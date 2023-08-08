Наш футбол! Смотри все российские турниры в Триколоре

Гид по всем футбольным чемпионатам нашей страны

В июле стартовал новый сезон. А уже с начала года многие российские турниры показывают на телеканале «Футбольный». В большом материале рассказываем про главные интриги всех чемпионатов и объясняем, как и где весь российский футбол можно посмотреть в прямом эфире.

Упорядоченная юность

Звезды вырастают не просто в академиях больших и малых клубов, а на соответствующих турнирах. Реформа юниорского футбола началась не более пяти лет назад, но уже совершенно изменила систему. Прошлый сезон стал первым в истории Юношеской футбольной лиги, который проходил параллельно в трех возрастных категориях. Помимо старших юношей и парней 16-17 лет впервые состоялись сражения ребят, которым на время старта сезона было 15, а иной раз и 14 лет. И первый сезон ЮФЛ-3 не подкачал: борьба шла до последнего тура, непредсказуемость большинства матчей порой зашкаливала, а голов было забито нереально много.

Один «Краснодар» отгрузил 90, но чемпионом все равно не стал, хотя и был самой звездной командой сезона. К слову, у всех чемпионатов федеральных ЮФЛ победители были разные.

Нынешний год уже стал рекордным для системы юношеских лиг, потому что теперь она насчитывает 16 параллельно идущих юниорских чемпионатов в мужском футболе. Сразу 13 первенств пройдут на региональном уровне: три разновозрастных турнира идут на Северо-Западе и еще по два в Центре, Приволжье и Сибири, а также на Дальнем Востоке и Юге. Получается, что только региональная система ЮФЛ охватывает абсолютно все регионы страны, чего и близко не было еще в конце 2010-х.

Со следующего года все эти турниры, как первенство молодежной лиги, будут идти по системе «весна-осень». Все эти лиги можно будет до самой зимы смотреть в Триколоре. Как и включения с игроками и тренерами после матча.

Для нас с вами это информация, для них — школа существования взрослого футбола. За несколько лет система ЮФЛ доказала, что ее битвы зачастую пробирают до глубины души своими бескомпромиссными сражениями и обилием голов: стоит только начать регулярно смотреть, чтобы подсесть. К тому же это особые чувства — видеть, как совсем еще мальчишки меняются на глазах, имея возможность играть в футбол как взрослые. Время летит быстро, и порой проходит всего год-два, как лучшие из них уже дебютируют в РПЛ.

Матч МФЛ «Динамо» — «Спартак». Фото Федор Успенский, «СЭ»

Футбольное производство

Что еще сильно впечатлило по итогам минувшего сезона — Молодежная футбольная лига. Сейчас мы переживаем тот период, когда реформированная система юниорского спорта начала давать вполне реальные плоды трудов последних лет. Уже и не вспомнить, когда клубы РПЛ в таком количестве пополнялись игроками своих резервных команд по ходу сезона. Казалось, что в «Зените» шанса не получит уже ни один молодой игрок, а в итоге в основном составе успели дебютировать Васильев, Саусь, Козлов и Барановский, которые выступали за «Зенит-м». У «Спартака» потомственный игрок красно-белого клуба Мелешин забил уже трижды за сезон, хотя начинал его в МФЛ. За «Локомотив» по весне заиграл почти двухметровый защитник Погостнов, юный снайпер Раков набрал первый балл результативности в элите, а также дебютировал опорник Щетинин. В «Ростове» давно закрепился Лангович и недавно Комаров, а про «Краснодар» и «Динамо» можно не говорить: они всегда переводят лучших молодых в основу. И еще раз — все это за сезон 2022/23.

Как эти парни выходили на пик формы и взрослый уровень, каждый из нас мог наблюдать в течение всего чемпионата МФЛ. То же самое ждет и в новом сезоне: все сильные клубы начали мощно, а большое пополнение из ЮФЛ уже чувствует себя комфортно на более взрослой ступени. Многих мы видим не первый год, хотя будет более чем достаточно неизведанных талантов, и за каждым можно будет наблюдать еженедельно. Более того, в новом сезоне планируется развивать трансляции в принципиально ином размахе. Помимо онлайн-кинотеатра, где в разделе «Спорт» покажут абсолютно все матчи МФЛ и не только, большинство игр тура будут показывать два больших собственных канала Триколора — «Футбольный» и «Спортивный». А еще у ряда матчей будут открытые студии с экспертами и ведущими — почти как в Премьер-лиге. Такого взрослого уровня телевидения молодые футболисты еще никогда не знали.

Егор Бабурин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Остаемся зимовать

Главный процесс перемен в российском футболе этим летом стартовал и во Второй лиге. Там уже несколько лет жаловались на проблему правильного и современного, но не очень удобного для многих регионов России графика «осень-весна». Многие клубы были вынуждены отыгрывать половину или большую часть сезона до зимы, а затем уходить на полугодичный перерыв и возвращаться в середине весны — хорошо, если прежними составами. Теперь лучшие клубы по результатам и финансам выделены в Дивизион А, который будет разделен на две группы по десять команд: лучшие из них будут пробиваться в Первую лигу. Игры ФНЛ в Триколоре можно увидеть на каналах «Матч ТВ». А лучшие трансляции Второй лиги Дивизионов А и Б покажет канал «Футбольный».

