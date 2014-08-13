Ринат Билялетдинов: "Лучше было бы обеим командам дать по два очка"

Главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов после ничьей в гостевом матче 3-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" (0:0) отметил, что результат закономерен. При этом специалист считает, что лучше бы командам дали по два очка, передает из Тулы спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

– Боевой матч, так что ничья, наверное, справедливый результат. И у "Арсенала" были моменты, когда Рыжиков вытащил почти мертвый мяч в первом тайме, и у нас, – сказал Билялетдинов. - Можно много чего вспомнить. Я бы сказал так: ни одна из команд не заслуживала поражения, и ничья закономерна. Причем лучше было бы обеим командам дать по два очка.

"Арсенал" производит впечатление своей напористостью и огромным желанием. Они помогают компенсировать некоторые издержки, хотя не мне судить, какие именно. Видно, что игроки стараются. Думаю, что они на верном пути.