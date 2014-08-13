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13 августа 2014, 23:10

Ринат Билялетдинов: "Лучше было бы обеим командам дать по два очка"

Мария Никулашкина
Заместитель шефа отдела информации
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Главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов после ничьей в гостевом матче 3-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" (0:0) отметил, что результат закономерен. При этом специалист считает, что лучше бы командам дали по два очка, передает из Тулы спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

Боевой матч, так что ничья, наверное, справедливый результат. И у "Арсенала" были моменты, когда Рыжиков вытащил почти мертвый мяч в первом тайме, и у нас, – сказал Билялетдинов. - Можно много чего вспомнить. Я бы сказал так: ни одна из команд не заслуживала поражения, и ничья закономерна. Причем лучше было бы обеим командам дать по два очка.

"Арсенал" производит впечатление своей напористостью и огромным желанием. Они помогают компенсировать некоторые издержки, хотя не мне судить, какие именно. Видно, что игроки стараются. Думаю, что они на верном пути.

Ринат Билялетдинов
ФК Арсенал (Тула)
ФК Рубин (Казань)
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