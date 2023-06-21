15 клубов выступили за то, чтобы календарь чемпионата составляла РПЛ

Процедура утверждения календаря предстоящего чемпионата России до сих пор неясна, сообщает «РБ Спорт».

На общем собрании лиги состоялось обсуждение процедуры составления и утверждения календаря. Согласно регламенту чемпионата прошлого сезона, «календарь согласовывается общим собранием членов РПЛ и утверждается исполкомом РФС». Согласно проекту регламента следующего чемпионата, «календарь чемпионата разрабатывается РПЛ и утверждается президентом РПЛ.

По информации источника, один из клубов лиги настаивает на том, что составление и последующее утверждение календаря — дело РФС. На собрании лиги подавляющее большинство клубов высказались за то, что календарь — дело лиги, которая составляет календарь и расписание.

Было проведено голосование, 15 клубов поддержали позицию РПЛ по календарю, один клуб был против. Большинство клубов не устраивает ситуация, при которой чемпион страны имеет календарь, который был в прошлом году на финише турнира — когда «Зениту» противостояли «Оренбург», «Сочи» и «Факел».

Если регламент соревнований в РПЛ будет утвержден в предложенной лигой редакции, календарь останется в ведении РПЛ. В то же время, члены исполкома получили два варианта регламента на обсуждение — варианты РФС и РПЛ, которые существенно отличаются.

В варианте РФС календарь назван графиком чемпионата и в части расписания туров, заполненного парами команд он согласовывается с общим собранием РПЛ и утверждается исполкомом, а изменения в этот график (из документа непонятно, кто его составляет) в части расписания туров, заполненного парами играющих команд, согласовывается участниками чемпионата по соответствующим матчам и общим собранием, а затем утверждается исполкомом РФС.

В варианте РПЛ календарь назван календарем, который разрабатывается РПЛ, утверждается президентом РПЛ. Внесение изменений в календарь чемпионата согласовывается всеми участниками соответствующего матча чемпионата и утверждается президентом РПЛ.