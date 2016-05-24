"Зенит" и "Зенит-2" могут провести в сентябре тестовый матч на "Крестовском"

На стадионе ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге могут провести тестовый матч основа и дубль "Зенита", сообщает welcome2018.com со ссылкой на вице-губернатора города Игоря Албина. Игру планируется провести до конца сентября 2016 года.

- Основные общестроительные работы на стадионе находятся в активной стадии завершения. На День города, наверное, экскурсии не будет, потому что и так много праздничных мероприятий, – пояснил Албин. – До конца мая, максимум – в первых числах июня, губернатор поедет на стадион проверять, как будут выполнены работы.

Первый тестовый матч, возможно, будет между основной и дублирующей командами "Зенита". Решать будет клуб. Мы планируем провести матч до конца сентября.

Напомним, что стадион ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге примет четыре матча группового турнира, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место. Кроме того, на нем пройдут матчи Кубка конфедераций-2017 и Euro-2020.