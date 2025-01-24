Кубок прогресса — московскому «Динамо». Приз «Крупный счет» — «Спартаку»

Летопись Акселя Вартаняна. 1986 год. Часть восемнадцатая.

Вот и закончился очередной советский чемпионат, не простой, юбилейный, 50 лет со дня рождения стукнуло. Взбалмошным получился, начальники постарались: в угоду мировому первенству дров наломали, календарь изуродовали, команды в неравные условия поставили... Все это в прошлом.

Настроение в преддверии сезона-1987 праздничное, поздравим с наступлением Нового года всех, а для отличившихся футболистов и команд редакции газет и организаторы массовых соревнований гостинцы им приготовили. Мне же поручена роль Деда Мороза: призы раздавать, людей радовать. Роль ответственная и приятная: по мне, дарить куда приятнее, нежели принимать подарки. Взваливаю на старческие плечи огромный мешок с гостинцами и вперед по указанным адресам.

В предпраздничной атмосфере, под чарующие звуки музыки, фейерверки, салюты, широкие улыбки, смех, рукопожатия, обнимашки, поцелуи, раздам всем сестрам по серьгам. По заведенной нами же традиции начну с мастеров.

Призы большого футбола

Немало их, чуть меньше, чем команд высшей лиги, — аж 15. Не всем, однако, достались. Первая остановка — у динамовского клуба, столичного. Голоса доносятся удивленные: «Почему не у чемпионского, киевского?» Потому как всегда самых удачливых в первую голову представляли. Чаще — золотых медалистов. Но не сегодня. Киевляне, сосредоточившись на выполнении главной задачи, по мелочам не разменивались. А преуспели в этом деле, отхватили треть имеющихся в наличии призов, целых пять, московские динамовцы. Перечислю все до единого (в скобках — учредитель).

«Динамо» (Москва)

1. Кубок прогресса («Рабочая газета», Киев).

Предпочтение — команде, совершившей самое крутое восхождение по турнирному склону в сравнении с предыдущим сезоном. Динамовцы не восходили, а совершили прыжок, сиганули с 14го прошлогоднего места на второе! Сопоставим он с феноменальным мировым рекордом американца Боба Бимона, улетевшего на ОИ1968 в Мехико на 8 метров 90 сантиметров.

Место приземления премировалось: за первое начислялось 16 очков, второе — 15, третье — 14. И так далее. Москвичи с довольно приличной суммой далеко всех обошли.

2. Агрессивный гость («Комсомольское знамя», Киев).

Агрессивный в данном контексте не то же, что наглый, нахальный. В спортивном смысле — гордый, самолюбивый, уважающий себя, не лебезящий перед хозяевами в надежде вывезти из их владений жалкое очко или, что хуже, готовый в дружеской беседе раскурить трубку мира. Кто вел себя в гостях достойно, не ограничивался малым, тот и молодец. Так считал учредитель.

Молодцом показали себя на чужбине вице-чемпионы, команда Эдуарда Малофеева, собравшая с чужих полей солидный урожай, 18 очков в 15 матчах: +6 =6-3, 19-13. Очком меньше у «Зенита», двумя — у земляков-торпедовцев.

Остальные три гостинца — заслуга футболистов.

3. Лучший бомбардир («Труд»).

Александр Бородюк, забив 21 гол, выиграл спор у конкурентов, «ворошиловских стрелков» Олега Протасова («Днепр») и Сергея Родионова («Спартак»). Поистине золотой выдалась осень у Бородюка. С 19 октября по 22 ноября, в пяти подряд матчах он забил 12 мячей. В процессе наиграл еще на один приз.

4. Рыцарь атаки (журнал «Советский воин»).

Это для фокусников, способных продемонстрировать публике «трюки со шляпой», в переводе на язык футбола — хет-трики. Александр в плодовитую осеннюю пору показал фокус в матче с «Шахтером» (до того три гола забил «Черноморцу»), а с «Араратом» сыграл в покер.

Рыцарь атаки. Что это значит? Молодому поколению, большей части ее, смысл слова «рыцарь», практически изъятого из обращения за ненадобностью, непонятен. У людей «каменного века», к коим отношу и себя, поглощавших в юности романы классиков приключенческого жанра, сложился романтический образ рыцаря — честного, благородного, бескорыстного, смелого, справедливого, защитника обиженных, обманутых и оскорбленных. Не исключаю, что Бородюк обладал этими качествами. Но, минуточку, за что его наградили? За то, что создал коллегам проблемы, унизил на поле коллег, накидав им кучу мячей.

