Три клуба вышли в евровесну, а сборная разгромила Мексику

Летопись Акселя Вартаняна. 1984 год. Часть шестнадцатая.

В прошлый раз в еврокубковой истории места минскому «Динамо» не хватило. Поговорим о нем сегодня. Не без удовольствия.

Жребий позволил минчанам, учитывая активное их участие в распределении медалей в своем чемпионате, не отвлекаться от внутренних задач, даже поспособствовал провести легкую тренировку, подыскав соответственного обстоятельствам партнера — призера чемпионата Финляндии, столичный

ХИК

Не самый сильный в стране клуб чемпионат все же шесть раз выиграл, больше по части Кубка специализировался, девять раз им владел. В еврокубках выступал редко и неизменно под кубертеновским девизом: «Главное — не победа, а участие». Сыграв 18 матчей, три раза все же победил, остальные проиграл с общим счетом 15-59. Пока. После встреч с минчанами, мы в этом не сомневаемся, станет еще печальнее. Небольшой опыт встреч с советскими командами ХИК поднакопил, дважды проиграл в том же Кубке УЕФА «Спартаку» — 0:2 и 0:5. Выходя на очередное заклание, тренер Микки Тойвола оптимизма (совершенно необоснованного) не терял и перед игрой, рискуя быть осмеянным, отважно заявил: «Неплохо, что первую игру мы проводим на поле соперника. И если удастся выстоять, в Хельсинки будет легче».

Ответ «чемберленам» отписал Кондратьев: в первые 45 минут он соорудил классический хет-трик, забил три мяча в одном тайме. Во втором его партнер Шалимо поставил точку — 4:0. Результат (мог быть и крупнее) опустил финского тренера из верхних слоев атмосферы на землю. Сильно ударившись, Тойвола прозрел, о чем можно судить по послематчевому выступлению: «Будем реалистами — 0:4 слишком много, чтобы отыграться в повторной встрече. Но мы постараемся сыграть дома сильнее, чем в гостях».

И этот прогноз оказался ошибочным. Через две недели динамовцы его переубедят.

Посчитать зрителей на 40-тысячном Олимпийском стадионе было несложно, за погромом, учиненном динамовцами, наблюдало 1185 человек.

Гоцманов превзошел результат Кондратьева, забил финнам четыре гола. По сумме двух встреч Кондратьев, он ограничился в Хельсинки одним, с ним сравнялся. Еще гол на счету Мельникова — 6:0.

В заочном споре минчане превзошли «Спартак», разгромили ХИК с общим счетом 10:0.

В целях экономии места (предстоит серьезный разговор о сборной) не стану живописать мячи забитые и моменты упущенные. Не тот случай. Надеюсь, читатели меня поймут, поняв, простят.

Следующий соперник — не чета нокаутированному — португальский

«Спортинг»

Из Лиссабона. Третий по рангу в стране после «Бенфики» и «Порту». Честолюбивое руководство, не удовлетворенное прошлогодней бронзой, уволило прежнего тренера, заменив его на валлийца Джона Тошака, известного на Британских островах: играл за сборную Уэльса и английский «Ливерпуль». Он плодотворно провел предсезонную подготовку и добавил нескольких игроков сборной Португалии к уже имевшимся. В первом круге Кубка УЕФА «Спортинг» прошел французский «Осер» — 2:0 и 2:2.

Козыри хозяев — высокое индивидуальное мастерство футболистов и горячая поддержка 70-тысячных трибун. Минчан — скорость, слаженные командные действия.

Игра получилась пресноватой. Перевес у португальцев, но жесткий прессинг гостей не позволил им создать что-то путное. Остроты маловато, моменты, что иной раз возникали, нейтрализовал блестяще защищавший свой пост голкипер Жекю. Освоившись, минчане отодвинули игру от своих ворот и перевели ее на чужую территорию. В резкой контратаке Кондратьев и Сокол, выйдя на одного защитника, должны были наказать хозяев. Неточный пас в концовке спас португальцев от верного гола.

