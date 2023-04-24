25 апреля состоится заседание совета директоров «Спартака»

На 25 апреля запланировано заседание совета директоров «Спартака», где будут обсуждать текущие вопросы деятельности клуба и планы на будущее, сообщает Metaratings.ru.

По информации истоника, в повестку грядущего заседания войдут вопросы работы комитета ветеранов, развития женской команды «Спартака», а также будет обсуждаться текущая ситуация в главной мужской команде.

24 апреля «Спартак» на своем поле обыграл «Краснодар» со счетом 4:3 в матче чемпионата России. После 24-х туров красно-белые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков и отставая от идущего на втором месте «Ростова» на один балл.