Видимо, у редколлегии «Советского воина» своеобразное представление о рыцарях и рыцарстве. Будучи сыном полковника Советской армии, воспитан в уважительном к офицерам отношении и крепко усвоил: вступать в дискуссию, тем более не соглашаться с мнением людей в погонах — занятие бесперспективное и бесполезное. Посему, опустив очи долу, признаю: Бородюк — рыцарь атаки.

Родился в 1986 м и новый приз.

5. Лучший новичок («Спортивные игры»).

Родитель — еще молод, возраста зрелого, вышел в свет в 1955 году и сразу стал популярен. К спорту, к футболу в частности, имел отношение непосредственное. Робкий по жизни, более тридцати лет наблюдал со стороны, как иные издания, даже далекие от спорта, награждали лауреатов. И вот решился, задумал поощрить талантливых, перспективных дебютантов. Изобретать ничего не стал, срисовал идею с «Футбола-Хоккея», избиравшего сильнейшего футболиста года. В миниатюре.

Разница — в количестве и составе анкетируемых. Редколлегия, помимо журналистов, привлекла к плебисциту, испытывая пиетет перед сильными мира сего, и работников Управления футбола. Номенклатуру партии, то есть.

Короче, заполняли анкеты 43 человека, конкурсантов — семеро. За первое место, как и в «Футболе-Хоккее», начисляли три очка, за второе — два, за третье — одно. Борьба получилась нешуточная, победа досталась полузащитнику московского «Динамо» Игорю Добровольскому. Набрал он 203 очка (20+20+3). Всего на семь очков отстал от него вратарь столичного «Торпедо» Дмитрий Харин. Третий — одноклубник и тезка победителя Игорь Колыванов. У него 44 очка.

Скажем спасибо этому дому и поспешим к другому, красно-белому.

«Спартак»

Гостинцев перепало чуть меньше, но тоже достаточно — четыре. Спартаковцы специализировались по части забивания мячей и набора очков.

1. Крупный счет («Футбол-Хоккей»).

Еженедельник награждал команды, чаще остальных побеждавшие с крупным счетом, с разностью в три и более мяча. У «Спартака» шесть таких побед, пять из которых «более». Полюбуйтесь: 4:0, 4:0, 6:2, 5:0, 7:0. И одна захудалая — 3:0. Сумма потрясающая — 29:2 (!). Во время острого приступа неуправляемой агрессии спартаковцы в среднем забивали без малого по пять мячей в игре. В остальных

24 встречах, когда удавалось купировать перевозбужденное состояние, команда не скажу, что превращалась в овощ, но заметно теряла интерес ко всему происходящему. О чем красноречиво свидетельствуют цифры: всего 23 гола в 24 матчах, коэффициент жалкий, дистрофичный — меньше единицы. На такой «контрастный душ» способен только «Спартак». С ним не соскучишься.

2. Приз дублеров (Спорткомитет СССР).

Выигран в жесткой схватке с «Днепром», причем на самой финишной черте. Подробности — в таблице. Набранные резервистами очки стали серьезным подспорьем для победы еще в одной номинации.

3. Двумя составами (Федерация футбола СССР).

Арифметике простая: складывали очки основного и дублирующего составов. Сумма получилась превосходная — 86 очков (37+49). Преследователи (киевляне и «Днепр») отстали на десять очков.

4. Лучшая разность мячей (журнал «Старт», Киев).

Не потрясает воображения, но вполне приличная, как бы то ни было, лучшая в сезоне: +31 (52-21). Динамовцы Киева и Москвы, увлеченные борьбой за золото, отстали солидно, у них всего +20.

Значительно облегчив ношу, подхожу к чемпионскому крылечку.

«Динамо» (Киев)

1. Имени Григория Федотова (Центральный спортивный клуб армии).

Элементарно, Ватсон: кто больше забил, тот и победил.

Перед последним матчем первенства лидировал «Спартак» с 52 голами. Но у киевлян игра в запасе, не простая — золотая, с московским «Динамо». Уже в первом тайме Рац забил 52й киевский, а Беланов — победный, золотой. Стал он 53 м. Так чемпион в последний момент вырвал престижный федотовский приз из красно-белых рук.

2. Лучший вратарь (журнал «Огонек»).

Получил его из рук редактора страж киевский, последний защитный оплот — Виктор Чанов.

