РПЛ, результаты 14-го тура: «Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» обыграл «Локомотив» и другие матчи

Матчи 14-го тура чемпионата России-2025/26 В пятницу, 31 октября, ЦСКА победил «Пари НН» (2:0). В субботу, 1 ноября, «Рубин» сыграл вничью с «Динамо» (0:0), «Динамо» (Махачкала) победило «Крылья Советов» (2:0), «Зенит» обыграл «Локомотив» (2:0), «Ростов» уступил «Акрону» (0:1). В воскресенье, 2 ноября, «Оренбург» победил «Сочи» (3:1), «Балтика» обыграла «Ахмат» (2:0), «Краснодар» победил «Спартак» (2:1). 31 октября, пятница Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

31 октября, 19:00. ВЭБ Арена (Москва) 1 ноября, суббота Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

01 ноября, 17:45. Ак Барс Арена (Казань) Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

01 ноября, 17:45. Анжи Арена (Каспийск) Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

01 ноября, 20:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург) Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

01 ноября, 20:15. Ростов Арена (Ростов-на-Дону) 2 ноября, воскресенье Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

02 ноября, 12:00. Газовик (Оренбург) Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

02 ноября, 17:00. Ростех Арена (Калининград) Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

02 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар) Турнирная таблица чемпионата России //

Andrei Shulga Народная команда, где в старте играют 6 гастарбайтеров:joy: 02.11.2025

volish17 На Спартак никто не ставит ,но победа будет за Спартаком .. 02.11.2025

Никто62 Ну с таким судейством грамотным выиграть у Зенита невозможно! Играть не давал вообще! 01.11.2025

zega "грязные" только с помощью судей могут выигрывать, если будет нейтральное судейство то Локо их умоет. 01.11.2025

Ольга РОМАНОВА У рибана хорошая , команда, думаю будет интересная игра 01.11.2025