32-летний судья Егоров войдет в лист ФИФА на 2026 год

Судейство
1 ноября, 14:41
По данным «СЭ», в списке кандидатов от РФС на включение в лист судей ФИФА на 2026 год произойдет одно изменение.
По всей видимости, вместо завершившего карьеру 42-летнего Виталия Мешкова в него войдет 32-летний Егор Егоров.
Напомним, что в сентябре в числе новичков, которые могут получить международную категорию, также оказались 32-летний Рафаэль Шафеев и 38-летний Алексей Сухой.
Список судей ФИФА на 2025 год выглядел так: Сергей Карасев, Сергей Иванов, Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Виталий Мешков, Владимир Москалев, Павел Шадыханов, Артем Любимов, Сергей Чебан. В число видеоарбитров входили: Сергей Иванов, Сергей Карасев, Виталий Мешков, Василий Казарцев, Евгений Турбин и Андрей Фисенко.
slddrozdov25
Спасибо, но дела это почти не меняет – что - Лазаревич, что – Валерьевич – вежливо, а не панибратски надо говорить о судьях, правильно ведь, тов.Вирсаладзе?
01.11.2025
Симон Вирсаладзе
Он Валерьевич. Лазаревич это Кукуляк.
01.11.2025
slddrozdov25
Не Паша, а Павел Лазаревич...
01.11.2025
alexb2025personal
Он же сын, можно сказать, российского Коллины (не в плане прически, конечно), а в том плане, что всегда знал, как и кого судить, или говоря по-русски, кому подсуживать. И при этом, как и Коллина, никогда а данном вопросе не ошибался.
01.11.2025
Ж и в о й
Ыыыы! Он же слабенький, как по мне.
01.11.2025
Слоноул
"Лист", в данном случае, это — не переведённый с английского "список". Косноязычие — обязательный атрибут автора СЭкса.
01.11.2025
Loel1
Да,уж это дно.
01.11.2025
За спорт!
Ну и пусть.
01.11.2025
Ни кто кроме нас
Лучше судить он вряд ли будет…
01.11.2025
Павел Леонидович
и что?)
01.11.2025
Деп Б.Охта
А почему не Паша Кукуян?
01.11.2025