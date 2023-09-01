Тофик Бахрамов: «Гуцаев схватил Позднякова за горло, тот ответил ударом в живот. А Дасаев начал бросать яблоки в зрителей»

Летопись Акселя Вартаняна. 1984 год. Часть шестая.

Новый год футбольный люд встречает дважды. Сначала в ночь на 1 января вместе со всем народом. Второй — фиксированной даты не имеет, когда начальство велит. Чемпионат-1984 велело открыть 10 марта. В отличие от астрономического, футбольный праздник растянулся на три дня. В первый день подняли государственный флаг под звуки гимна на стадионах пяти городов, во второй — одного, 12-го — на трех оставшихся.

Настроение приподнятое, оптимистичное. Как бы ни было грустно, люди в канун праздника надеются на лучшее, уверены даже — сегодня будет лучше, чем вчера, а завтра — нежели сегодня. Такова природа человека. Иначе — хоть в гроб ложись.

Тренеры перед открытием обещают сыграть успешнее, чем в минувшем году и даже турнирных притязаний не скрывают. Одни рассчитывают в десятку попасть, другие — за шестерку зацепиться, кто-то на пьедестал замахивается, а то и за золото обещает побороться. И только один о месте в таблице не упоминает даже, главная его забота — прогресс в игре, улучшение качества футбола. Понятно, о ком это я, — о чемпионе. Выше прыгнуть невозможно, главное — не оступиться.

Иллюстрация к сказанному — предсезонное выступление Владимира Емеца, тренера «Днепра», прошлогоднего чемпиона: «Нам предстоит доказать, что прежний успех — не дело случая. Подготовка велась с учетом того, что каждый соперник, независимо от его турнирного положения, будет выходить на встречу с чемпионом с особым настроем.

В сезон вступаем с единственным желанием показать игру, достойную чемпиона... Обстановка в коллективе здоровая, игроки полностью осознают те трудности, которые их ожидают".

Тренер вильнюсского «Жальгириса», удивившего в прошлом году зрелой игрой, Альгимантас Любинскас (соперник «Днепра» в первом туре) обещал не отступать от концепций и взглядов на игру и бороться за место, не ниже прошлогоднего, то бишь пятого.

Давид Кипиани, новый наставник едва не покинувших высшую лигу тбилисцев, намеревался возродить былые традиции клуба и вернуть доверие зрителей. О турнирных задачах не говорил, оно и понятно: и один шажок от края пропасти, на котором едва удержалась команда в минувшем сезоне, означал прогресс. Кипиани, конечно же, надеялся на большее.

Даю слово и вернувшемуся в Киев Валерию Лобановскому. При нем киевляне девять лет с пьедестал не сходили. Весенний чемпионат 1976-го не в счет: в экспериментальном, однокруговом, динамовцы большинство встреч провели дублерами. А в его отсутствие команда скатилась на седьмое место.

Судя по новогодней речи, пребывал Лобановский в распрекрасном расположении духа и был полон честолюбивых надежд: «Настроение, с которым вступаем в чемпионат, самое оптимистическое... В нынешнем сезоне мы намерены отстоять позиции ведущей команды страны». Решив обновить состав, он возлагал надежды на талантливую молодежь. Особо отметил двадцатилетних Олега Кузнецова, Павла Яковенко и Алексея Михайличенко. Болельщики познакомились с «пробой пера» этой тройки в минувшем сезоне, а их четкий, разборчивый почерк оценили специалисты.

