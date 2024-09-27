Венгров вынесли 6:0. Могли забить в два раза больше

Летопись Акселя Вартаняна. 1986 год. Часть восьмая.

Проводили сборную, как всегда, с надеждой. И с тревогой: сумеет ли Лобановский за столь короткий срок создать боеспособную команду. Как показали дальнейшие события, опасения были напрасны.

Обжились, потренировались и...

Стальная птица со сборной командой СССР приземлилась в столичном аэропорту «Мехико Бенито Хуарес» 21 мая. Тепло встретили советскую делегацию, по выражению нашего политического обозревателя в этой стране И.Дунаева (я вас с ним успел познакомить), «спортивная общественность и журналисты».

Едва ощутив под ногами твердь земную, Лобановский ответил на вопросы местных и иностранных журналистов. Ссылаться на трудности акклиматизации не стал: «Нет смысла преувеличивать трудности, связанные с привыканием к высоте и климату. Главное — это уровень готовности и настрой игроков. С этих позиций мы и подходим к подготовке и играм чемпионата».

Ответ достойный, тренер не нуждался в сочувствии и рассчитывал только на готовность и боевой настрой игроков. Прогнозов Лобановский избегал, но иностранцы об этом не знали и просили назвать фаворитов нашей группы. Валерий Васильевич покривил душой: «Наша группа равна по составу (неужели? — Прим.А.В.). Каждая из четырех команд наверняка рассчитывает пройти сито группового турнира». Его ответ, уравнявший шансы чемпионов Европы французов, венгров и советской сборной с североамериканской золушкой, несказанно удивил не только аудиторию, но и канадского тренера.

Всему приходит конец, пришел он и затянувшейся пресс-конференции. Лобановский прорвал плотное «кольцо блокады» и вместе с командой погрузился в автобус, доставивший их в Ирапуато, место временного проживания. Поселились в отеле «Пласа Флорида», и через два часа команда вышла на тренировку, первую на мексиканской земле. Дышать трудно, город расположен на высоте 1785 метров над уровнем моря.

Тренировка открытая. Любой желающий мог на ней присутствовать. Когда вечером показали ее по телевидению чуть ли не в полном объеме, пришлось закрыться. А на соперников тренеры советские взглянуть не отказались бы. Узнав, что венгры проводят спарринг в Лионе, немедля туда отправились. Но пускать их на стадион было не велено. Тут же договорились с владельцем стоящего рядом со стадионом дома, взобрались на крышу и оттуда наблюдали за игрой. Недолго. «Разведчиков» скоро обнаружили и вежливо попросили спуститься вниз: опасно для жизни. Так им объяснили.

Вернулись в Ирапуато. Погода здесь капризная, неустойчивая, резкие колебания температур — от 39 до 15-16 градусов, чередовались ливневыми дождями. Это не воспрепятствовало ни плановым тренировкам, ни содержанию их, ни продолжительности. Лобановского беспокоила нехватка времени, 12 дней для привыкания к специфическим условиям Мексики маловато. Многие команды прибывали на место недели за три до старта.

Врач Савелий Мышалов в целом доволен: «Адаптация к местным условиям прошла удачно. Единственное, к чему невозможно привыкнуть, — жара... Даже в тренировках, проходящих ежедневно, ребята теряют в весе. У игроков нарушается водно-солевой баланс. Организм работает в долг, испытывая кислородную недостаточность. Пот с поверхности тела улетучивается очень быстро... У человека нет жажды, ему не хочется пить. Получается разрыв между отдачей и приемом жидкости. Приходится заставлять футболистов пить»". (Запись из дневника от 30 мая.)

Находясь внутри команды, Мышалов поведал об аспекте, не менее важном. Речь о так называемом моральном климате в команде: «Нет ни малейших шероховатостей в отношениях между большой группой киевских футболистов и представителями других команд. Это... во многом говорит о формировании коллектива как единого целого. Раньше случалось, что обе группы держались особняком. Сказывалось это и при размещении в гостиницах, и в том, как ребята садились в столовой. Сейчас — все вместе. Отрадный факт». Стало быть, одна из проблем, волновавшая Лобановского, когда принимал команду, решена. Тренировки тренировками, но надо бы и спарринг-партнеров подыскать.

