлось «Спартаку», особенно защите и вратарю. Упомянутый нами Хайманн сказал сидящему рядом Олегу Кучеренко: «Дасаев сыграл сегодня так, как Шумахер — в Тбилиси».

Сам Ринат ответственность за второй гол взял на себя: «Я в чем-то был виноват. Думал, что Литтбарски пробьет в угол, который прикрывал я, а он очень удачно подрезал мяч в другой. Чуть-чуть запоздал я с броском...»

Первая и единственная осенняя потеря. Минское «Динамо» в эту главу не уместилось. В следующий раз, завершая дела международные, расскажем и о минчанах, и о сборной.