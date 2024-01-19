«Недопустимо присутствие женщины в автобусе по дороге на матч»

Летопись Акселя Вартаняна. 1985 год. Часть вторая

Год перенасыщен международными встречами и турнирами повышенной ответственности. Три клуба, «Днепр», минское и московское «Динамо», вышедшие в четвертую часть еврокубкового финала, включились в тренировочный процесс раньше обычного. В усеченных составах. Тренер сборной, хозяин-барин, мобилизовал всех, кого хотел, зависимые от Малофеева клубы готовились с теми, кто остался.

Днепропетровцев Эдуард Васильевич лишил троих ведущих игроков — Вишневского, Литовченко и Протасова, москвичей — перешедшего из «Кайрата» Стукашова, не успевшего провести ни одной тренировки с новой командой. Больше всех пострадали минчане, бывший тренер выдернул из состава чуть ли не половину основы — Боровского, Алейникова, Зыгмантовича, Гоцманова и Кондратьева. Без троих футболистов готовились к чемпионату «Зенит» и «Спартак».

Сборная готовится

Плетущаяся в хвосте отборочного турнира, она уже в начале января засучила рукава. Двухнедельные тренировки прервал турнир в индийском Кочине, посвященный памяти Джавахарлала Неру. Поместили наших в группу с КНР, Ираном и Югославией. Занявшие два первых места выходили в полуфинал. Сведения из Индии поступали скудные, потому основной доклад я поручил давним своим друзьям (цифрам и фактам, то бишь «компотам»), сам выступлю в роли содокладчика.

Нашу делегацию потряс стадион «Махараджа-колледж», на котором сборная СССР провела пять матчей. Реконструировали трибуны, связав их какими-то сверхпрочными лианами, увеличили вместимость — всего за два месяца. Строители утверждали, что обошлись без единого гвоздя, во что верилось с трудом.

Первая игра — с аутсайдером, КНР, далась нелегко. Одолели его лишь в концовке — 3:2. Наш сосед по группе, Иран, разгромив китайцев (4:0), показал истинную их силу. Чуть подрастерявшиеся тренеры объяснили натужную победу (и игру) резкой переменой климата: вылетели из Москвы в мороз и пургу, а через несколько часов оказались в парилке, жаркой и душной. Не успели акклиматизироваться.

Вторая игра — с югославами. Как-то гроссмейстера Виктора Корчного перед четвертьфинальным матчем на первенство мира спросили, сможет ли обыграть соперника. Виктор Львович ответил, улыбаясь: «О чем вы, это же мой постоянный клиент».

Вот и югославы на протяжении многих лет были нашими «клиентами». После проигрыша им на Олимпиаде-1952 с трагическими последствиями — расформированием пятикратного чемпиона СССР ЦДСА (ЦДКА) и пожизненной дисквалификацией нескольких футболистов (прерванной со смертью Сталина) — наша сборная до турнира в Индии встречалась с югославами одиннадцать раз. Восемь матчей мы вы­играли, три завершили вничью. Разность мячей для команд примерно равного уровня фантастическая: 22-6. Били их всегда и везде: на чемпионатах мира и Европы (+3=1-0, 7-1), в товарищеских встречах (+5=2-0, 15-5), на полях своих (+2=1-0, 7-0), чужих (+4=2-0, 11-5) и нейтральных (+2=0-0, 4-1). А в Кочине конфуз случился — 1:2.

С Ираном разобрались лишь после перерыва — 2:0. В полуфинале забили марокканцам в первом тайме. Испытав серьезное давление в последние четверть часа, едва удержали преимущество. В финале взяли реванш у югославов и выиграли турнир. Подводил итоги помощник Малофеева Владимир Сальков. «Нам, тренерам, представляется очень обнадеживающим и симптоматичным наращивание мощи и качества игры от матча к матчу. Это в значительной степени обусловлено серьезностью и старательностью, проявленными всеми футболистами по отношению к учебно-тренировочному процессу. Это отношение нас очень и очень обрадовало», — рассказывал он журналисту.