...аборигенов отмутузили

Договорились об одном матче, сыграли два. Первый — в столице штата Мичоакан Моралии, расположенного повыше Ирапуато, на высоте 2130 метров. Над уровнем моря, разумеется. Сыграли 28 мая, выиграли легко — 4:1. Но проблем прибавилось. Чивадзе, не долечив болячки, настоял на участии в матче. Выдержал 12 минут, травма дала о себе знать. Не начавшись, чемпионат для Александра закончился. Срочно пришлось наигрывать на позицию свободного защитника другого футболиста.

Ирапуато, как оказалось, клубничная столица. Вкусную ягоду наши парни поглощали с аппетитом в больших количествах. Не для всех увлечение прошло безболезненно. У Дасаева и Беланова разыгралась аллергия. Киевлянина быстро привели в чувство, а спартаковец поплыл. Поместили его в медицинский центр, где провел восемь часов под капельницей. Болезнь (в народе называемая крапивницей) нехотя отступила.

На следующий день, 29 мая, сыграли уже у себя, в Ирапуато, с местными студентами без посторонних глаз. В составе, понятное дело, отдыхавшие накануне футболисты. В связи с жестким режимом секретности результат не разглашали. Пронырливые журналисты все же рассекретили его — 12:1. К забитым мячам претензий быть не могло, смутил один пропущенный.

Десять дней пролетели в трудах и хлопотах, как один миг. В превосходных условиях, хозяевами предоставленных. Проблем с питанием избежали благодаря собственной предусмотрительности. Доставили в Мексику повара своего Николая Панина, что на базе в Новогорске ребят кормил. Запаслись не только напитками, ящиками с боржоми (о чем в прошлый раз говорили), но и закуской разной, вкусной и полезной. Большим спросом пользовалась гречневая каша.

Место и время открытия чемпионата — Мехико, 12 часов дня 31 мая. Генеральная Ассамблея ООН объявила 1986 годом мира. С приветственной речью и пожеланием успехов обратился к участникам чемпионата генеральный секретарь этой организации Перес де Куэльяр. Стотысячный стадион «Ацтека» стал свидетелем матча открытия (называли его выставочным или инаугурационным), единственного в тот день. Золотые медалисты ЧМ-1982 итальянцы встретились с болгарами. Первый гол турнира забил чемпион мира Альтобелли, сравнял его за пять минут до конца болгарин Сираков — 1:1. Счет для матча открытия сверхрезультативный (перевожу для владеющих современным русским — суперрезультативный). Судите сами: в пяти предыдущих выставочных (1966-1982) за 450 минут забили... один гол!

Все. Переключаем внимание исключительно на сборную СССР и подробно за ее выступлениями проследим. Дебют состоялся 2 июня. Соперник —

Схема 1+10

Вывел ребят на поле с капитанской повязкой киевлянин Демьяненко, за него проголосовала команда на утреннем собрании.

Как охарактеризовать первые минуты встречи? Буря и натиск, тайфун, ураган, девятый вал. Любое стихийное бедствие подойдет. Ничто не предвещало стихии — ясное безоблачное небо, жарко светило солнце, ни малейшего дуновения ветерка, тишь да гладь. И вдруг... Со свистком итальянского арбитра Аньолина наши рванули с места в карьер. Разыграли быструю нестандартную комбинацию (Рац — Заваров — Алейников), не без труда прерванную мадьярами. Спустя полминуты вихрем промчался по флангу Беланов и прострелил. Паника в венгерской штрафной. Пронесло.

Вторая минута. Вырвался из тыла на передовую защитник Ларионов. У венгров — голова кругом, в глазах двоится, троится: за кем бежать, кого держать? Шаллаи остановил рейд непрошеного гостя с нарушением правил. Штрафной. Рац технично подсек мяч к ближней штанге, и набежавший Яковенко, явно ожидавший передачу (нет сомнений — домашняя заготовка), пробил низом. Здоровенный Дистл не успел сложиться — 1:0. И двух минут не прошло, как Алейников выпустил мяч словно из пращи, метров эдак с 25-30. Необыкновенной силы и точности. Вынимай, бедолага Дистл, — 2:0.

