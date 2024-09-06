Малофеев установил всесоюзный «рекорд»

Летопись Акселя Вартаняна. 1986 год. Часть шестая.

Сборная вернулась домой, и футболисты тут же включились в стартующий чемпионат. А большинство игроков сборной, киевляне, выступали и на еврокубковых полях. Так в трудовых буднях пролетели три недели. Подошло время нового испытания — матча со сборной Англии.

Встреча с общественностью

За восемь дней до игры, 18 марта, редакция «Советского спорта» организовала встречу Эдуарда Малофеева и начальника Управления футбола Вячеслава Колоскова с журналистами. Зал Олимпийский редакции спортивной газеты переполнен. Пресса и специалисты надеялись получить правдивую информацию о ситуации в сборной от людей, наиболее в этом вопросе информированных, — разумеется тренера и начальника, обязанного быть в курсе по долгу службы. Из множества вопросов выделю два, наиболее актуальных.

Вопрос: «Как вы оцениваете итоги подготовительного периода, проведенного командой в Мексике?»

Э. Малофеев: «В целом положительно. Необходимо было познакомиться с местными условиями и самое серьезное внимание уделить вопросам акклиматизации. Наконец, планом подготовки предусматривался большой объем тренировочной работы, который мы и выполнили. Были бы вполне удовлетворены результатом поездки, если бы не неудачный товарищеский матч со сборной Мексики. Увы, в силу объективных причин не смогли выставить сильнейший состав и потому не показали той игры, к которой стремились и на которую рассчитывали».

Небольшой комментарий. Проигрыш в Мехико тренер объяснял отсутствием Чивадзе, Гоцманова и Протасова. Травма Протасова, полученная еще в 1985-м, была настолько серьезна, что требовала длительного лечения, поэтому не было необходимости брать его в далекое путешествие, да еще ссылаться на отсутствие в составе. Гоцманов не прима, его вполне могли заменить Литовченко, тем более сильнейший в этой линии — Черенков, которому тренер позволил провести на поле всего 25 минут. Более серьезная потеря — Чивадзе, но сменивший его Балтача не новичок в сборной и проявил себя в матче с мексиканцами с лучшей стороны. Объяснять проигрыш отсутствием троих названных футболистов — не более чем отмазка.

Колоскову задали тот же вопрос, несколько расширив его: «Как Управление футбола оценивает результаты двух первых этапов подготовки сборной?» Шеф доволен: «Команда выполнила тот объем учебно-тренировочной работы, что был запланирован. Мы понимаем, что неудачно проведенные матчи сборной не могут не беспокоить любителей футбола». И тут же затянул грустную песню на музыку и слова Эдуарда Малофеева: «К сожалению, в Мексике сильнейший состав из-за травм собрать не удалось». Но ведь сильнейший в Испании проиграл.

Журналистов и болельщиков тревожила беззубость команды: вернулись домой без забитого мяча. В чем дело? Вряд ли ответы тренера и начальника их удовлетворили.

Малофеев: «Да, это главная наша задача». Коротко и неясно.

Колосков: «Да, потенциал атаки пока низок и усилия наших тренеров должны быть сосредоточены на мерах, которые способствуют усилению атаки». Ответив, Вячеслав Иванович. посчитал, что удовлетворил любопытство аудитории. Что надо сделать, чтобы жизнь в родном отечестве (не только в футболе) стала достойной, руководители неоднократно объясняли населению, а результат обещали в далекой перспективе. Почему не получалось, никто не знал, не с кого было спросить: когда наступал срок, освободившееся кресло занимал другой начальник, и за несбывшиеся обещания предшественника ответственности он не нес. Если кто помнит, Никита Хрущев обещал к 1981 году построение коммунизма в стране, Михаил Горбачев — к 2000 году — каждой семье по квартире. Продолжим лучше о футболе.

