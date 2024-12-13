«Болевой точкой нашего футбола стали договорные матчи»

Летопись Акселя Вартаняна. 1986 год. Часть шестнадцатая.

Немедля обращаюсь к подзабытому чемпионату из-за неотложных дел в связи с участием нашей сборной и клубов в международных турнирах. Между тем внутренняя жизнь худо-бедно струилась на наших полях, моментами напоминая чихающий мотор — то рванет, то остановится. Теперь займемся чемпионатом основательно, постараемся в нем разобраться. Не обещаю, что будет просто.

С помощью ЭВМ

На финишную прямую участники выходили с разным числом сыгранных матчей. Винили во всем календарь. Он сбивал с ритма и ставил команды в неравное положение. Претензии к нему высказал обозреватель «Комсомольской правды» (от 21 октября) Г. Швец: «Календарь всесоюзных соревнований составлен так, что футбольное действо чем-то похоже на спектакль абсурда... С чем иным можно сравнить ситуацию, если одна команда провела пять игр, другая — десять? Если подлинный лидер значится в нижних рядах таблицы? Если во всесоюзном чемпионате наступают продолжительные паузы, которые как будто специально для того придуманы, чтобы мы о нем забыли?.. В этом году понять турнирную диспозицию можно разве что при помощи ЭВМ. Подлинное соотношение сил таблица на протяжении сезона не отражала».

Не отражала и в начале октября, когда мы в последний раз расстались с чемпионатом. Разница в проведенных матчах оставалась на том же уровне, но участники провели уже от 20 до 26 матчей. Больше остальных сыграли торпедовцы столицы — 26, меньше всех киевляне — 20. По очкам набранным лидировал «Спартак» — 29, за ним, отставая на очко, расположились «Зенит», динамовцы Москвы и Тбилиси, чуть меньше (27) у «Шахтера».

Что же до потерянных, постараюсь разобраться без помощи электронно-вычислительной техники. Впереди — динамовцы Киева (седьмые в таблице) с 18 потерянными очками. 20 — у «Зенита», 21 — у «Спартака». Но как только чемпион проиграл у себя тбилисцам (1:3), его настигли одноклубники из Москвы.

Киев провел катастрофический отрезок: серию из четырех безвыигрышных матчей удлинил до пяти, набрав два очка из десяти возможных.

Лев Филатов, лучший пишущий о футболе журналист, был неистовым борцом за чистоту советского футбола. Фото Сергей Колагнов

Что же в Киеве случилось?

Ничего особенного. Чемпион выступал под большими нагрузками. Счет открыл быстро, но мощного давления на соперника, привычного в домашних матчах, не последовало. Грузины, зная о проблемах хозяев, предложили им встречную игру. Укрепив оборону, атаковали смело и эффективно: из трех ударов в первом тайме два достигли цели. А когда Челебадзе забил третий, хозяева, так показалось обозревателям, смирились с поражением.

Очередную неудачу киевлян объяснил Валентин Николаев: «Ресурсы физических и моральных сил у чемпионов страны тают буквально на глазах. Ситуация в команде сейчас очень сложная. Многие ведущие футболисты, потеряв скорость, перестроили свою игру тактически не в лучшую сторону. Так, в матче с тбилисцами они подолгу разыгрывали мяч в середине поля либо делали навесы на штрафную площадь в надежде на ошибку соперника».

Получив небольшую передышку, киевляне перевели дух, набрались сил и разгромили кутаисское «Торпедо» — 5:0. Через четыре дня в Глазго имели заметное преимущество в ничейной игре с «Селтиком». Вернувшись через Москву в Киев, тут же улетели в Ереван на матч с «Араратом» (2:2). Отдышавшись, отправились в Баку и не без труда увезли оттуда еще одно очко — 0:0. Столь напряженный график, выступления на трех фронтах (чемпионат, еврокубки, сборная), как следствие, потеря незапланированных очков поставили под вопрос повторение прошлогоднего успеха.

