Золото — «Зениту», приз лучшему — Литовченко

Летопись Акселя Вартаняна. 1985 год. Часть первая.

Год, как обычно, начинался с обращения правящей троицы, ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совмина к народу. Текст зачитывался до боя курантов, на следующий день воспроизводился во всех центральных и республиканских газетах.

Товарищ Сталин в критические для страны дни, стремясь породниться с народом, который истреблял, обратился к нему со словами «братья и сестры». Его последователи — иначе: «Дорогие товарищи, друзья!» Далее по тексту: «Наша Родина стала сильнее и краше, а жизнь советских людей — более обеспеченной и содержательной», — внушали правители народонаселению, о чем оно вряд ли догадывалось. Поблагодарив рабочих, колхозников, заодно и интеллигенцию за дальнейший рост промышленности и сельского хозяйства (интеллигенцию — неизвестно, за что), напомнили всем, кто знает, и тем, кто был еще не в курс, что «многогранная деятельность Коммунистической партии отвечает коренным интересам людей труда». В заключение поздравили с Новым годом народы соцстран и дружеских государств, а своим людям пожелали «нового счастья», не объяснив, чем новое отличалось от прежнего.

Выслушав новогоднее обращение, народ с энтузиазмом, отличным настроением и надеждами на дальнейшее улучшение и без того прекрасной жизни встретил новый год. Футбольные болельщики пребывали в ожидании итогов плебисцитов двух еженедельников, советского и французского. Советский,

«Футбол-Хоккей»

коллективным решением 112 журналистов печатных изданий, ТАСС, АПН, радио и телевидения определял лучшего футболиста минувшего года. Участвовали в голосовании только представители городов, чьи команды выступали в высшей лиге.

Выборщики вписывали в полученные анкеты тройку лучших, на их взгляд, футболистов. Первому начисляли три очка, второму — два, третьему — одно. Названы 37 футболистов, наибольшее число очков получил полузащитник «Днепра» Геннадий Литовченко — 397. Упомянули его 179 человек: 105 поставили на первое место, 30 — на второе, 19 — на третье.

Победил Литовченко уверенно, с большим преимуществом, на 175 очков опередил вратаря «Зенита» Михаила Бирюкова, у которого 222 очка (25+59+29). Третий — спартаковец Юрий Гаврилов: 75 (8+18+15). В пятерку вошли московский динамовец Валерий Газзаев (51 очко) и ленинградец Юрий Желудков — 43.

Корреспонденты еженедельника попросили людей, знающих лауреата, охарактеризовать его, отметить не только футбольные достоинства, но и человеческие качества.

Первый тренер Геннадия — Игорь Ветрогонов, побывав на турнире команд ЖЭКов и домоуправлений, обратил внимание на 12-летнего мальчишку. Выделялся он среди сверстников игровой сообразительностью, отменной скоростью и нацеленностью на ворота. Играл азартно, бился до последней минуты. Положив глаз на способного мальчугана, тренер с согласия родителей принял его в футбольную школу «Днепр-75». Пять лет жил парень в казарменном режиме: просыпался в половине седьмого утра, чтобы успеть на уходящую в Днепропетровск электричку. Оттуда трамваем добирался до школы. Здесь тренировался, а вечером совершал такой же путь в обратном направлении. Целеустремленный, трудолюбивый, дисциплинированный, за пять лет он пропустил только одну тренировку: отец, пожалев сына, не разбудил вовремя.

«Все, что Гена делал, всегда делал с полной отдачей сил. Постоянно поддерживал спортивную форму, своим оптимизмом, нацеленностью на ворота, мужеством заряжал команду. Настоящий боец, настоящий капитан», — заключил Игорь Леонтьевич Ветрогонов.

Анкета Геннадия завидная, происхождение безупречное: родился и воспитывался в рабочей семье. Родители работали на Металлургическом комбинате имени Дзержинского. И к другим графам не придерешься: не был, не состоял, не участвовал. И с пятым пунктом полный порядок.

