16-й тур РПЛ: назначения не получили 7 главных арбитров. Все наказаны за ошибки?

Сегодня департамент судейства РФС объявил судей и инспекторов, назначенных на матчи 16-го тура чемпионата России. Без игр остались семь главных арбитров. Отсутствуют Алексей Амелин, Владислав Безбородов, Роман Галимов, Владимир Москалев, Роман Сафьян, Евгений Турбин и Сергей Цыганок. Предположительно это связано с ошибками, допущенными в играх РПЛ и/или Кубка России. Кроме того, нет назначений у Анатолия Жабченко и Ивана Сиденкова, которые могли бы работать в роли ВАР и резервных.

Возвращены Ян Бобровский, Артем Чистяков и Рафаэль Шафеев. Причем Бобровский и Шафеев сразу назначены главными.

Карасев назначен главным арбитром матча ЦСКА и «Динамо» в 16-м туре РПЛ