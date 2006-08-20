Долматов ждет решения руководства "Шинника"

"За результат отвечает тренер, поэтому сейчас выходной, я уеду в Москву, и руководство пусть решает, - сказал Долматов. - Я пойму любое решение, потому что это жизнь. Но сам я не собираюсь подавать в отставку. Если мне скажут, я с пониманием это сделаю. Скажут: "Продолжай", - значит, я буду работать".