Размеренный характер матча, моментами усыпляющий, нам на руку. Возможно, так бы и доиграли, если бы защитник Боровский не намудрил во время подачи углового. Воротам никто не угрожал, из множества вариантов мог выбрать любой: отпасовать партнеру, отбить мяч в поле, хотя бы в аут. Избрал худший: не заметив вышедшего из ворот Жекю, решил отправить ему мяч воздушным путем и... угодил в собственные ворота — 0:1. Перед домашней встречей не смертельно. Может, стоило перевести игру в позиционное русло, придержать мяч, потянуть время, тем более хозяева снизили активность и вроде удовлетворились достигнутым.

Максимализм — качество похвальное, но не всегда эффективное. Желая отыграть пропущенный гол, гости открылись. Плотную оборону соперника не пробили, а возможности для контратак предоставили. Чем он и воспользовался на последней минуте. Резкий выход на ворота Жекю вкупе с грубой ошибкой в обороне, и Фернандеш довел счет до комфортного — 2:0. Обнадеживающий перед минской встречей португальцев и проблемный для «Динамо».

Об этом и Тошак сказал: «Только второй забитый гол позволяет нам быть оптимистами».

Вениамин Арзамасцев выглядел удрученным: «Увы, сыграли мы слабо... Невыразительная игра команды и для нас, тренеров, явилась неожиданностью. Считаю, что матч этот не столько выиграл соперник, сколько проиграли его мы сами».

Забить по заказу два гола и при этом не пропустить — задача, учитывая силу «Спортинга» и квалификацию его футболистов, сложнейшая. В теории. На практике была реализована в первой половине тайма. Создавая искусственный офсайд, гости ошиблись. Кондратьев и Сокол вышли на одного защитника и четко реализовали численное преимущество. Шла 4-я минута. На 18-й затяжной рывок метров на сорок совершил и завершил Алейников. От гола гостей уберегла штанга. Ненадолго. Первым у мяча оказался Сокол и сделал дубль — 2:0.

Возникло шаткое равновесие. Гол в любую сторону мог снять все вопросы. Забей его португальцы, нам пришлось бы отвечать двумя. Динамовцам хватило бы и одного. Внешне минчане преимуществом владели, но себя сдерживали, о защите не забывали. Моменты возникали редко, больше у португальских ворот. А самый опасный, на 89-й минуте, ликвидировал минский страж Жекю.

В сверхурочные полчаса соперники, изрядно притомленные, не рисковали. Чувствовалось — согласны сыграть в рулетку. Минчане в чемпионате не очень в этом упражнении преуспели — из трех пенальти реализовали один. У дублеров без промаха бил Метлицкий. Его-то и ввел тренер в игру за минуту до окончания дополнительного времени. В столь ответственный момент парень не оплошал, сделал привычную работу добротно. Как и партнеры его — все пять положили в цель. Португальцы — только четыре. Удар Шавьера, не очень точный и сильный, обезвредил вратарь. Потому как (сам после игры объяснил) не дергался, не гадал, стоял до последнего и ошибкой португальца воспользовался.

Третий тур, самый для советских команд неудобный. Конец осени — начало зимы, после окончания утомительного сезона на мяч смотреть противно, а его еще и пинать вынуждают. «Спартак» испытания временем не выдержал. Правда, его западногерманский «Кельн» на этом этапе остановил.

Мог и минчанам достаться «Гамбург», английские «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», итальянский «Интер», бельгийский «Андерлехт», что страшнее — мадридский «Реал». Пронесло. Жребий оказался к нам, как и во всей осенней кампании, снисходителен, доброжелателен даже, угостил польским клубом из Лодзи.

«Видзев»

В предыдущем туре оставил вне игры «Боруссию» из Менхенгладбаха. С учетом спортивной формы соперников, нисходящей минчан и восходящей поляков, ожидать легкой жизни не приходилось.

Первая игра — выездная.

