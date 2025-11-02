Видео
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

2 ноября, 21:35

РПЛ, результаты 14-го тура: «Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» обыграл «Локомотив» и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Манфред Угальде и Диего Коста.
Фото ФК «Краснодар»
Матчи 14-го тура чемпионата России-2025/26

В пятницу, 31 октября, ЦСКА победил «Пари НН» (2:0).

В субботу, 1 ноября, «Рубин» сыграл вничью с «Динамо» (0:0), «Динамо» (Махачкала) победило «Крылья Советов» (2:0), «Зенит» обыграл «Локомотив» (2:0), «Ростов» уступил «Акрону» (0:1).

В воскресенье, 2 ноября, «Оренбург» победил «Сочи» (3:1), «Балтика» обыграла «Ахмат» (2:0), «Краснодар» победил «Спартак» (2:1).

31 октября, пятница

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
31 октября, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Пари Нижний Новгород

1 ноября, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
01 ноября, 17:45. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:0
Динамо
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
01 ноября, 17:45. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
2:0
Крылья Советов
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
01 ноября, 20:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Локомотив
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
01 ноября, 20:15. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
0:1
Акрон

2 ноября, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
02 ноября, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
3:1
Сочи
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
02 ноября, 17:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
2:0
Ахмат
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
02 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
2:1
Спартак

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2025/26

11

  • Andrei Shulga

    Народная команда, где в старте играют 6 гастарбайтеров:joy:

    02.11.2025

  • volish17

    На Спартак никто не ставит ,но победа будет за Спартаком ..

    02.11.2025

  • Никто62

    Ну с таким судейством грамотным выиграть у Зенита невозможно! Играть не давал вообще!

    01.11.2025

  • zega

    "грязные" только с помощью судей могут выигрывать, если будет нейтральное судейство то Локо их умоет.

    01.11.2025

  • Ольга РОМАНОВА

    У рибана хорошая , команда, думаю будет интересная игра

    01.11.2025

  • А где Субулька?

    какой дурак опять минусит официоз? оставьте в покое милую девушку Аню:man_facepalming:

    31.10.2025

    Футбол
    РПЛ
