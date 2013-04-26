Юрий Калитвинцев: "Кержаков мог вытащить и первый пенальти"

Главный тренер "Волги" Юрий Калитвинцев после матча 26-го тура премьер-лиги с "Крыльями Советов" заметил: на поле были две равные по силе команды, передает из Нижнего Новгорода корреспондент "СЭ" Сергей ЛИТВАК.

– Что касается игры, мы ожидали, что красивого футбола не будет. Потому что сейчас результат - самое главное для этих двух команд. В результате футбол действительно отошел на второй план. На поле были две равных команды, кто кому сумел бы сломать хребет, тот бы и выиграл. Никто никому не сломал, или оба друг другу переломали. Было серьезное отношение и с той, и с другой стороны. И ничейный счет вполне закономерен. Эти пенальти разбирать – не наша задача. Есть люди, которые за это отвечают. Кержаков – молодец. Он и первый мог вытащить, угадал, куда будут бить.

– Чем можно объяснить, что с равными соперниками "Волга" на выезде играет очень хорошо и дома их побеждает, а дома этого сделать не получается.

– У меня совершенно нет ответа на этот вопрос. Не буду говорить про поле, потому что соперник играет на том же поле. У нас нет разделения на домашние или выездные игры, нет никакой выездной модели.

– В магию не верите, что стадион "Локомотив" заколдован?

– Да никогда в жизни! Это все отговорки для слабых, когда ты не веришь в свою команду. В таком случае можно найти массу причин. Кто запрещал игрокам забивать? Никто! Поэтому про магию говорить не хочется. Болельщики нас хорошо поддерживают, а мы никак не можем здесь выиграть. Причину все равно надо искать не в потусторонних силах, а где-то внутри команды.