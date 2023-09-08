Остались без Олимпиады и чемпионата мира

Летопись Акселя Вартаняна. 1984 год. Часть седьмая.

Чемпионат мы в прошлый раз открыли. Даже о наиболее ярких (и скандальных) событиях первых туров рассказали. Как и о стартовавшем в феврале Кубке советском (успели и победителя поздравить) и трех наших участниках еврокубков, надолго там не задержавшихся.

Выделенные на «Летопись» полосы, извините за банальность, не резиновые. Уместить разношерстные события, происходившие примерно в одном временном промежутке, невозможно. Посему я вынужден приостановить ход только-только отбывшего со станции отправления громоздкого состава и посвятить главу делам международным. В очерченный только что хронологический период впервые в сезоне предстала пред зрительские очи сборная СССР, чтобы помериться силенками с грандом мирового футбола. У другой сборной, олимпийской, — решающая встреча в группе за билет в Лос-Анджелес на ОИ-84.

Международный раздел выступлениями сборных не исчерпывается. Неожиданно возникнут проблемы. В 80-е современники их пережили, надеюсь, переживем и мы.

Курс на игры

Обеими сборными руководил Эдуард Малофеев. В сентябре 83-го доверили ему олимпийцев, а после конфуза в отборе к ЧЕ-84 и национальную команду. Олимпийцы включились в отбор на Игры весной 1983 года. Только победа в группе давала право на участие в финальном турнире. В группе непростой — в соседстве с Болгарией и Венгрией. Греческих любителей в расчет не брали, и роль аутсайдера исполнили они с блеском, остались последними с одним очком после шести игр.

В сборную привлекли сильнейших футболистов, исключая участников ЧМ-82, им путь на Олимпиаду был заказан МОК. В двух первых матчах рулил Владимир Сальков. Результат сочли приемлемым: в Болгарии сыграли вничью (2:2), в Москве крупно обыграли греков — 3:0. Какими соображениями руководствовались начальники, сменившие на тренерском мостике Салькова на Малофеева (Сальков стал вторым), знают только они сами. Малофеев, вы в курсе, выиграл в 82-м с минским «Динамо» золото, а в 83-м вел жаркий спор за первенство со «Спартаком» и «Днепром». Внезапный перевод тренера минчан в сборную сбил их с ритма и сказался на турнирном положении — завершили они чемпионат третьими.

В сборной Малофеев начал с двух выездных побед — над Венгрией (1:0) и Грецией (3:1) — и перед двумя домашними матчами имел неплохие виды на победу в группе. Небольшие сомнения возникли после нулевой встречи с болгарами в Москве. Не столько в исходе борьбы в группе — шансы наши все еще были высоки, — тревожило качество игры. Не было мысли, считали специалисты, и той легкости, какую показала команда в Пловдиве. В Москве болгары смотрелись солиднее, превзошли наших в технической оснащенности и в тактике построения игры. Хозяева провели встречу невнятно, импульсивные атаки легко предотвращала оборона гостей, а удобные для взятия ворот моменты (они все же возникали) не позволили реализовать технические огрехи — 0:0.

Последняя игра, с Венгрией, назначена на 25 апреля. Примерно за месяц, в конце марта, вступила в новый сезон национальная сборная, впервые под руководством Малофеева. Поскольку решил я строго следовать сегодня хронологическому ходу событий, начну с дебюта Эдуарда Васильевича в главной команде страны. Получил он ее для подготовки к чемпионату мира-86 в Мексике. Оставалась самая малость — выиграть отборочный турнир на четыре персоны. Не обязательно выиграть, и за второе место билетом в Мексику обеспечивали. С соседями проблем не должно возникнуть. Сильна разве что вступившая в пору расцвета Дания, если же не сумеем справиться с весьма посредственными Норвегией и Северной Ирландией, то и лететь за тридевять земель не имеет смысла.