Мать Геннадия, Вера Михайловна, рассказывала журналисту: «Гена только-только начал ходить, а уже за мячом тянулся, цветным, резиновым. Из рук его не выпускал... Был мальчиком скромным, первым в семье помощником. В магазин бегал, покупал, что нужно для дома, не стыдился убирать, мыть посуду».

Души не чаял в нем старший тренер «Днепра» Владимир Емец, ценил человеческие и профессиональные его качества, преданность команде — ни на какие посулы не соблазнялся. Правда, через несколько лет сделают ему такое предложение, от которого не сможет отказаться. Тренер об этом знать не мог и восторженно говорил об игровых достоинствах Литовченко — высокой физической и технической готовности, огромной работоспособности, широком диапазоне действий, игре размашистой, атакующей, хлестком, мощном ударе с дальних дистанций.

В общем, выбор журналистов пал на игрока достойного, мастеровитого, командного, эффективного, чрезмерно полезного.

France Football

Французский наш собрат рассчитал по порядку номеров (по итогам минувшего сезона) не футболистов, а европейские сборные. Каковы критерии? В теории разумны, на деле, случалось, давали повод для сомнений в верности выбора. Попахивало субъективизмом. В этом вы в скором времени сможете убедиться.

В четные годы, когда проводились чемпионаты мира и Европы, жюри ориентировалось прежде всего на их итоговые результаты и отдавало предпочтение призерам, что в общем логично. Дальше — сложнее. Тщательно анализируя цифровые показатели, учитывали не только число побед, но и значимость матчей, силу и авторитет соперников, место проведения встречи...

Первую четверку сформировали легко, скопировали результаты Евро-1984. Золотые медалисты, французы, безусловные лидеры сезона, прошли турнир без потерь (+5=0-0, 14-4). Бесподобный Мишель Платини забил девять из 14 мячей команды и установил рекорд финальной части чемпионатов Европы, все еще пребывающий в добром здравии. Его личное достижение на результат плебисцита никоим образом не влияло. Безоговорочное лидерство сборная Франции доказала тоже результатом рекордным: 12 матчей провела в ушедшем году и все 12 выиграла с общим счетом 27:4 (!). В семи встречах до и после ЧЕ забила 13 мячей и ни одного не пропустила! Между тем среди соперников — Англия, Австрия, ФРГ, Шотландия... Никому за многие годы не удавалось выиграть конкурс еженедельника со столь значительным превосходством.

За Францией организаторы расположили ее соседей по пьедесталу: 2-е Испания, 3-4-е Португалия и Дания. Впервые матч за третье место не проводился и датчан с португальцами наградили бронзовыми медалями. Вроде как все по делу. Вроде как. А вы на их годовые показатели взгляните. Испания: +5=4-4, 16-12. Португалия: +5=2-3, 13-12. У датчан и того хуже: +6=3-6, 19-20.

Сборная Дании, прошлогодний победитель плебисцита, сильно на Европе выступила, но, готовясь к главному турниру, пять раз проиграла в шести матчах, дважды — с разгромным счетом, не красившим бронзовых призеров европейского первенства: Нидерландам проиграла — 0:6, команде ГДР — 0:4.

Показатели у расположившихся за их спинами куда приятнее. В чем вы сей же час убедитесь. 5-6-е места. Венгрия (+6=3-2, 21-11), ФРГ (+6-1-3, 13-10). Мало в чем уступили им разделившие 7-е место Италия (+5-3-1, 14-4) и Шотландия (+4=1-1, 15-6). Наших с положительным балансом (+3=1-1, 9-3) и вовсе опустили на 12-е место. Между прочим, победила советская сборная не абы кого — Англию на ее поле (2:0) и хозяев ЧМ-1986 мексиканцев (3:0). Обида связана не только с низким местом при неплохих цифрах. Поместив в соседстве с Албанией, многие годы обитавшей на европейских окраинах, в «трущобах», нас унизили, оскорбили. Провели албанцы всего три встречи (+1=1-1, 5-5), для представителя европейской глубинки результат превосходный, космический. Ну и что? Не повод поместить рядом команды несопоставимого в те времена уровня, словно деток малых из одной песочницы.

