18-летний защитник Погостнов поделился эмоциями после дебюта за основу «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Егор Погостнов поделился эмоциями после своего дебюта в основном составе железнодорожников в матче против «Урала» (2:2) в 16-м туре РПЛ.

— Поздравляем с дебютом. Какие эмоции от матча?

— Исключительно положительные. Конечно, это не тот результат, которого нам хотелось. «Локомотив» — это всегда выигрывать и побеждать, — цитирует защитника пресс-служба «Локомотива». — Сегодня ничья — имеем, что имеем. Но эмоции только положительные.

— Когда ты узнал, что выйдешь сегодня в старте? Как отреагировал на это?

— Я узнал сегодня на установке. Отреагировал спокойно. Мы — футболисты, каждый из нас хочет выйти в старте на большой стадион.

— Вы с Худяковым хорошие друзья. Как он отреагировал на то, что ты сегодня сыграешь?

— Подошел, поддержал. Сказал, чтобы спокойно играл, как умеешь, и что все будет нормально.

«Локомотив» избежал поражения благодаря голу на 90+5-й минуте: мяч в свои ворота отправил защитник «Урала» Егор Филипенко.

В РПЛ «Локомотив» идет на 14-й строчке с 13 очками.