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11 июля 2012, 19:33

Виктор Обинна: "Я доволен тем, как проходит наша подготовка к сезону"

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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 Нападающий "Локомотива" Виктор Обинна поделился своим мнением о словенском сборе команды.

- Нам было нелегко в последние 10 дней. Мы много работали, проводя по две тренировки в день с прицелом на сезон, который стартует совсем скоро. Все в команде прекрасно понимают, что в борьбе за победу в  чемпионате России нас ожидает тяжелое испытание. Чтобы добиться успеха, придется конкурировать с такими сильными командами, как "Зенит", "Спартак", ЦСКА. Поэтому я доволен тем, как проходит наша подготовка, - цитирует Обинну официальный сайт "Локо".

Источник: fclm.ru
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