Первые матчи — в сентябре. К ним подготовиться надо бы. Об этом начальники позаботились, со спарринг-партнерами договорились. Первая проба сил — 28 марта. Тренер мудрить не стал и под вывеской «Сборная СССР» вывел на игру все тех же олимпийцев, им же с бору по сосенке собранных и в деле испытанных. Пользуясь удобным случаем, он решил перед матчем с венграми проверить ребят с сильным соперником (имя его раскрою чуть позже). Формально, повторюсь, называлась она первой сборной, ФИФА нашей вывеске поверила и под этим статусом ее зарегистрировала. Фактически, без Дасаева, Чивадзе, Демьяненко, Шенгелии, Блохина и других участников ЧМ-82, таковой она не являлась.

Эксперты к тренерскому решению отнеслись с пониманием. Перед решающим матчем олимпийцев с Венгрией такой ход был признан логичным и обоснованным, тест на состоятельность избран хоть и сложный, но весьма полезный. Сложность — в силе соперника. А соперник — о-го-го,

Сборная ФРГ

Вся грудь в орденах, прошу прощения, в медалях, полученных на мировых и европейских чемпионатах. Правда, после ЧМ-82, где сборная ФРГ осталась только второй, отношение к ней на родине изменилось, недовольны были, разумеется, тренером — Юппом Дервалем. Тем самым, с которым сборная провела блестящую беспроигрышную серию в 23 матча, а в 80-м вы-

играла чемпионат Европы. Души в нем не чаяли, на руках носили, песни хвалебные слагали. Все нравилось: и как играет команда, и какие добрые отношения с футболистами коуч выстроил, больше свободы им дал, не держал на казарменном положении, размещал в многозвездочных отелях в центре города (как некогда наш Гус Иванович Хиддинк).

Холодком повеяло после испанского чемпионата мира, где в финале уступили золото итальянцам. Тут же обвинили тренера в мягкотелости: футболистам, мол, потакает, капризы их выполняет... Все возрастающая критика нервировала Дерваля и его команду. Значительно обновился состав, не только по инициативе тренера. Пятеро игроков основы — Брайтнер, Хрубеш, Магат, Кальтц и Фишер — попросили Дерваля впредь их не беспокоить.

На результаты, весьма приличные, грех было жаловаться. Претензии, перешедшие в раздражительность, все чаще предъявлялись к качеству футбола. В отборочной группе к ЧЕ-84 сборная задачу выполнила, заняла первое место, правда, опередила Северную Ирландию лишь по лучшей разности мячей. Возмутили немецкую общественность и два проигрыша ирландцам, дома и в гостях, с одинаковым счетом — 0:1. А безнадежного аутсайдера, Албанию, одолели с большим трудом. У себя вырвали победу на зубах уже в концовке (2:1) и повторили счет первой встречи в Тиране.

Перед матчем с нашей командой Дерваль испытывал серьезные трудности с составом. По разным причинам не смогли участвовать в игре Штилике, Шустер и самая яркая «звезда» — Карл-Хайнц Румменигге. Образовавшиеся в разных звеньях бреши Дервалю залатать равноценными по уровню мастерства игроками не удалось. Но и в таком составе соперник представлял силу немалую.

Несколько слов о наших взаимоотношениях. В каком бы состоянии немецкая команда ни находилась, сладить с ней было непросто. В первых двух встречах, в середине 50-х (немцы щеголяли тогда в золотых медалях, полученных на ЧМ-54), сладили: в

55-м в Москве обыграли их — 3:2,

в 56-м в Ганновере — 2:1. И точка, как отрезало. С тех пор — одни поражения, в товарищеских матчах и в официальных, на чемпионатах мира и Европы. Случались крупные. До новой поездки в Ганновер мы два матча выиграли, шесть проиграли с общим счетом 8:17.

