На медали претендовали 15 команд!

Летопись Акселя Вартаняна. 1986 год. Часть двенадцатая.

Подготовка к чемпионату мира заняла пять месяцев, участие в нем — две недели. Возвратившись в середине июня, ребята влились в свои клубы, которые четыре игры (две в мае и столько же в июне) обходились без них. Что отразилось на турнирном положении «Спартака» и «Днепра», отдавших в сборную по четыре футболиста. В неоптимальном составе пополнили они клубную кассу четырьмя очками из возможных восьми, иными словами, четыре ценных очка потеряли.

На трибунах не слышно свиста

Прежде чем заняться непосредственно событиями на полях, несколько слов о ситуации на трибунах. Глядя по телевизору на роскошные блюда, подаваемые на мексиканском мировом первенстве, наши люди с большой неохотой принимали пищу в общепитовских столовых. Посетителей на трибунах в самую что ни на есть футбольную летнюю пору становилось все меньше. Обозревая матчи очередного тура, Сергей Шмитько писал: «На людских островках на пустых трибунах не услышишь ни свиста, ни громких восклицаний» («Футбол-Хоккей» № 26).

Свидетельствуют цифры. Средняя посещаемость за три весенних месяца (март — май) составила примерно 24 тысячи зрителей. В июне, во время мирового чемпионата, снизилась до 13 с небольшим тысяч. Разница внушительная. Весной рекорд был отмечен в Киеве (80 тысяч) и в Тбилиси (трижды — около 75 тысяч). В июне лишь однажды (матч «Зенита» с минским «Динамо») на ленинградском гиганте собралось 30 тысяч болельщиков. В том же Тбилиси на двух июньских матчах присутствовало в общей сложности около 45 тысяч человек.

А календарь люди (и сами участники) склоняли по всем падежам, не стесняясь в выражениях. Безнадежно больной темы мы касались в прошлый раз, и возвращаться к ней не испытываю ни малейшего желания. Интенсивная смена лидеров характерна обычно для дебютных пяти-шести туров. В 1986-м чехарда на верхней ступени таблицы затянулась. Кто только ни побывал там: тбилисцы, «Зенит», «Торпедо», что удивительно, «Динамо» московское, три последних года света белого не видевшее, барахталось в подвальном помещении, занимая места с 14-го по 16-е. Как только Эдуарда Малофеева освободили от сборной, вернулся он в «Динамо», и команда выдала серию из шести побед.

Когда такое было?

И было ли вообще? Может, кого-то (преимущественно молодежь) удивлю. Неоднократно. Расцвет «Динамо» пришелся на 1930-1950-е годы, в пору острейшего противостояния со «Спартаком» и ЦДКА (ЦДСА). С пьедестала динамовцы, за небольшим исключением, не сходили и рекордов всесоюзных наплодили. А сериалов в означенный период (от шести побед кряду и больше) «сняли» более десяти. Первый — весной 1936-го, в год рождения чемпионатов СССР, когда разыграли мини-турнир из семи команд. Все шесть матчей динамовцы выиграли и, показав 100-процентный результат, установили абсолютный всесоюзный рекорд. Шестиматчевых победных серий — три: 1936, 1949, 1955. В эти годы «Динамо» выиграло первенство. Более шести побед подряд одержано восемь раз. Итог — три первых места и пять вторых. Причем в 1945-м, тоже чемпионском, установлен феноменальный рекорд — 17 побед кряду!

Новая серия из шести выигранных матчей, если верить приметам, обнадеживает, золотом высшей пробы отдает. Одно лишь смущает, в 1981-м примета не сработала — 4-е место. Это исключение, без которого уважающее себя правило существовать не может. Сумеют ли динамовцы при столь благоприятном статистическом раскладе сохранить лидерство? Вопрос большой, он и составит главную интригу сезона-1986.