— Что побудило ударить с такой дистанции? — спросили после игры еще не отдышавшегося Алейникова.

— На тренировке по указанию тренера мы немало времени уделяли таким ударам, — объяснял. — Здесь мяч в разреженном воздухе летит быстрее, чем в Европе. Рад, что удар получился.

Соперник в глубоком нокдауне, игра, судя по всему, решена. В боксе, ради сохранения здоровья спортсмена, секундант выбросил бы на ринг полотенце в знак капитуляции. Увы, это футбол, вид спорта более бескомпромиссный (по сути своей, не имею в виду некоторые матчи союзного чемпионата, особенно в концовке), беспощадный. Избиение продолжалось. Не с такой частотой, конечно. Вы уж простите, наши венгерские друзья, ничего личного.

Главный редактор «Футбола-Хоккея» Виктор Понедельник, наблюдая за игрой из ложи прессы (освещал чемпионат с места событий для своего издания и «Советского спорта», другие центральные СМИ, экономя средства, пользовались услугами своих штатных политических обозревателей ТАСС и АПН. Несколько советских журналистов подтянутся к матчам восьмой части финала), насчитал пять или шесть выходов наших ребят в одиночестве на венгерские ворота. Откуда силы брались?

Играть в таком темпе девяносто минут, да еще в мексиканских условиях, невозможно. Поэтому мячом дорожили, дабы в случае потери не бежать назад, растрачивая силы. Временами сбивали темп, перекатывая мяч вдоль и поперек, а то и назад.

Венгры растеряны, без слез жалко на них смотреть. Опасность исходила от любого нашего игрока, исключая Дасаева. Тренер Дьердь Мезеи снял с игры центрального защитника Рота уже на 13-й минуте. В чем обвинил его? Не бросился в ноги Алейникову, стрелявшему с 30 метров? Заменивший Рота Бурча не нашел своего места на поле и общего языка с партнерами.

Ребята наши, хоть и устраивали передышку, объект, Дистлом защищаемый, с прицела не снимали. Когда свалили в штрафной неудержимого Беланова, он же с пенальти забил третий гол. 3:0 в первом тайме, в котором венгры в короткие периоды затишья создавали видимость активности и лишь однажды вынудили всерьез потрудиться Дасаева. Детари отважился на сильный удар. Ринат уверенно обезвредил его в нижнем углу ворот.

Во втором тайме наша сборная счет, и без того крупный, удвоила. Дубль сделал Яремчук, а завершил разгром вышедший на замену Родионов. Отличиться мог и другой резервист, Евтушенко, забей пенальти. Пробил выше. 6:0.

На первый взгляд, учитывая примерно равные силы и возможности соперников за выход из группы, — сенсация. По тому, как матч складывался, счет скромный. Некоторые зарубежные комментаторы не удивились бы, как сами утверждали, и результату вдвое большему — 12:0. Судачили и о расположении игроков на поле. Пришли к выводу, что в арифметическом выражении схема выглядела так: 1-4-5-1. Схожая — у венгров. Однако тотальный футбол с его неисчерпаемыми возможностями, по ходу встречи преобразуется, принимает порой причудливые очертания. Сохраняя неизменной сумму, постоянно тасует местоположение слагаемых.

Моментами, как утверждали обозреватели, советская команда играла по схеме 1+10, венгры скукоживались, сбивались (наши к тому их принуждали) на 1+10+0. Все в обороне. Может, утрирую, но близко к истине. Потрясла всех без исключения обозначенная на схеме «пятерка» — полузащита. По определению Лобановского — группа атаки. Внесла она существенный вклад в победу. Состояла из необстрелянных «салаг»: Яковенко до матча с Венгрией сыграл в составе сборной одну игру, Рац и Яремчук — по две, Заваров — семь, единственный номинальный форвард Беланов — четыре. Лишь минчанин Алейников провел 23 матча из 25, когда руководил сборной Малофеев.

