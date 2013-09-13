Бенуа Ангбва: "В майке "Анжи" обязаны побеждать"

Защитник "Анжи" Бенуа Ангбва в преддверии матча 8-го тура премьер-лиги подчеркнул, что он и его партнеры намерены во что бы то ни стало взять три очка. Отметим, что пока махачкалинцы не одержали в чемпионате России ни одной победы.

– Выходя на поле в майке "Анжи", мы обязаны стремиться только к победе, – приводит пресс-служба "Анжи" слова Ангбва. – Так будет и в воскресенье.

На данный момент "Анжи" и "Терек" делят между собой 14-ю и 15-ю строчку, имея после семи туров по три очка. "Томь", проигравшая все семь матчей, замыкает турнирную таблицу.