Среди поверженных в победном ряду — прошлогодние призеры «Спартак», «Днепр», тбилисцы... В начале июля, когда двинулись с места после 67-дневной паузы в чемпионате киевляне, их московские одноклубники все еще «крутили педали» в желтой лидерской майке. Теперь уже без дураков, все — в боевых составах, и не было сомнений, что начнут выбираться из глубин, в коих оказались в силу известных обстоятельств. Будем считать, патриотизм проявили: пожертвовали клубными интересами ради сборной страны.

А что чемпион?

Никем и ничем не жертвовал: в ослабленном составе сыграл один только раз, 23 марта, перед матчем сборной СССР с Англией. Но легче от этого не стало: с марта по июнь включительно киевские футболисты выступали на трех турнирах — внутреннем, союзном, еврокубковом, в июне — на мировом. Большинство матчей (имею в виду международные) — повышенной ответственности, без права на ошибку, что изматывало физически и отобрало массу нервных клеток, которые, как тогда утверждали, не восстанавливаются.

Правда, для восстановления того и другого предоставили им двадцатидневный отпуск. Упорхнули на Черное море, в Ялту, раны зализать, кондиции физические повысить, отойти от психологических нагрузок. Подробности в изложении киевского журналиста Леонида Каневского: «Прилетев из Мексики в Киев, футболисты задержались на пару дней, а затем отправились в Ялту, но не одни, а с домочадцами. Не для того, чтобы погреться на крымском солнышке и окунуться в теплое море, хотя, конечно, в их расписании все это было... Возвращению формы способствовали тренировки, проходившие в привычном режиме. А жены и дети помогли тренерам создать тот семейный фон, на котором затягиваются раны».

Так поступил и шеф сборной ФРГ Франц Беккенбауэр, но не после, а во время чемпионата мира. Он разрешил футболистам отправиться в Мексику с женами родными и гражданскими. Не их ли заслуга в том, что немецкая команда, не показав присущих им прежде выдающихся качеств и достоинств, сумела продраться в финал, где уступила Аргентине? Не знаю. Нас больше интересуют дела домашние.

Все же «отдохнул» чемпион, работая до седьмого пота (при Лобановском такой «отдых» привычен), сбросил тяжелый психологический груз, но до привычных кондиций было далековато. Сужу по первым после долгого отсутствия матчам. В первых трех играх набрано всего три очка. Разумеется, столько же потеряно. Все три — в Москве, куда прибыли из Вильнюса, где обыграли «Жальгирис» — 2:0.

Ау, красно-белые!

Не откликается, не видно его, не слышно. Подкрепившись «мексиканцами», красно-белые отправились в небольшое турне по Закавказью. С благотворительной, видимо, целью. Благородную задачу выполнили, оставили очки в Баку (1:2) и в Ереване (0:1). Оказав помощь, «Спартак» очутился с десятью очками после 13 матчей на... последнем месте, 16-м. Киевляне перед предстоящей игрой со спартаковцами имели столько же очков, но матчей провели едва ли не вдвое меньше и стояли чуть выше главного своего оппонента, на 15-м. Вот такой неожиданный расклад случился перед их личной встречей. Когда такое было?

Небольшую деталь упустил. За пять дней до анонсированного только что матча «Спартак», разъяренный после двух проигрышей на Кавказе, камня на камне не оставил от ничем перед ним не виновными минчан — 7:0. Так крупно Минск не проигрывал никому и никогда. Разве что тому же «Спартаку»: в далеком 1947-м отутюжили минчан спартаковцы на их же поле — 8:1. За время участия в советских чемпионатах (1945-1991 с небольшими перерывами) минское «Динамо» больше семи мячей ни от кого не пропускало. Исключение — «Спартак».

Итак,

«Спартак» — «Динамо» (Киев)

12 июля. Москва. Матч второго круга. О первом, сыгранном 27 апреля в Киеве, я вас своевременно информировал. «Спартак» — Киев (как вариант: Бесков — Лобановский) — самая яркая и притягательная в последние лет семь афиша. Итог тренерского единоборства подведем после ухода Бескова из «Спартака». Сейчас — об их подопечных. В Киеве, если помните, выиграли динамовцы — 2:1. Теперь Бесков, разумеется, готовился к реваншу. Дело не только в личных амбициях. Настала пора «бегемота» тащить из болота («Спартак», то есть), на дне которого он оказался после двух первых игр, проведенных в оптимальном составе.