Инопланетяне!

Так охарактеризовала игру сборной СССР югославская газета «Спортске новости»: «Что же касается средней линии советской сборной, то это особый рассказ. Ее игроки появлялись словно из-под земли, в любой момент игры были ближе к мячу, не давали соперникам ни секунды передышки... Советская команда продемонстрировала футбол ХХI века, словно в Мексику прибыли обитатели из другой планеты».

Что сделал со сборной за столь короткий срок Валерий Лобановский? Неужто, окропив живой водицей, вернул к жизни едва дышащую на ладан команду? Отдавая должное всем участникам матча, скажем, без риска ошибиться, — это была тренерская победа. Сам Лобановский держался на пресс-конференции скромно.

— Чем вы объясните разгромный счет в матче с сильным соперником?

— Думаю, что два мяча, столь быстро забитые, позволили нам диктовать свои условия.

— Как вы достигли такого высокого уровня игры в матче с Венгрией?

— Высокий уровень игры определяется разумным сочетанием индивидуальной и коллективной игры. Только тогда можно добиться успеха в матче с любым соперником.

На венгерского наставника страшно смотреть. На нем лица не было. Растерянный, убитый, не поняв, что произошло, сказал: «Мы проиграли матч в первые четыре минуты, когда пропустили два гола». Поздравив Лобановского с победой и пожелав ему успеха, ретировался.

СССР — Венгрия — 6:0

Голы: Яковенко, 2 (1:0). Алейников, 4 (2:0), Беланов, 24, с пенальти (3:0). Яремчук, 66 (4:0), Яремчук, 75 (5:0), Родионов, 80 (6:0).

Нереализованный пенальти: Евтушенко, 78 (выше).

СССР: Дасаев, Бессонов, Ларионов, Кузнецов, Демьяненко (к), Алейников, Яремчук, Яковенко (Евтушенко, 73), Рац, Заваров, Беланов (Родионов, 70).

Венгрия: Дистл, Кардош, Шаллаи, Рот (Бурча, 13), Гараба, Надь (к), Петер (Дайка, 62), Детари, Богнар, Киприх, Эштерхази.

Судьи: Аньолин (Италия). Картни (Англия), Буммайер (Австрия).

2 июня. Ирапуато. Стадион «Ирапуато». 16 540 зрителей.

Франция

На тот момент лучшая на континенте, убедительно выиграла Евро-1984: шесть побед в шести играх. Мишель Платини установил бомбардирский рекорд (9 забитых мячей), поныне здравствующий. Впечатлили не только статистические показатели, прежде всего игра, ставшая следствием блистательного результата. На матч со сборной СССР вышли девять чемпионов Европы, участников финала Евро-1984 с Испанией.

Что противопоставить этой команде? Вопрос вопросов. Решали сложную задачу Лобановский с единомышленниками (вернувшимися вместе с ним в сборную — Никитой Симоняном, Юрием Морозовым и Сергеем Мосягиным). Прежде всего необходимо «отключить мозг» французской команды — Мишеля Платини. Нейтрализовать не получится, хотя бы ограничить возможности уникального футболиста, умеющего все — созидать, руководить, забивать... Задача ясна, оставалось найти эффективный способ нейтрализации. Разменять, приставить к нему цербера? Не на того напали. Решили ограничить зону его действий, лишить оперативного простора. Позволили месье Платини делать все как обычно, но только на своей половине поля. Там ему никто не мешал. Вторгаясь на нашу, оказывался под бдительным оком Заварова. К нему тут же подключался Яковенко или Рац. Недалеко, в пределах досягаемости, бдели Яремчук и Кузнецов. Эти ребята не только умело предотвращали в зародыше планы «звезды», но и успевали исполнять возложенные на них обязанности в командной игре.

