13 ноября на «Лукойл Арене» пройдет матч памяти Федора Черенкова

Российский футбольный союз (РФС) 13 ноября проведет матч памяти бывшего футболиста и тренера «Спартака» Федора Черенкова, сообщает «РБ Спорт».

Как отмечает источник, встреча состоится на «Лукойл Арене». В ней примут участие легенды «Спартака» и московского «Динамо».

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет. В составе «Спартака» он трижды становился чемпионом СССР, по одному разу — чемпионом России и обладателем Кубка России.

31 октября в прокат выйдет фильм «Федя. Народный футболист», повествующий о жизненном пути и карьере Черенкова.