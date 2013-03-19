Алексей Спирин: "Психологическому состоянию Вилкова и Мешкова уделяли большое внимание"

Председатель инспекторской и дисциплинарной комиссий судейского комитета РФС Алексей Спирин после инцидента случившегося на "Ахмат Арене" на матче "Терек" - "Рубин", отметил: подобные вольности не способствуют достижению цели грозненского клуба - выхода на европейский уровень. Он также сказал, что судьи Михаил Вилков и Виталий Мешков получили психологические травмы в прошлом году, когда допустили грубую ошибку в поединке 10-го тура "Зенит" - "Локомотив", неправильно определив нарушителя правил в составе гостей, и предъявили желтую карточку Роману Шишкину, которое стало для него второй, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Дмитрий АФОНИН.

- Знаю, что в "Тереке" стоит цель выйти на европейский уровень. Не думаю, что на стадионе будут позволены подобные вольности на Лиге Европы. Оцениваю случившееся осуждающе. В прошлом году у Вилкова была тяжелейшая психологическая травма, с ним специально занимался психолог. В эпизоде с голом, который он отменил, было явное положение "вне игры", и Черчесов по этому моменту ничего не говорил, - заметил Спирин.

- Не кажется ли вам, что судьям и руководителям судейского корпуса сразу после событий в Грозном нужно было высказать свою позицию?

- Хочу подчеркнуть такую мысль - мы не следуем итальянскому, английскому, голландскому или российскому стилю судейства. Мы следуем инструкциям ФИФА и УЕФА и знаем систему требований там. И мы приняли оттуда, в том числе рекомендацию на запрет комментариев, чтобы никто не мог воспользоваться эмоциональным состоянием арбитров после матча. Сейчас и тренеры перестали давать комментарии по завершении игр. Отсутствие в их словах аналитики приводило к недопониманию тренеров, как в самом в коллективе, так и среди общественности. Судья после колоссальной нагрузки в матче может высказаться эмоционально и это будет работа судьи против самого себя. У нас приняты правила поведения, где говорится о том, что мы не рекомендуем и запрещаем после игр давать комментарии судьям и инспекторам. Есть специальная комиссия, которая будет анализировать их действия.

- Как оцените работу Виталия Мешкова на матче "Анжи" - "Крылья Советов", появлялась информация, что он получил "неуд"?

- Я как руководитель дисциплинарной комиссии буду выяснять, откуда произошла утечка этой информации. Мы зафиксировали ошибку только после того, как посмотрели несколько повторов с разных камер. Говоря о Вилкове я упомянул о его психологическом состоянии. В таком же находится и Мешков. Это талантливый судья, который имеет определенные перспективы. У него есть потенциал, а как он будет реализован - зависит от него. После прошлогоднего матча в Санкт-Петербурге "Зенит" - "Локомотив" Вилков и Мешков были наказаны, хотя мы и не говорили об этом публично, сокращением количества игр, на которые они получали назначения. Мы уделяли их психологическому состоянию большое внимание.

- Когда начнется эксперимент с использованием дополнительных арбитров за воротами?

- На всех матча Кубка России, начиная с 1/4 финала, будут использоваться дополнительные арбитры. Поверьте, это сильное средство для того, чтобы помочь арбитрам принимать правильные решения. Дополнительным судьям будут даны большие полномочия. Почему-то я уверен, что этот эксперимент будет успешным.