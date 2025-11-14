Яшину — орден ФИФА, судье из Тбилиси — пожизненное отстранение

Летопись Акселя Вартаняна . 1988 год. Часть одиннадцатая.

Постараюсь сегодня обозреть события, произошедшие в два оставшихся летних месяца на отечественных футбольных полях и за их пределами.

Побаловались яствами с празднично накрытого европейского стола и вернулись в привычную ширпотребовскую столовую. Кормились скромно, чем Бог послал.

Об убогом питании наших зрителей, посещавших точки общественного питания, поведал читателям «Советского спорта» (от 11 июля) Александр Севидов: «Что бросилось в глаза при анализе увиденных из ФРГ матчей? Технико-тактический уровень нашим клубам нужно поднимать. Бесцельная перепасовка мяча поперек поля, беготня — дело пустое.

Нехватка высокотехничных грамотных футболистов приводит к тому, что команды оказываются не в состоянии навязать сопернику свою игру. Чувствуется в их действиях какая-то боязнь. Отведут в оборону побольше футболистов и пытаются ловить удачу в контратаках. Суть такой тактики ясна — лишь бы не пропустить гол в свои ворота. А если повезет — забьем».

Желающих питаться привычной общепитовской кухней становилось все меньше, потому и зияющих пустот на трибунах стадионов становилось все больше. Со временем привыкли, интерес к чемпионату по мере приближения к последней станции возрастал не столько из-за повышения качества футбола, сколько в связи с обострившейся борьбой за медали.

Унылую картину, бесстрастно с трибун наблюдаемую, оживили... судьи. Судейские скандалы, без которых ни один, пожалуй, сезон не обходился, взорвали общество вскоре после возобновления чемпионата. Сразу два в течение трех июльских дней, с 9-го по 12-е. Оба в Москве.

С удейство

Тема — ровесница футбола. В нашей стране, скажем так, специфическая. Объясняется своеобразной трактовкой арбитрами игровых эпизодов, отличных от международных стандартов, «гуманным» отношением судей к злостным нарушителям законов, а начальства — к судьям... Все это воспринималось в футбольной и болельщицкой среде остро, а в годы перестройки, несколько раскрепостившей пишущую братию, сверх меры. Правда, ситуация в сравнении с судейским произволом 1987-го долгое время была в пределах нормы (другое дело, что считать нормой). А в июле рвануло. Поводом для разразившегося скандала стало безобразное судейство Погосом Балияном (Ереван) матча «Спартака» с минчанами, а Велоди Миминошвили (Тбилиси) — встречи динамовцев Москвы и Киева. Федерация футбола СССР поручила ВКС «принять необходимые меры».

Взяв под козырек, руководство ВКС наказало коллег чрезмерно жестко. Балиян не судил высшую лигу два года (только в 1990-м и 1991-м доверили ему по три матча), Миминошвили отлучили от нее пожизненно. Соответствовало ли наказание совершенным «преступлениям»? Нет, конечно. Прежде за подобные проколы так жестко не наказывали.

Возможно, в действиях арбитров обнаружили предвзятость, может, по совокупности совершенных грубых ошибок: в последние годы обоих не раз за это критиковали, но прежнее начальство продолжало назначать их на матчи высшей лиги. За два последних года Миминошвили отсудил 20 матчей, Балиян, правда, меньше. Не объяснил еще вам, в чем они провинились. Объясню после небольшого отступления.

Известно, что наших футболистов за одни и те же нарушения иностранные арбитры наказывали чаще и строже, нежели свои. Вот и на Евро-1988 советская сборная получила желтых карточек намного больше, чем остальные семь. После возвращения из ФРГ Никиту Симоняна спросили, в чем причина. Никита Павлович ответил не задумываясь: «Все дело в либерализме советских судей».

Что подразумевалось под словом «либерализм» в данном контексте, объяснять нет надобности. Но я повторю. Отечественные арбитры частенько снисходительно относились к грубым нарушениям футбольных правил, за которые следует немедленно наказывать — предупреждать или удалять. Наглядные примеры привел журналист Александр Горбунов в «Советском спорте» (от 15 июля) в заметке

«С цены и сценки»

Сцены до боли знакомые, разыгрывались много-много лет под свист и возмущение трибун.