У хозяев нет травмированного Смолярека, у гостей все здоровы. Пока были силы, обрушили их на не ожидавших такой прыти поляков. Играли легко, в охотку. Забитый Зыгмантовичем на 36-й минуте гол добавил уверенности. Счет держался до конца матча, как и оборона минчан. На 86-й минуте Румбутис заменил уставшего Сокола и спустя три минуты забил второй, создав комфортный перевес перед ответной встречей — 2:0. Где она могла быть сыграна в первой декаде декабря? Вы догадливы. Конечно же, в Тбилиси.

Как и «Спартак», минчане две недели простаивали из-за отсутствия спарринг-партнеров. То есть в футбол не играли. До отъезда в Тбилиси занимались в своем спортзале волейболом, баскетболом, акробатикой, на льду — хоккеем. Арзамасцев выглядел перед игрой озабоченным: «Не уверен, что у растренированных ребят хватит сил и энергии для успешного исхода».

Полякам терять нечего, настроились на игру решительно и уже на десятой минуте один из двух мячей отыграли. Пенальти за снос нападающего в штрафной площади забил Дзекановски. Минчане на себя не похожи. «Пропала скорость, не слушался игроков мяч, отскакивающий, как целлулоидный шарик, от стенки, в удобных для нанесения удара эпизодах медлили с принятием решения нападающие», — отмечал Валерий Брезовски.

Пока оставались силы, динамовцы были ближе к голу, нежели гости, когда же иссякли, ребята включили волевые ресурсы. И все же «Видзев» имел возможности сравнять счет и даже вырвать победу. Не сумел ими толково распорядиться, да и Жекю не позволил. В одном эпизоде, казалось, для наших безнадежном, он успел выставить руку и отбить удар в упор, а повторный, с угла вратарской, когда головой бил Дзекановски, перевел мяч на угловой не без помощи небес. В общем, дотерпели. Итог двухраундового поединка (2:1) позволил преодолеть третий барьер.

Восторг всеобщий: три советских клуба прошли в евровесну. Очередь за сборной. Задача ее куда ответственнее — получить билет в Мексику, где летом 1986 года состоится очередной, 13-й по счету чемпионат мира. С хозяевами чемпионата советская сборная и протестировала свою готовность недели за три до начала отбора.

Мексика

Матч состоялся в Ленинграде 19 августа. Настояли мексиканцы. Совершали турне по Европе и до приезда в Союз побывали в Ирландии (0:0), ГДР (1:1), Финляндии (3:0). Сославшись на усталость, попросили сократить им путь и перенести игру из Москвы в Ленинград. Наши деятели не возражали.

Примерно за месяц до игры сборная, разбившись на два состава, провела легкий междусобойчик. Первая команда, как и положено, имея значительное игровое преимущество, к середине тайма конвертировала его в голы (Алейников и Блохин) — 2:0. Но в итоге проиграла (2:3) лучшему футболисту матча ростовчанину Воробьеву, забившему Дасаеву все три гола.

Познакомились сборные СССР и Мексики в 1967 году аккурат в Ленинграде. Тогда наши выиграли — 2:0. Эта победа оставалась единственной до 19 августа. Последующие семь завершились вничью, причем шесть раз — со счетом 0:0 и один — 1:1.

Советская команда провела недельный сбор в Ольгине, на берегу Финского залива, недалеко от Ленинграда. Место живописное, погода прекрасная, но восхищаться природой и погодой, по словам второго тренера Владимира Салькова, времени не оставалось: по две-три тренировки ежедневно, помимо них — теоретические занятия, просмотр видеозаписей, анализ просмотренного... Из-за травмы не явился на сбор Оганесян, на тренировке захромал вдруг Дасаев, тут же вызвали на подмогу Новикову «зенитчика» Бирюкова.

Игра смотрелась. Мексиканцы пластичны, техничны, с мячом на «ты». Но несколько медлительны. Наши попытались подавить их массированными атаками. Наступали агрессивно, моментов создали множество, реализовали до перерыва один: Родионов воспользовался грубой ошибкой вратаря. Гости серьезно угрожали однажды — Сарса пробил выше перекладины.

Хозяева атаковали широко, комбинировали разнообразно, но по мере приближения к цели падала скорость, игроки суетились, долго искали удобный момент для обстрела, когда решались, били неточно. Нанесли за полтора часа 19 ударов. Только три достигли цели. КПД, по мнению специалистов, маловат — около 16 процентов.

