Сиссе пока не дал окончательного ответа "Бастии"

Президент "Бастии" Пьер-Мари Жероними отметил, что сделка по переходу из "Кубани" нападающего Джибриля Сиссе пока не завершена. По его словам, форвард еще окончательно не определился с тем, где он будет продолжать карьеру.

– Пока нельзя говорить о том, что переход Сиссе состоялся, – приводит RMC слова Жероними. – У него есть несколько вариантов продолжения карьеры. Да, "Бастия" является приоритетным из них, но все же мы пока не завершили сделку. Кроме того, еще предстоит решить несколько вопросов с "Кубанью", связанных с условиям расторжения контракта с Сиссе.