Регламент

В Положение о чемпионате, в отличие от кубкового турнира часто меняющегося, изменения в последние годы вносили косметические. Пока не ввели мяч в игру, быстренько по некоторым пунктам пройдемся, лучше пробежимся. Основополагающие не тронули: те же 18 команд сразятся в двухкруговом турнире. Та же циркуляция между лигами: две худшие из высшей ссылаются в первую, откуда две лучшие идут на повышение. Лимит на ничьи — прежний: очки начислялись только за первые десять, каждая последующая, бился ли ты в кровь, заключил ли обоюдовыгодное мирное соглашение, или уступил очко остро нуждающимся, значения не имела: рвение не поощрялось, благотворительность, добровольная сдача очка не наказывалась, просто сам миротворец, выполнив норму, ничего согласно закону не получал. А на каких условиях совершалась закулисная сделка, начальников не интересовало. Лимит, в чем пытались убедить простодушных граждан (остальные в это не верили), — эффективный метод борьбы с договорными ничьими. То есть о существовании договорняков знали, но метод борьбы со злом избрали циничный.

О распределении мест при равенстве очков (за первое и все последующие) мы напоминали вам часто. Повторяться не буду. Хозяевам поля, если климатические условия не позволяли играть в футбол, позволили выбрать место встречи. В Москве и Ленинграде при плохой погоде разрешили играть в крытых манежах.

Игрок ЦДСА 1950-х годов Владимир Агапов (его дубль в матче с московским «Динамо» решил исход финала Кубка СССР-1955?-?2:1) дослужился до полковника и солидной должности, главного тренера Вооруженных сил СССР. В день премьеры, 10 марта, в ведомственной газете («Красная звезда») он предложил организаторам обогатить Положение еще на два пункта.

1. В случае болезни или травмы игрока сборной окончательное решение о его участии в тренировках и играх национальной команды должен принимать только врач сборной. Клубным целителям Агапов не доверял. Бывали случаи (и немало), когда эскулапы, выписывая фальшивые справки, «косили» своих парней от сборной.

2. Полковник настаивал на возобновлении забытого ритуала. Чтили его много-много лет. С ностальгией вспоминал, как команды выходили на игру из подтрибунного помещения, подобрав шаг, маршировали к центру поля и приветствовали друг друга: «Физкульт-привет!» По окончании встречи вновь сходились в центральном круге и дружно хором выкрикивали: «Физкульт- ура!» И опять же строевым шагом покидали поле.

Нарушили славную традицию в последние годы под дурным влиянием Запада. После финального судейского свистка команды разбредались кто как. Слепое подражание иностранцам полковника Советской армии возмутило. Он требовал наказывать нарушителей желтой карточкой. Отдельных ли игроков, тренера, капитана или всю команду, не объяснил. Ключевое слово — «наказать». Футбольное руководство на столь радикальные меры не решилось.

Старт

Плановые совещания в верхах провели, как и весенние тренировочные сборы футболистов и судей. С Положением определились. Третий звонок прозвучал, и громоздкий состав отправился в дальний путь. Из пяти матчей первого тура три начались одновременно, в 16 часов по московскому времени. К чему это я? Пытаюсь сообщить вам имя футболиста, забившего первый гол чемпионата. Если матчи в Алма-Ате и Днепропетровске начались ровно в указанное время, без отклонений в ту или иную сторону (такое случалось), счет мячам открыл форвард «Кайрата» Сергей Стукашов. Уже на 17-й минуте он переиграл киевского вратаря Виктора Чанова. Матч завершился вничью — 1:1.

Как и в Днепропетровске, где «Жальгирис», словно подтверждая слова тренера «Днепра», оказал чемпиону достойное сопротивление. Игра стала самой результативной в туре. Литовский хавбек Витаутас Тамулявичюс забил чуть позже Стукашова, на 19-й минуте. Играя на чужом поле, да еще против чемпиона, держались гости уверенно, мячом дорожили, неплохо защищались, эффективно контратаковали. Два из пяти ударов по воротам достигли цели. Пропустив по ходу матча два гола от лучшего бомбардира «Днепра» прошлого года Олега Тарана (его хет-трик на финише сезона в игре со «Спартаком» решил судьбу золотых медалей), литовцы отыгрались минут за десять до конца — 2:2.

