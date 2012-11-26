Владимир Газзаев: "И через десять лет "Барселона" будет считаться одним из лучших клубов в мире"

На прошлой неделе делегация ФК "Алания" побывала в Барселоне. Главной целью поездки было знакомство с детскими школами футбольного клуба "Барселона". Один из участников визита, бывший главный тренер владикавказской команды, а ныне сотрудник спортивно-селекционной службы клуба Владимир Газзаев поделился своими впечатлениями от поездки в Испанию.

- Как прошла поездка?

- Она оказалась очень интересной и крайне познавательной. Я остался под большим впечатлением от увиденного и, прежде всего, от подхода и четкой организации всего процесса в футбольном клубе "Барселона".

- Что лично вам запомнилось больше всего?

- Ну, наверное, то стратегическое направление, которого придерживается "Барселона", начиная от детской футбольной академии и заканчивая основной командой. Основополагающим фактором в философии клуба является выражение "получать удовольствие от футбола", которое возможно только в том случае, когда команда проводит как можно большее количество времени с мячом за игру. В академии ребята тренируются с семи лет, где все возрасты до основной команды занимаются по единой программе подготовки. Основные акценты ставятся на технико-тактическую подготовку, основанную на быстром и четком контроле мяча, который и наблюдается в игре "Барселоны". По большому счету, меняется только степень физической нагрузки для того или иного возраста.

- Главный секрет клуба - за счет чего "Барселона" так играет в футбол - узнать удалось?

- Честно говоря, я как раз один из таких вопросов и задал. Спросил, за счет чего основной команде удалось достичь такого содержания игры в целом и такого феноменального контроля мяча. Один из руководителей "Барселоны", работающий в штате вот уже 42 года и отвечающий за методологию клуба, ответил, что клуб двигался к этой цели 30 лет, шаг за шагом продвигаясь все дальше и дальше. Процессы подготовки футболистов здесь отлажены до автоматизма, и именно та самая философия игры и патриотичность к клубу закладываются в юношеском возрасте. Поэтому костяк команды составляют именно местные воспитанники, что является, на мой взгляд, главным успехом клуба. Лично у меня после этого не осталось сомнений, что и через десять лет "Барселона" будет считаться одним из лучших клубов в мире.