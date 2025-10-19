РПЛ, результаты 12-го тура: «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом», «Зенит» разгромил «Сочи» и другие матчи

Галина Глазко редактор интернет отдела

Матчи 12-го тура РПЛ. В субботу, 18 октября «Пари НН» уступил «Акрону» (0:1), «Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1), ничья «Спартака» и «Ростова» (1:1), «Краснодар» победил «Динамо» Мх (2:0), «Локомотив» разгромил ЦСКА (3:0). В воскресенье, 19 октября, «Сочи» проиграл «Зениту» (0:3), «Рубин» уступил «Балтике» (0:3), московское «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» (2:2). 18 октября, суббота Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

18 октября, 13:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород) Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

18 октября, 13:00. Самара Арена (Самара) Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

18 октября, 15:15. Лукойл Арена (Москва) Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

18 октября, 17:30. Анжи Арена (Каспийск) Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

18 октября, 19:45. РЖД Арена (Москва) 19 октября, воскресенье Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

19 октября, 14:30. Фишт (Сочи) Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

19 октября, 17:00. Ак Барс Арена (Казань) Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

19 октября, 19:30. ВТБ Арена (Москва) Турнирная таблица чемпионата России //

Календарь всех матчей сезона-2025/26

genry2012 А этот болтливый, улыбчивый чайник из Рубина долго будет ещё выносить мозг игрокам и болельщикам!?)) 19.10.2025

Alexander Maxakov Кровь из носа , но Динамо надо побеждать , ведь следующая игра в гостях с Зенитом . 19.10.2025