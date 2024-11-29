В еврокубках стартовал квинтет, осталось трио

Летопись Акселя Вартаняна. 1986 год. Часть четырнадцатая

Продолжаем международную панораму. Сегодня в программе еврокубки. Жребий был к нам снисходителен, не свирепствовал, дал неплохой шанс при небольших усилиях первый барьер преодолеть. Не всем удалось.

«Динао» (Киев) — «Берое»

В Кубке чемпионов представлял нашу страну чемпион, он же обладатель Кубка кубков и вариант сборной СССР. Правда, к сентябрю изрядно выхолощенный физически и эмоционально из-за потогонного графика на внутренних и международных трассах. Прибавилась еще одна — еврокубковая, самая престижная.

Характеристики болгарских клубов (и сборной) ограничивались распространенным штампом — «крепкий орешек». Между прочим, крепость его не раз проверяли киевские динамовцы, и не всегда удавалось его счастливо разгрызть. А тут «Берое». Что за географические новости, кто он и откуда? Стара Загора, Болгария. Не чистых кровей, скрестили, используя метод Мичурина, с клубом «Ударник». Образование получал в низшем классе, лишь три года тому назад перебрался в высший. Успеваемость низкая, все время балансировал на грани возвращения в привычную среду.

В последнем туре — игра с грандом «Левски- Спартак». Чтобы не выпасть, надо побеждать. Ангелы хранили. Два лучших клуба, только что названный и «ЦСКА Септемврийско знаме», изгнали из элитного класса, и «Берое» получил без игры два спасительных очка.

Как выжил, знаем, а как в дамки прошел, чемпионат свой выиграл? Не сразу, благодаря тренеру Евгению Янчовски. Таково мнение экспертов. Энтузиазмом молодых ребят заразил, уму-разуму учил, тактическим и прочим премудростям. Во главе угла — дисциплина и четкое выполнение тренерских заданий на тренировках и в игре. Так и взобрались на вершину без известных (даже в стране) имен. Факт уникальный — ни одного футболиста золотого состава не пригласили в национальную сборную. И отдал его жребий на съедение нашему чемпиону, щеголявшему в регалиях обладателя Кубка кубков.

Янчовски обильные слезы лил, не крокодильи, человечьи. Какие-то слова перед матчем произносить надо. Не обещать ведь, не бахвалиться. Засмеют — не отмоешься. Единственное, что выдавил из себя: «Постараемся, чтобы матчи с «Берое» не оказались для киевлян легкой прогулкой».

И Валерий Лобановский за два дня до игры пустил скупую мужскую слезу: «Забот у нас невпроворот. Поэтому о какой-то специальной подготовке к матчу не может быть и речи. Готовимся исключительно в рамках обычных тренировок и календарных игр чемпионата... Все время на пределе, ни одна команда, состоящая из живых людей, так играть не может». Посетовал и на группу травмированных игроков.

Первая игра — выездная.

Стара загора

Матч, учитывая статус команд, должен был напоминать игру кошки с мышкой. Таковым не стал. Медленный темп, отсутствие риска, сверхбдительность в обороне наводили скуку. Единственный острый момент в первом тайме возник на 24-й минуте, когда Рац, получив передачу от Евтушенко, пробил с лета. Выручил хозяев вратарь.

После перерыва жара (+35) спала, и игра чуть оживилась. В течение первых пяти минут голкипер Ганчев дважды парировал опасные удары Заварова и Блохина. Когда же Рац бросил в прорыв Олега, а тот сделал нацеленную передачу на Михайличенко, удар головой хавбека Минчев отразить не смог. Поняв, что титулованный соперник не в том состоянии, болгары попытались отыграться. В обороне появились проплешины. Однако гости не сразу воспользовались этим обстоятельством. Пробудились после того, как Бончев потряс штангу киевских ворот. Заваров ответил ударом на удар, только не в штангу, а в перекладину.