СССР — Англия

Согласно хронологическим рамкам, определенным тренером и начальником, сборная вступила в третий этап подготовки к главному турниру четырехлетия. И, что радовало, на родной земле. Поварившись в собственном соку, в трех турах начавшегося первенства (киевляне и в Европе пошумели), игроки сборной собрались на уже анонсированный матч с Англией в одном из помещений нашего большого просторного дома — в Грузии, в Тбилиси.

Внимание к Малофееву повышенное. Тренер журналистам в интервью не отказывал, итоги первых двух этапов подготовки оценил положительно, а то что обе игры проиграли, так это травмы ведущих игроков: «К сожалению, с Англией не сыграют Протасов, Дмитриев, Черенков и Блохин». С каких это пор Дмитриев стал ведущим в сборной? Дебютировал в ней в 1985-м и из 13 матчей провел неполные три. Черенкова на сборы пригласил, как и Блохина, и ввел Олега в игру во втором тайме. Больного? Что-то с чем-то не стыковалось. Кстати, потери Бобби Робсона, английского тренера, куда серьезнее: не смогли участвовать в игре Хейтли и сильнейший в составе, один из лучших в стране футболистов, однофамилец тренера хавбек Брайан Робсон. Потеря невосполнимая.

Интерес к матчу проявили тбилисцы умеренный, собралось на трибунах чуть более 60 тысяч зрителей, посещаемость для Тбилиси не очень. Сказать, что встреча захватила, держала в напряжении, изобиловала моментами валидольными, — погрешить против истины. Гости играли в свой футбол, заложенный природой от рождения, законсервированный. Или консервативный, так его называли. Однако все при них: техника, не столь, правда, изощренная, как у южных американцев, однако добротная, надежная. Понимание игры: каждый знал свой маневр и отменно взаимодействовал с партнерами. То, что называют налаженными командными действиями. Тактика, говорили, примитивная: фланговые проходы с навесами в штрафную. Имея рослых игроков, воздушных асов — самое то. Правда, темп в Тбилиси предложили замедленный, размеренный. Играли не на тех скоростях и не с тем рвением, как в 1966-м, когда выиграли чемпионат мира.

В общем, показали тбилисцам футбол традиционный, истинно британский. Не всем он нравился, но и далеко не все с ним справлялись. Как и наши в грузинской столице. Первые четверть часа — за гостями, успели подать семь угловых. Нацеленных на гол Линекера и Уоддла активно поддерживали хавбеки и защитники, исключая Сэнсома. Наша оборона трудилась самоотверженно, благодаря чему равенство в счете сохранялось более часа.

По истечении 15 минут хозяева встрепенулись. Взялся за старое Демьяненко. Его резкий выход из тыла на передовую и изумительный пас на Гоцманова оставил того с глазу на глаз с Шилтоном. Подоспевший защитник спас положение, уложил нашего хавбека на землю. Спас, потому как пенальти не реализовали. Исполнял Чивадзе. Обычно он перед ударом чуть затягивал паузу, заметив движение вратаря, спокойно посылал мяч в открытое пространство. Советские судьи маленькую хитрость экзекутора оставляли без внимания. Через несколько дней после игры Александр признался мне: «При зарубежных арбитрах не рискнул бить как обычно, понимал, заставят повторить». Ударил сильно, в облюбованный угол, и угодил в штангу.

Наши медленно передвигали мяч, действовали разрозненно (подобно персонажам крыловской басни), плохо друг друга понимали, словно не было впечатлительного осеннего спурта прошлого года и трехмесячных тренировок и игр нынешнего. Попытки Заварова и Демьяненко завязать комбинации партнеры не поддерживали. В первом тайме лишь два момента едва тянули на голевые. И не были использованы: Кондратьев пробил мимо, а на острый пас Заварова не поспел Гоцманов.

И второй тайм начался атаками гостей, среди которых выделялись прибавившие в движении Линекер и Бердсли. Заметив в атмосфере сгустившийся туман, Малофеев минут через десять ввел в игру Литовченко и Блохина (неужто больного?). Они тут же организовали самую, пожалуй, опасную хозяйскую атаку. Выручила англичан отменная реакция Шилтона. Продолжения не последовало.