Вернувшись ненадолго домой, ребята успели принять ванну, побриться, привести себя в порядок и вновь — в дорогу. Теперь уже в Италию. Тренировались недалеко от Флоренции, в Коверчано, на базе «Скуадры», со всеми удобствами и необходимым инвентарем. Спарринги провели с соперниками необременительными. В городе Кашина, недалеко от Пизы с падающей и все еще не упавшей башней, выиграли у местного любительского клуба — 4:0. Через несколько дней с чуть большими усилиями одолели итальянскую молодежь (до 21 года) — 2:0.

На родину возвратились в двадцатых числах февраля. Времени до начала чемпионата (1 марта) и первых еврокубковых встреч (6 марта) — всего ничего. Клубы, отдавшие сынов своих в сборную, вступили в два турнира, внутренний и международный, можно сказать, с листа.

Завершая разговор о сборной (на начальном ее этапе), обращаю ваше внимание на новые имена: Вишневский, Стукашов, Дмитриев, Кондратьев. Не их ли имели в виду Спорткомитет и футбольная федерация, потребовавшие от Малофеева укрепить команду? Эдуард Васильевич на сей счет не высказывался. Ну и ладно.

Вкушайте обещанные «компоты».

СССР — КНР — 3:2

Голы: Стукашов, 2 (1:0). Литовченко, 25 (2:0). Ма Лин, 54 (2:1). Вэй Кэлин, 68 (2:2). Стукашов, 70 (3:2).

СССР: Дасаев (к), Сулаквелидзе, Балтача, Боровский, Демьяненко, Алейников, Гоцманов, Литовченко (Шавло, 65), Гаврилов (Зыгмантович, 55), Протасов, Стукашов.

КНР: Ван Чжэфу, Го Ючжун, Ин Юн, Гао Шэн, Фэй Чоу (Чжао Чунбэн, 15), Вэй Кэлин, Чэн Дун, Си Фэн, Лю Цун, Ма Лин (к), У Кунли.

Судьи: Хекилт. Натарджан (оба — Индия), Пак Ча Ранг (Юж. Корея).

21 января 1985 года. Кочин. Стадион «Махараджа-колледж». 47 500 зрителей.

СССР — Югославия — 1:2

Голы: Хаджибегич, 17 — с пенальти (0:1). Ларионов, 11 (1:1). Зл.Вуйович, 84 (1:2).

СССР: Бирюков, Сулаквелидзе, Боровский, Вишневский, Демьяненко, Ларионов, Зыгмантович (Алейников, 46), Шавло, Гаврилов (к, Литовченко, 46), Дмитриев, Стукашов.

Югославия: Стойич, Зор.Вуйович, Балич, Гудель, Хаджибегич, Раданович, Зл.Вуйович (к), Слишкович, Вокри (Живкович, 46), Баждаревич, Пашич (Млинарич, 20).

Предупрежден Сулаквелидзе.

Судьи: Пак Ча Ранг (Юж. Корея). Шетти, Хэким (оба — Индия).

25 января 1985 года. Кочин. Стадион «Махараджа-колледж». 60 000 зрителей.

СССР — Иран — 2:0

Голы: Зыгмантович, 48 (1:0). Протасов, 79 (2:0).

СССР: Дасаев (к), Сулаквелидзе, Боровский, Балтача, Демьяненко, Алейников, Зыгмантович, Литовченко, Гаврилов, Протасов (Дмитриев, 80), Стукашов (Кондратьев, 55).

Иран: Тауми, Шахин Байани, Хаджилу, Миракхори, Панджали (к), Арабшахи, Моктхарифар (Сайросе, 46), Шахрок Байани, Пейвас (Лорестани, 46), Фатабади, Чангиз.

Предупрежден Балтача.

Судьи: Санчес. Шетти, Тараксен (все — Индия).

28 января 1985 года. Кочин. Стадион «Махараджа-колледж». 40 000 зрителей.

СССР — Марокко 1:0

Гол: Дмитриев, 22.

СССР: Дасаев (к), Сулаквелидзе, Боровский, Балтача, Демьяненко, Алейников, Зыгмантович, Литовченко (Гоцманов, 46), Гаврилов (Ларионов, 55), Протасов, Дмитриев.

Марокко: Балду, Агерд, Буйахиади, Эль Биаз, Ламрис, Дакхане (к), Долми, Тимуми, Эль Хадаяи, Сулеймани, Хамед.

