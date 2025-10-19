Видео
19 октября, 21:43

РПЛ, результаты 12-го тура: «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом», «Зенит» разгромил «Сочи» и другие матчи

Галина Глазко
редактор интернет отдела
«Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» в 12-м туре РПЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Матчи 12-го тура РПЛ.

В субботу, 18 октября «Пари НН» уступил «Акрону» (0:1), «Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1), ничья «Спартака» и «Ростова» (1:1), «Краснодар» победил «Динамо» Мх (2:0), «Локомотив» разгромил ЦСКА (3:0).

В воскресенье, 19 октября, «Сочи» проиграл «Зениту» (0:3), «Рубин» уступил «Балтике» (0:3), московское «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» (2:2).

18 октября, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
18 октября, 13:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:1
Акрон
Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
18 октября, 13:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Оренбург
Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
18 октября, 15:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:1
Ростов
Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
18 октября, 17:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
0:2
Краснодар
Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
18 октября, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:0
ЦСКА

19 октября, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
19 октября, 14:30. Фишт (Сочи)
Сочи
0:3
Зенит
Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
19 октября, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:3
Балтика
Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
19 октября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:2
Ахмат

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2025/26

3

  • genry2012

    А этот болтливый, улыбчивый чайник из Рубина долго будет ещё выносить мозг игрокам и болельщикам!?))

    19.10.2025

  • Alexander Maxakov

    Кровь из носа , но Динамо надо побеждать , ведь следующая игра в гостях с Зенитом .

    19.10.2025

  • SportssFoot1444

    'Приветствуем!! Кому такие матчи 100% нужны? Пример; Футбол Норвегия 15:00 мск Сарпсборг - Будё Глимт Первый Тайм Тотал Больше 1,5 (На данное событие есть Коэффициент Около 8) пишите Если ещё такая Информация 100% нужна,то вам сюда; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Есть 100% Источник по таким Матчам!В интернете такой информации не найти)

    18.10.2025

