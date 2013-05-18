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18 мая 2013, 22:52

Александр Фильцов: "Краснодар" должен был выигрывать"

Дмитрий АФОНИН
Корреспондент
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Голкипер "Краснодара" Александр Фильцов после матча 29-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (0:1) подчеркнул, что его команда провела игру очень хорошо, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Результат получился не в нашу пользу, – сказал Фильцов. – Но всей команде и болельщикам игра понравилась. Мы сегодня очень хорошо провели матч и были достойны как минимум ничьей. Мы создали достаточно моментов и должны были выигрывать.

– Знали, куда будет бить пенальти Д.Комбаров? Или прыгнули наугад?

– Выбрал для себя угол, куда буду прыгать. Хорошо, что получилось удачно.

– Успели адаптироваться в "Краснодаре"?

– Мне все нравится. Клуб молодой и развивается. Думаю, это только начало и "Краснодар" будет биться за самые высокие места.

– Мовсисян много доставил неприятностей во втором тайме?

– Как и все в "Спартаке". У них хорошие нападающие.

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