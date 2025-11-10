16-й тур РПЛ: даты и расписание матчей чемпионата после паузы в ноябре

10 ноября, 12:00
16-й тур чемпионата России-2025/26 пройдет после паузы на матчи сборных с пятницы по воскресенье, с 21 по 23 ноября. Тур откроет игра «Акрон» — «Сочи», в субботу состоится дерби «Спартака» и ЦСКА, а завершит уик-энд еще одно противостояние лидеров — «Локомотива» и «Краснодара».
21 ноября, пятница
22 ноября, суббота
23 ноября, воскресенье
Начало матчей — по московскому времени.
Трансляции игр РПЛ организуют каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Смотреть чемпионат можно также на сайте matchtv.ru, а прямой эфир федерального телеканала — также на платформах «Кинопоиск» и Okko.
«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции матчей РПЛ. Отслеживать ключевые события и результаты игр можно в нашем матч-центре.
hovawart645
Без Бары будет очень хреново со стаей буйволов. Он мог их осадить. Батраков, Руденко, Пруцев - не тот формат, затопчут их эти тафгаи-регбисты. Цезарь и Жора - вот на кого вся надежда.