60 минут на равных

Наши ребята перед сильным соперником не тушевались. В гостях вели себя так же раскрепощенно, как дома. Характерная особенность команд Малофеева. Вот и в Ганновере начали резво, пошли, к удивлению хозяев, вперед. Проход по флангу, прострел в штрафную, и после грубой ошибки растерявшегося защитника Литовченко с ходу расстрелял ворота знаменитого Шумахера. Пятая минута, ведем — 1:0. Но минуты через три ошибся Виктор Чанов. На подачу углового вышел нерасчетливо, с мячом разминулся. Спас ситуацию Поздняков, подстраховавший вратаря. Ненадолго — подоспевший Феллер пробил в незащищенное пространство — 1:1.

Игра бодрая, зрелищная, со взаимными шансами, изобиловала грубыми ошибками, из-за чего у обоих ворот возникало, к удовольствию зрителей, множество моментов, называемых голевыми. Целый час наши играли на равных, а в середине второго тайма подсели, сказались лучшая физическая готовность и более высокое индивидуальное мастерство сборной ФРГ. Немцы взяли мяч в ноги, наших парней за горло, перекрыв им кислород. Не поспевая за соперниками, гости стали часто нарушать правила (за что поплатились тремя «горчичниками»), увеличился и технический брак. Дважды нас выручила штанга, однажды защитник вынес мяч из оставшихся сиротливыми ворот, не раз спасал Чанов. Гол, как говорят в таких случаях, назревал. Ребята держались из последних сил. Минуты не хватило. Очередная ошибка, на сей раз Шишкина, позволила недавно вышедшему на замену Бреме поговорить с Чановым без свидетелей. Разговора на равных не получилось. Доводы немца оказались весомее, аргументированнее. Итог — 1:2.

Опять проигрыш, седьмой кряду. Счет мячей 9:19 — точная копия победного турне московского «Динамо» в 45-м в Великобритании. Но тогда — в нашу пользу.

ФРГ — СССР — 2:1

Голы: Литовченко, 5 (0:1). Феллер, 8 (1:1). Бреме, 89 (2:1).

ФРГ: Шумахер (Роледер, 46), Брунс, Бригель, Ферстер (к), Хергет, Рольф (Оттен, 46), Милевски (Боммер, 71), Маттеус, Майер, Феллер, Аллофс (Бреме, 76).

СССР: Вик.Чанов (к), Шишкин, Жупиков, Павлов (Янушевский, 20), Поздняков, Зыгмантович, Литовченко, Пудышев, Алейников, Гуринович, Стукашов (Протасов, 63).

Наказания: Майер; Павлов, Зыгмантович, Жупиков.

Судьи: Намоглу. Демизель, Деда (все — Турция).

28 марта. Ганновер. «Нидерзаксенштадион». 45 000 зрителей.

Критика в адрес сборной была доброжелательная, объективная. Похвалили ее за заряженность на ворота, азарт, движение, скорость. За исключением последнего получаса. И на недостатки указали. Хронические — хромало завершение атак, заметны огрехи в обороне, позиционные промашки, уступали немцам в воздушных единоборствах... Надежда, она всегда умирает последней, на улучшение игры все еще жила и неплохо себя чувствовала.

Генеральная репетиция

Возвращаемся к олимпийскому турниру в оптимистическом настроении: с немцами проявили себя неплохо, опыт полезный получили. Необходимые условия для качественной подготовки к матчу с венграми руководители создали: перенесли игры очередного тура чемпионата, договорились о товарищеской встрече со сборной Чехословакии, между прочим победительницей олимпийского турнира-80 в Москве. Потому и допустили ее к Играм в Лос-Анджелесе без отбора. Перед приездом в столицу наши чехословацкие друзья сыграли вничью на выезде с чемпионами мира итальянцами — 1:1.

Интереса к игре москвичи не проявили, на трибунах стадиона «Торпедо» расположилось чуть более 11 тысяч человек. Гости настроились на матч решительно и с первых минут принудили нас к обороне. Виктор Царев, рецензируя матч в «Футболе-Хоккее» (№16), писал: «Наши футболисты уступили инициативу, уступили территорию, уступили в организации командных действий, а кое-кто просто выпал из игры. Точнее, не вошел в нее. Массированное наступление гостей оказалось неожиданностью для хозяев поля».