Гости после пропущенного гола держались долго. Оживили игру замены Малофеева. С выходом Литовченко и Воробьева вновь возросла скорость, атаки стали осмысленнее и, что важно, результативнее. Ближе к концу Родионов и Блохин при непосредственном участии дебютанта сборной Воробьева в течение трех минут довели счет до крупного — 3:0.

СССР — Мексика — 3:0 (1:0)

Голы: Родионов, 12 (1:0). Родионов, 79 (2:0). Блохин, 82 (3:0).

СССР: Новиков (Бирюков, 84), Сулаквелидзе (Боровский, 84), Чивадзе (к), Балтача, Демьяненко (Поздняков, 46), Алейников, Зыгмантович, Гоцманов (Литовченко, 63), Бессонов (Воробьев, 70), Родионов (Протасов, 80), Блохин.

Мексика: Лариос, Чавес (Трехо, 84), Мансо, Крус (к), Амадор, Де Лос Кобос, Сарса, Бой (Негрете, 72), Флорес, Агирре, Де ла Торре.

Предупреждения: Зыгмантович; Де Лос Кобос, Амадор.

Судьи: Штумпф. Росснер, Штенцель (все — ГДР).

19 августа. Ленинград. Стадион им. С. М. Кирова. 61 000 зрителей.

Несмотря на убедительную по игре и результату победу, эксперты не были полностью удовлетворены из-за слабой реализации созданных моментов. Малофеев объяснил этот недостаток физическим состоянием некоторых футболистов. Победителей не судят. Крупный счет поводов для оптимизма не убавил, потому и надежда перед отборочными матчами в группе пребывала в добром здравии.

Ирландия

Готовились в Новогорске. Все нормально, если не считать проблем со здоровьем у Позднякова, Чивадзе и Блохина. Спартаковца восстановить к игре не смогли, а над остальными врачи колдовали и к матчу привели в рабочее состояние. У ирландцев одна потеря — травмирован Степлтон.

До Дублина добирались долго: шесть часов провели в воздухе, столько же тряслись в автобусе. Непростой выдалась дорога, непростым и матч на стадионе «Ленсдаун Роад».

Футболисты сборной Ирландии, затрудненные в английских клубах, играли в свой футбол, считавшийся в те годы устаревшим, примитивным даже: фланговые проходы с навесом в штрафную на рослых, хорошо играющих головой форвардов. И в 1974-м об этом знали, когда сборная СССР в отборе к Евро-1976 встречалась в том же Дублине с ирландцами. Что с того? С фланговых подач забивал нам Гивенс. Все три — 0:3.

Перед игрой Малофеев доступно объяснял корреспонденту «Советского спорта» Юлию Сегеневичу, как следует играть с ирландцами: «Мы должны предложить сопернику активную игру по всему полю при организации атак и при их срыве... Для нас главное не подстраиваться к действиям соперника, а навязывать ему свою игру — быструю, решительную, с возможно более полным использованием лучших своих качеств».

Так думал тренер. Как вышло, рассказали очевидцы. Сегеневич: «В очередной раз в течение большей части матча сборная СССР была подвержена рецидивам той болезни, что ярче всего проявляется у нее именно в ответственных матчах на выезде... Бросалась в глаза подчиненность наших футболистов тому темпу и характеру игры, которые были заданы ирландской командой. Бросалась в глаза и разобщенность игроков средней линии».

Гавриил Качалин: «Наша команда играла от обороны. Атаки и контратаки организовывались и развивались медленно, а в завершающей их стадии команда увязала в многочисленной обороне соперника».

«Известия» от 13 сентября: «Чересчур осторожной, осмотрительной и закрепощенной выглядела команда в первом тайме».

Да и часть второго. Лишь пропустив гол от Уолша, бросились отыгрываться. Подуставшие в конце встречи хозяева откровенно играли на удержание добытого преимущества. Удержали. Шанс забить у наших возникал, реже, чем у ирландцев. Суетились, били по воротам в спешке и неточно, в створ не попадали. У вратаря Макдонага особых хлопот не было, в отличие от каркаса его ворот: удар Родионова отразила перекладина, отскочивший от нее мяч добивал Литовченко — штанга.