Гости вновь вернули себе мяч и инициативу, а Линекер дважды создал напряжение у ворот Дасаева. Вторую — фирменную. Получив пас на ход от Линекера, Бердсли промчался по флангу и навесил в штрафную, и Уоддл с лета послал мяч в верхний угол. Единственный в игре, победный. Наши очень хотели забить, в желании им не откажешь, но не смогли. Англичане могли, но не очень-то хотели и уверенно удержали небольшое преимущество в счете.

Прервана потрясающая сухая домашняя серия

Впервые с осени 1980 года (более пяти лет с тех пор минуло) сборная СССР проиграла дома. Факты (их легко проверить) таковы: с 15 октября 1980-го по 30 октября 1985-го советская сборная провела на своих полях 16 матчей: 8 отборочных чемпионата мира, 3 отборочных чемпионата Европы и 5 товарищеских. Итог (сядьте и держитесь за что-нибудь устойчивое): 16 матчей, 16 побед с суммарным счетом 41:0 (!). Здесь и три, и десять восклицательных знаков к месту.

За два дня до игры с Англией имел беседу с Малофеевым. Говорили долго, под конец спросил тренера:

— Знаете ли вы, что сборная СССР в шестнадцати домашних матчах кряду все выиграла и не пропустила?

— Нет, не знал.

— Желаю вам в предстоящей встрече продолжить победную серию.

— Ваши слова придают дополнительный стимул. Придется выигрывать у англичан всухую, — улыбнулся тренер и тут же посерьезнел, заметил я испуг в глазах. — Только не надо об этом писать, я же шучу. Как можно перед матчем с такой сильной командой что-нибудь обещать.

В итоге — третий подряд сухой проигрыш. Перебор.

Реакция специалистов

Адекватная, разумеется. Экс-капитан сборной Муртаз Хурцилава: «Для быстрого перевода мяча на половину поля англичан необходимы были высокой точности передачи на передний край атаки. К сожалению, именно тут нити комбинаций рвались и до удара по воротам дело так и не доходило. Слишком глубоко оттягивались назад наши полузащитники, часто и форварды. И когда мяч перехватывался, сделать передачу вперед иногда было некому».

Лев Филатов в оценке игры сборной был осторожен, скажу так, тактичен. Дабы не нервировать тренера и его команду. И все же не мог не сказать то, о чем говорили все вокруг: «В тактическом плане ясности не чувствовалось, отсутствовали связи в атаке, да и игровые тонкости в действие не были приведены» («Известия» от 28 марта).

Послушаем и тренера: «Это была игра равных, достойных друг друга соперников, — отпустил комплимент своей команде. — Содержанием ее я в целом доволен, но, естественно, не результатом. Причина, очевидно, в недостаточной подготовке игроков, лишь начавших сезон». Напомню, провальные результаты Малофеев объяснял началом сезона уже третий подряд месяц, с январского проигрыша испанцам.

Удовлетворенность серой, невыразительной игрой — свидетельство крепкой нервной системы и психологической устойчивости тренера. И нежелание видеть то, о чем, перебивая друг друга, говорили, криком исходили эксперты и журналисты.

Тренер англичан Робсон проявил себя истинным джентльменом: «Мы рады победе над достойным соперником, но понимаем, что главные матчи впереди... В советской команде понравился Заваров, это футболист с широким диапазоном действий, быстрый и техничный. Желаю ему и его товарищам по команде успеха в Мексике».

СССР 0 — 1 Англия

Гол: Уоддл, 67.

Нереализованный пенальти: Чивадзе, 17 (штанга).

СССР: Дасаев (к), Бессонов (Литовченко, 57), Чивадзе, Бубнов, О.Кузнецов, Демьяненко, Алейников, Гоцманов, Заваров (Добровольский, 75), Кондратьев, Родионов (Блохин, 57).