Защитники наши не справлялись с наседавшим соперником. Одну из атак грубо в пределах штрафной остановил Поздняков. Пенальти и 0:1. Заменами во втором тайме Малофеев чуть оживил игру олимпийцев, но гости тут же перестроились, сыграли на контратаках и создали у ворот Виктора Чанова реальных моментов больше, нежели возникали у владений чехословацкого стража Миклошко. Отыграться мы так и не сумели.

Расстроенный Виктор Царев впечатлениями об игре сборной делился сдержанно: «Матч обнажил некоторые шероховатости в организации коллективных действий. Над их устранением придется поработать футболистам и тренерам в оставшееся время». Оставалось до матча с венграми всего ничего, неделя. По метаниям Малофеева с определением оптимального состава угадывалась растерянность. В описанной только что встрече он поменял более половины футболистов, игравших с немцами. А на заключительную, с Венгрией, — еще пятерых.

Кадровая текучка огромная: в шести матчах отборочного турнира участвовало 30 футболистов. К 17 избранникам Салькова Малофеев добавил еще тринадцать. К троим минским футболистам набора прежнего тренера присовокупил шестерых и довел число минских игроков до девяти, едва ли не весь чемпионский состав сезона-82. Шестеро вышли на матч с венграми.

Последний и решающий

Мы вроде одной ногой уже в Лос-Анджелесе. Наше благополучие и благодушие могли омрачить только мадьяры, отстававшие от советской команды на два очка. Особых тревог быть не должно: играем дома, в Будапеште их обыграли, в Москве-то как минимум ничейку сгоняем, даже минимальный проигрыш оставит нас первыми. Кто мог о проигрыше думать? Такой вариант исключался.

Играли в «Лужниках». Народ, несмотря на турнирную важность встречи, пошел на стадион без особого энтузиазма: трибуны стотысячника заполнили на треть. Описывать перипетии матча нет надобности. Если коротко, обойдусь двумя новостями. Начну с плохой: наши опять проиграли — 0:1. Хорошая — венгры догнали нас по очкам, но первое место в группе и право поездки на Игры получила сборная СССР: разность мячей у нее чуть лучше. Все висело на волоске: забей мадьяры еще гол, отправились бы они.

Что же до содержания матча, пусть оценят его специалисты. Александр Коршунов, автор отчета в «Футболе-Хоккее» (№17): «Плохая игра перед хорошей», — говорят англичане, родоначальники футбола. К сожалению, наши олимпийцы поставили под сомнение утешительное и мудрое изречение, сыграв неубедительно, неуверенно... Содержание игры насторожило: в официальном матче более выпукло обозначились те «шероховатости», на которые указывал В.Царев".

Более предметно высказался Игорь Нетто: «Функциональные возможности нашей команды и отдельных ее игроков пока на недостаточно хорошем уровне. Нет четких взаимодействий между звеньями и линиями, мало коллективной игры, зато много брака в элементарных технических приемах, особенно при завершающих ударах. Работы впереди — непочатый край».

Мнение Льва Филатова. С тех пор как сменился главред в еженедельнике (если не успел в суматохе нагроможденных друг на друга событий информировать вас, прошу меня извинить: в феврале 84-го главным редактором «Футбола-Хоккея» назначили Виктора Понедельника), Лев Иванович на его страницах долго не отмечался. Писал много, в разных изданиях, центральных и республиканских, везде и всегда были ему рады. Олимпийцам уделил он несколько строк: «Два проигрыша подряд по 0:1 не отразились на положении нашей сборной (она вошла в число шестнадцати финалистов благодаря одному «лишнему» забитому мячу в отборочном турнире), однако прозвучали как сигнал неблагополучия...

В матче с венгерскими олимпийцами линию середины поля составили минчане — Гоцманов, Пудышев, Алейников, Зыгмантович, однако не было ощущения, что они одноклубники, чувствовался разнобой" («Советский спорт» от 2 мая).