Ожидания функционеров, тренеров и широкой футбольной общественности не осуществились. Но это, как выразилась некогда «звезда» российская, их проблемы. Все же надежды на конечный успех оставляла добрая примета. Десять лет назад мы начали в Дублине отбор к Евро-1976 тоже с поражения (0:3), но из группы вышли. И вот снова Дублин, вновь провалили дебютный матч в отборочном турнире. История повторилась. Проследим за продолжением.

Ирландия — СССР — 1:0 (0:0)

Гол: Уолш, 64.

Ирландия: Макдонаг, Дивайн, О Лири, Лоуренсон, Хьюстон, Брейди, Уилан, Грилиш (к), Гелвин, Уолш (О Кифф, 90), Робинсон.

СССР: Дасаев, Сулаквелидзе, Чивадзе (к), Балтача, Демьяненко, Алейников, Оганесян (Гоцманов, 67), Литовченко, Бессонов (Зыгмантович, 35), Родионов, Блохин.

Предупреждение: Балтача.

Судьи: Кайзер. Беккер, Верхоф (все — Голландия).

12 сентября. Дублин. Стадион «Ленсдаун Роад». 45 000 зрителей.

Норвегия

Перед игрой трудности у нас возникли, обычные, неизбежные — травмы. В защите остались без Чивадзе и Демьяненко, не смогли играть киевляне Бессонов и Блохин. До Осло добрались быстрее — за четыре часа. Отдохнули, потренировались и, по словам Малофеева, готовы были к двум поражениям норвежцев в группе добавить третье и лишить их, если на что-то еще надеялись, последнего шанса.

Норвежский обозреватель П.Свенсен, выражая мнение коллег, назвал предстоящий матч «последним рубежом». Тренер сборной Ресте Фоссен был того же мнения. На публике держался молодцом, оптимизма не терял.

Малофеев уверял журналистов: уроки из поражения в Дублине извлекли, готовы атаковать и... Прямо об этом не сказал, но прозрачно намекнул — победить.

Виктор Понедельник, внимательно за встречей наблюдая, пытался увидеть, как команда намерена реализовать тренерские планы. Заметил фрагментарно: активно сыграли в первые и в заключительные 10-15 минут. «Но игра длится 90 минут», — резонно заметил редактор еженедельника («Футбол-Хоккей» № 41).

Признав, что соперник у нас пошиба средненького, Виктор Владимирович был удивлен старательностью норвежских футболистов, заряженностью на игру, страстью, постоянным движением, многочисленными подкатами, чисто исполненными, преимуществом в воздухе на всех участках поля. Противопоставил он игре хозяев советскую сборную: «Когда же в поле зрения попадала наша команда, то мы видели совсем другой футбол... Постепенно глаз привыкал к одним и тем же повторениям, к скученности, к бессмысленному соревнованию с рослыми защитниками и вратарем хозяев в игре головой после навесов с флангов. И мы уже не ждали ничего путного, а начинали скулить и возмущаться неразберихой в командных действиях».

Прошелся и по персоналиям: «Одиноко стоял на правом фланге Гоцманов. Чем он занимался на поле, какие функции нес, мы так и не разобрались. А как вел себя Алейников? Одни лишь легкие пробежки трусцой». Сурово.

Но все же в первые и последние четверть часа команда что-то создала. Уже на второй минуте прострел слева Оганесяна замкнул Протасов. В прыжке головой направил мяч в нижний угол. Спас голкипер Торстведт. Плотные удары издали нанесли Литовченко и Алейников. Вратарь легко с ними справился. Еще один выпад днепропетровцев Протасова и Литовченко прервал с нарушением правил защитник в метре от штрафной площади. На этом все, пыл угас. Инициативу перехватили, и надолго, норвежцы. Значительно обновленная советская оборона нервничала, часто ошибалась, оставаясь безнаказанной. Не лучшим образом сыграли хозяева, излишняя спешка не позволила реализовать ни один из множества созданных шансов. Надежно сыграл Дасаев.

