Судейский беспредел на матче «Спартака»

Летопись Акселя Вартаняна. 1987 год. Часть девятая.

Волею обстоятельств игра в Москве 13 июля между «Спартаком» и «Днепром» стала центральной в туре, а по последствиям, разразившемуся скандалу, претендовала на матч года.

Встречу лидеров поручили «двоечнику»

«Спартак», если помните, на подходе к экватору, едва доковыляв до него, наскреб очко в трех играх. Но в начале второго круга, похоже, стал приходить в себя: обыграв ЦСКА и «Шахтер» с одинаковым счетом (2:0), оставался лидером с 24 очками. У «Днепра» с новым тренером, Евгением Кучеревским, поначалу не складывалось. Однако Евгений Мефодьевич наладил отношения с ребятами, и дела пошли на лад. Настолько, что команда выдала шестиматчевую победную серию и явилась в Москву с намерением оспорить лидерство у «Спартака». Из шести побед по три одержаны дома и в гостях, а пропущен в них всего один мяч. Сняты скальпы с четырех закавказских команд и двух лучших по итогам прошлого года — динамовцев Москвы и Киева. Выиграв у чемпиона, «Днепр» и явил себя столице.

Расклад перед матчем таков: на самом верху «Спартак» с 24 очками после 17 игр, за ним «Днепр». У него очков (21) и игр (16) меньше. Но в случае успеха он становился лидером по очкам потерянным.

Судейство матча столь высокой значимости поручили арбитру, проштрафившемуся в игре «Зенита» с ЦСКА, Владимиру Кузнецову (см. «СЭ» от 21 марта). «Отсидев» положенный срок, он вышел на свободу и, к удивлению людей футбольных, был назначен на встречу лидеров. Кому бы пришло в голову, к примеру, послать на всесоюзную олимпиаду школьников «двоечника»? Разве что ВКС.

Не уверен — не засчитывай

О самом матче. Гости предельно собранны, настроены на борьбу. «Спартак», не имея на то оснований, несколько самонадеян, я сказал бы — вальяжен. Что минут через десять отразило электронное табло. Защитник спартаковский Каюмов имел в совершенно безобидной ситуации несколько способов распорядиться мячом. Задумался вдруг, словно шахматист перед очередным ходом. Покуда размышлял, Протасов обокрал его, сместился в центр штрафной площади и пробил хлестко и точно — 1:0.

Пропущенный гол отрезвил спартаковцев, спустил с небес на землю, но спокойствия не добавил. Заторопились, засуетились, часто теряли мяч, комбинации рвались, едва завязавшись. Получив в перерыве головомойку от Бескова (я так думаю), «Спартак» включил скорости и побежал отыгрываться. Мощный удар Хидиятуллина приняла на себя перекладина. Отразившись от нее, мяч ударился о землю и был таков. Побывал ли за линией? За долю секунды арбитру рассмотреть невозможно. Кузнецов, верный судейскому постулату: не уверен — не засчитывай (как вариант, не назначай), гол не засчитал. Но через секунду, увидев помощника, Валерия Смагина из Краснодара, с поднятым флажком (находясь в нескольких десятках метров от спорного эпизода, он узрел то, что не смог находившийся в непосредственной близости от ворот главный), пренебрег названным только что писанным для судей законом и побежал к Смагину совещаться. Поговорив, допустил грубейшую ошибку, изменил свое решение и показал на центр — 1:1.

73-я минута. Черенков, находясь в офсайде («махала» флажок не поднял), получил передачу от Родионова, сделал несколько шагов и упал. Никто его не трогал. Как утверждали обозреватели, ближайший защитник «Днепра» находился в метре от спартаковца. Кузнецов, к удивлению самих москвичей и возмущению гостей, ставит пенальти. Решение арбитра — закон. Законопослушный Черенков исполнил его четко — 2:1.

