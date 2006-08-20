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20 августа 2006, 08:47

Долматов ждет решения руководства "Шинника"

Николай КОРОТАЕВ
Долматов ждет решения руководства &amp;quot;Шинника&amp;quot;
Фото «СЭ»
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     Главный тренер ярославского "Шинника" Олег Долматов заявил после поражения во встрече 16-го тура чемпионата премьер-лиги от "Динамо" (1:2), что он "с пониманием" отнесется к возможному решению руководства клуба о его отставке. При этом, как подчеркнул Долматов на послематчевой пресс-конференции, самостоятельно уходить со своего поста он не намерен.

     "За результат отвечает тренер, поэтому сейчас выходной, я уеду в Москву, и руководство пусть решает, - сказал Долматов. - Я пойму любое решение, потому что это жизнь. Но сам я не собираюсь подавать в отставку. Если мне скажут, я с пониманием это сделаю. Скажут: "Продолжай", - значит, я буду работать".

Источник: shinnik.yar.ru
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