Выражаясь шахматным языком, участники турнира разыграли в дебюте закрытый вариант, что-то вроде староиндийской защиты. Средняя результативность первого тура — 2,33?гола за игру. Нормально. Столь скромное начало объясняли футболом весенним, то есть сырым, зеленым еще. Журналисты народ успокаивали: разбегаются ребята, раззабиваются, потерпите. Проверим. Неожиданностей не произошло, выигрывали те, кто и должен был, хозяева чаще: четыре победы против одной.

Во втором туре в южном регионе, в Закавказье, жарковато стало. Выделю два матча: в одном обошлось без забитых мячей, в другом, самом результативном, забили аж семь. Причину, по которой отдаю им предпочтение, узнаете позже.

«Динамо» (Тбилиси) — «Спартак»

Игра, хоть и расположились соперники на противоположных полюсах в прошлогодней табели о рангах, — центральная в туре. Частность, никоим образом не снизила она устойчивого впечатления от матчей этих команд, в большинстве своем зрелищных, высокого исполнительского мастерства, нацеленных на атаку, результативных, принципиальных, бескомпромиссных.

Обиду в Грузии, после того как осенью 1953 года тбилисцам, используя административный ресурс, не дали шанса на дополнительную игру со «Спартаком» за золото (подробности в «СЭ» от 1 февраля 2010 года), простить не могли. Рана долгие годы кровоточила. Это одна из причин принципиального и бескомпромиссного характера встреч между ними, хотя, но к чести футболистов, проходили они корректно, в атмосфере взаимного уважения.

«Спартак» для динамовцев, особенно для грузинских зрителей, был сильным раздражителем. Анонсированный мною в прошлом номере матч проходил 16 марта, за пять дней до повторной встречи спартаковцев с «Андерлехтом». Бесков домашним избрал поле тбилисского стадиона, объяснив выбор гарантированной поддержкой грузинского зрителя. Так оно и было: горячо поддерживали в Тбилиси и нашу сборную, и клубы, когда играли с иноземцами — динамовцев Киева, Москвы, не так давно Минска и тот же «Спартак».

К матчу 16 марта соперники подошли в хорошем настроении, оба обыграли в домашних стенах гостей с одинаковым счетом — 2:0. Тбилисский «пионеротряд», возглавляемый ветеранами Чивадзе, Сулаквелидзе, Шенгелией и Гуцаевым, держался уверенно. Найдя слабину в красно-белой обороне (Поздняков не справлялся с поймавшим кураж Гуцаевым), все чаще адресовали передачи на правый фланг Владимиру, терзавшему оппонента. Поздняков прибег к способу безотказному, практикой проверенному: раз за разом укладывал форварда на зеленый газон. Намерений своих не скрывал, действовал откровенно (пишу об этом как свидетель) и возбудил аудиторию сверх меры. Возмущенные крики и свист трибун не образумили спартаковского защитника. Оставался спокоен и невозмутим алмаатинский арбитр Виктор Абгольц, бывший форвард «Кайрата». Он бесстрастно фиксировал нарушения, хотя уже после второго обязан был показать защитнику желтую карточку, а за следующее — предъявить красную.

После очередного грубого фола (пятого по счету) сработал у Гуцаева инстинкт самосохранения. Поняв, что Поздняков не угомонится, а судья его не защитит, он поднялся с земли, подошел к обидчику и... О конфликте между игроками, поддержанном их товарищами, расскажет инспектор матча. Чуть позже. Тогда только Абгольц попросил «фехтовальщиков» покинуть поле. Реакцию трибун передать не возьмусь.

Случай из ряда вон выходящий, для тех лет нехарактерный, однако в прессе остался фактически незамеченным. Алексей Водягин, обозревая в «Футболе-Хокее» (№ 12) матчи второго тура, значения ему не придал. «Советский спорт» в номере от 17 марта обвинил судью в мягкотелости: «К сожалению он (Абгольц. — Прим. А.В.) не сумел взять в руки бразды правления». А инциденту уделил несколько строк: «После того, как Поздняков в очередной раз снес Гуцаева и оба они стали «выяснять отношения» между собой, судье не оставалось ничего другого, как удалить обоих с поля».

