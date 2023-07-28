Самый влиятельный болельщик — у «Спартака»

Летопись Акселя Вартаняна. 1984 год. Часть вторая.

Черненко

Примета, о ней мы в прошлый раз говорили, сыграла. Как только предали земле тело генерального секретаря Юрия Андропова, занял вакантную должность и возглавил правящую партию председатель похоронной комиссии Константин Черненко.

Анкета нового генсека — безукоризненная. С младых лет батрачил, работал по найму у кулаков, не был, не состоял, не участвовал, и с пятым пунктом полный порядок. Предпосылки для карьерного роста перспективные. Успешно взбирался по партийной лестнице и вот дорос до руководителя КПСС.

В официальном сообщении, растиражированном в советских СМИ, нового «хозяина» Кремля, автоматически и всея земли советской, позиционировали как человека с «высокими организаторскими способностями, преданного великому делу Ленина, идеалам коммунизма». Бесценные труды Константина Устиновича, дотоле неизвестные, тут же издали огромными тиражами. Видимо, за значительный вклад в развитие марксизма-ленинизма Черненко удостоился звания лауреата Ленинской премии, дважды Героя Социалистического Труда, награжден тремя орденами Ленина, таким же количеством ордена Трудового Красного Знамени и медалями. Перечисление их заняло бы много места.

На ниве преданности, самоотверженного труда во благо торжествующих в стране идей Черненко приобрел обширный ассортимент болезней, ежедневно подтачивающих его здоровье. Но он держался (в прямом значении этого слова), не без помощи соратников, когда позировал перед телеаудиторией.

Благодетель

К личности Черненко интерес у нас особый. Ничто человеческое не было ему чуждо. Несмотря на занятость государственными делами, уделял он большое внимание предмету нашего обожания и повествования — футболу. Попросту говоря, Константин Устинович был болельщиком «Спартака», страстным и, что важно, влиятельным. В истории с привлечением в 1977-м на тренерский пост «Спартака» Константина Бескова не обошлось без вмешательства высокого партийного деятеля. Бесков работал в системе «Динамо», под «крышей» министерства внутренних дел СССР в звании подполковника и получал соответствующую высокому офицерскому чину зарплату. Такую «Спартак» платить ему не мог, к тому же увольнение из органов лишало Бескова и звания, и солидной прибавки к пенсии.

Черненко (благодаря дружеским с Брежневым отношениям) занимал высокий пост в партийной иерархии и легко проблему решил. Позвонил министру МВД Николаю Щелокову, и распоряжением Николая Анисимовича перевели Бескова из силового ведомства в гражданское (в «Спартак») с сохранением офицерского звания и зарплаты. В гражданском «Спартаке» Константин Иванович дослужился до полковника, со временем и пенсию неплохую получил. Невероятно.

Черненко помогал любимой команде постоянно. Благодаря его заботам привели в чувство дышащую на ладан спартаковскую базу в Тарасовке. Быстро ее преобразили, привели в порядок футбольное поле, построили новые комфортные помещения, соответственно их оборудовали, обеспечили всем необходимым для полноценного отдыха и тренировок. Через первого секретаря Московского городского комитета партии Владимира Гришина (тоже фаната красно-белых) выбивал футболистам квартиры, улучшал жилищные условия. При непосредственном участии Черненко «Спартак» обзавелся богатеньким спонсором — «Аэрофлотом».

Да и нескольким футболистам помог высокого полета государственный деятель перейти в «народную команду». А история с переходом Александра Бубнова из «Динамо» в «Спартак», тянувшаяся несколько месяцев (см. «СЭ» от 24.02.2022), тоже завершилась счастливо: Щелоков в телефонном разговоре с Черненко пошел навстречу просьбе влиятельного партийного функционера. Рассказал не обо всем, но и этих примеров достаточно, чтобы проиллюстрировать влияние сильных мира того на поддержку команд (не только «Спартака») отечественного футбола.