Игра, и без того резкая, ожесточилась. Посыпались карточки. Грубили обе команды, а Кузнецов чаще наказывал гостей: соотношение — четыре к одному. Спустя три минуты после назначенного пенальти арбитр удалил с поля полузащитника «Днепра» Тищенко. Оставшись в последние четверть часа в меньшинстве, гости сумели отыграться: за три минуты до конца Шох с лета пробил под перекладину — 2:2.

Гости негодовали...

Разразившийся после игры скандал по масштабам сопоставим с землетрясением мощностью 8-9 баллов по шкале Рихтера. Такого в стране на моей памяти не наблюдалось. Возмущались тренеры и футболисты, специалисты, журналисты и огромная болельщицкая масса. Моя обязанность (оставив на время турнирные дела) — пригласить читателей «СЭ» (без угрозы для их здоровья и жизни) в эпицентр бушевавшего скандала.

Сразу после игры — столпотворение в обеих раздевалках. В гостевой — невообразимый шум. Кучеревский едва успокоил ребят. «Думаете, игроки не понимают, что не должны вступать в спор с арбитром, — объяснял он журналисту, — но попробуйте доказать им, что трава на поле не зеленая, а красная. А в этом и пытались убедить их судьи».

Сергей Башкиров: «Мы готовились к упорной борьбе, но положение, в которое поставил нас судья, оказалось настолько неожиданным, что многие из нас потеряли контроль над собой».

Вадим Тищенко: «Не снимаю с себя вины. Знаю, что нельзя заниматься самосудом. Но ведь это Хидиятуллин ударил меня, я лишь ответил ему. Кстати, до этого он ударил и Чередника».

Александр Севидов, возмущенный судейством, выступил на страницах «Советского спорта» (от 17 июля) в качестве свидетеля и подтвердил сказанное полузащитником «Днепра»: «В эпизоде, когда главный судья совещался со своим помощником по поводу спорного гола, Хидиятуллин сбил Чередника и за это получил предупреждение. Минут через двадцать чрезмерно возбужденный Хидиятуллин ударил Тищенко. Днепропетровец ответил ему тем же и был удален, но спартаковец почему-то остался на поле».

Накосячил Кузнецов по полной программе, на несколько матчей ляпов хватило бы.

1. Мяч отлетел от перекладины на линию ворот. Это подтвердили фотоснимки, сделанные под разными ракурсами, и видеозапись. Арбитр гол не засчитал, но под давлением помощника, находившегося на далеком от эпизода расстоянии, изменил свое решение.

2. Назначил «левый» пенальти после падения в штрафной Черенкова, к которому никто не прикасался. Сам спартаковец и его товарищи были удивлены судейским вердиктом.

3. За нанесенный сопернику Хидиятуллиным удар после остановки игры наказал нарушителя желтой карточкой, хотя обязан был удалить спартаковца с поля.

4. Тот же Хидиятуллин, имея уже «горчичник», ударил ногой Тищенко в неигровой ситуации, а судья удалил ответившего Хидиятуллину днепропетровца. Покажи арбитр в первом случае красную карточку Хидиятуллину, до­игрывал бы матч в меньшинстве «Спартак», а не «Днепр».

... хозяевам было стыдно

Волевым решением Кузнецов лишил «Днепр» победы. Как же к художествам арбитра отнеслись спартаковцы? Мнения Константина Бескова узнать не довелось. По обыкновению смотрел он игру с верхних рядов трибуны, а после окончания, не заглянув в раздевалку (случай чрезвычайный!), ретировался.

Отдувался за старшего тренера патриарх, Николай Старостин: «Не поверите, но я вздохнул с облегчением, когда днепропетровцы сравняли счет. Не нужна была нам сомнительная победа».

Футболистам спартаковским, чувствовалось, было стыдно. Понурив головы, шли в раздевалку, избегая общения с прессой. Позже один из них, попросив не называть фамилию, признался: «Такие чувства, будто нас на глазах миллионов телезрителей уличили в нечестности. Но нашей вины в этом нет. И нам, как и днепропетровцам, крайне неприятны судейские промахи».