Что есть, то есть. Кстати, по статистике наша сборная смотрелась симпатичнее и девятых по рейтингу чехословаков (+3=1-2), замыкавших десятку англичан (+5=2-4), коих в личной встрече обыграла на их знаменитом «Уэмбли», а также закрывавших нам обзор югославов: +4=1-4, с шокирующей разностью мячей: 12-21. Двух мнений быть не может: базовый подход к составлению рейтинга нуждался в серьезной корректировке.

Поздравления от актеров

После кратковременной встречи Нового года (коммунистическое правительство, в отличие от нынешнего, выделяло народу на новогодние торжества лишь один день) советские люди с тяжелой головой, но с легким сердцем, светлыми мыслями и необычайным энтузиазмом уже 2 января спешили на работу достраивать коммунизм, обещанный народу Никитой Хрущевым к 1981 году. Наступили долгие трудовые будни.

Только у чемпиона страны, «Зенита», между праздниками всенародным и личным перерывчик выдался небольшой — в середине января команду чествовали в ленинградском Спортивно-концертном комплексе, где 21 ноября, победив харьковский «Металлист», она впервые завоевала золотые медали. Как сейчас говорят, на бумаге. Реальные выдали месяца через полтора. На торжества прибыли из столицы важные персоны — зампредседателя Спорткомитета СССР Николай Иванович Русак и начальник Управления футбола Вячеслав Иванович Колосков. Он и передал из рук в руки капитану «Зенита» Николаю Ларионову кубок, приз спорткомитета. Пятнадцать футболистов, начальник команды и тренеры под гром аплодисментов получили золотые медали и почетные грамоты первой степени.

Было сказано много теплых слов, выслушано добрых пожеланий. От имени рабочих выступил Герой Соцтруда В.Смирнов, от творческой интеллигенции — худрук Академического театра драмы И.Горбачев, актеры БДТ Кирилл Лавров, Алиса Фрейндлих, Владислав Стржельчик... Надежды на продолжение «банкета», новые успехи на футбольных полях не казались тогда утопическими, несбыточными. Как оно в реальном времени получится, я вам, очень на это надеюсь, рассказать успею.

Не сидели сложа руки разных мастей начальники. Изображая бурную деятельность, время от времени оповещали народонаселение самим процессом и результатами непосильного труда. Уже в январе состоялись коллегия Спорткомитета СССР и пленум Федерации футбола. Начну со старших по должности и положению товарищей, не потому что старшие, начали раньше — 12 января.

Коллегия спорткомитета

Начала с того, чем ежегодно занималась: наметила, считая главной своей задачей и обязанностью, меры по совершенствованию и организации футбола в стране. Как показывала практика, до совершенства в этом многотрудном хлопотном деле было далековато.

От тренеров сборной коллегия потребовала: «Принять необходимые меры (какие именно? — Прим. А.В.) для укрепления команды, повышения мастерства и ответственности футболистов за выступления в предстоящих отборочных матчах чемпионатов мира». Вообще-то, повышать мастерство футболистов — задача прежде всего самих футболистов и клубных тренеров. И о тренерах не забыли, продолжали толочь воду в ступе, напомнили: «Особое внимание тренеров обращено на неукоснительное выполнение необходимых объемов учебно-тренировочных работ, повышение индивидуального мастерства футболистов, формирование у них высокой психологической устойчивости».

