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27 августа 2014, 13:53

Анатолий Бышовец: "В премьер-лиге конкурировать с "Зенитом" способно лишь "Динамо"

Григорий ГУРЕЕВ
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Бывший главный тренер "Зенита" и "Динамо" Анатолий Бышовец отметил, что не видит у сине-бело-голубых серьезных конкурентов в премьер-лиге, кроме подопечных Станислава Черчесова. При этом, по мнению специалиста, играть одновременно в Лиге чемпионов и чемпионате России "Зениту" будет непросто.

– В чемпионате России достойную конкуренцию "Зениту" на данный момент способно оказать только "Динамо", – приводит официальный сайт питерского клуба слова Бышовца. – Все остальные команды, так или иначе, испытывают проблемы. Конечно, петербуржцам будет довольно трудно совмещать борьбу в Лиге чемпионов и чемпионате страны. Но это вполне возможно.

Анатолий Бышовец
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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