Англия: Шилтон, Андерсон, Сэнсом, Ходдл, Райт, Батчер, Кауэнс (Ходж, 53), Уилкинс (к), Бердсли, Линекер, Уоддл (Стивен, 75).

Предупрежден: Бубнов.

Судьи: Цончев. Димитров, Колев (все — Болгария).

26 марта. Тбилиси. Стадион «Динамо» им. В.И. Ленина. 62 500 зрителей.

Обратили внимание на новичка, 18-летнего Игоря Добровольского? Тренер, отыскав его в Молдавии (играл за кишиневский «Нистру»), успел заявить за московское «Динамо», где работал по совместительству, и смело ввел в состав сборной. У нас будет повод о нем поговорить.

Встретил в гостинице, где сборная проживала, Михаила Якушина, командированного федерацией футбола. Спрашиваю:

— Как вам сборная, Михаил Иосифович?

— А вы у Малофеева спросите.

— Спрашивал. Уверен, что все идет по плану.

— Я отвечу на президиуме федерации тренерскому совету.

Заседание президиума

О чем говорил Михаил Якушин на президиуме (заседал в первых числах апреля) и что там вообще происходило, народ не информировали. Я мог бы раскрыть вам страшную тайну, но в архиве стенограммы заседания не обнаружил. Не было ее. Потому вынужден, как и граждане великой страны, довольствоваться сухим коротким официальным заявлением ТАСС. Цитирую с небольшим сокращением: «После выступления Малофеева и членов тренерского совета было отмечено, что, несмотря на выполнение командой запланированного объема тренировочных нагрузок во время сборов, проведенных в январе — марте, содержание ее игры, прежде всего в атаке, не соответствует тому уровню готовности к чемпионату мира, какую она должна было иметь в настоящее время».

Сделали тренеру первое предупреждения. Стало ясно — после второго будут стрелять на поражение.

Перед поездкой в Румынию в широко распахнутом окне календаря, остановившем на три недели чемпионат, Малофеев отправился с командой в Симферополь, где сборная сыграла два матча с местной «Таврией». Выпав в 1981-м из высшей лиги, куда заглянула на сезон, она транзитом через первую лигу оказалась во второй. Здесь и коротала время. 17 апреля — первая серия, сборная вышла на поле без главных действующих лиц киевлян, занятых в Кубке кубков. Хозяева держались достойно — 0:0. Через пару дней повторная встреча с «Таврией», усиленной (?) игроками керченского «Океана» и севастопольской «Атлантики» (едва отыскал их в недрах второй лиги). На гол Черенкова крымчане в течение восьми минут ответили двумя. Спас ситуацию дубль Блохина — 3:2. Одержана волевая победа, что тоже неплохо.

К встрече с румынами готовы. Вопреки первоначальной договоренности сыграли не в Бухаресте. Место встречи —

Тимишоара

Футбол в Румынии на подъеме. Правда, в Мексику сборная не отобралась, зато свирепствовал на европейских полях их чемпион — «Стяуа». На днях разгромил в полуфинале бельгийский «Андерлехт (3:0), практически обеспечив себе выход в финал (через две недели «Стяуа» преодолела последнее препятствие, «Барселону», и впервые выиграла самый престижный на континенте турнир — Кубок чемпионов).

Но мы о сборной. Есть основание (статистическое) причислить соперника к своим «клиентам»: в шести предыдущих встречах советская сборная одержала над румынской четыре победы и две завершила вничью. Перед матчем наш политический обозреватель в дружественной стране Г. Абалов, выслушав комплимент советской команде из уст румынского тренера Мирчи Луческу (ныне долгожителя, аксакала), немедленно передал советским людям: «Я хорошо знаю силу сборной СССР. Ваш футбол, как и румынский, находится на подъеме, и я надеюсь, что всех нас ожидает хорошая игра». Очень мы по ней (в нашем, естественно, исполнении) соскучились. Я сказал бы — истомились.