Остальные клубы распределены в четыре привычные, но более понятные и не перегруженные региональные группы, которые будут играть по старой схеме «весна-осень». Это поможет не только с графиком, но и с финансированием: от многих футбольных специалистов не раз доводилось слышать, что некоторые региональные клубы не могут пережить зиму, потому что бюджеты в них выделяют на год, а не сезон. Теперь эта проблема куда менее актуальна. А беспокоиться о формате переходов в Дивизион А не следует. Каждое лето лучшие клубы регионального дивизиона смогут идти на повышение, при этом турнир никак не пострадает.

Другая решенная проблема — передел телевизионной системы вещания футбола по всей стране. Еще три-четыре года назад футбол в регионах можно было смотреть только урывками. Чаще всего отдельно взятые клубы транслировали матчи своими силами: бывало, что одной трясущейся камерой и без комментатора. Теперь у каждой игры есть закадровый голос, а трансляция обязательно идет с нескольких точек обзора, с повторами и нормальным уровнем удобства для зрителя.

Учитывая, как сильно омолодился второй дивизион за последние пять-шесть лет, по динамике он зачастую не уступает молодежно-юношеским турнирам. А главное — болельщики смогут смотреть игры местных команд в прямом эфире телеканала «Футбольный», а клубы с внушительными летописями продолжают возвращаться в профессиональный футбол. К примеру, в этом сезоне на футбольную карту России вернулись Нижний Тагил и Хасавюрт — это ли не счастье для их фанатов?

Футбольный мяч РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

РПЛ превыше всего

Стоит напомнить, что любой клиент Триколора может легко приобрести футбольную подписку «МАТЧ ПРЕМЬЕР», которая позволит смотреть РПЛ и Кубок страны. К тому же сезон-2023/24 ожидается настолько бодрым и кипучим, что не следить за ним будет просто невозможно. Тут и 400 матчей двух главных турниров в прямом эфире, и постепенно приходящее новое поколение игроков, и интрига, но о ней — далее. Не забываем и о межсезонье: канал «Футбольный» уже показывал товарищеские матчи наших клубов в зимнюю паузу и намерен продолжить работу в этом направлении.

Первым делом — сама турнирная суть. Даже по теории вероятности каждый новый сезон во время гегемонии одного клуба может представить нам нового чемпиона. Нет, «Зенит» в любом случае войдет в него фаворитом как самый стабильный, укомплектованный и гармоничный клуб. Но тот же ЦСКА даже при всех трансферных коллизиях выглядит достойным претендентом — как максимально опытный клуб и команда, руководимая тренером, выводящим на пик во втором сезоне.

То же самое можно сказать и про «Краснодар». Три бронзы РПЛ, второй финал Кубка России, второе золото молодежной команды, классный состав, уверенный в себе тренер Владимир Ивич — самое время бороться за золото. Конечно, не забываем про «Спартак», «Локомотив» и «Ростов», которые наверняка будут минимум в шестерке лучших и за кубок обязательно сразятся. С «Динамо» все сложнее: при Марцеле Личке самый сложный московский клуб либо выстрелит, либо провалится, и в промежуточный вариант не очень верится.

Не менее важно качество трансляций. Именно в период изоляции от международных турниров возрос уровень программ. Количество экспертов, качество показов самих матчей, а главное — возможности: все сейчас сопоставимо с топовыми зарубежными каналами. На CBS Sports и Sky Sports такие же открытые студии на стадионах и возле кромок поля и закрытые — в мощных телепавильонах.

Ксения Коваленко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дамское счастье

Особых слов достоин перерождающийся женский футбол России. Самостоятельную турнирную жизнь в нашей стране девушки-футболистки начали еще 33 года назад, чемпионат России проводится больше трех декад, а у многих команд даже есть внушительная история. Но никогда прежде женская Суперлига, равно как и весь дамский футбол в нашей стране, не вызывали такого интереса, как сейчас. Конечно, это в большой степени связано с появлением женских команд у популярных клубов из РПЛ: ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит» уже несколько лет привлекают публику со всех регионов и доставляют нам мощнейшую чемпионскую интригу. И в конце прошлого года это вылилось в рекорд посещаемости женского футбола: на финал Кубка России-2022 пришло свыше 18 тысяч зрителей.

Как и большинство команд страны, женские сделали большой скачок в развитии и уже играют на гораздо более продвинутом уровне в техническом и тактическом плане. А уж любые огрехи барышни всегда компенсируют гиперсамоотдачей и бескомпромиссностью. Убедиться в этом можно на «Матч ТВ».

Уже от десятков футболисток приходилось слышать ремарки в духе «в наше время такого не было». Причем речь как о женском чемпионате пятилетней давности, так и обо всей структуре российского футбола для девушек: например, о совершенно новой системе подготовки. Существуют уже две юниорские лиги для девчонок 14 и 16 лет и другие турниры для подрастающего поколения. Уже третий сезон проходит розыгрыш молодежной лиги, матчи которой регулярно показывают в Триколоре. Зачастую в Суперлигу новые команды (например, «Динамо» и Крылья «Советов» приходят именно из нее, а не из той же Первой лиги, хотя и она продолжает развиваться. На матчах женских молодежек порой можно увидеть даже больше зрителей, чем на матчах взрослых. И опять же: рассказал бы кто про подобное лет пять назад.