Я почему так подробно представил нового «хозяина» страны, чего раньше себе не позволял. Повода не было. Ни один из советских вождей, включая Михаила Горбачева, не интересовался спортом. Значение ему придавали, поддерживали с одной лишь целью: победы советских спортсменов в международных соревнованиях, по их глубокому убеждению, поднимали авторитет социалистического государства и свидетельствовали о силе его и мощи. Черненко — исключение. Ну разве что и Брежнев с ним сравним. Леонид Ильич больше хоккеем увлекался, тем более что в годы его правления наш хоккей стал ведущим в мире и канадских профессионалов частенько поколачивал.

Ну а теперь займемся прямыми нашими обязанностями. На данном этапе подготовкой к грядущему сезону, как обычно, насыщенному соревнованиями разной степени важности, с охватом футболистов и команд. В приоритете — вершина айсберга, лучшие в настоящем и в недалеком прошлом клубы.

« Днепр »

Впервые команда начала подготовку к сезону в роли чемпиона, что неизбежно внесло коррективы в тренерские планы. Цель одна — отстоять взятую в прошлом году высоту. Каникулы сократили в связи с вынужденной после завершения чемпионата зарубежной поездкой в Марокко для встреч с местными рабочими командами. Все пять наши выиграли и, что важнее, укрепили дружественные связи с представителями рабочего класса бывшей французской колонии. Ради этого и навязали чемпиону загранкомандировку, воспринятую как партийное поручение.

Отдыхать пришлось недолго, уже 25 декабря тренеры протрубили сбор. Прошел он на загородной базе. Резвились на воздухе. Когда погода позволяла. Втягивались постепенно, кроссы и плавание чередовались эмоциональными спортиграми — волейболом, гандболом и распространенным на тренировках теннисболом. Тот же волейбол, только мяч через сетку перебрасывали ногами.

Обещал Емец широкое представительство в составе, во всяком случае в весеннюю тренировочную страду, способной молодежи. А дальше все от нее будет зависеть. Слов на ветер не бросал: двое, Пучков и Багмут, место в основе за собой застолбили.

Через десять дней отправились в Сочи. Здесь включились по полной. Гоняли хлопцев беспощадно. Для их же пользы, утверждали тренеры. Шесть дней кряду — трехразовые тренировки, на седьмой развлекуха, контрольная игра. Утренние занятия продолжительностью более часа (70 минут) проводили на песчаном морском берегу без мяча: упражнения силовые с элементами легкой атлетики. Прыжки с солидным на себе весом, бег, ускорения, эстафеты. В оставшееся время — 6-километровый кросс. Не хило. Днем примерно час упражнялись с мячом: квадраты и прочее. Основательно трудились и вечером. На протяжении двух часов отрабатывали технические элементы, били по воротам, работали в звеньях — отдельно защитники, хавбеки и нападающие. На десерт — двусторонняя игра. И это не все. Измученных, еле живых, отправляли на водные процедуры, в бассейн. Плавали и в водное поло играли. Наконец ужин и сон. Здоровый, крепкий, прерываемый безжалостным истеричным возгласом: «Подъем!» И все с самого начала.

О бходились двумя-тремя заменами

Так закладывался твердый фундамент физической подготовки. На нем возводили другие этажи здания, без которых футбол немыслим. В трудовых буднях семенили один за другим шесть дней. На седьмой анонсировал уже — контрольный матч. В первом пободались с «Жальгирисом». Игра получилась резвая, результативная, такая зрителям по душе. Чемпион победил — 3:2. Емецу игра понравилась, назвал ее содержательной и не по сезону зрелой. У своих похвалил полузащиту и атаку, обороной недоволен. Через неделю без призванных в олимпийскую команду Литовченко, Протасова и Павлова легко разобрались с ЦСКА — 3:1.

