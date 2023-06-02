Марин заявил, что счастлив в «Оренбурге»

Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин поделился мнением о своем будущем в клубе.

«Вся моя голова занята исключительно «Оренбургом». Я на сто процентов связан с этим клубом и никуда не собираюсь уходить. Не рассматриваю и не думаю ни о каких других предложениях и клубах. Моя семья теперь тоже со мной в России и Оренбурге, и мы никуда не собираемся уезжать. Мы счастливы здесь», — цитирует игрока Sport24.

Контракт 25-летнего костариканца истекает летом 2024 года. В этом сезоне на счету хавбека 25 матчей, 7 голов и 5 результативных передач.