Из мини-дуэлей Евтушенко, Блохина и Щербакова с Ганчевым вратарь неизменно выходил победителем. За три минуты до конца Бессонов небрежно обработал мяч. Исправляя свою ошибку, настиг соперника и уложил его на землю в пределах штрафной. Пенальти. Динев пробил низом. Мяч от штанги юркнул в ворота — 1:1.

Пропущенный гол расстроил динамовцев. Секундная потеря концентрации, и Динев вновь оказался с глазу на глаз с вратарем. На сей раз Чанов выручил. Ничья.

На пресс-конференции тренеры обменялись общими фразами. Какова игра, таков и комментарий. Но в исходе киевского матча сомнений ни у кого не было. Не обязательно обладать экстрасенсорными способностями, чтобы определить исход боя соперников разной весовой категории.

Ответный матч

Интерес к матчу, победитель которого заранее известен, жители украинской столицы проявили огромный. Стотысячный Республиканский стадион разместил на трибунах 98 тысяч зрителей.

Гости явились в Киев рано, за три дня до игры. Ежедневно проводили двухразовые тренировки, на вопрос о самочувствии футболистов из штаба команды отвечали: «Игроки совершенно спокойны, не нервничают. Нам терять нечего, будем вести свою игру».

Не смутил их и быстрый гол, забитый Блохиным на седьмой минуте. Продолжали играть в свой футбол. Выглядели неплохо, превосходили динамовцев в скорости и защиту нашу в меру способностей своих напрягали. Не так, чтобы уж очень, но моментов создали немало. Киевляне скованны, часто в передачах ошибались, скоростные рывки хлопцы совершали попеременно, командная игра отсутствовала напрочь.

В последние четверть часа кашлявший динамовский мотор вдруг заработал, взаимодействие между линиями наладилось, стали возникать моменты. Московский журналист Валерий Березовский, наблюдавший игру из ложи прессы, насчитал их аж пять. Что не удалось до перерыва, сделали после. Уже на второй минуте разыграли классическую комбинацию, на взгляд Г.Борисова, «прямо для футбольной хрестоматии». Михайличенко отдал мяч Блохину, тот пасом вразрез отсек группу оборонцев, и мяч опустился у ног Демьяненко. Анатолий сделал несколько шагов и навесил на дальнюю штангу, будучи уверенным, что настигнет его кто-то из товарищей. Настиг Яковенко — 2:0. Все. Об одном эпизоде расскажу.

Болгарин Кашеров непочтительно обошелся с Заваровым. Александр вспылил и ударил обид­чика. Наш чехословацкий друг В.Христов полез за карточкой. Видимо, перепутал цвета, достал не красную, а желтую. Лобановский, выскочив со скамейки, отчитал футболиста, а пресс-конференцию начал с извинений»: «Проступок Заварова не останется без последствий». Какой пример подал коллегам, современникам и будущим, да что-то последователей не видать. И вряд ли найдутся.

О сопернике высказался комплиментарно: «Главной неожиданностью было то, что команда «Берое» играла в Киеве не от обороны, не довольствовалась отдельными контратаками, а временами вела полноценную осаду динамовских ворот». А слова Янчовски, их собираюсь процитировать, могли показаться самонадеянными: «Игрой своей команды я доволен. Она действовала так, как было задумано. И если бы в первом матче мы играли так же сильно, как сегодня, общий исход двух игр мог бы оказаться для нас более благоприятным». Занесло товарища. Молодой, горячий, будем к нему снисходительны.

«Торпедо» — «Хака»

Торпедовцев жребий поощрил финским клубом «Хака». Что-то он в стране выигрывал, благодаря чему в еврокубках светился. Недолго, быстро его выпроваживали. Многие игроки работали или учились в концерне «Валки». Потому и тренировались после трудового дня. Иногда хозяева отпускали футболистов на тренировки и игры в рабочее время. В составе — два «варяга», венгр и англичанин. Самый именитый — вратарь сборной страны 26-летний Хуттунен. Не буду отвлекаться. К делу. Первая игра — в

Валкеакоски

На трибунах — масса народу, около шести тысяч зрителей. Не иронизирую — четверть городского населения. Не остановил их ни льющий с утра дождь, ни соблазн посмотреть игру на диване в домашнем уюте, с чайком (или с чем покрепче) и закусью.