И Анри Мишелю пришлось поломать голову — как играть против такой советской сборной, потрясшей мир. У французов преимущество, лишний день отдыха, фактор в специфических мексиканских условиях немаловажный. Если наш тренерский штаб был озабочен прежде всего нейтрализацией Платини, соперники решали задачу с несколькими неизвестными, то есть известными: это мобильная, чрезмерно эффективная средняя линия, особенно сверхзвуковой форвард Беланов. Противоядие нашли в лице защитника Босси. Футболист грамотный, бегло читал игру, четко действуя на опережении, часто оставлял форварда без мяча. Справился с заданием Босси чисто, технично, без нарушения правил, благодаря светлой голове и тактической грамотности.

Началась встреча с многоходовки французов: Платини — Жиресс — Стопира. Дасаев на месте. Он и начал ответную атаку с участием Ларионова, Яремчука и Раца. Завершающий удар Заварова цели не достиг. Ни один выпад оппоненты не оставляли безответным. Кратковременные вспышки чередовались долгим розыгрышем мяча. Игра в основном носила позиционный характер. Обе команды экономили силы, да и откровенно побаивались друг друга. Наши «инопланетяне» уважать себя заставили, даже чемпионов Европы.

У французов активны Папен и особенно Фернандес. Именно от него исходили прямые угрозы. Было их с обеих сторон немного. Ограничивались преимущественно дальними ударами, в большинстве своем неточными. Самый неприятный момент у наших ворот возник на 42-й минуте, после сноса невдалеке от штрафной настырного Фернандеся. У мяча, естественно, Платини, большой мастер и в этом упражнении. Пробил технично и мощно, в обвод «стенки». Дасаев сделал, что мог, вытянулся в струнку во весь свой прекрасный рост, но до мяча не дотянулся. На помощь в последний момент пришла перекладина. Больно о нее ударившись, мяч со стоном отскочил далеко в поле.

После перерыва еще один дальний удар, метров с 25, нанес Фернандес. Дасаев отразил его кулаками. Что не характерно для Рината и вообще для советских вратарей, прекрасно в массе своей технически обученных: умели раскрывать крепкие мужские объятия и прижимать летящие ядра к телу.

— Почему не пытался взять мяч в руки? — спросили после игры Дасаева.

— В Мексике мяч, посланный с дальней дистанции, вибрирует и нередко неожиданно меняет траекторию полета. Чтобы не рисковать, приходится отбивать в сторону, — был ответ.

И наши ребята обстреливали Батса издали. Без успеха. А быстрая изящная комбинация (Яремчук — Алейников — Беланов) удалась. Заключительный аккорд Раца красив и неотразим, мяч, словно выпущенное из пушки ядро, поразил «девятку» — 1:0.

Послематчевый комментарий Василия (Ласло) Раца: «Я крикнул Игорю: «Дай мяч!» Ведь передо мной никого не было. Думаю — не услышит. Но Игорь услышал. Я без раздумий ударил. Помню одно: рев стадиона, а мяч спокойно выкатывается из ворот». Но игрой команды хавбек недоволен: «Мы передерживали мяч, увлекались индивидуальной игрой. А ведь мяч должен метаться по полю, буквально обжигать ноги. Вот и получилось, что мы немного сами себя измотали».

Недолго радовались. И десяти минут не прошло, как Стопира, обыграв защитника, выдал безукоризненный пас в штрафную, и Фернандес (кто же еще) легко обыграл Дасаева — 1:1.

«Французы разыграли быструю комбинацию, — объяснялся Дасаев с журналистами. — Я настроился на удар издали, но последовала передача Фернандесу, и он тихонько отправил мяч в ворота. Взять его я не мог».

Пожалуй, я перечислил все опасные ситуации в этой равной, позиционной, эпизодами рваной игре. За исключением одного, способного поколебать чашу весов. Минуты за две до конца свеженькие Блохин с Родионовым (включились в игру во втором тайме), затеяв быструю комбинацию, устроили свидание Яремчука с Батсом без свидетелей. У автора дубля в венгерские ворота удар не получился, пробил слабо и неточно.

— В чем дело? — спросили Ивана после матча.

— Я увидел, что Батс открыл ближний угол, и пробил туда. Но в момент удара судорога свела ногу, и мяч прошел рядом со штангой.

В разговор вступил стоявший рядом Беланов.