Сцена первая. «Судьи совсем не реагируют на кричащих на них с искаженными лицами футболистов, — писал Горбунов, — проходят мимо, будто не замечая, когда игроки хватают их за рубашку и взывают на глазах тысяч зрителей и миллионов телезрителей к небесам и трибунам». А ведь судьи были обязаны за подобное поведение предъявлять нарушителям желтую карточку или удалять с поля. Предъявляли, конечно же, но намного реже, чем было необходимо.

Сцена вторая. «Назовите хотя бы одного нашего судью, — продолжал журналист, — который был бы в состоянии отодвинуть «стенку» на положенные девять метров. Одни арбитры красиво имитируют выполнение этого правила, другие безразличны, будто эпизод их вообще не касается. Третьи предъявляют претензии к бьющим, почему, мол, не выполняете удар. Подобных сцен в любом матче предостаточно».

Ничего не менялось. Уже в другом издании автор заметки внес предложение: «В нашем футболе много призов. Может быть, придумать еще один — для судьи, который сумеет установить «стенку» на расстоянии девяти метров от бьющего. Учредителем приза вполне мог стать отдел юмора архитектурного журнала — речь все-таки о «стенке» идет».

А как часто арбитры не обращали внимания на грубые приемы, требующие немедленного и жесткого вмешательства с применением карточек. Если и реагировали, ограничивались назначением штрафных, охотнее, когда вдали от границы штрафной площади.

С иностранными судьями не забалуешь, не оттого ли наши ребята подобных сцен при них не разыгрывали?

З а что

Пора уже объяснить, за что так строго наказали провинившихся арбитров? На суде над судьями могу выступить в качестве свидетеля: за обоими матчами наблюдал с трибун московского стадиона «Динамо».

«Спартак» — минское «Динамо». Пенальти в ворота минчан при нулевом счете телепередача «Футбольное обозрение» расценила как подарок Балияна хозяевам. Так оно и было. Однако Родионов (как и спартаковские болельщики, их на трибунах — большинство) принял презент с удовольствием и счет в игре открыл. На конечный результат «прокол» судейский не повлиял: «Спартак» победил — 4:2.

То ли дело встреча одноклубников. Смотрел я игру, находясь в ложе прессы в интересной компании: с болельщиком московского «Динамо» «Бывалым», Евгением Моргуновым, героем комедий Гайдая, левым крайним московского «Динамо» Сергеем Ильиным, одним из лучших в стране футболистов довоенных лет, и замечательным журналистом, заведующим отделом футбола в журнале «Спортивные игры», автором ежегодных справочников Юрием Лукашиным (сотрудничал с ним в начале 60-х, будучи студентом, и позже, в 80-е).

Весь матч проходил под аккомпанемент дождя. Когда дождь усилился, мы спустились в подтрибунное помещение, в буфет, и досматривали игру по телевизору. Там и увидели второй киевский гол, забитый Заваровым, он вывел гостей вперед — 2:1. Москвичи ринулись в атаку, создали немало реальных угроз, и за несколько минут до конца Каратаев (автор единственного гола москвичей) вышел один на вратаря Чанова и должен был забивать. Не позволил ему Баль, уложивший Каратаева на мокрую травку. Явный пенальти. Однако свисток Миминошвили молчал. Что тут началось! Трибуны негодовали — свист, нецензурная брань, угрозы в адрес арбитра. Зрители долго бушевали и после завершения игры.

Судейскую комнату, куда и наша компания устремилась, уже охраняла милиция. Народу все прибывало. Ожидали арбитра. Вот и он в сопровождении стражей порядка. Мокрый, грязный, растерянный, в глазах испуг. Когда поравнялся с нами, Ильин смачно его обматерил. «Что?» — растерянно спросил Велоди. Сергей Сергеевич повторил. Судью благополучно сопроводили в судейскую комнату.