Торпедовцев стращали финнами как могли. Пример недавний приводили, когда «Зенит», будучи чемпионом, подорвался на их «Куусюси». Приняли к сведению, но подкорка-то не дремала: играем с финскими провинциалами, к тому же любителями, не переживайте, все будет хорошо.

Содержание игры не располагает к многословию, охам и ахам. Игра «несмотрибельная», мы забивали, они отыгрывались. Последний раз — незадолго до конца. Ничья — 2:2. По еврокубковым критериям, ничья на выезде, да еще результативная — прочный фундамент будущего успеха. Не обязательно даже выигрывать дома, и ничьи сойдут — 0:0 или 1:1.

Москва

В многомиллионной советской столице на игру явилось меньше народу, нежели в провинциальном финском городишке, — примерно пять тысяч человек. «Скорость, скорость и скорость. И прессинг», — не уставал повторять на предматчевой установке Валентин Иванов. Наказ тренерский выполнили, гостей всю игру поддушивали, четыре гола забили: три — их знаменитому Хуттунену, один — своему молодому да раннему Харину. Партнер его, Пригода, постарался — 3:1. В последние минут 20 отдали мяч гостям и с любопытством наблюдали, как им распорядятся. Никак не распорядились. Как принято сегодня говорить, идем дальше.

Один турнир остался, Кубок УЕФА. Самый объемный и долгоиграющий. Для призеров национальных чемпионатов предназначен и ближнего их окружения. Мы делегировали три клуба, расположившиеся в 1985-м за чемпионом. Перечислю их по порядку занятых в минувшем сезоне мест.

«Спартак» — «Люцерн»

Что ж, сойдет. «Спартак» — второй в СССР, «Люцерн» — третий в Швейцарии. Сдюжим. Именитых, даже в местных масштабах, у соперника нет. Ну разве что защитник сборной Верли. Стороны отнеслись друг к другу внимательно, уважительно, обменялись «разведчиками». О спартаковцах швейцарцы, как люди тактичные, особенно тренер Фридель Рауш, высказывались в степенях превосходных. На успех не рассчитывая, рады были возможности посетить советскую столицу, полюбоваться ее красотами. Президент клуба Романо Симеони доверительно сказал нашему журналисту: «Летим в Москву без особой надежды на успех. К тому же советские футболисты привыкли играть на больших стадионах, а наши психологически к этому не готовы».

«Лужники»

Примерно сорокатысячная аудитория «Лужников» должна была поразить воображение гостей. В Люцерне матчи команды собирали в среднем по семь тысяч болельщиков. «Спартак» был мил и очень любезен, соперника особо не напрягал. Не пошла комбинационная игра, футболисты выглядели утомленными, не хватало былых скоростей и точности в передачах. Приступ активности случился к 30-й минуте, но выведенный на ворота Родионов не сумел переиграть голкипера. Нападающий Хальтер ответил любезностью на любезность. По неиспользованным возможностям первый тайм ничейный — 1:1.

Во втором, когда все помыслы гостей были связаны лишь с удержанием нулевого счета, спартаковцы по числу моментов соперника превзошли. Выгодную ситуацию не использовал Черенков, а Кузнецов, который Евгений (в защите тезка его играл, Борис), оказавшись в шести метрах от ворот, в них, семиметровые, не попал — 0:0. Ничья на своем поле с командой, которая у себя в Швейцарии занимала после семи туров 14-е место.

После игры Бесков, несколько сгущая краски, перехваливал соперника. Рауш, не ожидая шикарного подарка, расправил плечи, набрал воздух в легкие и уверенно произнес: «На своем поле, при всем уважении к «Спартаку», мы вполне можем выиграть у него». То ли предупредил, то ли на испуг решил взять.