Однако конкурентов из вида команда не теряла. Главный — московское «Динамо» — крупно обыграл дома «Шахтер» (3:0), отправившись на Кавказ — кутаисское «Торпедо» (4:0) и тбилисское «Динамо» (2:1). Три подряд победы сравняли его (по потерянным очкам) с киевлянами.

Сенсация на республиканском

А «Спартак» затормозил. В трех играх забил один мяч, правда, не пропустил: 0:0 с «Металлистом» в Москве, с грузинами в Тбилиси и натужная победа в Кутаиси (1:0). Потерь стало многовато — 23 очка и только две игры в запасе. Золото уплыло, но надежды на бронзу приличные. Посему фокус нашего внимания концентрируем на единственных претендентах на чемпионство. Так и дошли бы до финиша ноздря в ноздрю, не разразись тихим ноябрьским вечером над Республиканским стадионом в Киеве гром — крупный проигрыш ни на что не претендующему «Жальгирису» — 0:3.

Многие специалисты объясняли причину сенсации психологической разоруженностью киевской команды: сами динамовцы, их поклонники, да и все вокруг были уверены, что в наметившемся поединке конкурентов за золото «посторонние» должны вежливо посторониться. А «Жальгирис» словно с другой планеты явился и ведать не ведал о сложившихся в нашем футболе понятиях. Сыграл образцово, эффективно ловил азартно атаковавших хозяев на контратаках, успешно их завершал, а при защите собственных ворот проявил упорство и находчивость.

Лев Филатов, не ожидавший такой прыти от литовцев, восторгался: «Как хорошо, когда две команды выходят на поле, в открытую стремятся друг друга переиграть и никакие закулисные «стратегии» им неведомы. Тогда и рождается у нас на глазах взаправдашний, увлекательный футбол».

Конкурент продолжал чеканить победы. К уже отмеченным добавились две: в примерно равной борьбе обыграл «Нефтчи» (2:1) и разгромил «Арарат» — 6:0. В серии из пяти побед четыре пришлись на закавказцев с общим счетом 14:2. Киеву терять уже ничего нельзя. Он и не потерял. Собрался и дважды в течение четырех дней обыграл «Зенит». 21 ноября в Киеве в игре второго круга (5:3), а 25го в Ленинграде — в матче первого, перенесенного с 8 июня, — 3:0. Четыре оставшиеся в чемпионате игры прошли с участием одной команды — киевской. Где еще такое увидишь? Чем не экспонат для книги рекордов Гиннесса?

Аритмия

Календарь — одна из вечнозеленых проблем отечественного футбола. Удивлял, поражал, нервировал, возмущал из года в год. В 1986м — особенно. Аналогий не имел. Не раз уже я упоминал о нем (скорее он о себе) не из-за брюзгливого, склочного характера. Вынуждал. Жестко по нему в ходе сезона прошлись тренеры, футболисты, обозреватели и сторонние наблюдатели.

Не мог обойти хронически и безнадежно больную тему и Филатов: «Трудности старые, но почему-то их всегда выдают за новые, утверждая, что «сезон был исключительным». Оправдание уже не вызывает доверия... Планирование годового календаря — не пищебумажная работа, он, календарь, смело можно сказать, для футбола тождествен системе кровообращения. Нашим же командам ежегодно «прописывают аритмию» («Известия» от 24 ноября).

И Валерий Винокуров помянул его недобрым словом: «О переносах матчей по объективным и субъективным причинам в последние годы говорилось много. Однако нынешний чемпионат в этом отношении стал едва ли не «рекордсменом». Нельзя считать нормальным, когда на финише командам приходится проводить матчи еще из первого круга. Это неизбежно приводит к искажению характера борьбы в турнире, который построен не по кубковому, а по двухкруговому принципу» («Правда» от 9 декабря).

Ничью в Ереване вычислили до игры

Заглянем на минутку в подвальное помещение. Матч «Арарата» с «Днепром» в Ереване вызвал определенный интерес. Не потому, что завершился ничьей, размеры которой с некоторых пор вызывали подозрение — 3:3. Причину ничейного результата, до игры легко предсказуемого, объяснил 10 ноября читателям «Советского спорта» ереванский корреспондент спортивной газеты С. Арутюнян: «Концовка матча прошла спокойно, ведь ничейный счет устраивал обе команды».