Общие слова, переливание из пустого в порожнее. Самое время рассказать о болезни неизлечимой наших чиновников, страсти к реформированию. Главный пунктик — манипуляции с численным составом чемпионата в ту и другую стороны. Амплитуда — широчайшая. В 1938-м увеличили население высшего класса (в разное время назывался по-разному) чуть ли не втрое — с 9 команд до 26 (!). В следующем сезоне с легкостью необыкновенной сократили вдвое — с 26 до 14. Постоянно манипулируя, в середине 1950-х остановились, как им казалось, на оптимальном варианте — 12 команд. И это в огромном Советском Союзе (у нас, в России, 16 считают маловато).

И в СССР поняли — мало. Поняв, в 1960-м кривая вновь взметнулась вверх — элитный класс расширили до 22 участников. С 1963 года после семилетних маневров остановились на шестнадцати. Девять лет держались. Наконец, в следующей шестилетке (1979-1985) высшая лига расширила рамки до 18 клубов. Что-то не то, подумали начальники, перегружен календарь, простора для маневра маловато, 16 все же было лучше. И в Положение о чемпионате-1985 немедля внесли изменения.

В новом сезоне осевших на двух последних местах (17-18) отправят в первую лигу. «В чем же новшество?» — спросите. Имейте терпение, не все сказал. Теперь и 15-16-е команды не смогут чувствовать себя в безопасности. Вместе с двумя победителями первой лиги они составят квартет и в двухкруговом турнире определят две лучшие команды. Их оставят в высшей лиге, остальные отправят в первую, где сыграют по новым правилам, в два этапа. На предварительном в зональных двухкруговых турнирах (по 11 команд в каждом) определят шесть лучших. В финальном — разыграют они места с 1-е по 12-е. Остальные, соответственно, — за оставшиеся (13-22). Не зря, как видите, чиновники хлеб едят. Пожелаем им приятного аппетита.

И каждый раз объясняли непонятливым, в чем несомненная польза для советского футбола в увеличении (и последующем уменьшении) количества клубов.

Случалось, поругивал (когда того заслуживали) спортивных и футбольных руководителей. Справедливости ради должен признать: в 1930-1940-е годы и в начале 1960-х истинные хозяева страны нарушали действующее Положение, преследуя иные соображения, к спорту касательства не имеющие, в приказном порядке вынуждали менять правила игры. В частности, председателя футбольной федерации (лучшего за все годы в стране) Валентина Гранаткина, понимавшего пагубность преобразований.

Старт нового чемпионата, уже 48-го, наметили на начало весны, 1 марта. Никогда так рано высший класс советского футбола не начинал. Столь ранние сроки вызваны необходимостью создать благоприятные условия для подготовки сборной и клубов к международным турнирам. Провели разъяснительную работу среди населения организаторы.

Раз уж коснулся нового Положения, продолжу: лимит на ничьи остался прежним — за первые десять очки начислялись, каждая последующая ничего не стоила. При равенстве претендентам на первое место предстояла дополнительная встреча или, как принято ныне выражаться, золотой матч. Ежели соискателей более двух, играть им в однокруговом турнире. Об условиях определения последующих мест в случае равенства очков я говорил не раз: преимущество получали одержавшие больше побед, затем учитывались результаты личных встреч, разность мячей и количество забитых мячей. В высшей лиге разрешили включать в заявочные списки 31 футболиста. Расширять список возможно на число футболистов, призванных в сборную.

Пленум федерации футбола

Созвали через четыре дня после коллегии спорткомитета, 16 января. Все на пленуме происходящее назвал бы отчетно-выборным собранием. Отчитывались по итогам прошлого года и наметили задачи на новый. Фактически отсканировали, взяли за основу решения коллегии спорткомитета. Посему распространяться не стану. Выборную кампанию с заранее известным исходом провели оперативно.