Швейцария

Слова, сказанные Раушем в Москве, видимо, возымели действие. Заинтриговали болельщиков, вселили надежду. Народ пошел на футбол: 22 тысячи зрителей наблюдали за игрой. Для Люцерна число огромное.

Как зрелище игра не захватила аудиторию, ее больше результат волновал. Но и его долго не было. Играли швейцарцы у себя как в гостях: осторожно, боясь пропустить, держали в обороне большие силы. «Спартак», как и две недели назад, был инертен, медлителен, неаккуратен в передачах, особенно Атаулин и Еременко. Не в духе Хидиятуллин, часто нарушал правила, на «горчичник» нарвался, как и Родионов. Моменты, конечно, были. У тех и других, самый явный упустил находившийся не в форме Черенков: остался с глазу на глаз с вратарем и не забил.

Дело шло к дополнительному времени, тренеры, по всей видимости, готовили планы на сверх­урочные полчаса. Шла 87-я минута. Вдруг «Спартак» взорвался, и Кужлев завершил молниеносную комбинацию точным ударом головой. В три оставшиеся минуты гости победный счет удержали — 1:0.

«Днепр» — «Легия»

И «Легия» нам по зубам. Призер чемпионата начал новый сезон со скрипом — пять очков в пяти играх позволяли держаться на равном расстоянии от пьедестала и от опасной зоны. В сезоне-1986 команда отметила 70-летний юбилей со дня рождения. Ныне принадлежала центральному спортклубу Войска польского. Регалий на внутреннем рынке не так уж много — четыре выигранных первенства, в последний раз — в уже далеком 1970-м. Стаж выступлений в европейских турнирах богаче, нежели у «Днепра». «Легия» показалась Европе уже в 16-й раз. Наивысшее достижение — участие в полуфинале турнира в сезоне-1969/70.

Тренер молодой, 32-летний Ежи Энгель. Работал в клубе в качестве главного второй год. Выстроил стойкую оборону. Имел отличного вратаря Казимерски, ныне основного стража сборной, неплохую среднюю линию и не очень эффективную атаку.

Варшава

Прибыл «Днепр» в польскую столицу не в лучшем состоянии, сезон не удавался: бронзовый призер опустился к экваториальной линии, занимал девятое место. Имея в составе лучшего бомбардира страны, «рекордсмена СССР» Протасова, можно было надеяться, что сможет взломать польскую оборону, как это делал прошлой осенью, когда легко, играючи сокрушал оборонительные редуты советских клубов.

Да, были у Олега проблемы со здоровьем, но уже в июне он вернулся в основу и к середине сентября, перед поездкой в Варшаву, наколотив 11 мячей, вновь претендовал на приз газеты «Труд», отставая от лидера Родионова всего на два мяча. Однако покинул Варшаву «сухим», ни в одном глазу, как и команда. Казалось, простенькую задачу — переиграть приставленного к нему одного защитника Гавару — Олег решит. Обыграть один в один соперника не проблема, не с такими в стране справлялся. Не тут-то было. За весь матч Протасов один только раз освободился от бдительного сторожа. Но воротам Казимерски не угрожал ни разу.

Игра, особенно во втором тайме, протекала в основном на нашей территории. Но пройти массированную оборону «Днепра» хозяевам не удавалось. В позиционном наступлении ничего путного не создали, а подходы к воротам (модное ныне выражение) тоже были безуспешны. Ближе к концу, когда польские армейцы в попытке забить рискованно оголили тылы, возник шанс подловить их в контратаке. Литовченко, исполняя штрафной, пробил сильно в обход «стенки». Мяч, направленный под перекладину, Казимерски сумел перевести на угловой. Итог — 0:0. Журналисты и эксперты оценили грамотную игру днепропетровской обороны и обратили внимание на беспомощность польской атаки.

Задача упростилась, дома надо просто вы­играть.