Наигрывал тренер прошлогодний состав, чемпионский. В матче с «Жальгирисом» произвел всего три замены, с ЦСКА — две. Обычная в то время практика. Хотя в предсезонную пору новичков испытывают, взаимоотношения внутри звеньев наигрывают, командные действия отрабатывают. Однако держали себя в руках, в контрольных матчах со своими и с иностранцами ограничивались точечными заменами.

И тренер «Шахтера» Виктор Носов, готовясь к 1/4 финала Кубка кубков, в игре с «Локомотивом» (4:1) заменил двоих футболистов, киевляне в игре с «Торпедо» — троих... Подозреваю, изрядно удивил современников. Ныне в товарищеских матчах со своими и в международных на уровне клубов и сборных мы нормально воспринимаем бесконечные ротации, когда в течение 90 минут игроков стартового состава с калейдоскопической быстротой меняют на запасных, а общее число участвующих в игре футболистов (в одной команде) иной раз достигает двух десятков и более.

Удивительной способностью обладают наши тренеры: выпуская на поле игрока на 5-10 минут, успевают определить, чего он стоит, умеет ли найти общий язык с партнерами (с некоторыми только перед игрой познакомился), насколько квалифицированно выполнил задание... Зоркий тренерский глаз в этом хаотичном броуновском движении умудряется узреть оптимальный вариант основы (сочетание игроков и командных связей), способный решать любые тактические задачи. Столь проницательного взора и необыкновенной интуиции, данного свыше шестого или седьмого чувства советские тренеры были лишены.

М инское «Динамо»

У минчан, как и у двух других наших участников еврокубков, в феврале вступал в дело советский хрустальный Кубок, в начале марта — четвертьфинал еврокубков, а спустя три дня — отправлялся в далекий путь советский чемпионат. Приняв от Эдуарда Малофеева, откомандированного в олимпийскую и первую сборные, неплохое наследство, Вениамин Арзамасцев поведал журналистам: «Работаем по старой программе. Не вижу смысла что-то менять кардинально. От добра добра не ищут. Мы слепо старую программу не копируем. От чего-то отказались, что-то пробуем, но от магистрального направления не отходим. Главная цель на данном этапе — подготовка к матчу с бухарестским «Динамо», назначенному на 7 марта.

Трудностей немало. Время, не больно для наших клубов удобное. В ходе подготовки отлучалась на разные сроки от тренировок группа студентов, занятая в январскую экзаменационную сессию. Другую группу игроков, сильнейшую (более половины состава), привлекал к занятиям в сборной Малофеев.

Посетовал тренер и на то, что обе игры, как он выразился, «вынуждены проводить в гостях: первую — в Тбилиси, вторую — в Бухаресте». Грубую ошибку допустил Вениамин Владимирович, не побоюсь этого слова, политическую. Надо бы ему знать, что наш адрес — не дом и не улица, наш адрес — Советский Союз. Об этом часто напоминали слова некогда популярной в стране песни. Посему любой город на географической карте, красным цветом окрашенной, в спортивной конфронтации с зарубежными соперниками — это наш город, футбольное поле города — это наше поле, родное, стало быть, домашнее. На эту оплошность никто тогда не обратил внимания, пришлось мне спустя сорок лет поправить тренера, провести разъяснительную работу.

Вышли из отпуска 19 декабря прошлого года и сразу включились в двухнедельный тренировочный цикл. Завершили его участием в турнире по мини-футболу в Западном Берлине.

В начале февраля собирались в Болгарию. Здесь условия приемлемые, климат теплый. Можно на свежем воздухе игровые качества восстанавливать, сыгранность звеньев и командные действия наладить и новые тактические ходы опробовать. А на 22 февраля в Эшерах назначен первый кубковый матч с хабаровским СКА. От порочной практики, когда участников еврокубков освобождали от первых этапов Кубка СССР, вроде как отказались. Все три советские команды готовились к международным турнирам через официальные кубковые матчи. Минчане и «Спартак» успели к 7 марта сыграть три раза, «Шахтер» споткнулся раньше. О нашем Кубке успеем поговорить, как и о европейском.