Москвичи интерес матчу проявили сдержанный, собралось на трибунах «Лужников» всего 35 тысяч зрителей. Что же до самой игры — не удалась. Как зрелище. Моментов, повышающих сердечный пульс, кровяное давление и будоражащих душу, — мизер. В первом тайме, проходившем в позиционной борьбе, хозяева создали пару моментов с претензией на голевые. Сопернику, нейтрализовав его мобильную огнеопасную среднюю линию, не позволили ни одного.

Во втором тайме ситуация изменилась. Причину очевидец, Александр Горбунов, объяснил введенной главврачом пациентам своим «моральной инъекции». Подействовало. Взбодрились чемпионы, оживились. «Зрители увидели в действиях команды, — продолжил журналист, — элементы собранности, слаженности, синхронности, способности резко менять направление игры — всего того, что выгодно отличало киевлян раньше. Но только элементы» («Футбол-Хоккей» № 29).

Элементов этих хватило, чтобы принудить хозяев к длительной обороне. К чести ее, выдержала мощный штурм киевских атак, защищалась умело, без паники. Обороняясь, искали шанс для контратак. Как только возникал, сжатая пружина мигом распрямлялась. На ударную позицию вывели Черенкова. Пробить не позволили, остановили с нарушением правил. Чанов, до того безупречный, тщательно соорудил «стенку». Вдруг засомневался и, чуть сместившись, решил проверить ее надежность, Хидиятуллин мастерски исполнил штрафной: коварный крученый мяч, облизав штангу, юркнул в ворота.

Времени, чтобы отыграться, оставалось немало, четверть часа. Но спартаковцы с большим трудом обретенное преимущество защищали самоотверженно. Бились отчаянно, рискуя здоровьем своим и чужим, вступали в жесткие единоборства, не уступали ни пяди земли. А под занавес в редкой контратаке едва второй не забили. Но и одного хватило — 1:0.

Прокол в Алма-Ате

Войдя во вкус, «Спартак» обыграл на выезде трудного амбициозного соперника, прошлогоднего бронзового медалиста «Днепр». Он все еще имел виды на пьедестал. Уже на первой минуте москвичи отправили хозяев в нокдаун. Это Хидиятуллин, потренировавшись четыре дня тому назад на Киеве, вновь великолепно реализовал штрафной метров с 20. «Днепр», придя в себя, гол отыграл. И тут за дело взялся Черенков: на последних минутах каждого из таймов положил в днепровские ворота по мячу — 3:1.

Следующая игра — с торпедовцами. Перед этой встречей «Торпедо» выстроило солидную беспроигрышную серию из 12 матчей и, воспользовавшись заминкой на трассе земляков-динамовцев, возглавило гонку. «Спартак» оказался сильнее (2:0), серию автозаводскую прервал, а свою победную довел до четырех игр. Что позволило выбраться из турнирного дна и расположиться на седьмой ступени. В этих матчах четыре гола забил Черенков. Это прозвучало укором тренеру, не взявшему Федора в Мексику.

Киевляне, все еще потенциальные лидеры, оставили в Москве очко торпедовцам — 1:1. Две натужные домашние победы над «Черноморцем» и «Днепром» (с одинаковым счетом — 2:1) оставляли их главными претендентами на золото.