Жизненная проза. Раскурив трубку мира, соперники гарантировали себе место в высшей лиге и, обойдя на очко «Черноморец», показали ему на дверь. О давно обреченных кутаисцах речи не идет. Повторив сказанное Арутюняном, Юрий Ваньят в том же номере газеты объяснил природу срежиссированного соперниками матча: «Многие журналисты и болельщики ничью, замечу, вычислили еще накануне матча, поскольку она устраивала обе стороны». Явный договорняк. Говорили о нем как о явлении привычном, будничном, ставшем неотъемлемой частью нашего футбола. Так о погоде сообщали: «Небо заволокло тучами, идет дождь».

Потолкались бы, изобразили активность и разошлись. Отчего же такой жирной получилась ничья, с обилием голов? Причем все шесть, дабы не обвинили в «неуважении к зрителям», забили ребятки во втором тайме. Ваньят был в курсе: «В протоколе за Протасовым записано три гола... Что можно сказать по этому поводу? Каскад голов Протасова не стал неожиданностью, если вспомнить его прежнюю осень». Прозрачные аллюзии на известные обстоятельства осени-1985. Однако тогда Юрий Ильич скандальных, безнравственных обстоятельств упорно не замечал. Он поздравил форварда с выигрышем бомбардирского приза, завоеванного, впрочем, по заслугам. Забивать Протасов умел, делал это мастерски, задолго до окончания сезона намного от конкурентов оторвался и шансов им не оставил. Что было дальше, когда замахнулся на нетленный рекорд Симоняна, вы знаете. Говорить об этом противно. Тогда Ваньят и некоторые его коллеги не то что не осудили «рекордсмена» — сделали вид, что не заметили откровенного, бесстыдного жульничества.

Конкурс «Ворошиловских стрелков»

И вот осенью 1986го, в финишном створе турнира, возникла нешуточная драчка за приз газеты «Труд» с участием тройки голеадоров. Сделав хет-трик в Ереване, Протасов догнал московского динамовца Александра Бородюка, у обоих стало по 14 мячей. Спартаковец Сергей Родионов имел в кошелке 13.

В двух следующих турах Протасов и Бородюк забили по три мяча, их конкурент Родионов — четыре. Конкурс «ворошиловских стрелков» достиг точки кипения — у всех по 17 попаданий в мишень. Да вот незадача: нескончаемые завихрения календаря поставили конкурентов в неравное положение — «Спартак» и «Днепр» чемпионат завершили, а «Динамо» предстояли три игры. Бородюку для решения задачи необходим один гол. Добыл его в ближайшей игре с «Араратом». Сыграл с армянами в «покер» и с 21 забитым голом стал лучшим в сезоне бомбардиром.

Основные лозунги перестройки — гласность и ускорение. Форвард «Динамо» Бородюк соответствовал велению времени. В 23 предыдущих турах забил девять мячей. В следующих пяти мощно ускорился. Забив в них 12 голов, стал лучшим голеадором сезона-1986.

Но каков «Арарат»! Продлив прописку в высшей лиге, на радостях устроил «день открытых дверей» (прошу прощения, ворот): 9 января принял в Ереване три гола от Протасова, продолжил в Москве и в течение недели проиграл сначала «Спартаку» (2:6), затем «Динамо» — 0:6. До того в 27 матчах чемпионата ереванцы пропустили 29 мячей, в среднем чуть больше гола за игру. А в трех последних — аж 15. Коэффициент — 5,0 (!). Девять из 15 (две трети) забили армянам наши снайперы: Родионов — два, Протасов — три, Бородюк — четыре.

В концовке советских чемпионатов творилось что-то невообразимое. В частности, резко возрастала результативность. В восьми матчах, сыгранных с 21 по 25 ноября, участники наколотили друг другу 43 гола, в среднем по 5,38 за игру. В остальных 232 играх было забито 536 голов с тощим дистрофичным коэффициентом — 2,31. Из серии «очевидное — невероятное».