Нестыковочка вышла. Специалисты из тренерского совета, составляя список 33 лучших футболистов года, на первое место во вратарской позиции поставили спартаковца Рината Дасаева. Логика проста: Дасаев — основной вратарь сборной. И статистика привлекательнее: в 24 матчах чемпионата пропустил всего 15 мячей, в стольких же сыграл на ноль. Показатели Чанова не столь выразительны: в 30 встречах 33 пропущенных гола.

Однако мнение специалистов для «дилетантов» не указ. У них свои резоны. «Огонек» в перестройку преобразился, при главном редакторе Виталии Коротиче наступил его звездный час, переживал он пору расцвета, ренессанс. Не оглядываясь наверх, жил по собственному разумению и очень скоро приобрел миллионы поклонников. А в выборе лучшего в стране вратаря уверенно указал на Виктора Чанова. Неотъемлемое право учредителя. Мы обязаны уважать мнение редакции.

Поспешаю к неохваченным — двум динамовским клубам и «Шахтеру».

«Динамо» (Тбилиси)

Воля к победе («Советская Россия»).

Предпочтение газета отдавала настырным, упертым, способным, уступая по ходу встречи, переиграть соперника. Тбилисцы одержали три волевые победы: пропустив первыми, они с одинаковым счетом (2:1) обыграли кутаисское «Торпедо», минское «Динамо», а в Киеве выиграли у самого чемпиона — 3:1.

«Динамо» (Минск)

Гроза авторитетов («Спортивная Москва»).

Авторитеты — те же призеры. У минчан лучшие результаты в матчах с медалистами: семь очков из 12 возможных.

«Днепр»

Справедливая игра («Человек и закон»).

Стоявший на страже закона журнал поощрял самые корректные, законопослушные, интеллигентные, бесконфликтные коллективы. «Днепр» в сезоне-1986 был вне конкуренции. Он являл собой редчайший пример перевоплощения «ястребов» (я об отдельных умельцах отрывать вместе с мячом ноги соперников) в голубей мира. По условиям конкурса приз предназначался команде, получившей наименьшее число карточек в играх чемпионата, Кубка Федерации футбола (выигранный днепропетровцами) и Кубка СССР-1986/87. Слушайте внимательно: около трех десятков молодых, пышущих здоровьем парней в 36 играх трех турниров получили всего 5 (пять!) предупреждений. Хотите верьте, хотите нет. Факт неоспоримый, задокументированный в протоколах.

«Шахтер»

Вместе с командой (Федерация футбола ДСО профсоюзов).

Отсутствие четких критериев (об этом не раз вам рассказывал) создавало учредителям широкие возможности для толкования ими же выработанных аморфных, расплывчатых правил и выбора (вернее, назначения) победителей. Условия, ежегодно меняющиеся, в 86 м были сформулированы так: «Приз вручается самым дисциплинированным футболистам и зрителям, коллективу стадиона, создавшему максимум удобств для игроков, арбитров, болельщиков, внесшему наибольший вклад в пропаганду футбола».

Кто и как определял степень поддержки зрителей примерно на двух десятках стадионов, оценивал работу администрации по созданию необходимых условий для зрителей, судей и футболистов, эффективность пропаганды футбола, остается загадкой. Субъективизмом попахивало сильно. Случайно ли в семи конкурсах из девяти ДСО профсоюзов награждал именно профсоюзные команды? «Шахтер» — в третий раз.

В гостях играть куда сложнее, нежели дома. Аксиома, не требующая доказательств и неоднократно подтвержденная статистикой. Почему? Этот вопрос, изучая проблему, я задавал футболистам, тренерам, судьям. Мячи ведь круглые, поля ровные (относительно), примерно одинакового размера. Причин немало, основная — поведение трибун, мощное давление на судей и приезжие команды.

В числе проблемных стадионов называли донецкий. Публика там, скажем прямо, специфическая. Народ простой, рабочий, поддерживал своих, не жалея голосовых связок, рьяно. К гостям и судьям отношение соответствующее. С трибун звучали крепкие народные слова и идеоматические обороты, трудно на иностранные языки переводимые. Владели ими столь же уверенно, как пролетариат пресловутым булыжником. Если вдруг зазевался звукооператор, проникали они в квартиры телезрителей. Впрочем, так было и на некоторых других стадионах.

По мнению учредителя, размытым критериям больше остальных соответствовал «Шахтер». Хозяин — барин. Моя обязанность ознакомить с ним читателя. Что и делаю. Вообще-то, при столь бесформенных условиях конкурса любое другое решение тоже породило бы много вопросов.

Мешок опустошил полностью. Есть еще — с гостинцами для победителей детских и юношеских соревнований. К детям и отправляюсь.