Судьи: Пак Ча Ранг (Юж. Корея). Шетти, Хэким (оба — Индия).

2 февраля 1985 года. Кочин. Стадион «Махараджа-колледж».40 000 зрителей.

СССР — Югославия — 2:1

Голы: Алейников, 21 (1:0). Хаджибегич, 24 — с пенальти (1:1). Кондратьев, 55 (2:1).

СССР: Дасаев (к), Сулаквелидзе, Боровский, Балтача, Демьяненко, Алейников, Ларионов, Шавло (Зыгмантович, 60), Гаврилов (Вишневский, 65), Стукашов, Кондратьев.

Югославия: Стойич, Зор.Вуйович, Балич, Гудель, Хаджибегич, Раданович, Зл.Вуйович (к), Слишкович, Вокри, Баждаревич, Млинарич (Ежич, 46).

Судьи: Хэким. Шеттин, Натарджан (все — Индия).

4 февраля 1985 года. Кочин. Стадион «Махараджа-колледж».55 000 зрителей.

О сборной, пожалуй, все. Клубы готовились как всегда: сначала дома — преимущественно в залах, на черноморском побережье закаляли характер и укрепляли волю на том, что по привычке называли футбольными полями. Обо всех не расскажешь. В фокусе нашего внимания окажутся, естественно, предполагаемые претенденты на медали и три участника еврокубков, что примерно одно и то же.

«Днепр»

Учитывая раннее начало сезона, приступил к занятиям в конце декабря. Говорить о том, что на зимнем этапе основное внимание тренеры уделяют подготовке физической, нет нужды. Владимир Емец не исключение. «С «физикой» полный порядок, — рассказывал журналистам, — с техникой хуже: брака в передачах, в отборе мяча, в ударах по воротам маловато. Поездка в дождливый и снежный черноморский регион осложняла тренировку». Посетовал тренер и на отсутствие игроков основы, занятых в сборной.

Взглянув на ситуацию диалектически, Владимир Александрович обнаружил и плюсы. Даже позавидовал «туристам», поскольку готовились ребята в хороших условиях. «Нам же мешает плохое качество полей и отсутствие сильных спарринг-партнеров», — сетовал тренер. Но отношением игроков к делу был доволен: «Страстно и с большой самоотдачей они тренируются и играют. Побаиваюсь, как бы не переборщили». Результаты контрольных игр, особенно победа над чемпионом, «Зенитом», оставляли надежду на обретение к мартовским матчам приемлемой формы.

У динамовских команд, «крышуемых» известной в стране конторой, возможностей пересекать священные рубежи было больше.

Минск

Минчане гостили у венгерских друзей и сгоняли со средней руки клубами три ничейки. А в небольшом городке Залаэгерсег приняли участие в международном турнире по мини-футболу. В группе выиграли у всех, а в полуфинале уступили местному клубу — 3:4. В матче за третье место, опять же с венгерским МТК (3:3), вырвали победу в серии пенальти. Лучшим вратарем признали нашего Жекю, хоть и пропустил 11 мячей в пяти матчах. В маленьком футболе иные критерии.

Результаты контрольных матчей не столь уж важны, убеждают себя и общественность тренеры. Минский коуч Вениамин Арзамасцев был доволен уже тем, что ребята «впервые тренировались и играли на нормальных полях и почувствовали под ногами травяные газоны».

— Как вы оцениваете состояние команды на данный момент? — спросили тренера. Разговор состоялся в середине февраля, после полуторамесячной подготовки.

— Представления не имею, — огорошил собеседника Арзамасцев. — Состав, который выступал в Венгрии, не имеет ничего общего с основным. С нами не было пятерых футболистов, призванных в сборную. Не сомневаюсь, что готовятся они активно и старательно, но встретимся мы с ними за три дня до начала чемпионата.

И за девять дней до первого четвертьфинала Кубка УЕФА, добавлю. Если что не так, шкурку будут снимать или, как говорили в писательской среде, мылить шею на верхней полке.

