Тарас Бурлак: "Никаких вопросов по полю не было, и погода не такая холодная"

Защитник "Рубина" Тарас Бурлак после поражения в гостевом матче 17-го тура чемпионата России от "Спартака" (1:2) отметил, что не может быть и речи о претензиях к качеству поля на "Открытие Арене". Игрок также добавил, что казанская команда постепенно находит свою игру.

- Как игралось в такую погоду на заснеженном поле?

- Никто не может предугадать такую погоду, - сказал Бурлак. - Поле было хорошего качества, если бы не снег, наверное, одно из самых лучших на данный момент, не считая "Краснодара". Никаких вопросов не было. И погода не такая холодная, играть можно.

- Что можете сказать про "Спартак"? Он вас чем-нибудь удивил?

- Хорошая команда, не зря она идет на первом месте. Много матчей вытаскивает на характере. Думаю, и "Спартак", и "Зенит" усилятся, и концовка будет интересная. Мы в этом сезоне уже не участвуем в борьбе за первое место, потому что отрыв большой, но у нас свои задачи, понятно, что много новых игроков, новый тренерский штаб, не все так просто, но сейчас мы находим свою игру и все видят, что мы можем бороться за еврокубки.

- "Рубин" за две недели очень уверенно сыграл в Москве и с ЦСКА, и со "Спартаком". Психологически ощущаете, что можете бороться за самые высокие места?

- Так нельзя говорить, но то, что мы находим свою игру, - это факт. Последнее поражение у нас было в Грозном туров пять-шесть назад. После этого мы мало пропускали, забивали. Где-то не играли в атакующий футбол, но набирали очки. Думаю, после сборов придут новые игроки, и мы будем бороться за еврокубки. У нас все для этого есть. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)