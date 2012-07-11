Виктор Обинна: "Я доволен тем, как проходит наша подготовка к сезону"

Нападающий "Локомотива" Виктор Обинна поделился своим мнением о словенском сборе команды.

- Нам было нелегко в последние 10 дней. Мы много работали, проводя по две тренировки в день с прицелом на сезон, который стартует совсем скоро. Все в команде прекрасно понимают, что в борьбе за победу в чемпионате России нас ожидает тяжелое испытание. Чтобы добиться успеха, придется конкурировать с такими сильными командами, как "Зенит", "Спартак", ЦСКА. Поэтому я доволен тем, как проходит наша подготовка, - цитирует Обинну официальный сайт "Локо".