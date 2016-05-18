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18 мая 2016, 14:35

Евгений Перевертайло: "Мой уход поможет "Уфе" перед "Спартаком"

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Бывший главный тренер "Уфы" Евгений Перевертайло рассказал, что подтолкнуло его принять решение об уходе из клуба. Он отметил, что одна из причин отставки – желание встряхнуть команду перед игрой заключительного тура со "Спартаком".

– Хотел бы обратиться к футбольной общественности и болельщикам "Уфы" и объяснить прекращение своей работы в клубе, – начал Перевертайло. – Обратился с такой просьбой к генеральному директору после матча в Перми ("Уфа" проиграла "Амкару" 0:2. – Прим. "СЭ"). Решение принималось в течение двух дней, мое предложение вызвано тем, чтобы хоть каким-то образом повлиять на достижение положительного результата со "Спартаком" в 30-м туре.

Теоретически шансы побороться за место в премьер-лиге есть. Может, мой уход из команды позволит изменить психологический фон внутри коллектива в лучшую сторону. Моя просьба рассмотрена и принята. Расстались сегодня. Договорились, что какие-то взаимоотношения, связанные с сотрудничеством, остаются. Расстаемся в хороших отношениях.

Старался сделать все возможное, выжать из команды максимум. До момента прихода в 12 матчах было набрано 7 очков, при мне в 17 играх было 17 очков. Это немного лучше, но недостаточно, чтобы решить задачу и остаться в РФПЛ напрямую.

Благодарю игроков, тренеров и руководство, главу республики за оказанное доверие и поддержку, которую ощущал. Благодарю болельщиков за преданность клубу, у "Уфы" хорошее будущее.

ФК Спартак (Москва)
ФК Уфа
Евгений Перевертайло
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