В оставшееся время (чуть более часа) перевозбужденные трибуны болезненно реагировали на недозволенные приемы гостей, не всегда остававшиеся безответными. Вконец растерявшийся арбитр успокоить футболистов был не в состоянии. Николай Старостин, по жилам которого текла красно-белая кровь, был предельно объективен, поведение трибун не осудил, сказав после матча: «Игра была горячей, а волнение зрителей вполне понятно».

Досталось Абгольцу от не назвавшего себя корреспондента русскоязычной тбилисской газеты «Заря Востока» (от 17 марта): «Судья мог в самом начале матча пресечь излишне резкую и жесткую игру и не дать разгуляться страстям. Увы, он этого не сделал. К тому времени, когда его рука потянулась за красной карточкой, он уже не был хозяином положения». Эмоциональную и вполне справедливую оценку происходящим на поле событиям дали грузинские республиканские газеты.

Арбитр в протоколе матча объяснил причину изгнания с поля футболистов: «Удалены за обоюдную грубость». Коротко и непонятно. Формулировка обтекаемая, вариативная, подразумевает излишнее усердие в борьбе за мяч и без оного, когда в ход пускают конечности — нижние (в 50-е годы судья удалил игроков с формулировкой «за драку ногами»), в нашем случае «мушкетеры» использовали верхние.

Вердикт СТК

Реакция руководства, в отличие от СМИ, была более решительной и предметной. 22 марта на заседание СТК пригласили представителей команд и участников инцидента. Докладывал инспектор матча бакинец Тофик Бахрамов. Отрывок из его выступления: «В первом тайме Поздняков раза четыре грубо сыграл против Гуцаева, но судья ограничился фиксацией нарушений и мер не принимал. После очередного нарушения Гуцаев схватил Позднякова за горло, а тот ответил ударом в живот. Капитаны никакой помощи арбитру не оказали... А Дасаев дошел до того, что начал бросать яблоки, которые бросали зрители, в зрителей».

Следом выступил Николай Старостин: «Второй секретарь ЦК партии Грузии товарищ Никольский предлагал не проводить этот матч перед ответной игрой с «Андерлехтом». Гуцаева похвалил за корректность, ему часто достается от защитников. О поступке Дасаева Николай Петрович узнал только на пресс-конференции. Вратаря пожурил, но удивился способности Рината, умению его вернуть яблоки зрителям. Действительно, расстояние от ворот до трибун большое, не добросишь. Возможно, голкипер спартаковский отказался принимать от хозяев дары природы в столь необычной форме.

Суд, отправившись на совещание, огласил приговор. Гуцаева и Позднякова дисквалифицировал на три игры реально и до конца сезона условно. Протокол заседания СТК, фрагменты которого я цитировал, разглашению не подлежал. Позже мне довелось ознакомиться с его содержанием в Государственном архиве РФ (Фонд 7576, опись 31, дело 7098). Довольно оперативно, на второй день после заседания, 24 марта, «Советский спорт», опустив подробности, информировал свою аудиторию о вердикте СТК.

А читателям «СЭ», не сомневаюсь, стало ясно, почему доброжелательный тбилисский зритель не поддержал «Спартак» в игре с «Андерлехтом».

«Динамо» (Москва) — «Арарат»

Комментируя игру первого тура «Арарата» со «Спартаком» в Москве, Валентин Николаев упрекнул армянских футболистов, в частности Гамлета Мхитаряна, в неумении завершать атаки. О Мхитаряне, знал его по молодежной сборной Союза, сказал: «Этот футболист, видимо, недостаточно работает над повышением своего мастерства, что, естественно, огорчает».

