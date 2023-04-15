Украинцы требовали самолеты на матче с Англией. Что это было?

Политические лозунги на «Уэмбли» почему-то никто не осудил. Куда смотрел УЕФА?

В конце марта стартовал отборочный турнир Евро-2024, к которому, как известно, сборная России не допущена. Зато национальная команда Украины вступила в борьбу за место в финальном этапе и в первом матче уступила Англии в гостях — британцы победили со счетом 2:0 благодаря голам Харри Кейна и Букайо Саки. Однако оживленнее всего после игры западные СМИ обсуждали не футбол, а спорные вещи, творившиеся вокруг него.

«Уэмбли» традиционно был заполнен. Игру посетило и множество болельщиков украинской команды — по официальным данным, на гостевом секторе оказалось 4 200 человек. Они вели себя не просто активно, а вызывающе: уже перед началом матча на всей трибуне развесили баннеры с различными политическими лозунгами, хотя ФИФА и УЕФА запрещают использовать их на своих играх.

Значительное число посланий украинцев было посвящено призывам о поставке для них боевых самолетов со стороны Запада.

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Все подобные призывы касались истребителей F-16, которые власти Украины клянчат у стран Евросоюза и США. Однако западные страны не спешат делиться самолетами — в частности, в феврале президент США Джо Байден заявил, что исключает поставку украинцам своих истребителей.

На баннерах украинцы не остановились. На игру они принесли десятки листов с написанными на них словами некой песни с политическим окрасом и раздавали их всем желающим. Причем эта композиция была переделанной версией другой песни, широко известной в Англии, которая по неслучайному стечению обстоятельств тоже имеет политический подтекст. Слова этой песни включали упоминание F-16 и, как и другие политически окрашенные кричалки, весь матч доносились с гостевого сектора, и никто на «Уэмбли» не пытался их заглушить.

На 23-й минуте болельщики сборной Украины запустили новую акцию — они сложили те самые листы со словами переделанной песни и смастерили из них самолетики. После этого десятки бумажных фигурок полетели в сторону газона «Уэмбли» — еще один явный намек на требования о поставке истребителей.

Все происходившее не имеет никакого отношения к футболу, но УЕФА, на словах борющийся за спорт вне политики, промолчал. Ни о каких санкциях к англичанам как к организаторам матча или к украинцам как к зачинщикам акции не сообщалось.