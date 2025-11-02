РПЛ, результаты 14-го тура: «Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» обыграл «Локомотив» и другие матчи

2 ноября, 21:35
В пятницу, 31 октября, ЦСКА победил «Пари НН» (2:0).
В субботу, 1 ноября, «Рубин» сыграл вничью с «Динамо» (0:0), «Динамо» (Махачкала) победило «Крылья Советов» (2:0), «Зенит» обыграл «Локомотив» (2:0), «Ростов» уступил «Акрону» (0:1).
В воскресенье, 2 ноября, «Оренбург» победил «Сочи» (3:1), «Балтика» обыграла «Ахмат» (2:0), «Краснодар» победил «Спартак» (2:1).
Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2025/26
Andrei Shulga
Народная команда, где в старте играют 6 гастарбайтеров:joy:
02.11.2025
volish17
На Спартак никто не ставит ,но победа будет за Спартаком ..
02.11.2025
Никто62
Ну с таким судейством грамотным выиграть у Зенита невозможно! Играть не давал вообще!
01.11.2025
zega
"грязные" только с помощью судей могут выигрывать, если будет нейтральное судейство то Локо их умоет.
01.11.2025
Ольга РОМАНОВА
У рибана хорошая , команда, думаю будет интересная игра
01.11.2025
А где Субулька?
какой дурак опять минусит официоз? оставьте в покое милую девушку Аню:man_facepalming:
31.10.2025