Кривой рог

Все условия для этого созданы. Погода ясная, температура плюсовая, трибуны стадиона «Металлург» трещали по швам, горячая поддержка обеспечена. Арбитр для обеих команд свой, венгр

Хутак (матчи команд стран Варшавского договора, как правило, обслуживали арбитры из того же лагеря, социалистического). Подвоха от него, да еще против хозяев, быть не может. Скажу осторожнее — не должно. Играй, радуйся, забивай и побеждай.

А ведь могли забить. И не раз. Когда Таран, самый впереди настырный, не дотянулся до мяча, сантиметров не хватило. Когда два Олега, Таран с Протасовым, вдвоем вышли на одного защитника и не сумели толково распорядиться благоприятной ситуацией. Когда Шох из выгоднейшего положения пробил мимо цели. Наконец, когда наш венгерский друг на 51-й минуте показал на белую точку, что в штрафной. Протасов с 11 метров в ворота не попал. Это был единственный явный шанс нашего «рекордсмена» за две игры. Никак врученная европейскими партнерами «Серебряная бутса» за прошлогодние заслуги на отечественных полях была ему в международных матчах не по размеру, мала, что ли, оказалась? В своей стране предпочитал он обувь отечественного производителя, сшитую по индивидуальному заказу. В ней свирепствовал, страху напускал, защитники, когда он в штрафную вторгался, как от чумного разбегались. А тут...

Не использовали шансы, помимо перечисленных, ни Таран, ни Лютый. Казимерски — непробиваем. Лишь однажды Лютый поднял на ноги трибуны. Гол! Ан нет. Выросший из-под земли Вдовчик выбил мяч с линии ворот. В том же стиле уберег ворота Краковского от гола Пучков. У поляков было меньше возможностей забить. Реализовали одну — на 77-й минуте. «Днепр», как и «Легия» у себя, в желании поставить мат королю обнажил тылы. Проникли туда польские «партизаны», и Арцеуш удачно замкнул фланговую атаку. Оставалось 13 минут. Но забивать необходимо уже два. Чуда не произошло. А пропустить могли, когда Арцеуш вошел в штрафную и мощно пробил. Мимо. 0:1. Проиграли сопернику, которому ни в чем не уступали, а дома могли забить не раз. Обидно. Первая потеря.

«Динамо» (Минск) — «Раба ЭТО»

С этой командой у минчан связаны светлые воспоминания. В 1983-м в Кубке чемпионов накидали друг другу 13 мячей. Динамовцы — девять, мадьяры — четыре: 6:3 и 3:1. Новая встреча в новом турнире, менее статусном, потому как утратили прежнее положение в своих чемпионатах. Составы изменились, тренеры. У минчан — двое. Иной стала игра, у динамовцев — качеством похуже. Соперники пребывали не в лучшем состоянии, что отражала турнирная таблица: венгры у себя делили 6-10-е места, наши — на 12-м.

Белоруссия

Качество игры обеих команд снизилось, но результативность по-прежнему высока: шесть мячей забили за полтора часа. Нападение минчан, в отличие от прошлых лет, оказалось менее эффективным, нежели контрудары гостей. Едва ли не каждый завершался голом.

Стартовый натиск хозяев, ожидаемый венгерским наставником Имре Геллеи, чьи установки старательно выполняли его подопечные, лишь пощекотал нервы болельщикам. Чрезмерный азарт не подкреплялся мыслью и техническим исполнением, в тылу, однако, создавал зияющие пустоты. В контрвыпадах гости их заполняли, и уже на 19-й минуте нападающий сборной страны Хайсан сильно пробил примерно с линии штрафной. Вратарь Жекю внимательно следил за полетом мяча, но и попытки не предпринял, чтобы его обезвредить. В конструктивных действиях минчан сказывалось отсутствие Гоцманова и Алейникова, что несколько упростило мадьярам выполнение тренерского плана.

