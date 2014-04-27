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27 апреля 2014, 15:57

Леонид Слуцкий: "ЦСКА не хватало Дзагоева"

Александр ПРОСВЕТОВ
Обозреватель

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 27-го тура премьер-лиги с "Рубином" (2:1) отметил Алана Дзагоева, который, по его словам, очень важен для команды. Сегодня, напомним, хавбек впервые вышел на поле в рамках премьер-лиги после отбытия трехматчевой дисквалификации, передает их Химок корреспондент "СЭ" Александр ПРОСВЕТОВ.

– В первом тайме команда очень много атаковала, но преимущество в счете оставалось шатким. Чувствовали ли вы уверенность, что команда вот-вот забьет, или опасались, что дело может застопориться?

– Сложно что-то предвидеть. Можно создать огромное количество моментов и не забить, а соперник создаст один-единственный момент и его реализует. Я понимал, что мы качественно играем и что надо преимущество в счете как минимум удваивать.

– Алан Дзагоев вернулся после дисквалификации и забил гол. Можно сказать, что он выплеснул накопившуюся энергию, или вы ждали от него большего?

– После матча с "Краснодаром" говорили, что он забил из-за длительного простоя, теперь получается, что простой, напротив, помог ему накопить энергию. На самом деле, здесь нет прямой связи. Просто Дзагоев – сильный футболист, которого нам не хватало, а его присутствие нам помогает.

ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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