Председателем президиума Федерации футбола СССР остался Борис Топорнин. Помогали ему (вернее, должны были помогать) в многотрудной его работе пятеро заместителей: В.Колосков, Н.Ряшенцев, Б.Шумилин, Л.Яшин и Л.Лебедев. Не очень представляю, как и чем могли помочь председателю в повседневной работе люди, занимавшие высокие должности в иных организациях. Николай Ряшенцев возглавлял Всесоюзный совет ДСО профсоюзов, Лев Яшин был тренером ЦС «Динамо» по воспитательной работе, Лев Лебедев заведовал спортивным отделом в газете «Правда», Вячеслав Колосков, частый гость на страницах «Летописи», начальник Управления футбола. Перечисленные товарищи, занятые на главном своем трудовом фронте, роль заместителей председателя федерации выполняли номинально.

Ситуация с Колосковым получилась забавная. Занимая высокий пост в органе государственном, более весомом, нежели общественная организация, каковой являлась федерация, формально, как зампредседателя, он подчинялся Борису Топорнину. Фактически же Топорнин был обязан выполнять распоряжения управления, возглавляемого его заместителем Колосковым.

Завершая разговор о составе президиума, назову ответственного секретаря. Завершилась эра Анатолия Четырко, два десятка лет бессменно занимавшего эту должность. Сменил его известный в 1950-е годы игрок «Спартака» и сборной СССР Алексей Парамонов. С исчезновением в 1991-м Советского Союза Алексей Александрович перешел на другую работу. 16 членов президиума перечислять не стану. Из людей, сегодня вам известных, избрали Гавриила Качалина, Андрея Старостина, Виктора Понедельника, Льва Филатова, Эдуарда Малофеева.

Сборная

Сезон выдался сложный, энергозатратный. С начала января и до конца октября, когда решался вопрос о поездке в Мексику на чемпионат мира, сборная тренировалась, проводила спарринги, товарищеские матчи с зарубежными сборными для подготовки к шести оставшимся матчам в отборочной группе. Условия для подготовки начальство создало превосходные, и сборная двигалась к цели беспрепятственно, на зеленый свет. Чемпионат останавливали так часто, как это было необходимо.

Поместить рассказ о жизни и деятельности сборной в течение десяти месяцев нереально. Придется выдавать вам информацию частями, по мере поступления. Первую порцию, январскую, выдам сей же час.

Концовка прошлого сезона выдалась для нее, мягко говоря, неудачно. Одно очко, полученное в отборочной группе не с самыми сильными соперниками, вызвала гнев начальства и беспокойство в широких слоях населения. Возбужденные болельщики, желая объясниться со старшим тренером, прибавили работы отделу писем союзных изданий, преимущественно спортивного направления, некоторые обращались непосредственно к Эдуарду Малофееву. Степень образования и культуры респондентов отражались на содержании и лексических особенностях писем.

Редакция «Советского спорта» (от 8 января) в рубрике «Диалог: читатель — тренер» ознакомила Эдуарда Васильевича с часто задаваемыми вопросами и попросила на них ответить. «Я знаком с умонастроениями любителей футбола, — сказал тренер во время визита в редакцию, — остро и болезненно воспринявших неудачный старт сборной. Ведь письма, аналогичные тем, что приходят в редакцию, болельщики присылают и на мое имя. Не скрою, приходится мне читать и письма просто раздраженные, авторы которых ставят под сомнение все и вся...

Признаюсь, далеко не всегда суждения болельщиков соответствуют моим убеждениям, но я не могу не оценить колоссальной заинтересованности наших любителей футбола в возможно лучшем выступлении сборной, и потому проверяю и перепроверяю каждый свой шаг и каждое свое решение».

Из вопросов, наиболее часто встречавшихся, был такой: «Малофеев ратует за игру активную, наступательную, а на деле слова его частенько расходятся с делом. Почему?» Объединю с похожими по сути. А.Климовкин из Симферополя интересовался: «Чем объяснить, что товарищеские встречи наша команда проводит на достаточно высоком уровне, а когда приходит время официальных матчей, игра ее тускнеет?» М.Коренцов (Москва): «До каких пор сборная будет играть в старомодный выжидательный футбол, переходя к решительным действиям только в том случае, когда надо отыгрываться?»