— Лучше бы Иван отдал пас мне, я ведь был в более выгодной позиции, — упрекнул было товарища Игорь. И тут же, словно извинившись, продолжил. — После матча все кажется простым, а попробуй принять единственно верное решение в доли секунды.

Оба тренера оценили игру как равную и удовлетворения не скрывали. Ничья практически выводила обе команды в восьмую часть финала.

СССР — Франция — 1:1

Голы: Рац, 54 (1:0). Фернандес, 62 (1:1).

СССР: Дасаев, Бессонов, Ларионов, Кузнецов, Демьяненко (к), Алейников, Яремчук, Яковенко (Родионов, 69), Рац, Заваров (Блохин, 59), Беланов.

Франция: Батс, Баттистон, Аяш, Аморос, Босси, Жиресс (Веркруисс, 63), Тигана, Платини (к), Фернандес, Папен (Беллон, 76), Стопира.

Предупреждения: Рац, Беланов; Фернандес, Аморос.

Судьи: Арппи Филью (Бразилия). Санчес Арминио (Испания), Такада (Япония).

5 июня. Леон. Стадион «Ноу Камп». 36 540 зрителей.

Канада

На Канаду Лобановский бросил резервистов. В стартовом составе оставил только Кузнецова и Алейникова. В ходе встречи дал поиграть проведшим неполный матч с Францией. Наш стартовый состав был воспринят как сенсация. Даже слух пустили о пищевом отравлении ведущих футболистов. Ничего подобного. Тренер исходил из сложившейся ситуации. Наступил ожидаемый спад. Научная группа ежедневно информировала Лобановского о физическом и эмоциональном состоянии каждого футболиста. На основании научного анализа, касаемо объективных возможностей каждого игрока, а также рекомендации врача, тренерский квартет (решающее слова за главным — Лобановским) определил состав, дав отдохнуть игрокам, оставившим больше сил в матчах с Венгрией и Францией.

Мелочей в футболе быть не должно. Обычный послеобеденный сон в этот раз отменили, поскольку на следующий день в это время — игра с Канадой, и футболисты должны выйти на встречу свежими и бодрыми. Установка — не спать! Делайте, что хотите — читайте, смотрите в окно, играйте в шахматы, фильмы советские, что взяли с собой, просматривайте...

Что о самой игре сказать? Особо нечего. Канадцы настроены решительно. Вряд ли рассчитывали хотя бы на очко. Нет, конечно. Голубая мечта — голик один забить, не на голодный желудок ведь возвращаться домой. Впервые мы играли в таком (назову его экспериментальным) составе. Потому мало что получалось, комбинации рвались, едва начавшись, много потерь мяча, особенно у Литовченко, инертен Протасов, замененный в начале второго тайма. «Игра получилась натужной», — отметил в дневнике разочарованный Мышалов.

Конечно, наши выше классом, моментов имели, хоть и немного, все же больше. Забили всего два. Оба во втором тайме. Сначала Блохин (забивая, получил травму), затем сменивший его Заваров. Концовка прошла с преимуществом канадцев, но мечту свою (голик забить) не осуществили.

Скромный выигрыш (2:0) обеспечил выход в 1/8 финала с первого места (у нас лучшая разность мячей, нежели у французов, тоже набравших пять очков). Какое-никакое преимущество: соперник из оставшихся в живых будет слабее. Имя его узнаем в следующий раз. Пока же подкрепитесь «компотом».

СССР — Канада — 2:0

Голы: Блохин, 58 (1:0). Заваров, 75 (2:0).

СССР: Вик.Чанов, Морозов, Бубнов, Кузнецов, Баль, Алейников, Литовченко, Евтушенко, Родионов, Протасов (Беланов, 57), Блохин (к, Заваров, 61).

Канада: Леттьери, Ленардуцци, Бридж, Самуэль, Уилсон (к), Джеймс (Сегота, 64), Регейн, Грэй (Пакос, 70), Норман, Валентайн, Митчел.

Судьи: Траоре (Мали). Гонсалес Роа (Парагвай), Эль-Шанар (Саудовская Аравия).

9 июня. Ирапуато. Стадион «Ирапуато». 14 200 зрителей.