Сказано было незадолго до матча с московским «Динамо»: во втором туре «Арарат» открывал сезон в Ереване. Игра началась энергичным натиском хозяев, и вскоре обнаружилось, что капитан москвичей Александр Новиков не справляется с Мхитаряном. Гамлет выиграл у защитника несколько единоборств, и партнеры, особенно Оганесян, чаще стали это обстоятельство использовать. Воодушевленный доверием товарищей и бурной поддержкой трибун, Мхитарян в течение десяти минут продемонстрировал восторженной публике «трюк со шляпой», хет-трик то бишь. Классический — все три мяча положил в ворота Прудникова в первом тайме. На любой вкус. На прострел с фланга выскочил, опередив Новикова, и в падении головой пробил в угол ворот. Спустя четыре минуты, принимая передачу с противоположной бровки, в акробатическом броске через себя («ножницами») счет удвоил. Третий оформил после сольного прохода. Обыграл пару-тройку защитников, в их числе Новикова, и неотразимо пробил — 3:0. А минут за пять до конца, сыграв с динамовцами в покер, довел счет до 5:2.

Вот так, не словом, а делом, ответил форвард на критику тренера. Как дошел до жизни такой, спросил «покериста» после завершения игры корреспондент «Советского спорта» в Армении С.Арутюнян. «Выйдя с глазу на глаз с Дасаевым в предыдущей игре, я не забил. Этот эпизод разбирался в команде, и я обещал исправиться в матче с «Динамо», — объяснял Гамлет журналисту. — Тренеры Н.Симонян и Э.Маркаров провели со мной перед встречей индивидуальную тренировку. Целый час набрасывали мячи, а я бил по воротам. Спасибо и ребятам, уже в игре они раз за разом адресовали мне мяч».

Воодушевленный успехом, Мхитарян включился в гонку бомбардиров и тура за два до окончания чемпионата лидировал с 18 забитыми мячами. Предвижу вопрос: «Никак приз газеты «Труд» к рукам прибрал?» Посмотрим, у нас на финише сезона всякое случается. Как только станет известно, сообщу.

И тренера динамовского журналисты пытали, Александра Севидова. Как же так, Александр Александрович, в Кубке несколько барьеров уверенно преодолели, недавно «Нефтчи» обыграли (2:1), а тут такое. Выглядел тренер обескураживающе: «Честно говоря, не вспомню, когда бы команды, которые я тренировал, пропускали в одном матче столько голов», — ответил репортеру. Сетовал на грубейшие ошибки защитников и вратаря. Похвалив соперников, продолжил: «Они действовали самоотверженно, на высоких скоростях, атаковали страстно, большими силами». Немного успокоившись, добавил: «Мы не драматизируем обстановку, продолжаем готовиться к следующим матчам. Понимаем, что команде не хватает класса. Поэтому работать надо не покладая рук».

Уточнения в календаре

Спортивные издания еще в феврале ознакомили граждан с расписанием игр первого круга. Смотрелся календарь привлекательно, казалось, до мелочей создатели все продумали и учли. В каждом туре — полный комплект, по девять матчей. Вроде как нет повода прикасаться к нему, менять что-то, переставлять, дабы первозданную красоту не нарушить. Ведь в момент «зачатия» родителям были известны даты весенних еврокубковых матчей и матчи сборных, национальной и олимпийской. Их и прописали в опубликованном календаре. Мы в курсе, успокоили общественность, все учтено, и ни один волос с головы представленного пред ваши очи красавца не упадет.

А причину урезанного третьего тура (вместо девяти матчей анонсировали только семь) прокомментировали. По расписанию должен был состояться 22 марта, а накануне, 21-го, трем нашим клубам предстояли ответные встречи еврокубковых четвертьфиналов, посему матчи «Спартака» с «Нефтчи» и минчан с «Шахтером» перенесены на более поздние сроки. Объявят о них позже. В остальном — шик, блеск, красота.