Из прошлогодних призеров не охвачен серебряный медалист —

К расно-белые

Поскольку начал подготовку позже и соседей по пьедесталу, и многих других. По объективным причинам: в долгоиграющем Кубке УЕФА завершил он осеннюю часть турнира только в декабре. Сезон долгий, напряженный, растрачено много сил и нервов. На сборах и в соревновательный период ребята провели с небольшими интервалами весь год. Когда подошел отпуск, решили (по инициативе Бескова) не расставаться и отправились в Кисловодск.

В присутствии тренера отдыхали, разумеется, активно: каждое утро — интенсивная зарядка, пешие прогулки в горы, уйма восстановительных упражнений и дозированных нагрузок, неуклонно возрастающих. О мяче на время забыли. Разлука оказалась долгой, встреча — теплой и радостной. Лишь 17 января команда приступила к тренировкам в своем манеже в Сокольниках.

Через день, 19-го, спартаковцев чествовали в кинотеатре «Варшава». Игрокам и тренеру в торжественной обстановке вручили серебряные медали и пять призов, три из которых командные и два индивидуальные. Награды получили из рук начальника Управления футбола Вячеслава Колоскова сразу после его поздравительной речи. Ответную держал капитан команды Ринат Дасаев. Он заверил поклонников: «Ребята отдадут все силы, чтобы не огорчать своих болельщиков». Аплодисменты во время церемонии были не столь громки и продолжительны, улыбки не столь широки, как в Днепропетровске. Что объяснимо.

Немногочисленных зрителей, проникших на тренировочные занятия, интересовали изменения в составе. Были рады возвращению Евгения Сидорова и Сергея Шавло. Отдав гражданский долг, они демобилизовались из рядов Советской армии. Ушел в «Пахтакор» Эдгар Гесс. Олег Романцев перешел на тренерскую работу и возглавил, выражаясь труднодоступным для меня современным языком, фарм-клуб «Спартака» — «Красную Пресню». Произвели короткую рокировку с земляками-динамовцами: отдали им Евгения Милешкина, получили взамен Гурама Аджоева. Ни тот ни другой в основе не закрепились, провели они, соответственно, 13 и 14 матчей (из 34), чаще в качестве резервистов, и забили по одному мячу.

В беседе с журналистом Константин Бесков был несколько обеспокоен в связи с предстоящим в начале марта еврокубковым четвертьфиналом: «В этом году нам сложнее, задачи стоят очень серьезные, а сезон мы начали на месяц позже остальных и теперь вынуждены их догонять. В то же время форсировать форму нежелательно. Но время не ждет, уже седьмого марта выездная встреча на Кубок УЕФА».

П ервый успех

А тут традиционный турнир спартаковских команд поспел. Аккурат 17 января, совпав с началом занятий. Соперники не ахти, но для включения в тренировочный ритм и такие сойдут. Начали легко, разгромили красноярский «Автомобилист» (6:1) и тезок, спартаковцев Рязани и Житомира, с одинаковым счетом — 3:0. Обошлись без четырех основных игроков, призванных в олимпийскую сборную, — Сочнова, Позднякова, Кузнецова и Черенкова. Победители четырех групповых турниров разыграли в финальном, тоже однокруговом, места с первое по четвертое.

Победы москвичей в первой фазе турнира я неосторожно назвал разгромными. Когда же пришлось подбирать эпитеты к расправе красно-белых над призерами в финальной пульке (8:0 с элистинским «Ураланом» и 7:0 с одноклубниками из Костромы), подходящих не нашел. Вас в словотворчестве не ограничиваю. Третья игра, с севастопольской «Атлантикой», турнирного значения не имела и на распределение мест не влияла: «Спартак» обеспечил себе первое место, а севастопольцы после двух поражений оставались последними. Спартаковцы, утолив жажду кровью жертв своих, были настроены благодушно, довольствовались малым — 1:0 и довели общий счет до астрономического — 28:1.

