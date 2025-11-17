Видео
17 ноября, 21:40

15 матчей в «Динамо» хуже Карпина провели только два тренера

Кирилл Бурдаков
Статистик
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

17 ноября Валерий Карпин объявил о решении завершить работу в «Динамо» и сосредоточиться на сборной России.

В 15 турах под руководством Карпина «Динамо» набрало 17 очков, одержав только четыре победы. Из 20 тренеров бело-голубых, добравшихся до этой отметки, худший результат показывали лишь двое: чех Ярослав Гржебик в 2004 году и Юрий Семин в провальном 2006-м. Не намного лучше сработали клубные легенды: Алексей Петрушин и Александр Новиков. Рекордный результат (35) принадлежит Адамасу Голодцу. Правда, его 15 матчей были разделены на два захода: девять в 1993-м и шесть в 1995-м. 33 очка в последовательных 15 турах набрал в начале прошлого десятилетия Дан Петреску, мощно стартовали и Константин Бесков с Сергеем Силкиным.

Результаты тренеров в первых 15 турах чемпионата России во главе «Динамо»

Тренер

Сезон

В

Н

П

М

О

Адамас Голодец

1993, 1995

11

2

2

39-13

35

Дан Петреску

2012-2013

11

0

4

28-14

33

Константин Бесков

1994

8

7

0

29-10

31

Сергей Силкин

2011

9

4

2

30-16

31

Сандро Шварц

2020-2021

9

2

4

31-20

29

Станислав Черчесов

2014

9

1

5

37-20

28

Славиша Йоканович

2022-2023

7

5

3

30-18

26

Валерий Газзаев

1992

7

4

4

26-14

25

Виктор Прокопенко

2002

8

1

6

20-13

25

Марцел Личка

2023

6

7

2

24-19

25

Кирилл Новиков

2019-2020

7

4

4

15-14

25

Андрей Кобелев

2005, 2006

7

2

6

18-19

23

Георгий Ярцев

1998

5

6

4

18-18

21

Миодраг Божович

2010

5

5

5

20-19

20

Дмитрий Хохлов

2012, 2017-2018

5

5

5

16-17

20

Алексей Петрушин

1999

5

4

6

16-17

19

Александр Новиков

2001

4

6

5

20-26

18

Валерий Карпин

2025

4

5

6

22-23

17

Ярослав Гржебик

2004

3

7

5

16-17

16

Юрий Семин

2006

1

7

7

11-20

10

По проценту набранных очков Карпин замкнул топ-20, опередив не только Гржебика и Семина, но и группу тренеров, которые продержались на тренерской должности меньше, в том числе Олега Романцева, Иво Вортманна и Юрия Калитвинцева. Кстати, первое место по проценту занимает Ролан Гусев, который назначен временно исполняющим обязанности после отставки Карпина. А Марцел Личка находится на четвертой позиции, уступая Адамасу Голодцу и Дану Петреску.

Все тренеры «Динамо» в чемпионатах России

Тренер

Годы

И

В

Н

П

О

% очков

Ролан Гусев

2025

4

3

0

1

9

75,00

Адамас Голодец

1993, 1995-1998

95

50

29

16

179

62,81

Дан Петреску

2012-2014

49

26

13

10

91

61,90

Марцел Личка

2023-2025

56

29

16

11

103

61,31

Сандро Шварц

2020-2022

49

26

8

15

86

58,50

Константин Бесков

1994-1995

53

23

20

10

89

55,97

Кирилл Новиков

2019-2020

27

13

6

8

45

55,56

Валерий Газзаев

1992-1993, 2000-2001

86

40

23

23

143

55,43

Георгий Ярцев

1998-1999

29

13

9

7

48

55,17

Станислав Черчесов

2014-2015

36

17

8

11

59

54,63

Славиша Йоканович

2022-2023

27

12

6

9

42

51,85

Сергей Силкин

2011-2012

42

18

11

13

65

51,59

Виктор Прокопенко

2002-2003

55

23

15

17

84

50,91

Александр Кульчий

2020

2

1

0

1

3

50,00

Андрей Кобелев

2005, 2006-2010, 2015-2016

148

57

40

51

211

47,52

Миодраг Божович

2010-2011

28

9

11

8

38

45,24

Алексей Петрушин

1999

20

7

6

7

27

45,00

Александр Новиков

2001-2002

30

10

8

12

38

42,22

Дмитрий Хохлов

2012, 2017-2019

62

16

25

21

73

39,25

Валерий Карпин

2025

15

4

5

6

17

37,78

Олег Романцев

2004-2005

11

3

3

5

12

36,36

Ярослав Гржебик

2004

16

3

7

6

16

33,33

Иво Вортманн

2005

13

4

1

8

13

33,33

Павел Алпатов

2023

3

1

0

2

3

33,33

Виктор Бондаренко

2004

11

3

1

7

10

30,30

Юрий Калитвинцев

2017

12

2

4

6

10

27,78

Юрий Семин

2006

15

1

7

7

10

22,22

Сергей Чикишев

2016

3

0

0

3

0

0,00

Валерий Карпин.Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция

10

  • SuperDennis

    Таки лучше мэтров Сёмина и Романцева сработал Карпин! А еще ругаете его! Он же хороший!

    17.11.2025

  • Slim Tallers

    Это так,но Карпин, ещё до первого перерыва на сборные, просрал старт чемпионата. И уже всё стало с ним ясно.

    17.11.2025

  • Millwall82

    Романцев после Динамо решил закончить с футболом, а ведь на пяток лет моложе Карпина был (а до Динамо печально закончил со сборной и Спартаком). Давно уже говорю, не в совмещении дело, а сколько на это тратится сил и времени. В клубах надо жить 24 на 7, а сборная это от 60 дней (рабочих в году), надо же еще и с ними разговаривать (сборниками), просматривать кучу матчей, встречаться с маркетинговыми планами, рекламировать всякую херню, ну свободных выходных в принципе нет. Зачем это Карпину нужно было еще 4,5 года назад вопрос, как РФС, Сельмашу и Динамо. Изучил бы очень печальные последствия этих совмещений в российском футболе (в советком все же ассистенту доверялись клубы, так как в одно время играли и клубы и сборные).

    17.11.2025

  • Mr T

    При Адамасе за 15 туров было забито 39 мячей, обратите внимание!

    17.11.2025

  • Djin Ignatov

    У Бескова 55 % !! А у Семина вообще 22 %

    17.11.2025

  • alexb2025personal

    Как мы видим, он лучше и Семина, и Романцева.

    17.11.2025

  • Derbist

    А где вы раньше были со своей статистикой? Только сейчас отмашку получили

    17.11.2025

  • Russpiel

    Пиар Гусева? Этак можно было бы брать отрезок Станковича годичной давности, если бы его почему-либо уволили зимой, и написать - 100%. Такой тренер! Зря не оставили!

    17.11.2025

  • Jean4

    Адамас Соломонович вне конкуренции, хороший был тренер. Носил секундомер на шее и кричал Изибору с бровки: "Лаки, нужен гол!" :smiley: Эх, было время, обоих уже нет на этом свете.

    17.11.2025

  • Товарищ Колбасный

    Причем тут Карпин,если такие тренеры как Бесков,Семин,Романцев поделать ничего не смогли.Не зря говорят-проклятое место!И даже сам Каманча,о крестном ходе давно талдычит.

    17.11.2025

