Казанские болельщики поддержат "Терек" в матче с "Крыльями"

Несколько сотен болельщиков из Казани и других городов Татарстана планируют поддержать "Терек" в матче 23-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов", сообщает официальный сайт чеченского клуба. Встреча должна была пройти в Самаре 31-го марта, однако из-за погодных условий была перенесена на 8 апреля в Казань на стадион "Рубин". Вход для фанатов грозненцев на гостевую трибуну будет бесплатным. Для поклонников "Крыльев Советов" также будет обеспечен бесплатный проход на стадион. Матч начнется в 19.00 по московскому времени.