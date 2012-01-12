Совет директоров "Динамо" утвердил покупку Джуджака и отставку Дьякова

В Москве завершилось заседание совета директоров "Динамо", на котором было принято несколько важных решений. Утверждена покупка у "Анжи" 25-летнего венгерского полузащитника Балажа Джуджака, с которым сегодня или завтра будет подписан контракт сроком на четыре года. Финансовые условия сделки не разглашаются. Одобрена сдача в аренду на срок до 30 июня 30-летнего защитника Дениса Колодина в "Ростов", а его ровесника хавбека Томислава Дуймовича - в "Сарагосу". Также решено с 1 февраля текущего года прекратить трудовые отношения с исполнительным директором клуба Романом Дьяковым по взаимному согласию сторон. Ясность в вопросе с его преемником должна наступить в ближайшее время. (Александр МАРТАНОВ)