Перед вылетом в Румынию с Малофеевым побеседовал корреспондент «Советского спорта» Леонид Трахтенберг. Фрагменты ее опубликованы в газете 20 апреля. «Наступает самый ответственный момент подготовки к мировому чемпионату, — сообщил тренер журналисту важную новость. — Мы ежедневно тренируемся по три раза в день. Мы обратили внимание, что в последние годы спад в игре сборной приходится на конец мая — начало июня (время старта ЧМ-86. — Прим. А.В.). Поэтому заранее спланировали постепенное вхождение игроков в форму».

Так вот оно что. Оказывается, причина плохой формы игроков и, как следствие, невнятной игры в международных товарищеских встречах не в раннем пробуждении футболистов после долгой спячки (в чем тренер уверял начальников, прессу и простых граждан), а в заранее спланированном подведении игроков к оптимальной форме к началу чемпионата мира. Почему сразу об этом не сказал, вводил всех в заблуждение, в первую очередь самого Колоскова? Что же получается, даже Вячеслав Иванович, утверждая в январе план подготовки сборной, был не в курсе? Что ни день, то новые версии, объясняющие отсутствие вразумительной игры и результата. Ну теперь-то, в апреле, за месяц до старта мирового чемпионата, мы наконец увидим нашу сборную в форме, хотя бы приближенной к обещанной. Надеемся. Тем более румынская команда обойдется без игроков чемпиона своего, «Стяуа», основы сборной. Причина отсутствия уважительная — подготовка к финалу Кубка чемпионов. «Клиент», да к тому же ослабленный, готов. Возьмем его тепленьким.

Румыния — СССР

Игра нашей сборной, как и три предыдущие, разочаровала. Об этом можно судить по заголовкам отчетов в ведущих спортивном и специальном изданиях. Рецензия в «Советском спорте» («Вопросы есть? И немало...») опубликована 24 апреля без подписи. Автор материала в «Футболе-Хоккее» (№ 17) имя свое скрывать не стал. Авторитетный журналист Валерий Винокуров написал статью под вывеской «Вопросов больше, чем ответов». Сходство — лишь в названии, что же до содержания — отчеты-антиподы.

Аноним даже прогресс в игре команды Малофеева обнаружил: «В этой встрече наша сборная выглядела сильнее, чем в какой-либо предыдущей. Она много и часто атаковала, создала немало острых моментов». Перечислив моменты, средь них незабитый пенальти и отмененный гол Блохина из офсайда (причем в правильности решения арбитра не усомнился), автор утверждал: «Сборная СССР в целом превосходила соперника в движении, и румынские защитники не всегда успевали за перемещениями наших игроков».

И во втором тайме, уверен журналист, наша команда продолжала атаковать. Похвалил дебютантов, киевских хавбеков Раца и Яремчука. А проиграли из-за собственных ошибок. В первом случае — Дасаева. Когда хозяева пробивали штрафной, вратарь неверно «стенку» соорудил, за что и поплатился. Во втором — не уследили за Кэмэтару, забившим с близкого расстояния победный гол. А вопросы к команде, каких, судя по заголовку, накопилось немало, коротко перечислил в самом конце: «Игра показала, что у сборной СССР по-прежнему есть серьезные проблемы как с организацией атак, так и с их завершением. Появились вопросы и к обороне». Какие? Не обозначил.

Винокуров проанализировал игру сборной более предметно и профессионально. В Тимишоаре, уверен он, Малофеев выставил оптимальный состав, однако хозяева вопреки утверждению рецензента «Советского спорта» имели преимущество в количестве созданных голевых ситуаций едва ли не вдвое. И если бы не Дасаев... По содержанию игры: «Румынская команда более умно и четко проводила в жизнь свой игровой план и выглядела при этом более слаженной, уверенной в себе, более конкретно действующей, чем наша. Особенно в организации атакующих операций. Трудно избавиться от ощущения, что в атаке у нашей линии нет никаких средств, кроме прострелов в штрафную площадь... Фактически единственная изящная комбинация с использованием «стенки», привела к голу».

