10 судей РПЛ наказаны и отстранены

В 30-м туре чемпионата России без назначений остались Евгений Кукуляк, Евгений Турбин, Артур Федоров, Антон Фролов, Егор Болховитин, Алексей Воронцов, Рустам Мухтаров, Владислав Назаров, Дмитрий Семенов, Алексей Стипиди. Все они по разным причинам наказаны и отстранены от работы.

По два последних тура пропускают Алексей Ковалев, Варанцо Петросян, Наиль Сейфетдинов, Хамид Талаев и Дмитрий Чельцов. Их отсутствие, возможно, связано с ротацией.

Так и не получила ни одного матча весной Екатерина Курочкина, проходившая сборы рефери РПЛ.