Только Черенков, он последним выходил из раздевалки, согласился пообщаться с журналистом. Спросили его о пенальти:

— Не было ли у вас сомнений в правильности судейского решения?

— Трудно было оценить, за что судья назначил пенальти. Когда я выскочил на передачу Родионова, толчка в спину не почувствовал. Подумал даже, что судья назначил удар от ворот, и вдруг слышу от ребят: «Пенальти!»

Четыре результативные ошибки, да еще в матче лидеров, повлияли на их турнирное положение. Не только сиюминутное. Как знать, могли сказаться на финише сезона и повлиять на распределение мест на пьедестале. Назвал ляпы ошибками по инерции. Квалифицировали их как предвзятые, преднамеренные. Самое страшное обвинение.

Обвиняют цифры

Шум во всех футбольных инстанциях и в массе народной поднялся несказанный. Уже на следующее утро возмущенные граждане звонили в редакции газет и говорили все, что думают о скандальном судействе. Тысячи писем и телеграмм приносили почтальоны в редакции партийных и спортивных изданий.

«Доколе?» — вопрошали граждане. «Сколько это может продолжаться! — негодовал житель Харькова В.Петров. Автор одной из множества телеграмм интересовался: «Как оценит действие арбитра Федерация футбола СССР?»

Реакция последовала через четыре дня, 17 июля. Граждан огромной страны ознакомили с официальным сообщением футбольной федерации. В нем было сказано, что к вопросу о матче «Спартак» — «Днепр» вернутся 23 июля в присутствии представителей обеих команд. А Кузнецова и судью на линии Смагина отстранили от обслуживания матчей чемпионата во всех лигах. Пожизненно. Там же сообщили о дисквалификации арбитров, допустивших грубые ошибки: москвича Кирилла Доронина («Нефтчи» — «Зенит») и тбилисца Автандила Кокаи («Металлист» — московское «Динамо»). Доронина, как было сказано, отстранили на два месяца, но ни он, ни Кокая высшую лигу больше не судили. Среди дисквалифицированных названы еще два главных арбитра и несколько судей на линии.

Все это напоминало антиалкогольную кампанию, но не столь масштабную и продолжительную. Матчи, в коих обвинили и отстранили от работы арбитров, состоялись в течение трех дней — с 12 по 14 июля. В чем же бедолаги провинились? Все до единого «ошибочно» назначили пенальти в пользу хозяев и пополнили очками их клубные кассы. Только и всего? Да таких случаев в нашем футболе — пруд пруди. Не всегда на эти «мелочи» внимание обращали, а если и наказывали, ненадолго. Но чтобы пожизненно!

Столь масштабного ущемления интересов гостей, я сказал бы, гонения на них давно не наблюдалось. К концу августа из 48 назначенных пенальти в 44 случаях (91,7 процента) судьи свистели в сторону гостей! Каково соотношение между правыми и «левыми», сказать не возьмусь. Но данные впечатляют.

«Арбитров менять — время терять»

Тем временем интенсивное движение наблюдалось на верхних этажах футбольных ведомств. Федерация футбола в срочном порядке создала комиссию, на которой бурно обсуждали создавшееся в судействе положение. Глава федерации Борис Топорнин требовал немедленной смены председателя ВКС Владимира Зуева. Пыл Топорнина остудил старший по должности и положению товарищ, начальник Управления футбола Вячеслав Колосков. Вячеслав Иванович, человек гуманный, не сторонник скоропалительных решений, настоял на испытательном сроке. Испытать Зуева (в чем?) предложил до декабря текущего года. Испытательный срок сродни (мы об этом не раз говорили) условному наказанию. По сути — безнаказанности.

Между тем общественность все еще бушевала. Редакция «Советского спорта» получила несколько тысяч писем. «Спортивная Москва» (№ 29) под напором читателей опубликовала материалы о катастрофическом положении в судействе, а через несколько дней (№ 30) организовала круглый стол с участием известных в футболе людей: Андрея Старостина, Юрия Ваньята, Владимира Перетурина и Алексея Печаткина. В Управлении футбола он занимался вопросами судейства.