Москва

Московские динамовцы гостили в Болгарии (ее как заграницу давно уже не воспринимали, не сомневались — в недалеком будущем вольется в дружную семью советских республик). Начали неудачно, проиграли чемпиону «Левски-Спартаку» (1:3), с клубом попроще, «Мареком», разошлись с миром (0:0), а на провинциалах отыгрались: в Веллинограде и Кюстендиле (о таких населенных пунктах до поездки «Динамо» на Балканы слышать не приходилось) отгрузили по четыре мяча (оба раза — 4:1), в Казанлыке и того пуще — 5:1.

С Балканского полуострова занесло их на Британские острова. Забить здесь не довелось. Запланированные две игры в Англии не состоялись, в соседней Шотландии проиграли сначала в Глазго «Рейнджерс» (0:1), затем в Эдинбурге «Хайберниану» (0:2). Все три мяча британцы забили головой. «Думаю, что отсутствие из-за травмы Буланова, хорошо играющего в воздухе, сыграло свою роль», — пытался оправдать неудачи Александр Севидов. Посетовал он и на отсутствие призванного в сборную Стукашова. Напомню, форвард «Кайрата», оформив переход в «Динамо», не успел познакомиться с новыми партнерами, перехватил его Малофеев.

Третью игру отменили из-за сильного снегопада. В родном отечестве не повод отменять не только товарищеские, но и календарные матчи. Даже позволяют техническим службам убирать снег прямо на поле, невзирая на правила, не допускающие присутствия посторонних лиц во время игры.

«Все же пользу от встреч в Шотландии мы, несомненно, получили, — подытожил Севидов. — Игроки лишний раз убедились, что бойцовские качества, необходимый настрой на игру имеют подчас решающее значение». Через пару дней после возвращения домой динамовцы вылетели в Тбилиси, где им 1 марта чемпионат с грузинскими одноклубниками открывать.

Динамовцы мир посмотрели, себя показали, а «кровный друг» их

«Спартак»

домосед, носа из Москвы не казал. «На юг мы не выезжаем, — рассказывал Константин Бесков корреспонденту «Советского спорта» Л. Никитину. — Как показывает наш опыт, можно неплохо проводить учебно-тренировочную работу даже в зимнее время и на нашей московской земле. Тренировались и тренируемся в Сокольниках. Здесь у нас хороший Дворец спортивных игр с искусственным полем, рядом прекрасный парк, где проводим занятия по общефизической подготовке, кроссы. Есть и неплохое футбольное поле».

Пожаловался тренер на отсутствие игровой практики и троих игроков основы — Дасаева, Гаврилова и Шавло. Неужто забыл Константин Иванович, как, будучи тренером сборной, надолго изымал у коллег нужных ему футболистов?

Занимались в Сокольниках, а матчи турнира спартаковских команд, ставшего традиционным, проводили в просторном «Олимпийском». Соперников экс-чемпионы использовали в качестве тренировочного инвентаря, как боксеры грушу или набитый песком мешок. Особо не напрягались, играли в щадящем режиме, в семи матчах забили 31 мяч. «Амуру» из Благовещенска не поленились, набросали аж десять. Сверх меры резвились оставшиеся вне сборной Черенков с Родионовым, соревнование меж собой устроили, кто больше забьет. Победил Черенков — 7:5.

В отсутствие Дасаева ворота защищал Черчесов. Когда Ринат вернулся, место в основе молодому коллеге не уступил. Лишь два раза Станислав (теперь уже Саламович) подменял Дасаева, провел на поле 22 минуты и не пропустил.

Посетовал тренер на проблемы с селекцией: «Короткая у нас скамейка». Посещая тренировки и матчи «Спартака», болельщики не увидели на площадке ушедшего в «Локомотив» Гладилина, защитника Базулева. Пошел он на понижение — в «Красную Пресню». В услугах Швецова, он только восстановился после сложнейшей травмы, руководство спартаковское не нуждалось, и отпустило его в кутаисское «Торпедо». Поздняков ушел в «Динамо». Продержался там год и «пошел по рукам»: подался оттуда в «Торпедо», вернулся в «Динамо», после чего вновь в «Спартаке» оказался. И исчез с радаров.

Из «Динамо» приняли нападающего Капустина. Сыграл немного, в основном был на подхвате. Кого заменить нужно готов. Кто стал своим, так это «дезертир» из отступившего в первую лигу ЦСКА Борис Кузнецов. Отыграл он в 1985-м в новой команде от звонка до звонка, все 34 матча без единой замены, как и Дасаев с Бубновым. Закрепились в составе воспитанник «Спартака» Новиков (вернулся из смоленской «Искры») и Рудаков из ярославского «Шинника».

