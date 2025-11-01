32-летний судья Егоров войдет в лист ФИФА на 2026 год

По данным «СЭ», в списке кандидатов от РФС на включение в лист судей ФИФА на 2026 год произойдет одно изменение.

По всей видимости, вместо завершившего карьеру 42-летнего Виталия Мешкова в него войдет 32-летний Егор Егоров.

Напомним, что в сентябре в числе новичков, которые могут получить международную категорию, также оказались 32-летний Рафаэль Шафеев и 38-летний Алексей Сухой.

Список судей ФИФА на 2025 год выглядел так: Сергей Карасев, Сергей Иванов, Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Виталий Мешков, Владимир Москалев, Павел Шадыханов, Артем Любимов, Сергей Чебан. В число видеоарбитров входили: Сергей Иванов, Сергей Карасев, Виталий Мешков, Василий Казарцев, Евгений Турбин и Андрей Фисенко.