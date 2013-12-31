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31 декабря 2013, 12:54

Сиссе пока не дал окончательного ответа "Бастии"

Дмитрий Смирнов
Корреспондент
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Президент "Бастии" Пьер-Мари Жероними отметил, что сделка по переходу из "Кубани" нападающего Джибриля Сиссе пока не завершена. По его словам, форвард еще окончательно не определился с тем, где он будет продолжать карьеру.

– Пока нельзя говорить о том, что переход Сиссе состоялся, – приводит RMC слова Жероними. – У него есть несколько вариантов продолжения карьеры. Да, "Бастия" является приоритетным из них, но все же мы пока не завершили сделку. Кроме того, еще предстоит решить несколько вопросов с "Кубанью", связанных с условиям расторжения контракта с Сиссе.

ФК Бастия
ФК Кубань
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