«Кожаный мяч»

Самый массовый в стране турнир. Участники — тысячи команд и миллионы футболистов. Пинали мяч детишки практически круглый год. Сначала — в общеобразовательных школах, ЖЭКах, домоуправлениях. Зимой играли в залах, с потеплением — на воле, уже в городских, краевых и областных турнирах. Уничтожали друг друга беспощадно, пока число соискателей не сокращалось до 16. Они и разыгрывали медали в трех городах и стольких же возрастных категориях. Схема финальных турниров традиционна: четыре группы по шесть команд в каждой. Занявшие первые места образовывали полуфинальные пары, победители которых играли за золото, проигравшие — за бронзу.

Младшая группа (10-11 лет). Винница.

Финал. «Факел» (Киев) — «Гартал» (Баку) — 4:2.

За 3е место. «Ванадзор» (Кировакан) — «Старт» (Казань) — 2:2 (пен. — 5:4). (Напомню: пенальти ребята пробивали с восьми метров.)

Средняя группы (12-13 лет). Липецк.

Финал. «Вигри» (Таллин) — «Лепсняле» (Вильнюс) — 0:0 (пен. — 4:1).

За 3е место. «Солбек» (Таджикистан) — «Эллада» (Казахстан) — 1:0.

Старшая группа (14-15 лет). Алма-Ата.

Финал. «Аргунь» (Краснокаменск) — «Сангар» (Тарту) — 3:0.

За 3е место. «Дружба» (Ленинград) — «Олимпия» (Барановичи) — 3:2.

«Кубок юности»

14-15 лет. 18 команд: 15 сборных союзных республик, Москвы, Ленинграда и ЦС «Трудовые резервы».

По два победителя трех зональных турниров образовали финальную пульку. Заключительный турнир проходил с 10 по 20 августа в Артемовске. Встречались друг с другом по одному разу. Золото выиграла Украина, опередившая Армению на одно очко. Бронза — у Грузии.

Лучшие игроки турнира: вратарь Д.Лукошкин (Азербайджан), защитник И.Оганесян (Армения), полузащитник Л.Надарейшвили (Грузия), нападающий О.Головин (Украина), на счету бомбардира Ю.Санькова (Украина) 5 забитых мячей.

«Кубок надежды»

17-18 лет. Состав участников и формула турнира аналогичны «Кубку юности».

Финальную шестерку пригласили в Невинномысск, где с 21 октября по 3 ноября определились призеры. На первом месте — сборная Грузии, за ней — команды РСФСР и Москвы.

Сильнейшие по позициям: вратарь

В.Бортничук («Трудовые резервы»), защитник Т.Аликберов (РСФСР), полузащитник В.Фролов (Москва), нападающий А.Бекоев (Грузия). Четыре гола забил лучший бомбардир турнира москвич В.Спицын.

Чемпионат СССР

16-17 лет. В трех зональных турнирах выявили шестерку финалистов.

Выясняли отношения в Москве с 1 по 11 октября. Тройка призеров: 1. «Динамо» (Москва). 2. «Динамо» (Тбилиси). 3. «Спартак» (Москва).

Лучшие игроки турнира: вратарь А.Акбаралиев («Алга»), защитник М.Калатозишвили («Динамо» Тб), полузащитник И.Ющенко («Динамо» М), нападающий

И.Шалимов («Спартак»). Бомбардир К.Рыбаков («Динамо» М) наколотил

12 мячей (три из них — в финальном турнире).

Специализированный футбольные школы

15-16 лет. команд значительно больше — 48.

Зональные соревнования проходили в шести городах. По два победителя образовали дюжину финалистов. Играли с 21 по 30 июля в Днепропетровске. Два этапа. На первом соревновались в двух полуфинальных турнирах (по шесть команд). Играли каждый с каждым. На втором — стыковые матчи: победители групповых турниров разыграли золотые медали, занявшие вторые места — бронзовые. Хозяева, «Днепр», крупно обыграли львовские «Карпаты» — 3:0. Третий призер — харьковский «Металлист». Взял он верх над никопольским «Колосом» — 1:0.

Лучшие из лучших: вратарь Ю.Коротков (ЦСКА), защитник А.Демянчук («Карпаты»), полузащитник С.Беженар («Колос»), нападающие О.Радченко («Металлист») и В.Блей («Кубань»).

«Переправа»

18-19 лет.

