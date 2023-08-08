Наш футбол! Смотри все российские турниры в Триколоре

В июле стартовал новый сезон. А уже с начала года многие российские турниры показывают на телеканале «Футбольный». В большом материале рассказываем про главные интриги всех чемпионатов и объясняем, как и где весь российский футбол можно посмотреть в прямом эфире.
Звезды вырастают не просто в академиях больших и малых клубов, а на соответствующих турнирах. Реформа юниорского футбола началась не более пяти лет назад, но уже совершенно изменила систему. Прошлый сезон стал первым в истории Юношеской футбольной лиги, который проходил параллельно в трех возрастных категориях. Помимо старших юношей и парней 16-17 лет впервые состоялись сражения ребят, которым на время старта сезона было 15, а иной раз и 14 лет. И первый сезон ЮФЛ-3 не подкачал: борьба шла до последнего тура, непредсказуемость большинства матчей порой зашкаливала, а голов было забито нереально много.
Один «Краснодар» отгрузил 90, но чемпионом все равно не стал, хотя и был самой звездной командой сезона. К слову, у всех чемпионатов федеральных ЮФЛ победители были разные.
Нынешний год уже стал рекордным для системы юношеских лиг, потому что теперь она насчитывает 16 параллельно идущих юниорских чемпионатов в мужском футболе. Сразу 13 первенств пройдут на региональном уровне: три разновозрастных турнира идут на Северо-Западе и еще по два в Центре, Приволжье и Сибири, а также на Дальнем Востоке и Юге. Получается, что только региональная система ЮФЛ охватывает абсолютно все регионы страны, чего и близко не было еще в конце 2010-х.
Со следующего года все эти турниры, как первенство молодежной лиги, будут идти по системе «весна-осень». Все эти лиги можно будет до самой зимы смотреть в Триколоре. Как и включения с игроками и тренерами после матча.
Для нас с вами это информация, для них — школа существования взрослого футбола. За несколько лет система ЮФЛ доказала, что ее битвы зачастую пробирают до глубины души своими бескомпромиссными сражениями и обилием голов: стоит только начать регулярно смотреть, чтобы подсесть. К тому же это особые чувства — видеть, как совсем еще мальчишки меняются на глазах, имея возможность играть в футбол как взрослые. Время летит быстро, и порой проходит всего год-два, как лучшие из них уже дебютируют в РПЛ.
Что еще сильно впечатлило по итогам минувшего сезона — Молодежная футбольная лига. Сейчас мы переживаем тот период, когда реформированная система юниорского спорта начала давать вполне реальные плоды трудов последних лет. Уже и не вспомнить, когда клубы РПЛ в таком количестве пополнялись игроками своих резервных команд по ходу сезона. Казалось, что в «Зените» шанса не получит уже ни один молодой игрок, а в итоге в основном составе успели дебютировать Васильев, Саусь, Козлов и Барановский, которые выступали за «Зенит-м». У «Спартака» потомственный игрок красно-белого клуба Мелешин забил уже трижды за сезон, хотя начинал его в МФЛ. За «Локомотив» по весне заиграл почти двухметровый защитник Погостнов, юный снайпер Раков набрал первый балл результативности в элите, а также дебютировал опорник Щетинин. В «Ростове» давно закрепился Лангович и недавно Комаров, а про «Краснодар» и «Динамо» можно не говорить: они всегда переводят лучших молодых в основу. И еще раз — все это за сезон 2022/23.
Как эти парни выходили на пик формы и взрослый уровень, каждый из нас мог наблюдать в течение всего чемпионата МФЛ. То же самое ждет и в новом сезоне: все сильные клубы начали мощно, а большое пополнение из ЮФЛ уже чувствует себя комфортно на более взрослой ступени. Многих мы видим не первый год, хотя будет более чем достаточно неизведанных талантов, и за каждым можно будет наблюдать еженедельно. Более того, в новом сезоне планируется развивать трансляции в принципиально ином размахе. Помимо онлайн-кинотеатра, где в разделе «Спорт» покажут абсолютно все матчи МФЛ и не только, большинство игр тура будут показывать два больших собственных канала Триколора — «Футбольный» и «Спортивный». А еще у ряда матчей будут открытые студии с экспертами и ведущими — почти как в Премьер-лиге. Такого взрослого уровня телевидения молодые футболисты еще никогда не знали.
Главный процесс перемен в российском футболе этим летом стартовал и во Второй лиге. Там уже несколько лет жаловались на проблему правильного и современного, но не очень удобного для многих регионов России графика «осень-весна». Многие клубы были вынуждены отыгрывать половину или большую часть сезона до зимы, а затем уходить на полугодичный перерыв и возвращаться в середине весны — хорошо, если прежними составами. Теперь лучшие клубы по результатам и финансам выделены в Дивизион А, который будет разделен на две группы по десять команд: лучшие из них будут пробиваться в Первую лигу. Игры ФНЛ в Триколоре можно увидеть на каналах «Матч ТВ». А лучшие трансляции Второй лиги Дивизионов А и Б покажет канал «Футбольный».