Эти и другие высказывания, строгие, но справедливые, на общее настроение, радостное, оптимистичное, не очень-то и повлияли. Время терпит, до Олимпиады более трех месяцев. Ребята доберут нужную форму в чемпионате, тренер с составом определится, все будет ОК. А тут и результаты жеребьевки поспели, укрепив надежды. В группе Д, куда нас жребий отправил, три съедобных блюда — США, Египет и Коста-Рика. Ни европейцев (Чехословакии, ГДР, Франции, Югославии), ни бразильцев. Проглотим их и не поперхнемся. Из группы выйдем, в четверку попадем, а там и до медалей рукой подать, что-нибудь да прихватим. Вашими устами мед пить.

Недолго музыка играла. Неделя после объявления результатов жеребьевки едва минула, как радостные маршевые ритмы сменила похоронная мелодия. 8 мая созвали чрезвычайный пленум Национального олимпийского комитета (НОК) СССР. С чего вдруг? Ответ получен на следующий день. В СМИ, центральных и республиканских, появилась траурное объявление (так его наверняка восприняло население).

Пленум НОК СССР

Крупный черный шрифт и такого же цвета текст (без траурного обрамления). С его содержанием можете ознакомиться, не сходя с места:

«8 мая в Москве состоялся пленум Национального олимпийского комитета СССР, который обсудил вопрос об участии советских спортсменов в Играх ХХIII Олимпиады в Лос-Анджелесе. Все выступавшие подчеркивали, что обстановка, сложившаяся в США в ходе подготовки Игр, не позволяет советским спортсменам принять в них участие.

Все члены Национального олимпийского комитета, в том числе руководители всех 29 федераций по олимпийским выдам спорта, все члены президиума НОК СССР единогласно проголосовали за неучастие в предстоящих летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе и приняли Заявление НОК СССР. (ТАСС)".

В глазах потемнело, в груди тесно стало. Под траурным объявлением — текст заявления с перечнем причин, исключающих участие наших спортсменов в Олимпиаде. Небольшие из него фрагменты:

«Известно, что с первых дней подготовки к нынешней Олимпиаде американская администрация взяла курс на использование Игр в своих политических целях. В стране разжигаются шовинистические настроения, нагнетается антисоветская истерия.

При прямом попустительстве американских властей резко активизировались различного рода экстремистские организации и группы, открыто ставящие своей целью создание «невыносимых условий» для пребывания делегаций СССР, выступлений советских спортсменов. Готовятся враждебные СССР политические демонстрации, в адрес НОК СССР, советских спортсменов и официальных лиц раздаются неприкрытые угрозы физической расправы".

Народная власть, понятное дело, не могла рисковать жизнью своих подданных, оттого, цитирую: «В этих условиях Национальный олимпийский комитет СССР вынужден заявить о невозможности участия советских спортсменов в Играх ХХIII Олимпиады в г. Лос-Анджелесе».

Тут же советские газеты наводнила реакция мировой общественности, поддержавшей позицию НОК СССР, направленную «на защиту идеалов олимпизма, гуманизма, против беспринципности и насилия». Отчего-то мировую общественность представляли в основном страны Варшавского договора (за исключением Румынии), Куба, Монголия и ряд других стран, преимущественно Азии и Африки, выстроивших с нашей страной дружеские отношения.

Подозрительно молчали румыны. Рискуя жизнью своих спортсменов, в Лос-Анджелес они (как и десятки десятков делегаций со всех континентов) отправились. Риск оправдался, чудом остались живы и, что удивительно, выступили с блеском: по числу выигранных золотых медалей Румыния вышла на второе место, уступив только американцам. Сборная США без главного своего соперника — СССР и очень сильной команды ГДР — легко победила в общекомандном зачете.