В 1986 году учредитель, еженедельник «Футбол-Хоккей», изменил состав участников: сборные команды союзных республик и двух российских столиц заменили сборными Центральных советов ДСО и ведомств. В финальной фазе участвовали 11 команд. Разделили их на две группы. Одну отправили в Сочи, другую — в Адлер. Старт — 14 ноября, финиш — 27го. Только ЦСКА и «Локомотив» были полностью укомплектованы из московских футболистов, остальные (в частности, «Динамо», «Спартак», «Труд») сформировали из игроков разных городов и республик.

В сочинской группе уверенно победили армейцы, в Адлере — динамовцы. И здесь все места определились после стыковых матчей. Золотые медали — у ЦСКА, обыгравшего «Динамо» со счетом 1:0. Победный гол забил Игорь Корнеев, самый результативный на турнире: на его бомбардирском счету семь мячей. Корнеев в скором времени станет игроком высокого класса. Выиграет с мастерами ЦСКА первенство и Кубок СССР, поиграет за сборную страны, испанскую «Барселону»...

Бронзу, обыграв «Труд» (2:1), получил «Урожай».

Лучшие футболисты турнира: вратарь В.Абашин (ЦСКА), защитник Ц.Сохашвили («Урожай»), полузащитник Д.Губаз («Динамо»), нападающий И.Корнеев (ЦСКА).

33 лучших футболиста СССР

ВРАТАРИ: 1. Ринат ДАСАЕВ (Спартак). 2. Виктор ЧАНОВ (Динамо К). 3. Дмитрий ХАРИН (Торпедо М).

ПРАВЫЕ ЗАЩИТНИКИ: 1. Владимир БЕССОНОВ (Динамо К). 2. Тенгиз СУЛАКВЕЛИДЗЕ (Динамо Тб). 3. Виктор ЛОСЕВ (Динамо М.

ЗАДНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ: 1. Александр ЧИВАДЗЕ (Динамо Тб). 2. Сергей БАЛТАЧА (Динамо К). 3. Сергей ПРИГОДА (Торпедо М).

ПЕРЕДНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ: 1. Олег КУЗНЕЦОВ (Динамо К). 2. Борис КУЗНЕЦОВ (Спартак). 3. Арвидас ЯНОНИС (Жальгирис).

ЛЕВЫЕ ЗАЩИТНИКИ: 1. Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО (Динамо К). 2. Борис ПОЗДНЯКОВ (Динамо М). 3. Геннадий МОРОЗОВ (Спартак).

ПРАВЫЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ: 1. Иван ЯРЕМЧУК (Динамо К). 2 .Сергей АЛЕЙНИКОВ (Динамо Мн). 3. Вадим ЕВТУШЕНКО (Динамо К).

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ: 1. Павел ЯКОВЕНКО (Динамо К). 2. Вагиз ХИДИЯТУЛЛИН (Спартак). 3. Игорь ДОБРОВОЛЬСКИЙ (Динамо М).

ЛЕВЫЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ: 1. Василий РАЦ (Динамо К). 2. Сергей ГОЦМАНОВ (Динамо Мн). 3. Василий КАРАТАЕВ (Динамо М).

ПРАВЫЕ КРАЙНИЕ НАПАДАЮЩИЕ: 1. Игорь БЕЛАНОВ (Динамо К). 2. Юрий САВИЧЕВ (Торпедо М). 3. Сергей ДМИТРИЕВ (Зенит).

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НАПАДАЮЩИЕ: 1. Александр ЗАВАРОВ (Динамо К). 2. Александр БОРОДЮК (Динамо М). 3. Олег ПРОТАСОВ (Днепр).

ЛЕВЫЕ КРАЙНИЕ НАПАДАЮЩИЕ: 1. Олег БЛОХИН (Динамо К). 2. Сергей РОДИОНОВ (Спартак). 3. Машалла АХМЕДОВ (Нефтчи).

Лучшие судьи (в алфавитном порядке)

Валерий БУТЕНКО (Москва), Вадим ЖУК (Минск), Александр КИРИЛЛОВ (Москва), Владимир КУЗНЕЦОВ (Омск), Володи МИМИНОШВИЛИ (Тбилиси), Юрий САВЧЕНКО (Москва), Алексей СПИРИН (Москва), Мирослав СТУПАР (Ивано-Франковск), Иван ТИМОШЕНКО (Ростов-на-Дону), Александр ХОХРЯКОВ (Йошкар-Ола).

P. S. Затянувшаяся пауза в завершении «Летописи-1986» случилась по независящим от автора обстоятельствам. Надеюсь в скором времени восстановить прежний ритм общения с вами, дорогие читатели. Вы мне очень дороги.