«Могу сказать одно, — обратился тренер к читателям, — позиция моя не декларативна и, где бы я ни работал, стремлюсь и буду стремиться всем своим воспитанникам привить вкус к игре быстрой, атакующей, содержательной... Ни я, ни мои коллеги не снимаем с себя ответственности за подготовку команды. Встречи со сборными Ирландии и Норвегии сложились далеко не так, как мы рассчитывали. Буду самокритичным: ни я, ни мои помощники не сумели предвидеть спада в игре отдельных футболистов, как молодых, так и зрелых. Старались все, и не могу сделать упрека в адрес игроков, просто мы, тренеры, не использовали в полной мере все возможности для становления команды. Полного взаимопонимания игроков мы не добились, а некоторый спад игровой формы привел к тому, что в полную силу и так, как мы планировали, команда сыграть не могла».

Говорил Малофеев много, распространенно, не всегда по делу. Я тщательно выжал все им сказанное, вылил воду, а с тем, что осталось, вас ознакомил. Рубрика «Диалог: читатель — тренер» декларативна. В предложенном формате читатели не имели возможности вступить в диалог с Малофеевым, задать ему дополнительные вопросы, спорить, опровергать. Они спросили, он ответил. Я, поскольку выступил в роли посредника, этого делать не стал по этическим соображениям. Но одну деталь, с моей точки зрения немаловажную, отмечу. Часто заменяя местоимение «я» на «мы», Эдуард Васильевич снимал с себя личную, персональную ответственность за неудачное начало отборочной кампании. Уверен, это заметила и аудитория спортивной газеты, а спустя четыре десятилетия — и читатели «СЭ».

Большую группу любителей интересовало: «Сделали ли вы позитивные выводы из неудачного старта сборной?» Можно было и не спрашивать, ответ очевиден: «Матчи со сборными Ирландии и Норвегии помогли нам полнее определить возможности игроков и команды... Убежден, что как ни разочаровал любителей футбола старт нашей команды, есть значительные резервы для усиления игры».

Малозначащие вопросы опущу (да и место поджимает), а о ближайших планах сборной, ссылаясь на Малофеева, расскажу коротенько. На первый сбор в Новогорске сразу после Нового года пригласили 18 футболистов. По разным причинам отсутствовали капитан сборной тбилисец Александр Чивадзе, киевляне Владимир Бессонов и Олег Блохин, спартаковцы Федор Черенков и Сергей Родионов, ереванец Хорен Оганесян. Сборную возглавляли Евгений Рогов (начальник команды) и два тренера — Эдуард Малофеев и помощник его Владимир Сальков.

На недоуменный вопрос спортивного обозревателя «Правды» Льва Лебедева об отсутствии в команде футболистов опытных, не раз в матчах и турнирах международного уровня проверенных, Эдуард Васильевич ответил, мол, от их услуг не отказался, продолжает на них рассчитывать, если проявят себя в чемпионате страны. Другие, в их числе и дебютанты, выходит, доверие тренерское оправдывают без дополнительной проверки. Лукавил тренер, в течение сезона он постепенно от ветеранов избавлялся.

С Оганесяном распрощался в перерыве отборочного матча с Норвегией осенью прошлого года, упрекнув его в нежелании играть в полную силу и получив ответ, тренеру не понравившийся. Хорена тут же заменил, и больше ереванец в сборной не появлялся. Как и Родионов. Бессонова дважды в конце сезона выпустил на замену, Блохина призвал ближе к осени, когда турнирная ситуация стала критической. Чивадзе отцепил позже.

В середине января команда вылетела в Индию по приглашению Всеиндийской федерации футбола для участия в международном турнире памяти премьер-министра страны Джавахарлала Неру. Проходил в городе Кочине с 18 января по 3 февраля. Подробности — во второй главе.