Завершая опостылевшую тему, уделю небольшое внимание интервью с судьей авторитетным, всесоюзной и международной категории Валерием Бутенко. Ответ арбитра на один из двух вопросов, заданных журналистом И.Мариновым, вызовет сегодня в судейской и окружающей его среде снисходительную улыбку. Сформулирован был так: «Не стоит ли в спорных ситуациях использовать видеотехнику?» Бутенко: «ФИФА категорически отвергает вмешательство видеотехники: в футбол играют живые люди, и судить их игру должен такой же человек, имеющий право на ошибку. ФИФА основывает свою позицию на доверии к личности арбитра, его квалификации и абсолютной непредвзятости».

Что же за минувшие с тех пор годы случилось, почему ФИФА изменила прежние, казалось, незыблемые позиции? Никак усомнилась в квалификации арбитров и в их непредвзятости?

О чевидное — невероятное

Судьи отвлекли нас от чемпионата, как всегда непредсказуемого, любителя первоапрельских розыгрышей в любое время года. Очередную загадку задал 4 июля. В тот день состоялись четыре встречи. Какого тура? Определить затруднительно. Покопавшись в опубликованном расписании игр, удалось вычислить: все из разных туров — восьмого, одиннадцатого, двенадцатого и четырнадцатого! Сыграны, повторяю, в один день. Очевидное — невероятное. К чудачествам календаря мы привыкли, не будем на них отвлекаться. Между прочим, в трех из только что упомянутых выступали претенденты на медали.

Киевляне принимали у себя «Нефтчи». В составе хозяев — участники недавно завершенного чемпионата Европы. Словно желая показать зрителям, что не устали, не расслабились, не почили на лаврах, сыграли они свежо, агрессивно, с вязью радующих взор комбинаций. Забили три гола на все вкусы. В упрек им — намного меньше, чем могли бы. Но и 3:0 весьма недурно.

Чемпион, «Спартак», все еще в претендентах на золото, встречался с земляками-динамовцами. Когда-то их встречи называли центральными в туре, а то и в чемпионате. Интерес к ним — неописуемый, аншлаг, будь то динамовский стадион или более вместительные «Лужники», обеспечен. Исход их междусобойчиков, случалось, непосредственно влиял на распределение мест на верхних этажах таблицы. В последние годы, может и десятилетия, интерес к их встречам поугас. И в этот раз отстояли они друг от друга в таблице на солидном расстоянии, и зрителей — примерно полстадиона.

Лучшими на поле были опять же сборники — Дасаев, Хидиятуллин и Родионов (забил победный гол). «Спартак» провел встречу с преимуществом, но победил скромно — 2:1.

Интересно проходила встреча в Вильнюсе между претендентами на пьедестал, «Жальгирисом» и «Днепром». Хозяева уступили в первом тайме по игре и по счету — 0:2. После перерыва литовцы в игру вернулись, атаковали настойчиво, страстно и очко спасли — 2:2. Увел своих от поражения на предпоследней минуте опять же игрок сборной — Сукристов.

З акон — что дышло

Турнир приближался к экватору, а переходы игроков в обход существующим ограничениям продолжались. СТК разрешил сменить Еременко белую торпедовскую футболку на голубую динамовскую. Игроку «Пахтакора»

Шквырину после долгих препирательств все же позволили переехать из Ташкента в Днепропетровск, а экс-«зенитчику» Веденееву — вернуться из Риги в родные пенаты, Гуриновичу из «Локомотива» — в дом родной, в Минск. Все это при плотно закрытых трансферных окнах (не столь обширных и часто открываемых, как ныне). То ли щели в ставнях не зашпаклевали, то ли люди овладели секретом легендарного Гудини, свободно проходившего сквозь любые препятствия.

