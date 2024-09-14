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Сегодня, 13:59

19-летний Батраков вышел на первое место по результативным действиям в РПЛ

Алина Савинова
Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков отметился дублем в матче 8-го тура РПЛ против «Оренбурга».

19-летний футболист отличился на 16-й и 39-й минутах встречи. Теперь на его счету 10 результативных действий в нынешнем сезоне чемпионата России. Батраков вышел на первое место по этому показателю, обойдя форварда «Зенита» Максима Глушенкова, в активе которого 7 голов и 1 голевая передача.

Батраков является воспитанником «Локомотива». За основную команду железнодорожников он дебютировал в марте 2024 года.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков

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