Промелькнул в нескольких матчах завязавший с футболом Якубик. «Андрей предложил свои услуги, — объяснил тренер удивленному журналисту, — мы дали ему шанс». Шансом 34-летний футболист не воспользовался, не осилил нагрузок.

Выиграв турнир спартаковских команд, вице-чемпионы вплоть до начала чемпионата Москву не покидали и в течение месяца измывались над всеми, кто на пути попадался. Единственного стоящего соперника (относительно), столичный «Локомотив», обыграли — 5:2. Так что игровую практику вопреки утверждению Бескова «Спартак» все же обрел. Но в каком состоянии вступит в новый сезон, покажут игры чемпионата.

«Зенит»

Тренер Павел Садырин, человек скромный, сдержанный, общения с прессой старался избегать. После победы в чемпионате отбиться от них было невозможно. Обозреватели трех ленинградских изданий и нескольких центральных призывали Павла Федоровича к ответу. Спрашивали, как дошел до жизни такой и что ждет «Зенит» в новом сезоне. Задавали вопросы о воззрениях на игру, достоинствах команды, взаимоотношениях с игроками... Отвечал, насколько возможно, откровенно.

Говорил, что ориентируется на воспитанников ленинградского футбола: «У них в Ленинграде семьи, друзья, болельщики, играют дома при горячей поддержке трибун с полной ответственностью за город, команду, футбол». Но и на чужих полях играли неплохо, особенно с непосредственными конкурентами. Чего стоили победы в Москве над «Спартаком» и «Днепром», ставшие решающими в определении чемпиона.

Физической подготовке уделяет должное внимание, но не первостепенное. Уверен — чрезмерное увлечение «физикой» приводит к появлению команд больше бегающих, но не играющих. «В таких командах одна задача — не проиграть», — утверждал Садырин.

Отношения с ребятами доверительные. Был требователен, строг, но справедлив. Раз уж связали ребята жизнь с футболом, должны жертвовать многим, строго относиться к себе и развивать дарованные природой качества. Конфликты в команде? Они неизбежны. Главное, как из них выходить.

Изменения в составе? Никто не ушел и никто из команд высшей лиги не пришел. О задачах на сезон. «Одна у чемпиона задача, — ответил, — повторить прошлогодний успех». Удастся ли? Вопрос другой. Трудиться надо добросовестно, делать все, на что способны. Важно, чтобы голова не вскружилась. Уверенности в группе игроков, любящих жизнь во всех ее проявлениях, не было. В ком не сомневался, так это в ветеранах — Давыдове и Мельникове. Верит Ларионову, Бирюкову, Долгополову, молодым — Дмитриеву и Бараннику. Комплиментарно высказался о Желудкове: «Он может стать одним из лучших игроков в советском футболе. Но для этого ему надо строже относиться к себе».

Коснулся и проблем нашего футбола. Это календарь с множеством перерывов и переносов в угоду сборной, создающих проблемы клубам: сбивают с налаженного ритма тренировок и игр. Конечно же, судейство. Очень часто наказывают (назначают пенальти и удаляют) гостей. Луч света — объективное и квалифицированное судейство бывших футболистов, Юрия Савченко и Ромуальдаса Юшки.

Ответил и на вопрос нетипичный, в стране непопулярный: «Верите ли вы в приметы, как это случается у некоторых спортивных наставников?» — поинтересовались журналисты ленинградской «Вечерки».

«Ко всяким черным кошкам и прочим благоглупостям я, разумеется, безразличен». Но... От одной «благоглупости» Павел Федорович все еще не избавился: «Недопустимо присутствие женщины в автобусе, который везет команду на матч. Другое дело — после игры. И маршрут должен быть обычным, как всегда. Дело здесь не в приметах, а в психике игроков». Возможно, он прав.