А игроку команды второй лиги («Актюбинец») Кистеру запретили переход в «Кайрат», остро нуждавшийся в укреплении состава. Тем более обе команды — из одной республики, что действующей инструкцией о переходах не возбранялось. Нарушались постоянно не только ежегодно меняющиеся инструкции о переходах, но и разные пункты Положения о чемпионате, а также указы, приказы, постановления. С объяснением причин, надуманных, смехотворных, и вовсе без каких-либо объяснений. Спрашиваете — почему? Пора бы уже знать, что в отечественном футболе не закон стоял над людьми, а люди — над законом, как хотели, так им и вертели. Подобный произвол (иначе назвать не могу) творили ведомства, яростно сопротивлявшиеся созданию Футбольного союза.

С емин , Ч ерчесов , Ш алимов

Так уж получилось, пребывая в тесных пространственных рамках, в круговерти чередующихся событий, внутренних и внешних, мало внимания уделяю обитателям нижней части таблицы. Тем более выходцам из первой лиги, главная задача которых — не выпасть туда, откуда явились.

«Локомотив», о котором собираюсь рассказать, в этом деле дока. Частенько курсировал по ставшему привычным маршруту — из пункта А в пункт Б и наоборот. Ныне выказал решимость, я сказал бы дерзость, бросил вызов сильным мира того и тусовался в предместьях пьедестала. Обстоятельства вынуждают уделить «паровозу» щепотку места и времени. Поскольку завершил он первый круг, как ныне «Балтика», в первой пятерке. Взлетел так высоко, поскольку тренировал его в недавнем прошлом заметный игрок высшей лиги, теперь впервые попал в элитное общество в тренерском обличье, прекрасно нам знакомый и многими (в их числе и мной) глубоко уважаемый Юрий Семин. Тренер амбициозный, со своим взглядом на футбол, по-хорошему упертый, темпераментный, авторитетов не признавал, ни перед кем голову не склонял, много знал и умел. Одним словом — Личность. Яркая, непов­торимая.

Здорово держался его «Локомотив» в матче с чемпионом, «Спартаком», за который Юрий Павлович некогда играл. Первый тайм прошел с весомым преимуществом железнодорожников, счет его перевес отразил неполно — 1:0. Гол забил Русяев. После перерыва подуставший «Локомотив» долго и умело отражал бурный натиск рассерженного чемпиона. От контратак, однако, не отказывался. В одной Русяев, сделав дубль, счет увеличил. Уже — 2:0. Забил Михаил оба гола команде, за которую не так давно выступал, но оказался ей неугоден. Сыграл в сезоне превосходно, забил 15 мячей, стал вторым в стране бомбардиром (вместе с динамовцем Бородюком), уступив лучшему голеадору, Шахову из «Днепра», один мяч. Месть Русяева поставила «Спартак» на грань проигрыша. Второй гол забит за шесть минут до конца. Все? Не торопитесь.

Оставшееся время команда вместе с прекрасно проведшим матч Черчесовым (тоже спартаковец, долго оставался за спиной Дасаева, чтобы не потерять квалификацию, перебрался к Семину) отбивалась. Трех минут не хватило: на 88-й Родионов забил один, а на последней, 90-й, молодой, 19-летний Шалимов — второй. 2:2. Игорь получил твердое место в основе не за красивые глаза. Заслужил игрой, не по годам зрелой и результативной. Стал с восемью мячами вторым в команде после Родионова (12).

М алофеев

Обозревал матчи минувшего тура в «Футболе-Хоккее» (№ 31) тоже экс-спартаковец, блестящий, неповторимый Евгений Ловчев. Писал, как играл, — ярко, темпераментно, откровенно, острых углов не обходил, мнение выражал нестандартное, словно приглашая журналистов к дискуссии. Кое-кто предложение принял. А посвященные вернувшемуся в Минск Эдуарду Малофееву строки процитирую в полном объеме: «С экранов телевизоров Малофеев выглядит каким-то экзальтированным, с горящими глазами, но все это происходит оттого, что его сжигает неустанный пламень любви к футболу. И преданности ему. Если бы был молод, я хотел бы тренироваться и играть у такого тренера». В этом весь Ловчев, всегда отдававшийся игре полностью, без остатка.