И вдруг в тех же спортивных изданиях нарисовалась знакомая до боли рубрика (так я ее называю): «Уточнения в календаре» (более популярный вариант — «Изменения в календаре»). Вводила в заблуждение народ, нервируя, по несколько раз в году. Набирали текст мелким шрифтом и стыдливо прятали в гуще маленьких, нагроможденных одна на другую заметок. Что за спешка, на дворе 8 апреля, с момента явления календаря народу два месяца минуло, с начала чемпионата и того меньше — месяц. Что случилось, извольте объяснить.

Изволили: «В связи с проведением отборочного матча олимпийского турнира между командами СССР и Венгрии 25 апреля Спорткомитет СССР принял предложение Федерации футбола СССР о переносе матчей 7-го тура с 21 и 22 апреля на 29?апреля (но ведь о дате матча СССР — Венгрия давно было известно. — Прим. А.В.).

Спорткомитет удовлетворил также просьбы Спорткомитетов Москвы и Ленинграда и Спорткомитета АзССР о переносе игр чемпионата страны «Спартак» (Москва) — «Кайрат» (Алма-Ата) — с 21 апреля на 19 июня, «Нефтчи» (Баку) — СКА (Ростов-на-Дону) — с 13 на 15 апреля, «Зенит» (Ленинград) — «Динамо» (Киев) — с 3?на 2 мая". Заодно и игру первой лиги ворошиловградской «Зари» с воронежским «Факелом» отодвинули с 30?апреля на 24-е. Уже без объяснения причин. Так надо, ребята, не задавайте ненужных вопросов, мы лучше знаем, что делать. И вообще, не вашего это ума дело.

Там же объявили даты отмененных матчей третьего тура. Обещали провести встречи «Спартака» с «Нефтчи» и минского «Динамо» с «Шахтером» 10 апреля. Не верите? А ведь и правда провели. На этом не остановились: одни матчи, в календаре указанные, вдруг исчезали и возникали в другом месте, а первый круг в запланированные даты и вовсе не уместился. Что же с бедолагой сделали? Что и всегда: с иголочки одетого, причесанного, до синевы выбритого красавца изрядно потрепали. Прикид словно корова разжевала, лицо в глубоких морщинах. Смотреть тошно.

В общем, ничего нового, обыкновенная история. Календарь наш давно и безнадежно болен, люди к этому привыкли, если и возмущались, то молча. Для здоровья полезнее. Своего, разумеется.

Вас не удивило, что с календарем разбиралась не федерация футбола, в чьей компетенции союзные первенство и Кубок, а Спорткомитет? Федерация, был небольшой период, и в самом деле занималась главными советскими турнирами. Но с 1965 года из организации, пусть и общественной, превратилась в безмолвную, бессильную, фактически ненужную. Бразды правления полностью взяли в свои руки Спорткомитет и входящее в его структуру Управление футбола СССР.

Да, видимость некоей деятельности федерация сохраняла, какие-то вопросы решали на собраниях и заседаниях президиума, но Управление или сам Спорткомитет могли любое решение аннулировать и навязать свое. Основная функция федерации, пропагандистская, свелась к вовлечению масс трудящихся в занятие футболом. Отвечала она, как было сказано в соответствующих документах, и «за повышение мастерства футболистов в духе честного соперничества». Касаться скользкой темы не стану, позже всплывет непременно. Многое о происходивших в течение нескольких десятилетий безобразиях немало уже сказано. И еще не вечер. Федерация, если и следила за «духом честного соперничества», то со стороны, из-за угла и никак на ситуацию не влияла. Впрочем, как и Спорткомитет вместе с Управлением футбола.

Даже в такой радостный день, отмечая открытие нового чемпионата, мы (конкретно пишущий эти строки, всегда чем-то недовольный) ищем недостатки и находим их. Обнаружив (что не составляет труда), брюзжим без меры: и то не так, и это. Очень хочу, но не могу вас утешить: и в следующий раз отыщем негатив. Собственно, искать не придется, явится, шокируя публику, в полный рост.