Михаил Якушин, анализируя матчи очередного тура в «Советском спорте» (от 23 июля), задался вопросом: «Сколько лидеров в таблице?» Вопрос этот на протяжении долгого времени сопровождал наш чемпионат. Эксперты объясняли частую смену лидеров разным количеством проведенных игр, и кто бы ни появлялся на самом верху, всерьез их не воспринимали. Взоры все еще были обращены на затерявшихся в толпе и наблюдавших бой со стороны киевлян. Якушин не сомневался: «Киевское «Динамо» претендует на самое высокое место в первенстве». И совет ценный дал (вряд ли Лобановский в нем нуждался: «Перед киевскими тренерами стоит сейчас сложная задача вновь вывести команду на высокий уровень подготовленности. И не вообще, а на каждую игру». Ситуация обязывала, не всегда в силу разных причин (речь о них впереди) получалось, хоть и старались очень.

«Спартак», обнадежив своих болельщиков и насторожив завистников, вновь удивил, про­играл коротавшему время в зоне вылета «Кайрату» — 0:1. Единственный гол дублеру Дасаева Черчесову забил форвард хозяев Пехлеваниди непосредственно со штрафного. Москвичи играли невразумительно. Под угрозой проигрыша оживились, бросили вперед большие силы, но, цитирую очевидца, судью всесоюзной категории из Алма-Аты Владимира Толчинского: «Концовка встречи прошла в бурных, но, к сожалению, малоосмысленных атаках «Спартака».

Поклонники спартаковские объясняли прокол в Алма-Ате отсутствием на игре тренера Бескова и вратаря Дасаева. Хотя дублер Рината, Черчесов, в пропущенном голе не был виновен. Оправдание неубедительное. Набрав ход, команда была обязана обыграть соперника, уступающего ей в мастерстве.

К началу августа на первое место вышел теперь уже «Зенит», завершив успешное турне по Грузии, где обыграл кутаисцев и динамовцев Тбилиси. Надолго? Вряд ли.

Броуновское движение

Знаменитый футболист («лейтенант» из ЦДКА и превосходный тренер Валентин Николаев), бросив взгляд на турнирную таблицу, воскликнул, как и Якушин: «Кто же лидер?» «Броуновское движение» объяснил: «Происходит это, к сожалению, за счет нивелирования сил целой группы команд, усреднения класса игры... В подавляющем числе встреч мы наблюдаем в основном большой объем работы, а не игру как таковую, с ее умелым технико-тактическим рисунком». Проблема не сиюминутная — глобальная.

Похвалил Валентин Александрович только киевлян. Объяснив ожидаемый спад в игре чемпиона снижением спортивной формы после чемпионата мира, он все же считал, что «на сегодняшний день это единственный клуб, имеющий прочную и постоянную игру».

Оппонировал Николаеву Алексей Леонтьев. После ничьей киевлян в Минске (1:1), Леонтьев упрекнул команду и ее тренера в прежних грехах, излишнем практицизме: «Нас не может не тревожить то, что в их (киевлян. — Прим. А.В.) игре начали проявляться признаки самоуверенности, стремление играть на удержание минимального преимущества в счете». Преимущество получили после мощного натиска на хозяйские ворота уже на 17 й минуте. Забив гол, передаю слово Леонтьеву: «Успокоились, видимо, уверовали, что им ничто не угрожает». Инициатива была упущена, гости большую часть оставшегося времени отражали беспрерывные атаки минчан. Минут за десять до конца были наказаны за пассивность — 1:1.

Происходящие в нашем футболе после чемпионата мира события проанализировал Игорь Нетто. Обозревая матчи июльских туров («Советский спорт» от 6 августа), он окинул панораму критическим взглядом, мне показалось — скептическим. Столпотворение на пьедестале и в его окрестностях Нетто объяснил выравниванием сил, утратой былого класса ведущих клубов — «Спартака», «Днепра» и минского «Динамо». А благополучие часто меняющихся лидеров посчитал обманчивым, так как не обнаружил в их игре стабильности.

Не оставил автор без внимания и киевскую команду: «В июле динамовцы выглядели уставшими, нет у команды той свежести, которую мы наблюдали ранее, не на привычных скоростях играют футболисты. Не обрели киевляне пока того движения, от которого все трещало в стане соперников». Все же был уверен экс-капитан «Спартака», что команда Лобановского вновь станет чемпионом, поскольку нет у нее в этом сезоне серьезных конкурентов. Ошибся Игорь Александрович? Не знаю, как с чемпионством, но конкурент, одноклубник московский, преследовал киевлян до самых последних финишных метров.