Раз уж пошла такая драчка, и призеров олимпийского футбольного турнира назову. В отсутствие сборной СССР и присоединившихся к бойкоту наших друзей, Чехословакии и ГДР, чемпионом Олимпиады, обыграв в финале Бразилию (2:0), стала Франция. В матче за третье место югославы не без труда одолели итальянцев — 2:1. Весь пьедестал могли занять, не исключено — в полном составе, отказники: Чехословакия, ГДР и СССР.

Граждане Страны Советов, способные самостоятельно мыслить и анализировать, не сомневались — НОК не при делах. Четыре года после Олимпиады в Москве он тесно сотрудничал с Международным олимпийским комитетом, готовил советских спортсменов наряду со Спорткомитетом и спортивными федерациями к Олимпиаде. Провели у нас, как обычно, Спартакиаду народов СССР, по итогам ее отобрали кандидатов в сборные, создали им условия, обеспечили длительные сборы, платили кандидатам на поездку стипендии. Сборные по многим видам спорта (в том числе футболисты) успешно преодолели отборочные барьеры. И вдруг в одночасье, одним махом, они же зачеркнули результаты четырехлетнего труда? Ясное дело, не по своей воле. НОК — всего лишь исполнитель. Имя заказчика люди проницательные знали. Для остального населения рассекретили его через несколько лет, в перестройку, те, кто вынужден был подписать текст заявления.

Каково спортсменам, пролившим цистерны пота на тренировках, выдержавшим мощную конкуренцию? А перед ними в последний момент зажгли красный свет, лишили шанса (для кого-то последнего) участвовать и побеждать в главном спортивном празднике. В их числе и футболистам.

И здесь пролетели

Ничего, в 90-м обойдемся без отбора, чемпионат мира пройдет в СССР, на это прозрачно намекал не раз посещавший нашу страну с инспекционной поездкой президент ФИФА Жоао Авеланж. И в 84-м гостил. Зимой посетил Ленинград, оттуда отправился в Грузию и Армению. Поездкой остался доволен. Осмотрев стадионы «Раздан» в Ереване и «Динамо» в Тбилиси (сегодня носит имя бесподобного Бориса Пайчадзе), вместительные, соответствующие мировым масштабам, как и виденные им ранее две московские арены, киевскую, ленинградскую, повторил то, что и прежде, — шанс у нас большой. Главный конкурент, Италия, не соперник, ей и чемпионат мира доверили однажды, и чемпионат Европы — аж два раза. Подождет.

Все необходимые процедуры советская сторона выполнила. Добрых вестей, зная о поддержке ФИФА нашей кандидатуры, ждали 19 мая, в день, когда решался вопрос о выборе страны. Не зря говорят, беда не приходит одна. 8 мая мы отказались от участия в Олимпийских играх, через 11 дней уже нам отказала ФИФА, отдавшая чемпионат мира-90 Италии.

СМИ о причине отказа народу не сообщили. Подозревая, что люди и не знали о возможности принять в стране мировое первенство. Лично мне довелось узнать об отказе из источника, заключенного в архивные казематы (многие документы под грифом «Совершенно секретно» и до сих пор там томятся). Конкретно — в бывшем архиве ЦК КПСС. Ныне РГАНИ (Фонд 4, опись 44, дело 32). Цитирую:

«13 апреля 1984 г., в соответствии с решением Секретариата ЦК КПСС, Совет Министров СССР направил в адрес ФИФА письмо о гарантиях советского правительства в связи с заявкой на проведение в Советском Союзе чемпионата мира по футболу 1990 г. Однако, несмотря на то, что СССР был главным кандидатом на организацию этого турнира и советскую кандидатуре долгое время поддерживало руководство ФИФА, право проведения чемпионата отдали все же Италии. Главной причиной такого решения стал тот факт, что оно принималось 19 мая 1984 г., через две недели после того, как СССР объявил о бойкоте летних Олимпийских игр 1984 г. в Лос-Анджелесе».

Вот так, ни тебе Олимпиады, ни домашнего чемпионата мира. Мечта осуществится через годы. Чемпионат мира-2018 пройдет в нашей стране — в России.