В обсуждении тревожного состояния «больного» и поисках путей его излечения участвовали не только спортивные и ведущие партийные издания. В «Литературной газете» (№ 31) выступил журналист, не пожелавший назвать свое имя. В небольшой заметке («Футболом жечь сердца людей») он в фельетонном стиле прокомментировал ситуацию с первым голом «Спартака» и в судействе вообще.

О первом голе: «Мяч от ноги Хидиятуллина попадает в перекладину и отскакивает на землю... Главный судья, случайно проходивший в это время невдалеке, усомнился в голе, но боковой судья боковым зрением с быстротой молнии поднял флажок, как бы говоря: «Был, был гол!» Или: «Слышал я от экстремально настроенных фразы типа: «Пора разогнать всю эту судейскую мафию!» Ну, разгоним, ну, придут молодые, честные, НЕ БЕРУЩИЕ (выделено мною. — Прим. А.В.) — так они со своим юным задором начнут у нас до полкоманды удалять с поля за грубость и некому будет играть. Так что судей менять — только время терять».

«Укрепили» руководство ВКС

Не остался, конечно же, в стороне «Футбол-Хоккей». В цикле статей (№№ 36, 37, 39) еженедельник опубликовал обширные материалы под рубрикой «Дела судейские». Бил прямой наводкой по ВКС, преимущественно по ее руководству, к тому времени свергнутому. Об этом — ниже. Обвинял судейскую коллегию в отсутствии контроля и требовательности к арбитрам, особенно к некоторым ветеранам, «потерявшим скромность, и отсутствии у них чувства непогрешимости... Отдельные члены ВКС, — продолжала газета, — привыкли считать свое мнение непогрешимым. Они не терпят гласности и не любят, чтобы кто-то их критиковал... В ВКС необходимо не просто навести порядок, причем сделать это гласно, а создать условия, которые отвечали бы духу времени» («Ф-Х» № 36).

В номере 39 выступил Печаткин, его я давеча вам представил. Он предлагал увеличить количество предсезонных сборов для судей — два вместо одного. Первый, в конце января, посвятить физической подготовке и сдаче нормативов согласно требованиям ФИФА.

На вторых сборах (в конце февраля) необходимо заняться практикой, судейством матчей. После чего провести «всестороннюю аттестацию судейского аппарата, ставя во главу угла нравственные принципы арбитра».

К моменту публикации последнего материала руководство ВКС претерпело серьезные изменения. Предложение начальника Управления футбола Колоскова об испытательном сроке для председателя ВКС Зуева проигнорировали. Случай редчайший. Топорнин настоял на «укреплении руководства Всесоюзной коллегии судей», что на шершавом языке эпохи социализма означало смену власти. В августе Зуева освободили от занимаемой должности. Временно (к концу года на постоянной основе, но недолго) исполнял его обязанности судья всесоюзной категории Владимир Барашков.

Впрочем, не думаю, что в поединке с открытым забралом глава федерации способен был обыграть начальника Управления. Не обошлось, видимо, без вмешательства более высоких инстанций. Письменных следов они не оставляли. Достаточно было телефонных распоряжений, закодированных двумя магическими словами: «Есть мнение».

«Днепр» согласен на переигровку... на своих условиях

Вернемся ненадолго к матчу, вызвавшему сильное колебание почвы под зданиями высших футбольных ведомств и нанесшему значительный ущерб руководству ВКС. Встреча в Федерации футбола представителей «Спартака» и «Днепра» состоялась, как и было намечено, 23 июля. В информационном сообщении федерации, последовавшей на следующий день, сказано: «Президиум Федерации футбола СССР обсудил на своем заседании вопрос о переигровке между командами «Спартак» (Москва) и «Днепр» (Днепропетровск). Учитывая мнение руководителей команд, выразивших согласие с итогом встречи, президиум утвердил результат игры». В тексте ни словом не обмолвились о предложения Топорнина встречу переиграть, от которого обе команды отказались.

