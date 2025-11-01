Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

1 ноября, 14:41

32-летний судья Егоров войдет в лист ФИФА на 2026 год

Александр Бобров
Шеф-редактор
Егор Егоров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По данным «СЭ», в списке кандидатов от РФС на включение в лист судей ФИФА на 2026 год произойдет одно изменение.

По всей видимости, вместо завершившего карьеру 42-летнего Виталия Мешкова в него войдет 32-летний Егор Егоров.

Напомним, что в сентябре в числе новичков, которые могут получить международную категорию, также оказались 32-летний Рафаэль Шафеев и 38-летний Алексей Сухой.
Список судей ФИФА на 2025 год выглядел так: Сергей Карасев, Сергей Иванов, Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Виталий Мешков, Владимир Москалев, Павел Шадыханов, Артем Любимов, Сергей Чебан. В число видеоарбитров входили: Сергей Иванов, Сергей Карасев, Виталий Мешков, Василий Казарцев, Евгений Турбин и Андрей Фисенко.

14

  • slddrozdov25

    Спасибо, но дела это почти не меняет – что - Лазаревич, что – Валерьевич – вежливо, а не панибратски надо говорить о судьях, правильно ведь, тов.Вирсаладзе?

    01.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Он Валерьевич. Лазаревич это Кукуляк.

    01.11.2025

  • slddrozdov25

    Не Паша, а Павел Лазаревич...

    01.11.2025

  • alexb2025personal

    Он же сын, можно сказать, российского Коллины (не в плане прически, конечно), а в том плане, что всегда знал, как и кого судить, или говоря по-русски, кому подсуживать. И при этом, как и Коллина, никогда а данном вопросе не ошибался.

    01.11.2025

  • Ж и в о й

    Ыыыы! Он же слабенький, как по мне.

    01.11.2025

  • Слоноул

    "Лист", в данном случае, это — не переведённый с английского "список". Косноязычие — обязательный атрибут автора СЭкса.

    01.11.2025

  • Loel1

    Да,уж это дно.

    01.11.2025

  • За спорт!

    Ну и пусть.

    01.11.2025

  • Ни кто кроме нас

    Лучше судить он вряд ли будет…

    01.11.2025

  • Павел Леонидович

    и что?)

    01.11.2025

  • Деп Б.Охта

    А почему не Паша Кукуян?

    01.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    РПЛ
    Виталий Мешков
    Егор Егоров
    Читайте также
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя