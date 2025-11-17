15 матчей в «Динамо» хуже Карпина провели только два тренера

17 ноября Валерий Карпин объявил о решении завершить работу в «Динамо» и сосредоточиться на сборной России. В 15 турах под руководством Карпина «Динамо» набрало 17 очков, одержав только четыре победы. Из 20 тренеров бело-голубых, добравшихся до этой отметки, худший результат показывали лишь двое: чех Ярослав Гржебик в 2004 году и Юрий Семин в провальном 2006-м. Не намного лучше сработали клубные легенды: Алексей Петрушин и Александр Новиков. Рекордный результат (35) принадлежит Адамасу Голодцу. Правда, его 15 матчей были разделены на два захода: девять в 1993-м и шесть в 1995-м. 33 очка в последовательных 15 турах набрал в начале прошлого десятилетия Дан Петреску, мощно стартовали и Константин Бесков с Сергеем Силкиным. Результаты тренеров в первых 15 турах чемпионата России во главе «Динамо» Тренер Сезон В Н П М О Адамас Голодец 1993, 1995 11 2 2 39-13 35 Дан Петреску 2012-2013 11 0 4 28-14 33 Константин Бесков 1994 8 7 0 29-10 31 Сергей Силкин 2011 9 4 2 30-16 31 Сандро Шварц 2020-2021 9 2 4 31-20 29 Станислав Черчесов 2014 9 1 5 37-20 28 Славиша Йоканович 2022-2023 7 5 3 30-18 26 Валерий Газзаев 1992 7 4 4 26-14 25 Виктор Прокопенко 2002 8 1 6 20-13 25 Марцел Личка 2023 6 7 2 24-19 25 Кирилл Новиков 2019-2020 7 4 4 15-14 25 Андрей Кобелев 2005, 2006 7 2 6 18-19 23 Георгий Ярцев 1998 5 6 4 18-18 21 Миодраг Божович 2010 5 5 5 20-19 20 Дмитрий Хохлов 2012, 2017-2018 5 5 5 16-17 20 Алексей Петрушин 1999 5 4 6 16-17 19 Александр Новиков 2001 4 6 5 20-26 18 Валерий Карпин 2025 4 5 6 22-23 17 Ярослав Гржебик 2004 3 7 5 16-17 16 Юрий Семин 2006 1 7 7 11-20 10 По проценту набранных очков Карпин замкнул топ-20, опередив не только Гржебика и Семина, но и группу тренеров, которые продержались на тренерской должности меньше, в том числе Олега Романцева, Иво Вортманна и Юрия Калитвинцева. Кстати, первое место по проценту занимает Ролан Гусев, который назначен временно исполняющим обязанности после отставки Карпина. А Марцел Личка находится на четвертой позиции, уступая Адамасу Голодцу и Дану Петреску. Все тренеры «Динамо» в чемпионатах России Тренер Годы И В Н П О % очков Ролан Гусев 2025 4 3 0 1 9 75,00 Адамас Голодец 1993, 1995-1998 95 50 29 16 179 62,81 Дан Петреску 2012-2014 49 26 13 10 91 61,90 Марцел Личка 2023-2025 56 29 16 11 103 61,31 Сандро Шварц 2020-2022 49 26 8 15 86 58,50 Константин Бесков 1994-1995 53 23 20 10 89 55,97 Кирилл Новиков 2019-2020 27 13 6 8 45 55,56 Валерий Газзаев 1992-1993, 2000-2001 86 40 23 23 143 55,43 Георгий Ярцев 1998-1999 29 13 9 7 48 55,17 Станислав Черчесов 2014-2015 36 17 8 11 59 54,63 Славиша Йоканович 2022-2023 27 12 6 9 42 51,85 Сергей Силкин 2011-2012 42 18 11 13 65 51,59 Виктор Прокопенко 2002-2003 55 23 15 17 84 50,91 Александр Кульчий 2020 2 1 0 1 3 50,00 Андрей Кобелев 2005, 2006-2010, 2015-2016 148 57 40 51 211 47,52 Миодраг Божович 2010-2011 28 9 11 8 38 45,24 Алексей Петрушин 1999 20 7 6 7 27 45,00 Александр Новиков 2001-2002 30 10 8 12 38 42,22 Дмитрий Хохлов 2012, 2017-2019 62 16 25 21 73 39,25 Валерий Карпин 2025 15 4 5 6 17 37,78 Олег Романцев 2004-2005 11 3 3 5 12 36,36 Ярослав Гржебик 2004 16 3 7 6 16 33,33 Иво Вортманн 2005 13 4 1 8 13 33,33 Павел Алпатов 2023 3 1 0 2 3 33,33 Виктор Бондаренко 2004 11 3 1 7 10 30,30 Юрий Калитвинцев 2017 12 2 4 6 10 27,78 Юрий Семин 2006 15 1 7 7 10 22,22 Сергей Чикишев 2016 3 0 0 3 0 0,00 Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»!

SuperDennis Таки лучше мэтров Сёмина и Романцева сработал Карпин! А еще ругаете его! Он же хороший! 17.11.2025

Slim Tallers Это так,но Карпин, ещё до первого перерыва на сборные, просрал старт чемпионата. И уже всё стало с ним ясно. 17.11.2025

Millwall82 Романцев после Динамо решил закончить с футболом, а ведь на пяток лет моложе Карпина был (а до Динамо печально закончил со сборной и Спартаком). Давно уже говорю, не в совмещении дело, а сколько на это тратится сил и времени. В клубах надо жить 24 на 7, а сборная это от 60 дней (рабочих в году), надо же еще и с ними разговаривать (сборниками), просматривать кучу матчей, встречаться с маркетинговыми планами, рекламировать всякую херню, ну свободных выходных в принципе нет. Зачем это Карпину нужно было еще 4,5 года назад вопрос, как РФС, Сельмашу и Динамо. Изучил бы очень печальные последствия этих совмещений в российском футболе (в советком все же ассистенту доверялись клубы, так как в одно время играли и клубы и сборные). 17.11.2025

Mr T При Адамасе за 15 туров было забито 39 мячей, обратите внимание! 17.11.2025

Djin Ignatov У Бескова 55 % !! А у Семина вообще 22 % 17.11.2025

alexb2025personal Как мы видим, он лучше и Семина, и Романцева. 17.11.2025

Derbist А где вы раньше были со своей статистикой? Только сейчас отмашку получили 17.11.2025

Russpiel Пиар Гусева? Этак можно было бы брать отрезок Станковича годичной давности, если бы его почему-либо уволили зимой, и написать - 100%. Такой тренер! Зря не оставили! 17.11.2025

Jean4 Адамас Соломонович вне конкуренции, хороший был тренер. Носил секундомер на шее и кричал Изибору с бровки: "Лаки, нужен гол!" :smiley: Эх, было время, обоих уже нет на этом свете. 17.11.2025