Мошенничество

На повестке дня еще одна живая, пышным цветом разросшаяся тема. Вечнозеленой ее не назову, ибо первые ее хилые листочки появились лишь в 1960е годы. В дальнейшем мощное дерево (типа баобаба) все покрылось зеленью. Плоды его ядовитые пользовались повышенным спросом у отдельных людей и целых коллективов с низкой нравственной репутацией, способных продавать совесть свою и душу дьяволу. Благо «санитары леса» тому не препятствовали. Вы поняли, я о договорняке. Опять? Сколько же можно? Столько, сколько нужно. Не я их породил, но напоминать о налипшей к нашему футболу грязи, разъедающей его изнутри, обязан.

И прежде люди мужественные, совестливые находили способы, минуя цензуру, обличать жуликов. Крепко за это кое-кому доставалось: наглядный пример — блестящий журналист Аркадий Галинский, лишенный работы. Грянувшая перестройка развязала языки. Зная, что не накажут, перебивая друг друга, заговорил, заголосил, криком изошел футбольный люд, требуя навести наконец порядок. Выпустив джинна из бутылки, благоразумно отхожу в сторону, чтобы вместе с вами послушать фрагменты выступлений на сей предмет журналистов, тренеров, футболистов и наделенного властью большого чиновника, начальника Управления.

В.Карпов, «Советская Россия» от 9 декабря: «В этом сезоне мы опять были свидетелями ряда очень «странных» матчей, ход которых очень напоминал автостраду с односторонним движением, где все участники потока направлены к одной цели, а во избежание катастрофы нельзя препятствовать передвижению других. А ведь при федерации создана специальная экспертная комиссия, которая вправе поставить вопрос об аннулировании результатов встречи, проведенной без должной спортивной борьбы, пассивно, с пренебрежительным отношением к зрителям. Но эксперты занимают пока выжидательную позицию, а пора, как говорится, и власть употребить».

Выразился автор витиевато, договорняк своим именем назвать не решился, придерживался терминологии чиновничьей, лишь комиссию в бездеятельности упрекнул.

Его коллеги называли вещи своими именеми.

Олег Кучеренко: «Болевой точкой нашего футбола стали договорные матчи. Здесь затрагиваются уже не столько спортивные, сколько моральные, нравственные принципы, почему эта проблема и приобретает особую остроту... Надежда на то, что с введением профессионального футбола это явление исчезнет само собой, беспочвенна» («Советский спорт» от 6 января 1987 года). Олег Сергеевич предлагал использовать успешный опыт борьбы со злом в Италии и Югославии.

Игорь Нетто: «К сожалению, разговоры о практике договорных игр не только не прекратились, но и продолжают укореняться в нашем сознании... В печати было объявлено о создании экспертной комиссии Федерации футбола СССР, на которую возлагалась обязанность готовить заключения о матчах, которые проводились без должной спортивной борьбы... И что же? Санкций, однако, не последовало. И потому, на мой взгляд, можно сделать два вывода. Либо у нас все стало хорошо, поскольку уже само создание комиссии напугало всех «договорщиков», либо сил и возможностей у нее оказалось недостаточно, чтобы наказать зло. К сожалению, приходится соглашаться с последним» («Советский спорт» от 27 декабря).

Игорь Александрович в простоте своей наивной совет дал чиновникам: «Могу предложить такой вариант. Матч просматривают в видеозаписи опытные футбольные эксперты, а затем представляют свои выводы комиссии, имеющей право вынести наказание. Накажут одного — другой наверняка призадумается. Короче, нужно от разговоров на трибунах и в кулуарах переходить к конкретным действиям». Утопия.

Неистовый борец за нравственную чистоту советского футбола Лев Филатов и в доперестроечную эпоху находил возможность публично разоблачать жуликов. И ныне был весьма активен. Выступал на радио, телевидении, не раз — в СМИ. Требовал, разоблачал... Несколько отрывков из его публикаций в печати, где он бил прямой наводкой по высшему футбольному руководству.