Отчего же федерация, сделав исключение, предложила командам аннулировать результат сыгранного 13 июля матча в Москве и переиграть его. Известно ведь, что на протяжении десятков лет матчи, в коих назначались неправедные пенальти, забивались мячи из «вне игры» и по другим поводам, искажавшим итоговые результаты, не переигрывались. Как оказалось, прецедент был. Во встрече команд первой лиги в Запорожье между местным «Металлургом» и рижской «Даугавой» гости после первого тайма вели — 3:2. Во втором куйбышевский арбитр И.Королев оказал хозяевам дружескую помощь, назначив в течение трех минут (с 52-ю по 54-ю) два пенальти в ворота рижан, обеспечил «Металлургу» победу — 4:3.

Инспектор матча Валентин Николаев поставил арбитру «двойку» и в рапорте указал: назначенные пенальти необоснованны и повлияли на результат матча. Экспертная комиссия, созданная при федерации, просмотрев видеозапись, убедилась в справедливости выводов инспектора, передала материалы в президиум федерации и выразила свою позицию: встречу необходимо переиграть. На каком основании, удивлялись журналисты — ведь по поводу пенальти, пусть неправедных, матчи не переигрываются. Ситуацию разъяснил ответственный секретарь футбольной федерации Алексей Парамонов: «Мы пришли к единодушному выводу, что ввиду исключительности данного случая матч необходимо переиграть, что не противоречит пункту 33 «Положения о чемпионате и Кубке СССР по футболу на 1986-1988 годы». В итоге встречу переиграли (1:1), оргвыводы сделали: полетела еще одна судейская голова.

Вот ведь как. Изменение в Положение ввели, но о нем не было известно ни массам народным, ни даже участникам чемпионата. Однако руководство «Днепра», узнав о такой возможности, от переигровки отказалось. Люди сведущие причины отказа объяснили: гости очко на поле лидера получили. Гарантии добиться ничьей в повторной встрече никакой. А риск проиграть опять же на выезде непосредственному конкуренту в борьбе за золото немалый.

Через несколько дней Кучеревский прилюдно опроверг в общем-то правдоподобную версию: «Пусть никто не думает, что мы готовы к этому». Впрочем, лазейку оставил, согласился на переигровку, но на своих условиях: «Было бы справедливо, если бы повторная встреча прошла на нейтральном поле, а в ней могли принять участие все те игроки, что выступили в Москве»», — заявил он в прессе после того, как вопрос на бюро федерации был решен.

Сюрпляс

Закроем злободневную тему, чрезмерно затянувшуюся, и сделаем небольшой обзор сыгранных до конца лета туров. Относительная стабильность наблюдалась на полюсах таблицы. Вверху — два претендента на золото, участники недавнего скандального матча, «Спартак» и «Днепр», двигались по трассе, чуть пригасив скорости. Порой казалось, что затеяли присущий велосипедным гонкам на треке сюрпляс. «Днепр», выдав беспроигрышную серию из 11 матчей, споткнулся в Ереване об «Арарат» (1:2). «Спартак» ответил двумя ничьими с клубами из нижней части таблицы. Чем значительно ухудшил виды на золото, поскольку вторая ничья в этой серии стала последней, десятой лимитированной. Каждая следующая приравнивалась к проигрышу и ничего не стоила. В восьми оставшихся матчах лидер лишил себя права на ошибку. Пока же у «Спартака» после 22 сыгранных туров 30 очков, у преследователя — 29.

За лидерами — столпотворение. На третью ступень пьедестала претендовали «Торпедо», «Шахтер» и три «Динамо» — киевское, минское, московское. Динамовское трио, развив близкую к максимальной скорость (+6=1-0), обогнал «Жальгирис». Охладило пыл литовцев «Торпедо», обыграв их в Вильнюсе — 1:0. И все же команда Беньяминаса Зелькявичюса остановилась на небольшом от лидеров расстоянии: в трех очках от «Спартака», в двух — от «Днепра». Возмутитель спокойствия из Вильнюса замахнулся на самую громкую в чемпионате сенсацию. Выдержит? В свое время узнаем.

