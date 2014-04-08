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8 апреля 2014, 13:37

Казанские болельщики поддержат "Терек" в матче с "Крыльями"

Никита Коновалов
Корреспондент
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Несколько сотен болельщиков из Казани и других городов Татарстана планируют поддержать "Терек" в матче 23-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов", сообщает официальный сайт чеченского клуба. Встреча должна была пройти в Самаре 31-го марта, однако из-за погодных условий была перенесена на 8 апреля в Казань на стадион "Рубин". Вход для фанатов грозненцев на гостевую трибуну будет бесплатным. Для поклонников "Крыльев Советов" также будет обеспечен бесплатный проход на стадион. Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: fc-terek.ru
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