«Известия» от 16 декабря: «Напрашивается вопрос, будет ли когда-нибудь внесена ясность по поводу договорных матчей. Неужели людям футбольной профессии в Управлении и Федерации безразлично, когда говорят и пишут о подрыве нравственных принципов в том деле, которому они служат? Ну хотя бы для начала провести совещание, на котором выступили бы все без исключения старшие тренеры команд высшей лиги со своими соображениями по этому поводу. И, может быть, там они примут коммюнике, в котором объяснят ситуацию общественности. Наивно же думать, что игра в молчанку дает очко, как при нулевой ничьей. Надо не иметь самолюбия, чтобы девять лет терпеть клеймо лимита ничьих — знака недоверия, соглашаться с существованием экспертной комиссии, которая создана для наблюдения за честным ведением борьбы. И что это за работа под подозрением?! Нельзя ведь забывать, что футбол — больше чем игра, он всегда был и продолжает оставаться пробным камнем справедливости, честности, соблюдения правил, и к этой его стороне привлечено обостренное внимание аудитории».

«Огонек», № 44: «Спортивные организации вправе лишать званий, отстранять от работы, дисквалифицировать, запрещать занимать тренерские и другие должности. Лишь бы была решимость. Лишь бы было признано, что мошеннические проделки подрывают силы футбола, являются опасностью номер один.

Однако ни у кого рука не поднимется нажать кнопку сигнала тревоги. Оттого и удается заговор молчания, оттого и повисают в воздухе, оставаясь без ответа, справедливые и резкие обвинения представителей общественности».

«В телевизионном «Футбольном обозрении» 1986 года, — писал Лев Иванович, — тоже был затронут вопрос о договорных матчах. И начальник Управления футбола Госкомспорта

СССР В. Колосков, не выразив хотя бы для приличия озабоченности, холодно отрезал, что Управление не располагает доказательствами и что печать совершенно напрасно занимается этой проблемой... То ли начальник Управления хуже информирован, чем В. Иванов, И. Нетто и О. Блохин, то ли не готов посмотреть правде в глаза».

Футбольные начальники очень уж напоминали мужей, которые узнавали о неверности жен своих последними. Такое впечатление сложилось после выступления Вячеслава Колоскова в «Советском спорте»: «Считаю и сам, что отдельные игры в прошлом году прошли без должной спортивной борьбы и уважительного отношения футболистов к зрителям. На президиуме Федерации футбола СССР к числу таких игр были отнесены матчи «Шахтер» — «Динамо» (Киев) и «Арарат» — «Динамо» (Киев).

В этом деле мы не собираемся прибегать к помощи правоохранительных органов, считаем, что у Федерации и Управления достаточно собственных сил и прав, чтобы покончить с подобного рода «играми»... Естественно, рассчитываем и на помощь нашей печати — принципиальную, конкретную оценку псевдоигры».

Сам факт признания начальником договорных игр, пусть и в зашифрованной оболочке, радовал и обнадеживал («достаточно сил и прав, чтобы покончить с подобного рода играми»). Смущало другое: как мог чиновник столь высокого ранга в течение двух-трех месяцев совершить оборот на 180 градусов. И в телеинтервью, и в газетном речь шла о сезоне 1986 года. В первом случае наличие договорных матчей он отрицал безоговорочно, во втором признал их существование и даже примеры конкретные привел (так почему же не воспользовался имеющимися силами и правами, чтобы наказать заговорщиков?).

Вячеслав Иванович слыл тонким дипломатом. Не мне судить об этом. Но я твердо убежден: когда об одном и том же сегодня говорят одно, а завтра прямо противоположное, это, вы меня извините, не дипломатия, а нечто иное.