Кстати, а что с «Динамо» случилось (разумеется, я о московском), почему исчезло с радаров? Не волнуйтесь, ничего особенного, угодило на нашем бездорожье в яму, ситуация будничная, никто из участников гонки не избежал на обычной в родном отечестве трассе ДТП: что поделаешь, дороги, как и дураки, беда наша хроническая. Машина динамовская сломалась: в течение месяца, с 28 июня по 30 июля, в пяти играх потеряно шесть очков — проигрыш и четыре ничьих. Четвертая — со «Спартаком». О ней подробнее.

Четыре гола и три пенальти

«Спартак» — «Динамо». Гвоздь программы. Увы, в далеком прошлом. В довоенные и в 1950-е едва ли не в каждом чемпионате за первенство боролись и были, пожалуй, сильнейшими в стране. До войны выиграли по три чемпионата, в пятидесятые — по четыре. Далее застопорилось, побеждали редко: динамовцы — раз в десятилетие, спартаковцы немногим чаще. Непосредственно друг с другом уже не конкурировали, но личные встречи по старой памяти вызывали определенный интерес, хотя их дерби порой проходили едва ли не при пустых трибунах — собирали иной раз по пять-шесть тысяч человек.

30 июля 1986-го было их много больше — «Лужники» радушно приняли 45 тысяч посетителей. Игра поначалу вводила в сон, зрители откровенно позевывали. Скорости — пешеходные, движения футболистов ленивые, экономные, моментов — ноль-нуль, смотреть не на что.

После перерыва спартаковцы раскочегарились, забегали, заиграли размашисто, остро, напомнили себя недавних и динамовцев вынудили переключить скорости, дабы избежать большой беды. Пока разбирались, что к чему, парочку пропустили. Прорыв настырного Рудакова прервал оказавшийся в своей штрафной форвард «Динамо» Бородюк. Арбитр Алексей Спирин не сомневался — с нарушением правил. Пенальти. Черенков шанса голкиперу Прудникову не оставил. В середине тайма Рудаков своего все же добился, пробил сильно и точно — 2:0.

Ситуация вынудила динамовцев спасать игру, в отличие от соперника, они не считали исход предрешенным. Тут уж пришлось потрудиться красно-белой обороне. Не всегда удавалось прерывать бурные, иногда сумбурные наскоки динамовцев чисто. Острый судейский взор Спирина все видел, а что видел — свистел: еще два раза указал на точку. Первый пенальти, сняв грех с души, забил Бородюк, второй, за несколько минут до конца, — новичок команды, молодой Добровольский — 2:2.

Три пенальти, да еще в матче принципиальных соперников. Не многовато? Как же так, что ж такое? Такие примерно вопросы задавали арбитру. Спирина не смутили, и он объяснил сомневающимся: «Бородюк в своей штрафной, борясь за мяч, подставил бедро Рудакову. Остальные два стали следствием неудержимых динамовских атак: они заслужили своей игрой оба ответных гола, — уверен арбитр. — А Бородюк и Добровольский выполнили удары столь мастерски, что Дасаеву отразить их было невозможно».

Тренерские отставки

Без них не обошлось. Было их в 1986-м три. Много это или мало, можете сравнить с тем, что в российском футболе происходит. Первыми дрогнули руководители «Кайрата». Терпели два с половиной месяца, и только после крупного проигрыша на своем поле московскому «Торпедо» (0:3) решились. Леонида Остроушко (он руководил командой в девяти матчах) сменил Тимур Сегизбаев.