Винокуров указал на отсутствие игровых связей, непонимание игроками маневров партнеров и многое другое, из чего складывается понятие «своя игра»: «Высшим выражением своей игры, — объяснял журналист, — является умение футболистов разговаривать друг с другом на языке паса, что мы, к сожалению, вовсе не увидели».

Четыре поражения подряд

В заключение немного статистики от вашего покорного слуги, у коего в пору увлечения цифирью срабатывал условный рефлекс (вторая сигнальная система), обнаруженный академиком Павловым в процессе опыта над собаками. У друзей наших младших при внешнем раздражителе (звоночке, например) автоматически вырабатывалась слюна. Статистики, к коим я в то время относился, мгновенно реагировали на случавшиеся в футболе рекорды. Сборная СССР, руководимая Малофеевым, нередко их обновляла. На сей раз сокрушила глобальный. Никогда прежде национальная команда Советского Союза не проигрывала четыре матча кряду (общий счет — 1:6). Это печальное «достижение» повторил спустя четырехлетие, тоже в год чемпионата мира, Валерий Лобановский: четыре поражения с разностью мячей 2-8.

А в 1998-м Анатолий Бышовец, уже с российской сборной, удлинил серию до шести проигранных матчей подряд, в которых на 14 пропущенных мячей наши парни ответили пятью забитыми. Случился антирекорд Малофеева после только что описанной встречи с румынами. «Компотом» этого матча, не лучшего качества, как в советском общепите, все же вас угощу.

Румыния 2 — 1 СССР

Голы: Хаджи, 14 (1:0). Родионов, 67 (1:1). Кэмэтару, 80 (2:1).

Нереализованный пенальти: Чивадзе, 44 (вратарь).

Румыния: Лунг, Редник, Мовилэ, Николаэ, Кристя (Андоне, 79), Матеуц (Балач, 84), Кляйн, Белени (к), Хаджи, Кораш (Джолгэу, 60), Кэмэтару (Габор, 89).

СССР: Дасаев (к), Морозов, Чивадзе, О.Кузнецов, Демьяненко, Бессонов (Алейников, 58), Рац, Яремчук (Литовченко, 81), Черенков (Родионов, 41), Протасов, Блохин (Гоцманов, 72).

Судьи: Комадинович (Югославия). Бучиман, Серачим (оба — Румыния).

23 апреля. Тимишоара. Стадион «1 мая». 40 000 зрителей.

Тупик

За месяц с небольшим до поездки в Мексику ситуация сложилась тупиковая. Казалось (так оно и было), тренер ею не владел. Это было заметно и по отношению футболистов к тренировке перед игрой с англичанами, собравшей большую группу журналистов местных изданий, грузинских и русскоязычных, и московских, горячо обсуждавших происходящее на поле и за кулисами.

Может показаться, что я придирался к тренеру, обличал в противоречивых высказываниях, когда пытался он оправдать неудачи. Но из того, что говорил Малофеев, вы и сами способны сделать аналогичный вывод. За время пребывания сборной в Тбилиси я пару раз встречался с Эдуардом Васильевичем. В гостинице брал интервью для газеты «Лело». Встреча прошла нормально, как говорили тогда, в деловой обстановке. На следующий день явился к нему в номер завизировать интервью. Подписал без вопросов. Когда вышли из гостиницы, Малофеев попросил показать дорогу к телеграфу (надо было связаться с Минском). Мирно беседуя, вошли в зал. Я занял длиннющую очередь в переговорные кабины, пока он отлучался по своим неотложным делам. Поговорив, он поблагодарил меня за содействие. Простились дружески. В это время проходила мимо группа российских туристов. Кто-то узнал тренера. Остановились, поздоровались, пожелали успеха в Мексике. Едва не прослезившись, Малофеев пожал им руки: «Спасибо, ребятки за добрые пожелания». И... перекрестился. Мне стало не по себе, и я проникся симпатией к этому наивному и, по сути, доброму человеку.

Мрачные предчувствия его не обманули. О бурном развитии событий, на первый взгляд неожиданных, расскажу в следующий раз.