Говорят, в одну реку два раза войти невозможно. Не смог и Малофеев. Приняв команду в апреле, вернуть ей прежнюю игру не сумел. Победы чередовались с поражениями, последних было больше, в итоге с прошлогодней пятой позиции минчане сползли на двенадцатую.

П о чемпионскому графику

Нежданно-негаданно предоставили киевлянам внеочередной отпуск. Продолжался 19 дней, с 12 по 31 июля. Половину (10 дней) провели на Черном море, в Дагомысе. Посвежевшие, отдохнувшие, загоревшие, прибыли в Ленинград на игру с «Зенитом». Все получалось: красиво комбинировали, часто били, соперника на свою территорию пускали редко. Да вот незадача — моментов создали много, а забить не получалось.

Во втором тайме продолжали наседать и гол, наконец, забили. Заваров сделал отменную передачу на Литовченко, и тот с ходу пробил в самый угол. Забив, успокоились: дело сделано, можно и расслабиться. Автор отчета об игре Горбунов выразил мнение, приближенное к истине: «В моменты, когда уверенность пересекает черту, за которой начинается самоуверенность, мяч обычно пересекает черту ворот тех, кто излишне уверовал в свое превосходство». Так и случилось, мяч пересек пограничную линию киевских ворот минут через десять после забитого Литовченко гола — 1:1. Не скажется ли потерянное из-за временной беспечности очко в конце сезона?

Киевляне, похоже, сбились на режим, гарантировавший победу в чемпионате: победа дома и ничья в гостях — это 75 процентов очков. В последних 19 чемпионатах хватало иной раз и 65 процентов. За это время только раз чемпион показал лучший результат — 82 процента. В 1981-м это сделала команда Лобановского. После ничьей в Ленинграде динамовцы Киева четко придерживались намеченного графика: с таким же счетом (1:1) сыграли в Москве с «Локомотивом». Дома уже надо побеждать. Что и сделали, выиграв у «Жальгириса» — 3:1. Команда Зелькявичюса сыграла с киевлянами в открытый футбол, на встречных курсах. Что было равносильно самоубийству. Так и случилось.

В Харькове динамовцы взяли плановое выездное очко (1:1) в матче с «Металлистом» и вновь вернулись в столицу для встречи с «Торпедо». С автозаводцами киевляне играли тяжело, теряли очки в гостях, иногда и дома. Игра удалась, острая, интересная, со взаимными шансами, держала зрителей в напряжении. Торпедовцы оказались удачливее (2:0) и прервали беспроигрышную серию киевского «Динамо», достигшую 14 матчей. Обозреватели объяснили неудачу гостей переутомлением футболистов: в течение 12 дней вынудили их провести пять матчей. Три — международных. В двухдневном мини-турнире в Италии крупно обыграли «Болонью» (6:0), на следующий день в финале сыграли вничью с «Интером» — 1:1. При равенстве очков динамовцам присудили победу по дополнительным показателям: они больше забили.

Через несколько дней — товарищеская игра сборной с Финляндией в Турку (о ней — в свое время). В составе сборной — восемь киевских футболистов. И два уже упомянутых календарных матча — с «Металлистом» и «Торпедо».

М илиция бездействовала

В день игры с «Торпедо», 24 августа, в Минске динамовцы принимали «Жальгирис». Оба матча омрачило безобразное поведение фанатов. Околофутбольную молодежь игра интересовала мало, если вообще интересовала. Пользуясь бездействием милиции, молодчики бесчинствовали до, во время и после игры. Бузили фанаты намного чаще, чем об этом писали СМИ. Наиболее агрессивно вели себя бузотеры в Москве, Киеве, Ленинграде, Минске, Вильнюсе...