Закрывали турнир 31 января в спорткомплексе «Олимпийский» (большинство матчей состоялись в Сокольниках). Здесь раздавали призы. Главный, имени Александра Старостина, вручили капитану победителей Ринату Дасаеву. Он же признан лучшим вратарем и получил персональный. Работы у него было немного, когда возникала, легко с ней справлялся и остался «сухим». Единственный гол, от форварда «Автомобилиста», пропустил дублер Рината — Андрей Михалычев. Отметили и товарища Дасаева, Сергея Родионова, самого результативного на турнире. Забил он шесть мячей.

Собрав кучу гостинцев, спартаковцы второго февраля вылетели в Тбилиси, где готовились к предстоящим кубковым баталиям, чемпионату и ответной еврокубковой встрече с «Андерлехтом». Место позволяет представить и оставшийся неподалеку от пьедестала

« Зенит »

С приходом в команду Павла Садырина преобразился, обратил на себя внимание не популярной в нашем футболе тягой к чужим воротам. Делал ставку на атаку, вел ее разнообразно, широко, с привлечением большой группы игроков. Нашего полку прибыло, потирали руки приверженцы активного футбола, атакующего. В последние несколько лет ими восторгались, ставили в пример — «Спартак», тбилисское и минское «Динамо». Изменением игрового облика и объясняли поступательное движение ленинградцев с седьмой позиции на четвертую.

О весомом вкладе тренера в успех команды говорил журналисту ветеран «Зенита» 32-двухлетний Владимир Казаченок (в то время игроков за тридцать причисляли к ветеранам): «Садырин сумел объединить игроков и создать такую моральную обстановку в коллективе, что каждый старался сделать все, на что способен. Такое же старание мы проявляли и на тренировках». Продолжить футбольную карьеру Казаченку не позволила серьезная травма, и он перед началом сезона покинул команду.

Приступил «Зенит» к занятиям в середине декабря. В мерзопакостную зимнюю пору ребята старательно взрыхляли снег возле своей базы в парке Челюскинцев. Тренировкам предшествовало углубленное медицинское обследование в научно-исследовательском институте физкультуры, прекрасно (по стандартам тех лет) оборудованном и с высокого уровня профессиональными специалистами. Все здоровы, к занятиям готовы.

Вволю на морозном воздухе порезвились, активно втягиваясь в тренировочный режим: футбол на снегу и на льду, регби, кроссы по глубокому снегу, множество развивающих разные группы мышц упражнения, эстафеты... Втянулись уже неподалеку от Сочи, в местечке Уч Дар. В течение двух недель (с 3 по 17 января) выполняли нудную и в то же время нужную, полезную работу. Цель — повышение функциональной и скоростно-силовой подготовки. Упражнялись с мячом и без оного.

Пахали обе недели по три раза на дню. И для спаррингов время выкраивали. У «Шахтера» выиграли (3:2), киевлянам проиграли (0:2), с краснодарской «Кубанью» разошлись с миром — 2:2. Поднакачавшись, вернулись домой — на организованный властями города международный турнир. Играли в спортивно-концертном комплексе, довольно вместительном и охотно болельщиками посещаемом. В своей группе «Зенит» с одинаковым счетом (4:1) обыграл любителей из Гамбурга и команду второй болгарской лиги «Марицу». В финале хозяева встретились с соперником сильным, дрезденским «Динамо», и благодаря голам Клементьева и Мельникова выиграли (2:0) и получили главный приз.

