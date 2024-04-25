Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:17

14 игроков «Сочи» отравились перед гостевым матчем против «Ахмата»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Роберт Морено.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено сообщил, что 14 игроков команды отравились перед игрой против «Ахмата» в 21-м туре РПЛ.

По словам Морено, сначала симптомы отравления были только у двоих футболистов, но в итоге проблемы возникли сразу у 14 игроков и 5 членов персонала.

«Кого-то подташнивало, у кого-то была диарея. У этих футболистов обезвоживание, они не готовы играть... Но это соревнование такого уровня, и нас, видимо, заставили играть, поэтому мы приехали», — сказал Морено в эфире «Матч ТВ».

Матч пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало — в 20.30 по московскому времени. Перед стартом встречи команды занимают два последних места в турнирной таблице — «Сочи» (19 очков) идет 16-м, а «Ахмат» (23) — 15-м.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Сочи
Роберт Морено
63
11
Читайте также
«Аталанта» Миранчука стала соперником «Ювентуса» в финале Кубка Италии
Летающая лыжница Кустова рассказала, как переболела анорексией
Посольство РФ в Мексике прокомментировало недопуск россиян на рейсы из Турции
Семака наконец-то наказали за скучный футбол! И все едва не закончилось дракой. Что произошло в матче «Зенит» - «Рубин»
Bloomberg заявило о переоценке Макроном своего влияния на ход конфликта на Украине
Стало известно об аресте активов и счетов экс-замминистра Иванова и его семьи
Популярное видео
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи перенесенного тура
«Ахмат» — «Сочи»: Садулаев вывел грозненцев вперед
ЦСКА — «Спартак»: Казарцев не назначил пенальти после попадания мяча в руку Чалова
Почетный президент РФС Колосков заявил, что значимость «Спартака» преувеличена
«Ахмат» — «Сочи»: игра начнется с задержкой в пять минут
ЦСКА — «Спартак»: онлайн-трансляция матча
Сестры Аверины: «Болеем только за ЦСКА. Надеемся, они сегодня победят»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Крылья Советов» победили «Факел» благодаря голу Ороско в концовке матча

Веденеев: «Если «Зенит» продолжит играть ослабленным составом, с чемпионством могут быть проблемы»