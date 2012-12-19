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19 декабря 2012, 15:44

Клубы премьер-лиги предлагают увеличить запрет на посещение матчей до пяти лет

Сергей АСТАХОВ
Корреспондент
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Член исполкома РФС и бывший президент ВОБ Александр Шпрыгин на завершившемся заседании исполнительного комитета отметил, что некоторые клубы премьер-лиги хотят увеличить срок запрета на посещение стадионов и денежные штрафы для болельщиков, совершивших правонарушения, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ Интернет" Дмитрий АФОНИН.

- Что касается внесения изменений в регламенты, в том числе дисциплинарный, связанных с поведением болельщиков, то принято решение создать рабочую группу, - сказал Шпрыгин. - До конца февраля она предложит окончательный список изменений в регламенты. В эту рабочую группу войдут в том числе и представители ВОБ.

Также обсуждались возможности изменения проектов федеральных законов, касающихся наказания болельщиков за правонарушения. По этому вопросу также создана рабочая группа, в которую войдут представители ВОБ. Они должны будут внести свои предложения по изменению проекта поправок в законы. Так, ряд клубов премьер-лиги выступают за ужесточение наказаний. В частности они хотели бы увеличить минимальную планку запрета на посещение матчей болельщиками с одного месяца до четырех и увеличения максимальной планки с одного года до пяти лет. В ходе обсуждения приводилась в пример Германия, где наказание может быть вплоть до пожизненного запрещения.

Также предлагается внести изменения относительно планки минимальных штрафов. Сейчас он составляет от 500 до 1000 рублей, а в будущем возможно увеличение до 5000 и более, что приравнивается к сумме штрафа за неправильную парковку в Москве. Все это находится в стадии обсуждения, и решение пока не принято. У РФС есть хорошие отношения с комитетом по спорту в Госдуме и министерством спорта, так что я думаю, что все эти моменты будут учтены при обсуждении закона. Что касается ВОБ, то оно ратует против данных предложений. Всероссийское объединение болельщиков считает, что изначально предложенный проект наиболее оптимален.

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