Внизу, рядом с безнадежно отстающей «Гурией», расположились тбилисцы, чуть выше — реальные претенденты на переход в первую лигу, ЦСКА и «Зенит». Между полюсами — броуновское движение с постоянной переменой мест. Среди них — чемпион, традиционно отстававший в количестве проведенных матчей. В начале июля киевляне все еще являлись теневыми лидерами, потому как очков потеряли меньше остальных. Как только взялись трансформировать очки потенциальные в реальные, что-то пошло не так. На отрезке в семь матчей команда Лобановского набрала менее 50 процентов очков, а в шести обошлась без забитых мячей.

Поскольку киевское «Динамо» все еще являлось базовой командой сборной, тревога охватила не только поклонников киевского клуба, но и всех советских болельщиков: осенью сборной предстояли решающие матчи в одной из отборочных групп к чемпионату Европы-1988. Кто же может объяснить причины невнятной игры чемпиона, главного поставщика сборной, как не тренер. В интервью киевскому журналисту Г.Борисову Валерий Лобановский ответил на вопросы, интересующие огромную армию болельщиков.

Неуверенную игру киевлян в чемпионате Валерий Васильевич свел к четырем основным причинам. Цитирую тренера: 1. «Травмы, постоянно терзающие и подчас надолго выводящие из строя игроков, в том числе ведущих». 2. «Неспособность игроков реализовать избранный на игру тактический план». 3. «Причина нестабильной игры — переоценка собственных сил и возможностей, проявившаяся после эйфории 1986 года».

4. «Главное, что мешает нам спокойно работать и успешно выступать — это не лучшим образом составленный календарь. Только за четыре последние недели мы провели восемь игр и из них семь на выезде... Как же, скажите на милость, в условиях уплотненного календаря, беспрерывных разъездов вести планомерную подготовку игроков, большинство которых входит в состав сборной и потому несет повышенную нагрузку?!»

Некоторые из названных причин (травмы, нестабильный календарь) касались практически всех участников первенства.

Полетели и тренерские головы

Ближе к осени в клубах, оказавшихся в подвешенном состоянии, «укрепили руководство», сменили тренеров. Спортивные функционеры Грузии обратили взоры за пределы республики, призвали «варягов». В тбилисском «Динамо» так и не дождались обнадеживающих обещаний Кахи Асатиани и позвали «тащить из болота бегемота» Германа Зонина, сенсационно выигравшего с ворошиловградской «Зарей» чемпионат СССР-1972. В Ланчхути после снятия Александра (Алеши) Котрикадзе пригласили человека титулованного, экс-игрока киевского «Динамо» и сборной СССР, увешанного медалями разного достоинства, обладателя Кубка кубков и Суперкубка-1975 Михаила Фоменко. Что из этого вышло, узнаете позже. Тогда же поговорим и о затянувшемся конфликте в «Зените» между футболистами и Павлом Садыриным, выигравшим с ленинградской командой чемпионат СССР-1984. Победа осталась за футболистами: Павла Федоровича лишили тренерской должности. Подробности последуют.

С чемпионатом, конечно же, не прощаемся, говорим ему — до скорого свидания. Две следующие части посвятим международному блоку: участию шести советских команд в еврокубках, и сборным, национальной и олимпийской. Готовились они к отборочным турнирам к ЧЕ и ОИ-1988.

Р.S. В «СЭ» от 4 апреля ошибся я грубо. Потеряв на секунду концентрацию и внимание, в «компоте» финального матча в составе минского «Динамо» дважды назвал фамилию Алейникова. Во втором случае — вместо Сокола, упомянутого в тексте в эпизоде с первым забитым минчанами мячом. Прошу простить меня за нелепейшую ошибку.