Остальные клубы распределены в четыре привычные, но более понятные и не перегруженные региональные группы, которые будут играть по старой схеме «весна-осень». Это поможет не только с графиком, но и с финансированием: от многих футбольных специалистов не раз доводилось слышать, что некоторые региональные клубы не могут пережить зиму, потому что бюджеты в них выделяют на год, а не сезон. Теперь эта проблема куда менее актуальна. А беспокоиться о формате переходов в Дивизион А не следует. Каждое лето лучшие клубы регионального дивизиона смогут идти на повышение, при этом турнир никак не пострадает.
Другая решенная проблема — передел телевизионной системы вещания футбола по всей стране. Еще три-четыре года назад футбол в регионах можно было смотреть только урывками. Чаще всего отдельно взятые клубы транслировали матчи своими силами: бывало, что одной трясущейся камерой и без комментатора. Теперь у каждой игры есть закадровый голос, а трансляция обязательно идет с нескольких точек обзора, с повторами и нормальным уровнем удобства для зрителя.
Учитывая, как сильно омолодился второй дивизион за последние пять-шесть лет, по динамике он зачастую не уступает молодежно-юношеским турнирам. А главное — болельщики смогут смотреть игры местных команд в прямом эфире телеканала «Футбольный», а клубы с внушительными летописями продолжают возвращаться в профессиональный футбол. К примеру, в этом сезоне на футбольную карту России вернулись Нижний Тагил и Хасавюрт — это ли не счастье для их фанатов?
Стоит напомнить, что любой клиент Триколора может легко приобрести футбольную подписку «МАТЧ ПРЕМЬЕР», которая позволит смотреть РПЛ и Кубок страны. К тому же сезон-2023/24 ожидается настолько бодрым и кипучим, что не следить за ним будет просто невозможно. Тут и 400 матчей двух главных турниров в прямом эфире, и постепенно приходящее новое поколение игроков, и интрига, но о ней — далее. Не забываем и о межсезонье: канал «Футбольный» уже показывал товарищеские матчи наших клубов в зимнюю паузу и намерен продолжить работу в этом направлении.
Первым делом — сама турнирная суть. Даже по теории вероятности каждый новый сезон во время гегемонии одного клуба может представить нам нового чемпиона. Нет, «Зенит» в любом случае войдет в него фаворитом как самый стабильный, укомплектованный и гармоничный клуб. Но тот же ЦСКА даже при всех трансферных коллизиях выглядит достойным претендентом — как максимально опытный клуб и команда, руководимая тренером, выводящим на пик во втором сезоне.
То же самое можно сказать и про «Краснодар». Три бронзы РПЛ, второй финал Кубка России, второе золото молодежной команды, классный состав, уверенный в себе тренер Владимир Ивич — самое время бороться за золото. Конечно, не забываем про «Спартак», «Локомотив» и «Ростов», которые наверняка будут минимум в шестерке лучших и за кубок обязательно сразятся. С «Динамо» все сложнее: при Марцеле Личке самый сложный московский клуб либо выстрелит, либо провалится, и в промежуточный вариант не очень верится.
Не менее важно качество трансляций. Именно в период изоляции от международных турниров возрос уровень программ. Количество экспертов, качество показов самих матчей, а главное — возможности: все сейчас сопоставимо с топовыми зарубежными каналами. На CBS Sports и Sky Sports такие же открытые студии на стадионах и возле кромок поля и закрытые — в мощных телепавильонах.
Особых слов достоин перерождающийся женский футбол России. Самостоятельную турнирную жизнь в нашей стране девушки-футболистки начали еще 33 года назад, чемпионат России проводится больше трех декад, а у многих команд даже есть внушительная история. Но никогда прежде женская Суперлига, равно как и весь дамский футбол в нашей стране, не вызывали такого интереса, как сейчас. Конечно, это в большой степени связано с появлением женских команд у популярных клубов из РПЛ: ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит» уже несколько лет привлекают публику со всех регионов и доставляют нам мощнейшую чемпионскую интригу. И в конце прошлого года это вылилось в рекорд посещаемости женского футбола: на финал Кубка России-2022 пришло свыше 18 тысяч зрителей.
Как и большинство команд страны, женские сделали большой скачок в развитии и уже играют на гораздо более продвинутом уровне в техническом и тактическом плане. А уж любые огрехи барышни всегда компенсируют гиперсамоотдачей и бескомпромиссностью. Убедиться в этом можно на «Матч ТВ».
Уже от десятков футболисток приходилось слышать ремарки в духе «в наше время такого не было». Причем речь как о женском чемпионате пятилетней давности, так и обо всей структуре российского футбола для девушек: например, о совершенно новой системе подготовки. Существуют уже две юниорские лиги для девчонок 14 и 16 лет и другие турниры для подрастающего поколения. Уже третий сезон проходит розыгрыш молодежной лиги, матчи которой регулярно показывают в Триколоре. Зачастую в Суперлигу новые команды (например, «Динамо» и Крылья «Советов» приходят именно из нее, а не из той же Первой лиги, хотя и она продолжает развиваться. На матчах женских молодежек порой можно увидеть даже больше зрителей, чем на матчах взрослых. И опять же: рассказал бы кто про подобное лет пять назад.