О поведении оголтелых фанатских групп с черно-белыми флагами в Москве рассказал в футбольном еженедельнике Геннадий Семар, зампредседателя Федерации спортивных писателей. Небольшая из его заметки выдержка: «Как только на футбольном поле показались гости, толпа неряшливо одетых подростков, размахивая черно-белыми флагами, на которых не хватало лишь черепа и костей, точно вылили ушаты помоев на головы зрителей. Эта свора хулиганов в течение всего матча позволяла себе непристойные выкрики, мат, грязные стишки, примитивные речевки по адресу тех ребят, которые не раз с честью защищали футбольный престиж нашей страны... А что милиция? Она делала вид, что не слышит ничего, приложив ухо к рациям. Обидно и стыдно было за нашу милицию, стоящую на страже... беспорядка» («Футбол-Хоккей» № 35). Хорошо, без мордобоя обошлись. Нечто похожее происходило и в Минске. Фотокорреспонденты запечатлели уличное шествие оголтелых фанатов с флагами и транспарантами и милицию в привычных позах: с приложенными к уху рациями.

Таковы рожденные перестройкой реалии. Инициированная новой властью, она обнадеживала. Народ поверил в позитивные перемены, в создание правового государства. Искаженная трактовка демократии приближала общество к беззаконию и анархии. Перестройка плавно перетекла в перестрелку. В 1988-м и в последующие годы возникали горячие точки: Сумгаит, Тбилиси, Рига, Вильнюс, крымские татары, турки-месхетинцы...

Довольно о грустном, вернемся к футболу и

Б росим взгляд на таблицу

Все еще искореженная (не так, как прежде), к началу осени приняла такой вид: на самом верху — «Днепр» (22 игры и 32 очка). Однако лидер не мог чувствовать себя уверенно. Во-первых, полностью исчерпал лимит ничьих (10) и каждая последующая очков не добавляла. Во-вторых, лидерство призрачное: у стоящих за спиной киевлян 28 очков, но игр меньше, на целых три. Пяти очков в них достаточно, чтобы поменяться местами с «Днепром».

Третий — чемпион. У «Спартака» после 21 игры 27 очков. На стыке двух кругов спартаковцы потекли, в пяти играх набрали три очка и семь потеряли. Дважды с одинаковым счетом (0:1) уступили командам из нижней части таблицы. Наш Робин Гуд верен себе, отбирая очки у богатых, подкармливал бедных. Последовавшая затем победа над московским «Динамо» (1:0), вторая за месяц, и ничья (2:2) с «Днепром» позволили войти в тройку, но только по очкам набранным. У «Торпедо» очком меньше, зато игра в запасе.

Оставить без внимания игру «друзей-соперников» не смею. Победный гол у «Спартака» забил Пасулько, а лучшим на поле признали Черенкова. Вторую молодость переживал Федор. Продемонстрировал публике бесподобные, подвластные только ему финты, совершал затяжные рывки, прекрасно выбирал место, видел поле и, включая периферическое зрение, все на нем происходящее, раздавал фирменные, черенковские, выверенные до миллиметра передачи, бил по цели из любых положений... Индивидуальный приз после матча получил Черенков по делу.

Смотрим на таблицу. За автозаводцами с отставанием в три очка расположились «Локомотив» (!), «Зенит» и «Жальгирис». Внизу, на самом донышке, «Кайрат» (21, 11) и «Нефтчи» (21, 12). Над ними, в опасной близости от пропасти — три «Динамо»: Москвы, Тбилиси и Минска. У троицы — по 16 очков, но у москвичей сыгранным матчем больше. Стало быть, и шансов выжить меньше. В сложном положении оказался и тренер москвичей Анатолий Бышовец, сидевший, как и Валерий Лобановский, на двух стульях в сборной и клубе.

А Анатолию Федоровичу везти в сентябре олимпийцев на футбольный турнир в Корею.

Запомните турнирную ситуацию, вернемся к ней не скоро. У нас насыщенный международными встречами с участием сборных и клубов сентябрь. Будет интересно. Обещаю.

Завершу главу на позитивной, мажорной ноте. Летом ФИФА, отметив большой вклад нашего бесподобного вратаря Льва Яшина, наградила его за вклад в развитие мирового футбола высшим орденом Международной ассоциации футбола. Он получил Золотой орден за заслуги.