Шефы минского «Динамо» держались дольше — 15 матчей. Ситуация для минчан далеко не безнадежная, отставали они от команды, занимавшей второе место, всего на четыре очка. Решение эмоциональное, подействовал на руководителей разгромный проигрыш «Спартаку» — 0:7. Место Вениамина Арзамасцева на тренерском посту занял Иван Савостиков. Оба — защитники минского «Динамо» в 1960-е годы.

Мужественно вели себя руководители «Арарата». Долго наблюдали за тем, как команда пыталась покинуть опасную зону, и хоть на ступеньку старались от нее отдалиться. Тянули с оргвыводами долго, до середины июля. Последние две капли (проигрыши в Вильнюсе — 1:4 и в Ленинграде — 1:3) переполнили довольно глубокую чашу их терпения. Уволенного Леонида Захарова (продержался 17 туров) заменил золотой медалист сезона-1973 Аркадий Андреасян. Во всех трех случаях обратились в клубах за помощью не к «варягам» (как зачастую у нас), а к внутренним ресурсам, своим людям.

Не могу не восхититься бездонным терпением руководства кутаисского «Торпедо». Впрочем, не исключаю, как и во всех описанных случаях, что оргвыводами и многими другими вопросами занимались (и решали) более высокие инстанции, спортивные или партийные власти города, может, республики. Кутаисская команда как опустилась на самое дно, так там и покоилась, но старшего тренера, Гиви Нодию, пальцем не тронули. До самого конца. Возможно, помня о прошлогодних заслугах, когда спас тонущую команду, вывел из турнирного шторма на твердь земную, доказав, что безнадежных ситуаций, по крайней мере в отечественном футболе, не бывает.

Прежде чем проститься, ненадолго, на недельку, покажу вам картинку, нарисовавшуюся к началу августа. Ужасную: лето, жара, а в таблице — давка, толчея, как у сельдей в бочке. Чтобы усилить впечатление, советую просмотреть кадры кинохроники первых послевоенных лет. Москва. Наземный транспорт, трамваи, троллейбусы, обвешанные гроздьями из человеческих тел, движутся в пиковые футбольные часы к стадиону «Динамо». Увиденное спроецируйте на сформированную к началу августа турнирную таблицу. Один к одному. Имеете возможность в этом убедиться.

На самом верху, с 22 очками после 19 матчей, энергично поработавшие локтями «Зенит», «Шахтер» и «Торпедо» московское. Обдавали лидеров горячим дыханием плотно прижатые к ним столичные динамовцы, не так давно возглавлявшие гонку. Об их проблемах на трассе вы знаете. Общими усилиями участники несколько подкорректировали огрехи календаря, разница в проведенных матчах чуть сократилась: команды провели от 18 до 20 игр. В отстающих все еще киевляне, у них 13 матчей. Напряжение зашкаливало, на медали, не поверите, претендовали 15 команд! Кутаисцам, осевшим на дне, не до жиру, быть бы живу. Отставание предпоследнего в шеренге, «Арарата», от тройки лидеров — всего шесть очков. Среди них и «теневой лидер» киевское «Динамо», но ему очки возможные, потенциальные, надо бы в реальные преобразовать.

P. S. Заметил кто мою чудовищную ошибку в предыдущей публикации, когда утверждал, что клубы после возвращения сборной из Мексики продолжили участие в чемпионате в полных составах 24 июня? На самом деле двумя днями ранее — 22 июня. Неужели никто не заметил? Неважно, главное, заметил я. Ошибка нелепая, необъяснимая, в лексиконе теннисистов — невынужденная, в игровых видах объясняют ляпы игроков потерей концентрации. Свой ляп назову безответственным. Понадеялся на память, поленился заглянуть в свои же записи, рядом лежавшие. Ошибся грубо, забил гол в свои ворота. В таких случаях виновники извиняются перед тренером, товарищами, болельщиками. Я же приношу извинения коллегам и читателям «СЭ», которых безмерно уважаю. Не сомневаюсь, простят мою оплошность: подумаешь, важность какая, на два дня ошибся. Я же простить себе не смогу. На моем истерзанном старческом сердце одним рубцом стало больше.