«Лобановский жал мне руку за пенальти в ворота киевлян»

Что ж, пойдем по наводке Колоскова. О качестве продукта «Арарата» с киевским «Динамо» судить не берусь. О не замеченной начальником договорной игре ереванцев с «Днепром» уже сказано. О матче «Шахтера» с киевским «Динамо», ссылаясь на первоисточник, судью матча Юрия Савченко, расскажу. Точнее, приведу отрывок из моего интервью с Юрием Сергеевичем, опубликованного в еженедельнике «Футбол» (№ 41, 1991):

— Вам приходилось судить так называемые договорные игры?

— Бывало такое.

Я прошу назвать их, после чего достаю список подозрительных матчей. Не совпал только один.

— Вам не кажется, Юрий Сергеевич, что эти игры чем-то напоминают феномен полтергейста? Барабашка вроде бы существует, причем ведет себя крайне вызывающе: бросается предметами, щиплет, дерется, хулиганит, а поймать его все никак не удается. А вы можете назвать характерные черты футбольного барабашки?

— Ну, это прежде всего совсем не тот накал борьбы. Грубых нарушений практически не бывает, число предупреждений в них минимальное. Забитые голы футболисты воспринимают сдержанно, «по-мужски», без обычной в таких случаях свистопляски...

Но был у меня и такой случай. Сужу я в 1986 году в Донецке игру «Шахтера» с киевским «Динамо». Идет нормальная игра. К 80й минуте киевляне ведут 3:1. И вдруг в последние 10 минут стало происходить что-то непонятное. Киевская защита просто остановилась, и «Шахтер» делал в их штрафной что хотел. Вот уже 2:3. Чувствую, будет еще гол. Но мяч никак не идет в ворота, хоть возможностей предостаточно. И вот минуты за полторы до конца кто-то из киевлян «дрогнул» и подрубил соперника в своей штрафной. Пенальти — гол — ничья. Иду в судейскую комнату, обуреваемый сомнениями. Развеял их... Лобановский, от которого мне часто доставалось. Радостный, улыбающийся, жмет мне руку со словами: «Вот так и надо судить». А ведь я только что на исходе матча лишил его команду победы, назначив пенальти. У меня создалось впечатление, что именно за этот пенальти он меня и благодарил. Парадокс, да и только.

Договорные матчи — тема неисчерпаемая. После завершения сезона-1986 «Советский спорт» предложил тренерам и футболистам ответить на ряд актуальных проблемных вопросов. Один касался договорных матчей. Осуждали это позорное явление наставник «Торпедо» Валентин Иванов, московского «Динамо» Эдуард Малофеев, игроки сборной СССР Александр Чивадзе, Олег Блохин, Ринат Дасаев... У нас будет возможность продолжить разговор на эту злободневную тему. Потому как аромат, исходящий от авгиевых конюшен отечественного футбола, все витал над нашими стадионами, очистить их конюшни от фекалий никто в стране не решился. Не господское это дело, копаться высокопоставленным чиновникам в нечистотах. Гладко выбритые, аккуратно подстриженные, улыбающиеся, в безукоризненных, ладно сидящих костюмах, в белых перчатках позировали перед фото- и телекамерами. Советский футбол испытывал острую нужду в ассенизаторах.

Без надежды — жизнь не жизнь. Оставалось уповать на чудо. На Геракла, к примеру. Сына олимпийского бога Зевса, известного двенадцатью совершенными подвигами. Седьмой связан с очисткой от нечистот, копившихся в авгиевых конюшнях тридцать лет. Справился Геракл с задачей оперативно, в течение одного дня. Может, благородных кровей древний грек божественного происхождения сделал бы милость, взялся за очистку авгиевых конюшен советского футбола, тоже наполняемых в течение трех десятков лет? Так и прожили в ожидании античного героя до скончания СССР.

Немало места в ущерб делам турнирным уделил сегодня вопросам, на протяжении десятилетий остававшимся без ответа. Игнорировать их не мог, поскольку надо было дать слово специалистам, узнать об их отношении к застарелым болячкам. Следующая часть будет полностью посвящена противоборству двух динамовских команд, Киева и Москвы, за звание чемпиона СССР 1986 года.