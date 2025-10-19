РПЛ, результаты 12-го тура: «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом», «Зенит» разгромил «Сочи» и другие матчи

19 октября, 21:43
В субботу, 18 октября «Пари НН» уступил «Акрону» (0:1), «Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1), ничья «Спартака» и «Ростова» (1:1), «Краснодар» победил «Динамо» Мх (2:0), «Локомотив» разгромил ЦСКА (3:0).
В воскресенье, 19 октября, «Сочи» проиграл «Зениту» (0:3), «Рубин» уступил «Балтике» (0:3), московское «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» (2:2).
А этот болтливый, улыбчивый чайник из Рубина долго будет ещё выносить мозг игрокам и болельщикам!?))
Кровь из носа , но Динамо надо побеждать , ведь следующая игра в гостях с Зенитом .