В единственном пропущенном голе он не был виновен. Спросить следовало с Протасова, прибежавшего с линии огня в свою штрафную, чтобы сбить с ног Торесена. Он и реализовал пенальти.

Пропущенный гол стал сигналом к наступлению. Вышедших на поле после перерыва минчан Кондратьева и Зыгмантовича подвела неточность. Сольный номер Зыгмантовичу не удался, а с ролью ассистента справился отменно: с его подачи Литовченко пробил в дальний от вратаря угол — 1:1. На этом и разошлись. С единственным набранным очком обе сборные, расположившись в хвосте таблицы, ушли в отпуск. Не скажу — заслуженный.

Олег Кучеренко вел репортаж с места событий, отчет об игре озаглавил так: «Ничья — потеря или находка?». Сам и ответил. Это как посмотреть. Если исходить из турнирной ситуации и честолюбивых амбиций советской сборной, конечно же, потеря. С другой стороны, учитывая (цитирую автора), «как складывался матч и что норвежская сборная провела игру очень энергично и мастерство во многих эпизодах показала высокое, можно считать полученное очко приобретением», честно признал Олег Сергеевич.

А Михаил Якушин отметил, как и в игре с Ирландией, «подчиненность нашей команды темпу и ритму игры, предложенным соперником». Вопреки заявлениям и обещаниям Малофеева.

Норвегия — СССР — 1:1 (0:0)

Голы: Торесен, 54, с пенальти (1:0). Литовченко 74 (1:1).

Норвегия: Торстведт, Фельберг, Коедаль, Харейде, Мордт, Солер, Альсен, Давидсен (Юхансен, 71), Ларсен-Окланд, Якобсен, Торесен (к).

СССР: Дасаев (к), Сулаквелидзе, Бубнов, Балтача, Поздняков, Алейников, Огагнесян (Зыгмантович, 46), Гоцманов, Литовченко, Протасов, Родионов (Кондратьев, 66).

Предупреждения: Кондратьев, Бубнов.

Судьи: Рот. Паули, Умбах (все — ФРГ).

10 октября. Осло. Стадион «Уллеволь». 13 789 зрителей.

Подбил итоги сезона председатель Федерации футбола СССР Борис Топорнин. В международном разделе доклада похвалил клубы, успешно сдавшие осеннюю еврокубковую сессию. Дебютом сборной в отборочном турнире был недоволен. Причину неудач объяснил сменой поколений игроков, освоением нового игрового стиля, главное — недостатком времени для капитального ремонта, формирования единого коллектива, сыгранности линий и воспитания высокого чувства ответственности. Похоже, председатель в значительной мере оправдывал тренера, у которого не было времени для излечения обнаруженных «главврачом» недугов. Отдельные недостатки в работе Малофеева он все же обнаружил: «Были допущены ошибки и ставшие теперь ясными некоторые просчеты в определении состава, не все игроки сборной оказались на уровне новых, более сложных требований» («Правда» от 3 декабря).

Напрашиваются аналогии. Ознакомившись с содержанием шолоховского романа «Тихий Дон», лучший друг советских писателей высоко его оценил, отметив при этом: «Автор допустил ряд грубейших ошибок и неверных сведений». Шолохов в письме «рецензенту» взмолился: «Очень прошу Вас, дорогой товарищ Сталин, разъяснить мне, в чем существо допущенных ошибок. Ваши указания я учел бы при переработке романа для последующих изданий». Ответа не последовало.

Не знаю, обращался ли Эдуард Малофеев к Борису Топорнину с подобным вопросом — что, мол, не так, товарищ председатель, кем необходимо усилить команду? Если да, то вряд ли, как и Шолохов, получил бы конкретные указания.

Что ж, главные события внутренней жизни сезона-1984 и отношения советских команд с иностранными мы худо-бедно изложили. В заключительной части, насколько возможно кратко, сжато, расскажем о турнирах второго плана, раздадим призы командам и игрокам, назовем лучших в стране футболистов и судей.