Намеченный план подготовки к сезону нарушил срыв намечавшейся поездки в Южную Америку. Остались в городе, тренировались в спортивно-концертном комплексе. Но контактов с европейскими партнерами не избежали. Здесь же в турнире международном сыграли. В группе без проблем прошли западногерманский «Луруп» и финский ТПС из Турку. Оба раза — 3:1. В финале долго бились головой о защитные бастионы польской «Лехии». Пробил Юрий Желудков, обеспечив победу в матче и в турнире. Через несколько дней расслабились, отвели душу на молодежке Афганистана — 8:0.

Киев

Данное в самом начале слово сосредоточиться на подготовке к сезону призеров и участников еврокубковых четвертьфиналов нарушаю. Если не уделю внимания ведущему в последнее десятилетие советскому клубу, руководимому Валерием Лобановским, люди меня не поймут. За время работы в Киеве он впервые (не считая осени 1976-го, когда немало матчей играли дублем) оставил команду без медалей.

Провальное выступление (назовем вещи своими именами) в 1984-м породило в среде поклонников панические настроения, наиболее эмоциональные, впечатлительные болельщики восприняли сползание на десятую турнирную ступень как катастрофу. Уже в ходе тренировочной страды Валерий Васильевич ответил паникерам через спортивную газету: «Неудача? Да, но не катастрофа». Безусловно, неудача ударила по самолюбию привыкшей к победам команды и самого Лобановского, человека амбициозного. Однако держался он уверенно и, пытаясь успокоить поклонников, объяснил причины случившегося.

Прежде всего длительное отсутствие из-за травм игроков основы, что вынудило провести в ходе чемпионата болезненную операцию — вводить в состав недавних дублеров с небольшим опытом выступлений в высшей лиге. Разумеется, они не сумели за небольшое время полноценно заменить ветеранов. На них рассчитывал Лобановский уже в грядущем сезоне. Это защитник Кузнецов, хавбеки Рац, Яковенко, Михайличенко и пришедший из киевского СКА Яремчук. Этот квартет и сформировал мощную среднюю линию, вскоре ставшую сильнейшей в Союзе. Еще один дебютант — форвард «Черноморца», спринтер Беланов, легко сменивший одесскую прописку на киевскую. Распрощалась команда с Буряком, Лозинским, а вскоре после начала первенства и с Хлусом. Ушел он в «Черноморец» и сыграл в сезоне за два клуба, что категорически возбранялось Положением.

Зимой динамовцы потренировались дома, после чего отправились на черноморские базы. Оттуда упорхнули за кордон, в ФРГ. Здесь тренировались и матчи контрольные играли с местными клубами как белые люди, на качественных полях. Тренер смотрел в будущее с оптимизмом. «Наконец избавились от последствий травм Бессонов и Заваров, полон боевого задора Блохин... Словом, есть еще порох в пороховницах, и мы постараемся доказать это на деле», — обнадежил он болельщиков.

Другие

И «Жальгирису» удалось «нарушить» государственную границу. Посетил он, как и киевляне, Германию, другую ее зону, Восточную. Разница огромная. В то время как динамовцы дышали в западной части смрадным воздухом разлагающегося капитализма, литовцы вбирали в легкие чистый, демократический кислород.

«Жальгирис» оба матча сыграл с подопечными Штази (одной группы крови с нашим КГБ), динамовскими командами. В Фюрстенвальде прибалты изрядно развеселили публику. В мини-футбольном матче с ограниченным контролем времени отсалютовали (при посильном участии соперника) девятнадцатью залпами. Гости феерили чаще раза в три — 14:5. В Берлине встретились с «Динамо», известным и в Европе. По меркам большого футбола и здесь отмечена интенсивная перестрелка. Чаще попадали немцы — 3:2.

Остались дома и в процессе интенсивных тренировок нашли возможность принять зарубежных гостей грузины. Приняли на своей хлебосольной земле славян. В Гаграх — южных. Обыграли югославскую «Олимпию» из Любляны, города-побратима Тбилиси, — 3:1. А западным (чехословацкой «Руда Хвезде») проиграли в Леселидзе — 0:2.

Предсезонный оптимизм присущ всем без исключения командам. Одни надеются на медали, иные — на попадание в первую пятерку с перспективой сыграть в еврокубковых турнирах. Большинство же тренеров решают локальные задачи. И ни у кого нет дурных мыслей, связанных с переэкзаменовкой в первой лиге. В следующий раз мы проследим за их первыми шагами в реализации намеченных планов — больших и малых.