Результатам товарищеских встреч и турниров (даже международных) тренеры обычно большого значения не придавали. Их, объясняли вопрошающим, больше интересовало физическое состояние игроков, выполнение тактических задач, налаживание игровых связей, командные действия и проверка молодых футболистов. Однако Садырин, помимо всего прочего, ставил перед командой, и не скрывал этого от журналистов, задачу обязательно выигрывать и отдельные матчи, и целые турниры. Подведя итоги очередному этапу тренировочного процесса, тренер признал: работа над всеми компонентами футбола находится в стадии совершенствования.

И тут же, в первой декаде февраля, изрядно перегруженную ежедневными трехразовыми занятиями, спаррингами и турниром, команду послали далеко-далеко, на другой континент — в Африку. Конкретно — в Камерун. Здесь в ином часовом поясе, климате, условиях быта ленинградцы за пять дней трижды сыграли со сборной страны. «Эмансипированной», вырвавшейся из колониальных пут. Соперник непростой, года полтора назад, на ЧМ-1982 в Испании, не проиграл ни одного матча и уступил будущим чемпионам мира итальянцам второе место в группе только по дополнительным показателям. Два матча «Зенит» выиграл (1:0 и 2:1), один проиграл — 0:1.

Год 1984-й для города и «Зенита» в частности, особый. Юбилейный. Отмечали 60-летие переименования Петрограда в Ленинград, 40-летие прорыва 900-дневной блокады, а в августе отпразднуют опять же сорокалетий юбилей: победу в Кубке СССР. Возможно, журналист, задавая перед началом сезона традиционный вопрос («На какое место рассчитывает команда в чемпионате?»), ожидал услышать не обещание даже, хотя бы надежду если не на победу в первенстве, то на медали в этот насыщенный памятными датами год. Садырин его разочаровал: «Не берусь назвать определенную строку в таблице. Это было бы и преждевременно, и нетактично по отношению к другим командам. Во всяком случае, будем стараться показать игру не хуже, чем в прошлом году... Ребята тренируются с удовольствием, настроение у всех хорошее, и это радует».

Скромно, тактично и честно. Народ о месте в таблице будет судить не по словам тренера, а по делам его.

Раз уж промелькнула тема международная, продолжу.

З агранкомандировки

С некоторых пор многие советские клубы часть предсезонного сбора (от одной до трех недель) проводили за рубежом. Там условия выгодно отличались от привычных черноморских. Под условиями подразумеваю оборудованные всем необходимым базы, качество полей, быт и многое другое.

Кое-где и уровень соперников.

В 84-м поток «туристов» уменьшился: всего пять команд выехали в феврале за кордон на непродолжительное время. Два участника еврокубков, «Шахтер» и минское «Динамо», тренировались и играли в ФРГ. Минчане и в Болгарию на несколько дней отправились. Туда, как к себе домой, каждый год ездили московские армейцы.

«Черноморцу» повезло меньше, вряд ли по собственной инициативе занесло его на остров Цейлон. С 1972 года дали ему новое название — Республика Шри-Ланка. В советских географических справочниках записан под полным именем — Демократическая социалистическая Республика Шри-Ланка.

Прибыли туда одесситы по случаю праздника: народ отмечал очередную годовщину образования государства. Однако ситуация в стране была отнюдь не праздничная. Более года продолжались возникшие на религиозной почве беспорядки. Сопровождались они обильно пролитой кровью и нанесли, как писали наши газеты, «ощутимый урон экономике страны».

Торжества все же состоялись. Украшением праздника стал матч «Черноморца» со сборной Коломбо, столицы республики. На трибунах — биток, 30 тысяч зрителей. Среди них, в вип-ложе, премьер-министр страны Р.Премадаса. Праздник им моряки испортили, хотя наколотили голов куда меньше, чем могли — 5:0. Затем с двухдневным интервалом обыграли еще два местных клуба — 4:1 и 4:0. И вернулись домой, слава Богу, живые и невредимые.

Тема не исчерпана, разговор о подготовке к сезону продолжу в следующий раз.