Чрезмерное внимание уделили они Соколу, забившему в двух предыдущих поединках четыре мяча. Подготовились тщательно, подрезали Соколу крылья, потому и не смог набрать высоту, на которой парил в Дьере, забив там три тола. В конце тайма венгры вновь подловили на контр­атаке динамовцев, бросившихся с шашками наголо забивать ответный гол, и Сабо счет удвоил. Курненин успел один гол отыграть, оставив надежду на благоприятный исход. В начале второго тайма Кондратьев ее укрепил — 2:2. Но когда пропустили от Сентеша, нервишки зашалили. Тут же Кондратьев отправился к болгарскому арбитру Цончеву и произнес пламенную речь, сопровождая ее соответствующей жестикуляцией. Смысл которой означал: судья, ты не прав. И схлопотал, согласно международным канонам, желтую карточку. Что вызвало негативную реакцию советских обозревателей, в частности Виктора Асаулова: «Сколько же можно и до каких пор получать предупреждения в совершенно элементарных ситуациях... Виноваты в сложившейся практике и наши арбитры, которые очень часто пропускают совершенно очевидные проступки футболистов, за которые приходится расплачиваться в международных матчах», — возмущался журналист на выделенной ему в «Футболе-Хоккее» (№ 38) полосе.

Надо уже и матч заканчивать. Увы, на минорной ноте. Минут за восемь до конца Сабо, как показалось, похоронил перед ответной встречей интригу, вместе с нею — надежды советских болельщиков: 2:4 и игра в гостях. Вконец расстроенный старший тренер минчан Иван Савостиков, нарушив традиции и прямые указания УЕФА, не явился на пресс-конференцию, отправил туда помощника, Михаила Вергеенко. Говорил он о том, что все видели: в обороне сыграли слабо, в атаке не было должной мощи, соперник эффективно действовал на контратаках, использовал практически все, что создал. Причину неудачи все же объяснил: «Нам, тренерам, не удалось развеять атмосферу благодушия, навеянную приятными воспоминаниями о былых встречах с «Раба ЭТО».

Безмерно счастливый Геллеи скромничал: «Победный счет в Минске вовсе не означает, что команда обеспечила себе выход в следующий круг турнира. Самоуспокоенность у спортсменов часто наказывается. Мы будем помнить об этом все оставшееся до ответной игры время».

Дьер

Рассчитывать на победу с разностью в три мяча (можно и два — 5:3, 6:4 и далее везде), да еще на чужом поле, тем более в том состоянии, в каком пребывала минская команда, не приходилось. Но, как показала игра, шанс был. Минчане с возвращением в строй Алейникова укрепили среднюю линию, хозяева же без травмированного Хайсана не были похожи на самих себя минского образца. Дело не только в Хайсане. Тренер Геллеи, зная, что динамовцам терять нечего, ничего им не остается, как атаковать, велел своим футболистам сыграть дома как в Минске. На контратаках. Сосредоточились на обороне, а отдельные контрвыпады опасности не представляли. По-настоящему острых моментов хозяева создали три: один в первом тайме, два во втором.

Гости провели встречу с настроением, с большим желанием не просто победить, но и выполнить, казалось бы, невыполнимую задачу — пройти в 1/16 финала. И были близки к ней, если бы рачительнее распорядились созданными моментами. Было их много, у одного Кондратьева — аж пять. Подвели его технические огрехи, неуклюжая обработка мяча, долгие, словно за шахматной доской, раздумья перед принятием решений. Не сумел распорядиться великолепным шансом, когда вышел с Кистенем на вратаря. Совместными усилиями его обыграли, но закатить мяч в бесхозные ворота Кондратьев не смог. При огромном преимуществе до перерыва и небольшом — после минчане забили всего один гол усилиями защитника Родненка на 16-й минуте. Общий счет — 3:4. С вещами на выход.

Первый круг прошла наша пятерка (при всем желании назвать ее великолепной не могу) с большими потерями, лишилась сорока процентов наличного состава, двух клубов из пяти. Причем с соперниками, коих превосходили по сумме качеств, именуемых классом.

Киевское «Динамо», «Спартак» и «Торпедо» продолжили путь. Как далеко пройдут, в следующий раз и узнаем.