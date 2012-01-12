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12 января 2012, 18:25

Совет директоров "Динамо" утвердил покупку Джуджака и отставку Дьякова

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
&amp;quot;Динамо&amp;quot; все-таки приобретет хавбека &amp;quot;Анжи&amp;quot; Балажа ДЖУДЖАКА.
Фото «СЭ»
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В Москве завершилось заседание совета директоров "Динамо", на котором было принято несколько важных решений. Утверждена покупка у "Анжи" 25-летнего венгерского полузащитника Балажа Джуджака, с которым сегодня или завтра будет подписан контракт сроком на четыре года. Финансовые условия сделки не разглашаются. Одобрена сдача в аренду на срок до 30 июня 30-летнего защитника Дениса Колодина в "Ростов", а его ровесника хавбека Томислава Дуймовича - в "Сарагосу". Также решено с 1 февраля текущего года прекратить трудовые отношения с исполнительным директором клуба Романом Дьяковым по взаимному согласию сторон. Ясность в вопросе с его преемником должна наступить в ближайшее время. (Александр МАРТАНОВ)

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