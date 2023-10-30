13 российских арбитров получили лицензии для работы ВАР

13 российских судей получили лицензии, которые позволят им работать на матчах в качестве видеоарбитра или ассистента видеоарбитра, сообщает официальный сайт РФС.

9 судей — Владимир Сельдяков, Олег Соколов, Михаил Черемных, Иван Сараев, Константин Аверьянов, Александр Машлякевич, Сергей Куликов, Надежда Горинова и Марина Крупская — смогут работать ВАР или АВАР. Еще четверо — Иван Абросимов, Егор Егоров, Ранэль Зияков и Юрий Карпов — получили право работать арбитром в поле на играх с участием ВАР.

В настоящий момент лицензию ВАР, позволяющую работать как в поле, так и видеоарбитром, имеют 40 российских судей. Четверо судей могут работать в качестве арбитра в поле в матчах с ВАР, 28 арбитров могут работать в качестве АВАР.